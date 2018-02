Acoso vecinal

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:12 las preguntas de Broncano

Voz 6 00:21 en la jungla urbana de Gran Vía supongo que se encuentra es Si es que no le han ofrecido un trabajo más que hacer a esta hora de la mañana del domingo

Voz 7 00:30 David Broncano cómo estás buenos días Javier

Voz 0470 00:32 qué tal estaba haciendo una cosa que no sé si muy radiofónica es silbar la sintonía eso es algo que no se ha hecho que el que la persona que está en antena Silver la sintonía

Voz 7 00:44 no lo sé antes se decía aquello de eres más hortera que la música el telediario

Voz 0470 00:49 pero es ajena pero suena os Si yo silbo el micrófono capta ese sonido

Voz 7 00:54 lo capta retrata muy bien pero es tiempo de radio necesaria oye déjate de tonterías una cosa ha funcionado eh lo de las velas las velas para que Roger llegar a ser número uno

Voz 0470 01:11 ah bueno sobre el altar cito que tenía sí sí sí sí de verdad no me acordaba es que lo tengo ya hace tantos años que claro claro hombre vamos a ver que yo todo lo que puedo hacer a nivel digamos mágico para poder a Roger bienvenido sea pero no hace falta que Roger llegue al número uno del mundo es como las placas tectónicas moviéndose es algo que no podemos habitar

Voz 2 01:31 a pasar va pasar qué va a pasar quieras tú

Voz 7 01:34 eso es lo que la gente no sabe de ti porque tú que es muy bien y tal pero tú tú tú eres enemigo de Rafa porque es el único que ha entorpecido un poco lo que de otra manera habría sirvió pues no me fabes

Voz 0470 01:45 no me di fardar Joan Nadal si no existiese Roger Federer Roger Federer no hubiese nacido ni hace treinta y seis años yo sería un admirador un cierto admirador de Rafael Nadal como Nadal el cabrón bueno jodido a Roger de vez en cuando no puedo evitar un cierto

Voz 7 02:04 cortito en su contra es que yo yo es muñequito el muñequito que tienes tu bolsa de tenis nombre que con los alfileres clavados es verdad que tuvo tiempo que le clavaba alfileres la rodilla Rafa Nadal muñecos bueno hablamos de qué hablamos

Voz 0470 02:18 hoy hablamos de el del Bloc in del bloque

Voz 7 02:21 entre vecinos el Bloc in

Voz 0470 02:23 el Neiva no Bloc Bloque

Voz 7 02:26 quién eh esto tiene que ver pero hay que aclarar un poco la audiencia que explica lo sé este espacio gira en torno a ti entonces tú para comprobar cómo te has mudado pues algún problema tendrás para que haya propuesto este tema no es verdad que me voy dando cuenta que ven los temas más son basados en Mi vida sí sí sí porque será verdad sí que te está haciendo ese vecino era vida

Voz 0470 02:46 no pero no no no no sea el tema es hipotético yo me he cambiado de piso hace un mes sea algo pero en mi edificio la verdad es que está siendo todo estaba fluyendo todo como un río es algo salvo

Voz 7 02:56 por eso sabemos por eso entonces los vecinos que suban contigo en el ascensor que sepan que que puede ser él él es decir se te cae mal a ver si eso

Voz 0470 03:06 la verdad es que yo a veces tengo tengo costumbre de tengo manías pero intento todavía no reflejar las en mi piso eh lo que pasa es que el Bloc y tú sí que ha ido a más Últimamente he leído un par de noticias Javier así como si se que la gente está haciendo Block

Voz 7 03:23 ya pero yo creo que te estás refiriendo otra cosa no no esto

Voz 0470 03:26 bueno tengo de hecho mira tengo un caso real que es que esto no sé si entran blogging o no es que creo que están haciendo bloque a mi hermano Daniel antes te marca me acabas de Londres no es bueno ahora vive en Holanda

Voz 2 03:38 ah vale

Voz 0470 03:39 es que fíjate que estaba haciéndola en este reportaje totalmente desapasionado porque era más afectado de cerca me acabo de acordar que a mi hermano mi hermanito pequeño le están haciendo bloque un desgraciado porque mi hermano vez clarinete sí me ha dicho que a cambio de casa también hace poco Holanda e ir a las tres notas que dio de la obra del Concierto para clarinete de Mozart que es una cosa de

Voz 7 04:01 no es de la gente

Voz 0470 04:04 las tres notas vino un vecino imitó con la puerta aquí cojo a nuestro trabajo

Voz 7 04:09 mal comienzo

Voz 0470 04:10 yo creo que yo aisla la habitación o las denuncia a la policía holandesa eh entonces sí pues dice mi hermano que me cojones XXXIII es muy bien Cano eso sí si se lo ha dicho así creo que no han entendido el concepto pero

Voz 7 04:26 sólo ha habido una pequeña deficiencia de comprensión preocupa de lenguaje

Voz 0470 04:32 lo cual eh pero claro no sé si no se quieren Locking aquí

Voz 7 04:36 claro claro es que es curioso es curioso el concepto del bloque explicarlo porque tiene tiene eso aquel na nadie sabe quién es culpable de que el que toca el clarinete y está molestando a lo mejor alguien que odia que a me tengo que más de tuba o

Voz 0470 04:48 Mas ha molestado es un es un virtuoso Javier que mi hermano no no no es un chaval que sí que sí

Voz 7 04:54 sí sí sí a conciertos a los que invita Ignatius tengan bueno tu pregunta por ahí pero no antes tanto del Bloc y luego explica me lo que es el conflicto Antonio

Voz 0470 05:02 esto vecinales no sacas sabes

Voz 7 05:05 sacas

Voz 0470 05:07 pregunta muy rápidas persona rapidísima se os un minuto Palop ha tengo dos señoras puedo preguntaros un par de cosas muy rápidas anime más Corella sois amigas

Voz 1189 05:20 llaman la que se va a quejarse es me

Voz 0470 05:23 el día hacen sí sí estamos en La Ser en directo que hacen no quería contestar me alegro que tú sí eh cuánto tiempo tenemos de entrevista a cinco menos dos Juan hace muchísimo no vamos no no vale será igual uno bueno estamos hablando de conflictos vecinales de gente que se enfada con sus vecinos que hay peleas e recuerdas alguno que hayas tenido un vecino al que odia es que aquí pues no nunca se remonta te décadas atrás en el año cincuenta

Voz 1189 05:55 que no me he peleado con ningún vecino porque tengo poco trato con ellos porque vives en una finca no vivo en un piso pero yo trabajaba otra ley entraba ahí adiós

Voz 0470 06:05 cuánto tiempo llevas en el mismo piso cuántos años no piso en este último

Voz 1189 06:10 doce y en el otro cuarenta

Voz 0470 06:12 en el que yo estuviste cuarenta años nunca ha tenido ningún nada

Voz 1189 06:15 no es imposible hombre alguna ahora este una basura tirada del tiempo que Ávila hoy en Ávila capital sí sí pero alguna vez

Voz 0470 06:23 que hiciese ruido en casa

Voz 1189 06:27 una vez que tenía un perro ahí ahí ahí queda

Voz 0470 06:29 tenía un perro tú seis gracias al perrete

Voz 1189 06:32 pues que les molestaba de que subía y bajaba pero hacia el perro recaba eh destacaba no que él adoraba cuando quería pobrecitos

Voz 0470 06:40 el cuál fue tu posición cuando tus vecinos te dijeron qué pasa con el perro

Voz 1189 06:44 pues nada el origen que hay que aguantar con Rajoy agua ajo y agua

Voz 0470 06:49 ya se comentó en la comunidad de vecinos eh

Voz 1189 06:52 la Comunidad no verán dos vecinas de esa señora es que yo sea quisquilloso eso sí que no le gustaba nada a las perras obviabas un poco pues sí porque quién no te abrir perros iba ella

Voz 0470 07:04 es que hemos empezado con que había tenido acordaba ya de tanto aquí cuando uno rasca al final salen cosas cargas descargas ha pasado de decir que no tiene ningún conflicto a declarar que odiaba

Voz 1189 07:14 sí sí sí que ha sido de ella donde están ahora a ellas están aquí en Madrid es yo estoy en Ávila pero ellas siguen vivas se veremos que no queremos que no has córner te ya llegado ya vieja

Voz 0470 07:30 para ello serán más viejas si la cual seguramente a esa señora ya

Voz 1189 07:34 o sea ni yo ni mi perra también

Voz 0470 07:37 pues nada pues es agua pasada ahora que vaya muy bien la mañana te adiós

Voz 7 07:42 es curioso cómo eres capaz de sacar lo mejor y lo peor

Voz 0470 07:45 sí sí sí cuando si es que cuando uno

Voz 7 07:48 pero como te digo se en lo otro otro perfil te habría gustado ver la cara que la señora cuando ha dicho

Voz 0470 07:55 es que eran muy viejas siendo ella que no tiene cuarenta años pero la verdad es que así ha sido precioso

Voz 7 08:01 decir eso es la palabra

Voz 0470 08:03 bueno sí porque el ser humano quiero decir hay que valorarlo Lobo la luz y la sombra también

Voz 7 08:07 sí es curioso cómo incluso a alguien que presenta toda su vida como una vida pacífica en el ámbito vecinal

Voz 0470 08:12 en ABI

Voz 7 08:13 sí en Ávila en una no que veían tres personas si vas

Voz 0470 08:17 claro claro vale que perfil quieres ahora de tratado

Voz 7 08:21 en medio digamos no sé igual también jóvenes no que a veces son son los que sufren el bloque

Voz 0470 08:27 aquí hay dos chicas hola o puedo preguntar una cosa muy rápida valen juntas de dónde sois Marcel Ana

Voz 8 08:34 igual de nosotros nada Antón como la Capilla del centro no Collserola no de Vic Vic va pero pero esto no es Barcelona

Voz 0470 08:45 provincia Barcelona pero Vic es un estado por sí mismo Vic es el el cor català

Voz 8 08:51 bueno sí sí que es eso de Cataluña nació

Voz 0470 08:55 si estamos hablando de conflictos vecinales habéis tenido algunos reciente podíais alguien de vuestro bloque no no

Voz 8 09:01 para nada que no haber ahí sólo hay uno dar dado que sí que es como Xavier ya

Voz 7 09:06 la salida modo me bueno

Voz 8 09:08 no yo soy que bueno pero estamos hablando no simplemente que es así

Voz 0470 09:16 a veces no es que es que tu vecino no tiene mucho valor

Voz 8 09:26 cultivar su valor nada seño el sacrificio que mira te voy dónde eres tú sabes que te lo visto venir pues bueno me porque yo de pequeño en Jaén tenía una parabólica

Voz 0470 09:43 el Ibex ya se veía venir veía Bola de Dragón en catalán

Voz 8 09:49 dura y mejoren catalán por destrucción si yo lo escuchaba y les decía mi padre papá

Voz 0470 09:56 ya

Voz 8 09:56 yo creo que entiendo el japonés sino aquí en catalán no

Voz 0470 10:06 no os doy la mano brazo e nombre no lo sé yo en castellano me enteraba más no ese no es el de mayor

Voz 8 10:12 a tu vecina porque nada dijo de postureo

Voz 9 10:16 yo tengo una pareja que son abuelos por ciento Si a ellos el hombre está más más absurdo que una Cuba eso es verdad la mujer grita vamos

Voz 0470 10:28 domingo momento otra corregido tú has dicho ha dicho que una tapia

Voz 9 10:33 da lo mismo da igual pero bueno pues nada es la relación esta perdón es una relación ésta de hola buenas cómo va todo ya está

Voz 0470 10:45 pero pero que hay que afecta a la convivencia que el pobre hombre no escucho nada

Voz 9 10:49 que la mujer de la mujer CHI a un montón de Getxo aquí yo quise es que las paredes son de papel

Voz 7 10:55 pues lo que dice ella de vez en cuando a gritos

Voz 0470 10:58 luchado así que talla turbado Un poco Turrado

Voz 9 11:01 no que hagas una vez está ahí estoy aquí estudiando deseando que he esto puede ser si no me acuerdo estudiando dijo el hijo Antonio pues fútbol cátedras de la cadena yo madre mía

Voz 8 11:17 a veces a voces porque claro él él

Voz 9 11:20 dónde está sordo

Voz 8 11:22 podía haber sido podía haber sido peor yo esperaba que dijese Antonio O Porriño no no no me quedo me quedo Nothing hoy aviso aportado mucho al reportaje os lo agradezco

Voz 0470 11:33 deseo vende me tengo que eh porque muchas gracias ella ya estuvo corriendo a ver esto es hasta ahora a diez adiós

Voz 7 12:04 en dos mil quince El hostigamiento vecinal fue tipificado como delito en el Código Penal llegué a tener penas de cárcel de tres meses dos años queríamos hablar de ese tipo de acoso que también lo es que se mal bloque acompaña a Sergio García que psicólogo especialista en este tipo de situaciones como ésta Sergio buenos días hola buenos días escuchabas a las entrevistas que hacía David todo el mundo tiene una historia que contar en en una finca de vecinos

Voz 2 12:26 sin duda uno comienza pensando que no hay ningún conflicto pero en el fondo siempre los vecinos pues no suscitan cierta inquietud por lo tanto tenemos historias todos nosotros creo pero por qué no

Voz 7 12:37 suscitan inquietud porque estamos a la defensiva siempre es una especie

Voz 2 12:39 te cuestión casi antropológica estamos defendiéndonos uno exacto el ser humano tiene siempre narcisismo de las pequeñas diferencias es decir el otro lo que demuestra es un espejito de cómo es él realmente por lo tanto cuando se juntan grupo pues siempre van a aparecer hostilidades vínculos por lo que es muy común y muy frecuente que haya conflicto que sigamos más allá pues aparezca el bloque en aparezca el acoso vecinal el acoso vecinal definen un poco mejor

Voz 7 13:06 el Bloc y no hace referencia a la persona que se queja

Voz 2 13:08 a alguien de que hace algo mal cuando realidad no hace nada mal exacto sería algún vecino que te persigue que intenta que te vayas de tu lugar de residencia que intentará Echarte que aquello que a uno le parece normal pues al otro le perjudica y entonces te intenta

Voz 12 13:26 hacer cosas para que tuteó

Voz 2 13:28 ventas incómodo entonces comienza a haber pues rumores son rumores falsos comienza a llamar la atención de manera inadecuada porque eso no está sucediendo hay una irrealidad que hay un plus de te quiero echar no me

Voz 7 13:41 estás pero es curioso que haya una definición para la persona que sufre ese tipo de acoso pero no para las personas que realmente hace algo malo para los vecinos no no se imagínate que hay una persona como yo estamos que entrevistaba David que hace mucho ruido y que realmente una persona molesta lo que sufre él no tiene una definición una tipificación

Voz 2 14:00 es verdad que existe más a la tipificación a la contra que la tipificación para para aquella persona que es molesta porque todos hemos tenido vecinos que no dice que está sucediendo y sin embargo no es que no está esa nomenclatura creo que habrá sido un tío con un clarinete sin soportes

Voz 7 14:17 ah hombre David y Javier Fesser cómo estás Sergio Sergio David que cuando estaba diciendo no hay una línea roja que no se puede cruzar si la palabra clarinete tú no puedes estar conectar inerte en una casa tocando que dice pero que se dedica Sergio psicólogo especialista en este tipo de situaciones de conflicto es vecinal

Voz 2 14:37 mejor hombre pero tú has acude a un psicólogo no me lo creo yo sé y ves que no pero pero no lo quién es decir hay que reconocerlo que ya estamos en el siglo XXI no pero bueno pero si tengo cero porque es porque le encanta contar los Broncano no se cuente se hubiese ido ha dicho pase a no no no espera espera espera ver te voy una vez pero sólo fue una sesión con una psicóloga muy buena gente que dejó de serlo

Voz 0470 15:06 que me tiré porque me de Mallén una vez que vi un día no es que me llegó el verano ya la vuelta porque me daba miedo la sangre pero no dio tiempo a hacer teatro pero éste tampoco es como para terapia no estoy el día si bien poniendo en pelotas cuela porque pusieron una imagen de un torniquete y entonces fui me dijo mi madre voy a esta señora y luego tienes carnet te que estoy pasando os ahí metió con hermano no estaba

Voz 7 15:32 entiendo que hay situaciones en las que claro es muy difícil establecer quién tiene razón

Voz 2 15:37 bueno eso es interesante porque uno siempre piensa lo establecido uno es que te pares uno siempre piensa que tiene razón su círculo de amistades es una de las cuales se llama la gente te vayas la razón tus amigos que te dan la razón al fin y al que habéis esto en el acoso laboral es muy importante porque los acosadores lo que hacen es lo de unirse entre sí y entonces difamar y entonces piensa en tu email

Voz 7 15:55 es un tío cuando el Athletic además toca mal porque todo

Voz 2 15:58 Kamal árabes no no no estoy hablando ya que no sólo es el caso si ponemos es una hipótesis

Voz 7 16:04 De6 entonces quién decide si puede tocar no puede tocar a concertista concertista pues te deleita pero es que toca mal que tiene claro bueno que malo no si no utilice utilizan los decibelios adecuados y lo hace en el horario previsto pues entonces uno se tiene tiene que aceptarlo la cuestiones

Voz 2 16:21 está en que lo haga a deshoras y lo haga para molestar no pero pero sí pero si quieres ir a verle tocar bigotes que pagar sesenta euros es verdad eso vecinos esos vecinos tendrían que estar creo demasiado peso

Voz 0470 16:34 a esta ventana que me da pero se pero esos vecinos tendrían que estar al revés pero te llevándole rosas cada tarde a mi hermano pero

Voz 7 16:41 que los vecinos son más de Chiquetete un clarinete ex ministro

Voz 2 16:45 si hubiera el timón de la peña La Peña Chiquetete de Rotterdam lo que pasa es que eso es verdad que era te serían sesenta euros en un concierto hoy en un teatro pero él me sino también tiene sus cosas tiene su vida no vale decir que no podemos elaborar importancia has diferentes y que todos tienen derecho a su tiempo y a sus páginas

Voz 7 17:03 qué más se va querer en una comunidad vecino que tendrá un clarinete solista mira a nivel de elitismo y Dessel Wise sí que es verdad que no quiero insistir en esto pero es que no me enteré se están viendo yo yo que sé que se ve en Holanda que en la en Holanda tienen mucho realitys allí sí bueno es que claro por eso Endemol que claro los que son estoy igual les interrumpe subir el agricultor busca

Voz 0470 17:29 el Granjero busca esposa holandés

Voz 7 17:32 el molinero busca esposa Molinero busca lo que lo que lo que surge cuando Sergio entonces un consejo para aquel que se sienta constantemente no se ha interrumpido en su día a día o que se siente realmente deprimido porque tiene un vecino que toca un instrumento adecuado

Voz 2 17:49 cómo gestionar esa ayuda en primer lugar acudir a las sesiones para ver cómo canalizar sesiones a tratamiento hasta que no estás estás arrimando el ascua a policía llama psicólogo sí sí por supuesto es decir hay que llamar al psicólogo Sergio eh no no no no no es a favor de la población no penséis mal de lo primero malpensados situación de crisis lo primero llamar al psicólogo sí por supuesto claro hacer una serie de gestiones para que yo me tranquilice para poder hablar y dialogar con un árbitro todos tenemos que elegir quién es el árbitro

Voz 7 18:20 pues eso ya es mayor que tasas muy difícil

Voz 2 18:23 en todo este proceso que está diciendo Sergio que consta mil pasos y la opción de esa manera pues ya han pegado de Valencia

Voz 7 18:31 de ahí les tienen mala traducción ellos sí sí o no pero bueno Sergio García Sergio psicólogo especializado en este tipo de situaciones gracias Sergio

Voz 2 18:39 ya sabemos otros placer que tienes que marcharte ahora no me tengo que marchar si la cosa esto qué es si es que tengo una movidita pues ahora el intercambio justo ahora justo ahora sí sí hemos quedado bueno ya sabe donde tú si luego te hacen para pasar te te creo que si se que guardias me trae te lo que te si no te preocupes pero ahora

Voz 1 18:57 a vivir que son dos días Javier