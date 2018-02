La fiebre y la creatividad

Voz 1 00:00 Burque algo rojo Manuel Burque

Voz 2 00:12 así que se repite la historia del año pasado contigo si era más humanos por la misma fecha además no

Voz 1378 00:16 tú me lo dijiste el otro día lo de el año pasado te sangró el oído yo te dije pero estas fechas te lo digo pues esta vez no sangró porque decidimos no ponen antibióticos y por gotas decidimos que tienes con mucha gente de espejos que doctora a mira autora Rosa que es un encanto encanta Kun Concilio dijimos oye mira el año pasado me puse gotas de antibióticos en el oído y me sangró vale pues vamos con amoxicilina ya sabe perfectamente es como mi mecánica se entiende dedica el pasado con una amoxicilina pues nada que ahora estoy con antibióticos porque tengo otitis no no has hecho no si quieres te ha sorprendido que sepa decir esto la amoxicilina vale vale vale vale Ángeles asustado porque me está destruyendo la flora intestinal pero claro quién le importa tu sabes que ayer una señora en el mercado me miró y me dice oye que mañana estará preparado para sección y les dije pues fíjate que estoy otra vez enferma y me dice que eres un poco botín no existe sí señor me está comiendo el personaje Javier de estas escriben a lo mejor habría que pensar en reinventar al personaje ya a lo mejor como una persona muy sano como tú autoconfianza y tal Un día tenemos que invertir roles no yo soy muy tímido e si no se pasa bien poco o sea tiene un programa de máxima audiencia en la radio pero nadie se creerá puso no quita la otra no eres tímido y por eso te muestras borde y seco a veces no como respuesta firme nuestros amigos pero eso es porque tú eres tú eres el final de ocho horas de radio me descrito contigo

Voz 3 01:50 eh él que te haces has traído el parte médico no lo he traido meloso

Voz 1378 01:54 dado el iba a traer el parte médico para que avisen que es verdad que no soy un hipocondríaco te enfermedad de verdad eres mi sistema inmunológico que es una basura no tienes fiebre de estos números no la semana pasada no es peor la la fiebre tú diez días fiel hicimos infertilidad incluso sobre esto sí bueno va luego jugamos a nuestro concurso sobre la fiebre hay un concurso hay un concurso es una sorpresa

Voz 3 02:19 pero nada yo cuando me tengo gripe me enfado

Voz 1378 02:23 no dolor articular saludo me enfado mucho yo la verdad es que me enfado mucho dame me convierto en Camilo José Cela pero son lo que tengo que estar enfermo siempre gritando grito a los vecinos gritó a los de fuera tú como eres con fiebre pues es que hacía muchísimo tiempo que no tengo fiebre lo cual me recuerdan lo que te he dicho que duro el duro ya está el duro me lo encara lo que te he dicho te acuerdas lo que te he dicho que que no manchas no si consigues que me ponga malo por tu culpa del lo que sea eh porque va a ser culpa tuya sea así ahora tú coges por ejemplo un herpes culpa mía cuestionando hay una cosa mejor que puedas escoger un acusación preventiva bueno pero que te he dicho que voy a hacer si eso pasa me despiden exacto bueno pues te lo mete porque sea la enfermedad que se va a ser culpa tuya compartiera hepatitis culpa de detenidos tiene es además a enfermar por algo lo sabes no tienes cara oscura cuando estás cómo estás enfermo entonces sí pero yo creo a ver cómo estás tú te pones no no no ahora no cuando tienes fiebre pues ya te digo es que yo hace mucho cuando cuando estaba pues te metes en la cama el libro aquí está ir es buena persona yo te digo lloras te vuelves pesimista desquicia nada esto sí que es igual pero con fiebre si tú todo el mundo tiene un lado oscuro hasta que no conoces el lado oscuro de la fiebre no conoces a la persona alguien te habrá visto yo creo que la humanidad se parece más a mí que en general a mí hay una cosa que me da la fiebre muy buena que es lo que me vuelven más inteligente Mi cociente intelectual aumenta varios puntos Alcorcón ir podría yo puedo decir sin miedo a equivocarme que me vuelvo superdotado pone un poco de por favor hoy en Burque al cubo suena mi voz diferente como Titín sabe mal no la ponía tras no ha conseguido nada verdad vale hoy en Burque El Cubo aún

Voz 4 04:25 aumenta la fiebre la inteligencia

Voz 1378 04:28 en pelirrojo sí

Voz 1 04:32 bueno él come

Voz 2 04:35 has visto venir pues si la fiebre me vuelvo un genio

Voz 1378 04:39 a esto yo quería Leticia Dolera pero está de viaje para que os confirmase que cuando tengo fiebre tengo mis mejores momentos de guionista porque estoy escribiendo una cosa con ella cada vez que tengo XXXVIII que es muy común en mí me he reducido y luego me desmayo qué te parece entonces como en éxtasis creativo de hecho creo que me gano la vida gracias a mí pues eco sistema inmunológico todo el mundo sabe que la fiebre apunta no pero es que no eso no es verdad hay muchos mitos sobre la fiebre como el que acabas de decir tú venga vamos allá para el especialista vamos a acabar con esto para que me dé la razón como siempre y tú digas vuelves a tener razón y nunca me me lo agradece coño Zapatero es presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna Antonio cómo estás buenos días muy buenos días explica fondos explica primero por favor que es la fiebre

Voz 5 05:30 bueno la fiebre es el aumento de los corporal hay medicinas de Natura por encima de dos y medio

Voz 1378 05:37 hay siete y medio supongo que los efectos varían mucho según la persona porque algunas cuanto antes siete y medio están destrozados como Manuel yo con treinta y seis estoy destrozado nuestras

Voz 5 05:48 en la tolerancia la fiebre varía pero las que hay gente con esa no lleva muy bien y otros que no tenía límite están hechos polvo es sí pero eso pasa cuando recibe y con muchos otros Farmer

Voz 1378 06:02 la pregunta clave que es la que plantea Manuel hola aquel pretende resolver incluso en su enunciado es puede aumentar la inteligencia por culpa de la fiebre

Voz 5 06:13 bueno a ver de la ruta está incoloro y la ciencia no tiene respuesta eso pero hubiera artista a ver de cuando iba a poner marcha porque se ponen aparecen pero pueden es habitualmente lo más frecuentes y amplió externos pues bacterias todos los virus o todos los inflamatorios tumorales tiene expiró genomas ponen en marcha en el hipotálamo que es una parte del cerebro pone en marcha una serie de mecanismos como por ejemplo son secreción te digo en Francia y yo tras por ejemplo en el ambiente cíclico que se llama con el cajero que interfiere en muchos procesos hormonales católico latinas etc entonces es cierto que se produce como pocos retos Bello en esa zona del cerebro un aumento de la situación sanguíneas entonces su detención ir traducido a síntomas conocéis perfectamente que en niños que tengan delitos con la fiebre y en personas mayores la fiebre cuadro concurso final una persecución fina tienes es decir que parece que la fiebre puede tener efecto todos los mecanismos bioquímicos en el cerebro para

Voz 6 07:14 va a mejorar o dinero

Voz 1378 07:17 muy bien el nivel de que vaya a Javier cuánto siento que les desde razona vuelve a tener yo tengo tengo la cabeza bien pero todo no sabido el prólogo no hay está a puede ser bueno no lo ha explicado de manera técnica pero comprensible es verdad que puede ser en algunos casos Antonio sabes que a partir de ahora voy a empezar a decirnos que tengo muchos sí sí con la fiebre me vuelvo superdotado bueno voy a expandirse

Voz 5 07:46 mi es que por ejemplo la verdad que fue muy bonita o a la tuberculosis que se conserva porque unía tratamiento efectivo hasta prácticamente la dedicada a las veinte y hay mucho artista gozar super Balzac Stravinski muchísimo la yo no sé si eso hace grandes creadores esta partidos en el tiempo eso contribuyó a que afrontan creativos en lo sé

Voz 1378 08:13 ahí queda el producto la tuberculosis a su

Voz 5 08:15 socio a cantidad de autores es decir que mucha gente no así que escritores músicos bueno ahí está la cosa pero es cierto que todos los mecanismos bioquímicos interfieren de alguna manera en el nivel de conciencia la mayor parte la gente no vale no ocurren de población

Voz 1378 08:31 Manuel es la mayor parte de la gente que voy a empezar a buscar cómo cogerme tuberculosis Antonio Zapatero presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna gracias Antonio un abrazo

Voz 5 08:39 no da buen día adiós