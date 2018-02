Acoso vecinal y rollitos de primavera

Voz 3 00:00 las preguntas de Broncano no

Voz 2 00:18 en la jungla urbana de la día supongo que en

Voz 5 00:21 entra Si es que no le han ofrecido un trabajo más que hacer a esta hora de la mañana del domingo David Broncano como este buenos días sí sí

Voz 0470 00:29 qué tal estaba haciendo una cosa que no sé si muy radiofónica que es es silbar la sintonía eso es algo que no se ha hecho que el que la persona que está en antena Silver en la sintonía total

Voz 6 00:40 no lo sé antes se decía aquello de eres más hortera que Belako

Voz 5 00:43 música el telediario

Voz 0470 00:46 pero es buena pero suena os así yo silbo el micrófono capta ese sonido lo capta muy bien pero es tiempo de radio Ignacio

Voz 6 00:54 tal

Voz 0470 00:56 lo oye oye déjate de tonterías

Voz 5 00:58 hay una cosa que me ha funcionado eh lo de las velas las velas para que Roger llegar a ser número uno

Voz 0470 01:07 ah bueno el altar cito que tenía sí sí sí sí de verdad no me acordaba es que lo tengo ya hace tantos años que sí claro claro hombre vamos a ver yo todo lo que puedo hacer a nivel digamos mágico para poder llegar a Roger bienvenido sea pero no hace falta que Roger llegue al número uno del mundo es como las placas tectónicas moviéndose es algo que no podemos evitar lo va a pasar quieras tú

Voz 5 01:30 eso es lo que la gente no sabe de ti porque tú que es muy bien y tal pero tú tú tú eres enemigo de Rafa está hecho porque se lo único que ha

Voz 7 01:37 ha sido un poco lo que de otra manera habría sido pues eh

Voz 0470 01:40 no me no me dispararles nueve difamar Joan Nadal osea si no existiese Roger Federer Federer no hubiese nacido no hace treinta y seis años yo sería un admirador un cierto admirador de Rafael Nadal como Nadal el cabrón bueno ilegal jodido a Roger de vez en cuando no puedo evitar un cierto picor sito en su contra es que yo pero yo entonces muñequitos es muy bonito y me estuve tu bolsa de tenis hombre es verdad que con los alquileres claves es verdad que tuvo tiempo que le clavaba alfileres en la rodilla Rafa Nadal muñecos pero bueno es que desde que hablamos hablamos hoy hablamos del del Bloc in del bloque

Voz 5 02:17 entre vecinos el Boxing Day

Voz 0470 02:19 en Neiva no ibas al Bloc Bloque

Voz 5 02:22 lo que esto tiene que ver pero hay que aclarar un poco la audiencia que

Voz 8 02:36 sí sí sí porque será verdad sí sí se Kike que te está haciendo ese vecino David

Voz 0470 02:42 no pero no no no no sea el tema es hipotético yo me he cambiado de piso hace un mes y algo pero en mi edificio la verdad es que está siendo todo estaba fluyendo todo como un río ensalmo salvo

Voz 8 02:52 por por eso salgo por ese entonces los vecinos que suban contigo en el ascensor que sepan que que puede ser él él es decir que te cae mal si eso sí

Voz 0470 03:02 la verdad que yo a veces tengo tengo costumbre de tengo manías pero intento todavía no reflejar las en mi piso eh lo que pasa es que el Bloc y tú sí que ha ido a más Últimamente he leído un par de noticias Javier así como que si se que la gente está haciendo blogging

Voz 5 03:20 ya pero yo creo que te estás refiriendo otra cosa no no esto

Voz 0470 03:22 bueno tengo de hecho mira tengo un caso real que es que esto no sé si entran y no es que creo que están haciendo bloque a mi hermano Daniel antes en Londres no es bueno ahora viven Holanda a vale es que fíjate que estaba haciéndola este reportaje totalmente desapasionado porque éramos afectado de cerca me acabo de acordar que a mi hermano mi hermanito pequeño le están haciendo bloque un desgraciado porque mi hermano otra vez clarinete sí me ha dicho que a cambio de casa también hace poco Holanda e ir a las tres notas que dio de la obra del Concierto para clarinete de Mozart que es una cosa elevadísima es de déjate de primaria a las tres notas vino un vecino de Togo la puerta aquí cojones estaba mal comienzo y le ha dicho que yo que aisla la habitación o lo denuncia a la policía holandesa eh entonces sí dice mi hermano que me cojones de otro es muy diferente

Voz 5 04:17 bueno no se lo han dicho

Voz 0470 04:19 sí creo que no han entendido el concepto pero

Voz 5 04:23 suena a porque ella deficiencia de comprensión preocupa de lenguaje entonces con lo cual

Voz 0470 04:29 pero claro no sé si no sé quién es haciendo bloque aquí

Voz 5 04:32 claro claro es que es curioso es curioso el concepto del bloque vamos a explicarlo porque tiene tiene su aquel nadie sabe quién es culpable de que si el que toca el clarinete y está molestando a lo mejor alguien que tengo que más de tuba o algo más

Voz 0470 04:45 no es un es un virtuoso Javier quiénes no no no no es un chaval

Voz 5 04:48 que sí que sí sí sí sí haré conciertos a los que invita Ignatius precampaña tu pregunta por ahí pero no antes tanto el Bloc in luego explica me lo que es el conflicto es Antonio

Voz 0470 04:58 todo vecinales no a veces sacas sabes

Voz 5 05:01 sacas saca

Voz 0470 05:03 pregunta muy rápidas persona rapidísima se os un minuto mientras no ha dos señoras puedo preguntaros un par de cosas muy rápidas anime más Corella sois amigas

Voz 1189 05:16 lo que se va a quejarse es me

Voz 0470 05:19 el día hacen sí sí estamos en La Ser en directo que hacen no quería contestar me alegro que tú sí eh cuánto tiempo tenemos de entrevista a las cinco menos dos Juan hace muchísimo no llegamos no sé vale será igual uno bueno estamos hablando de conflictos vecinales de gente que se enfada con sus vecinos que hay peleas e recuerdas alguno que hayas tenido un vecino al que odia es que aquí pues no nunca se remonta te décadas atrás en el año cincuenta

Voz 1189 05:51 que no me he peleado con ningún vecino porque tengo poco trato con ellos porque vives en una finca no vivo en un piso pero yo trabajaba Thalía entraba ya adiós

Voz 0470 06:01 cuánto tiempo llevas en el mismo piso cuántos años no piso en este último

Voz 1189 06:06 doce y en el otro cuarenta

Voz 0470 06:09 en el que tuviste cuarenta años nunca ha tenido ningún

Voz 1189 06:12 no es imposible hombre alguna una basura tirada del tiempo que Ávila soy en

Voz 0470 06:17 qué tal si si pero alguna vez que hiciese

Voz 1189 06:20 ruido en casa una vez que tenía un perro ahí ahí queda

Voz 0470 06:25 tenía su perro tú se dirige hacia el perímetro

Voz 1189 06:28 pues que les molestaba de que subía y bajaba pero casi al perro dedicaba eh

Voz 0470 06:32 hola no que las drama cuando quería pobrecitos Moltó fue cuál fue tu posición cuando tus vecinos te dijeron qué pasa con el perro

Voz 1189 06:40 pues nada el origen que hay que aguantar con Rajoy agua ajo y agua

Voz 0470 06:45 se comentó en la comunidad de vecinos eh

Voz 1189 06:48 unidad no eran vecinas de esa señora es que yo sea quisquilloso eso sí que no le gustaba nada a las perras obviabas un poco pues sí porque quién no te abrir perros iba ella

Voz 0470 07:01 es que hemos empezado con lo había tenido por Navas ya de tanto aquí cuando uno rasca al final salen cosas cargas ha pasado de decir que no tiene ningún conflicto a declarar que sí sí sí

Voz 1189 07:11 has sido de ella donde están ahora a ellas están aquí en Madrid ellos estoy en Ávila pero ellas

Voz 0470 07:17 siguen vivas

Voz 1189 07:19 veremos que no esperemos que no eran viejas has corre ya llega ya vieja

Voz 0470 07:26 para ello serán más viejas si lo cual seguramente

Voz 1189 07:29 señora ya ya sea ni yo ni mi perro también pues es agua pasada bueno

Voz 0470 07:36 muy mueve hasta luego adiós

Voz 5 07:39 curioso Cobo eres capaz de sacar lo mejor y lo peor

Voz 0470 07:41 sí sí sí cuando os es que cuando uno cuando

Voz 5 07:44 pero como te digo sí

Voz 0470 07:46 el perfil otro perfil habría gusto te habría gustado ver la cara que muestra la señora cuando he dicho es que eran muy viejas siendo ella que no tiene cuarenta años pero la verdad es que ha sido precioso preciso palabra bueno así porque el ser humano quiero decir hay que valorarlo Lobo la luz y la sombra también

Voz 5 08:03 este es curioso cómo incluso a alguien que presenta toda su vida como una vida pacífica en el ámbito vecinal en Ávila en Ávila en una que veía entre personas si escarba hayas

Voz 0470 08:15 vale que si quieres ahora de tratado ya

Voz 5 08:17 por en medio digamos no sé igual también jóvenes no que a veces son son los que sufren el bloque

Voz 0470 08:23 hay dos chicas o puedo preguntar una cosa muy rápida valen juntas

Voz 1189 08:27 sin duda sois Barcelona igual de Barcelona down town como down town la capilla del centro no sé nada de Vic Vic

Voz 0470 08:38 pero pero pero en no es Barcelona

Voz 1189 08:41 por provincias Barcelona pero vi que es un esto

Voz 0470 08:43 dado por sí mismo Vic es el el cor català

Voz 9 08:47 bueno eso eso hoy

Voz 0470 08:50 en Cataluña nació si estamos hablando de conflictos vecinales había tenido algunos reciente o alguien de nuestro bloque no no para nada quién no haber ahí lo ven hay uno Dada que sí que es que no sabía el piano

Voz 5 09:02 la salida de bueno

Voz 0470 09:05 no yo estoy quebró pero estamos hablar

Voz 1189 09:08 no no es simplemente que es imbécil

Voz 0470 09:12 a veces no es que tu vecino no tiene mucho valor

Voz 9 09:22 cultiva su valor nada

Voz 1189 09:24 compañerismo sacrificio y yo no Pirate Bay donde eres tú sabes que todo lo habéis visto venir bueno me porque yo de pequeño en Jaén tenía una parabólica

Voz 0470 09:39 el Ibex ya se veía venir veía Bola de Dragón en catalán Badr

Voz 1189 09:45 la ola de RACC mejor encanta club destrucción caida yo lo escuchaba y les decía mi padre papá creo que entiendo el japonés vino aquí en catalán no

Voz 0470 10:02 os doy la mano brazo e nombre no lo sé yo en castellano me enteraba más no ese no es el de mayor

Voz 1189 10:08 tu vecina porque nada dijo de postureo

Voz 10 10:12 yo al lado tengo una pareja que son abuelos por ciento Si a ellos el hombre está más más sueldo con la Cuba eso es verdad la mujer grita vamos

Voz 0470 10:24 también lo momento elegido todo ha dicho Mas ha dicho que una tapia

Voz 10 10:29 será lo mismo da igual quien bueno pues nada es la relación esta perdón es la relación ésta de hola buenas cómo va todo ya está

Voz 0470 10:42 pero pero que que afecta a la convivencia que el pobre hombre no escucho nada

Voz 10 10:45 que la mujer de la mujer Chiado un montón de Getxo aquí yo quise es que las paredes son de papel

Voz 0470 10:52 pues sí que es que es que dice ella de vez en cuando a gritos que lo has escuchado así que talla turbado Un poco Turrado

Voz 10 11:00 una vez que está ahí estoy aquí estudiando lo que he esto puede ser si no el acuerdo estudiando dijo hoy aquí dijo todo dio por favor de la cadena madre a voces porque claro él el hombre está

Voz 1189 11:18 por decirlo todo podía haber sido peor yo esperaba que dijese Antonio Orozco no no no me quedo se me quedo Nothing hoy habéis aportado mucho al reportaje os lo agradezco

Voz 0470 11:30 pero muy vendría me tengo que eh tengo muchas gracias para ya subo corriendo a ver esto es para hasta ahora

Voz 1189 11:35 Javier adiós

Voz 11 11:44 Jennings plenos en mil Huelva has been andará captará a hace volviendo sus tomarme

Voz 3 11:57 tendrá

Voz 7 12:00 en dos mil quince el hostigamiento

Voz 5 12:02 el final fue tipificado como delito en el Código Penal pero a penas de cárcel de tres meses a dos años queríamos hablar de ese tipo de acoso que también lo es que al bloque acompaña a Sergio García que psicólogo especialista en tratar este tipo de situaciones como ésta Sergio buenos días hola buenos días escuchabas a las entrevistas que hacía David todo el mundo tiene una historia que contar en una finca de vecinos

Voz 12 12:23 sin duda uno comienza pensando que no hay ningún conflicto pero en el fondo siempre los vecinos pues no suscitan cierta inquietud por lo tanto tenemos historias todos nosotros claro pero por qué no suscitan inquietud porque esto

Voz 5 12:34 a la defensiva siempre es una especie de cuestión casi antes

Voz 12 12:37 por lógica estamos defendiéndonos no exacto el ser humano tiene siempre narcisismo de las pequeñas diferencias es decir el otro lo que demuestra es un espejito de cómo es él realmente por lo tanto cuando se juntan un grupo pues siempre van a aparecer hostilidades vínculos por lo que es muy común y muy frecuente que haya conflicto que si vamos más allá pues aparezca el bloque en aparezca el acoso vecinal

Voz 5 13:00 el acoso vecinal definen un poco mejor blogging hace referencia a la persona que se queja a alguien de que hace algo

Voz 12 13:05 mal cuando realidad no hacen nada más exacto sería un vecino que te persigue que intenta que te vayas de tu lugar de residencia que intenta Echarte que aquello que a uno le parece normal pues al otro le perjudica y entonces

Voz 13 13:21 a ETA intenta hacer

Voz 12 13:23 cosas para que tú te sientas incómodo entonces comienza a haber pues rumores y son rumores falsos comienza a llamar la atención de manera inadecuada porque eso no está sucediendo hay una irrealidad y ahí un plus de te quiero echar no me gustas

Voz 5 13:38 pero es curioso que haya una definición para la persona que sufre este tipo de acoso pero no para las personas que realmente hace algo malo para los vecinos no no se imagínate que hay una persona como yo estamos entrevistaba a David que hace mucho ruido y que realmente es una persona molesta lo que sufre él no tiene una definición una tipificación

Voz 12 13:56 es verdad que existe más la tipificación a la contra que la tipificación para para aquella persona que es molesta porque todos hemos tenido vecinos que no dice que está sucediendo sin embargo no es no está esa nomenclatura creo que haber sido un tío con un clarinete sin soporte

Voz 5 14:13 ah hombre David fíjate aquí Javier

Voz 0470 14:15 esta es que ha habido Sergio Sergio que acordáis cuando no

Voz 5 14:20 hay una hay una línea roja que no se puede cruzar la palabra clarinete tú no puedes Lynette tiene una casa tocando esto es lo que dice pero que se dedica Sergio psicólogo especialista en este tipo de situaciones de conflictos vecinales

Voz 0470 14:33 el hombre pero pero tú te acude a un psicólogo no me lo creo yo sí he es que no ah pero pero no lo tiene es decir hay que reconocerlo que ya estamos en el siglo XXI no pero bueno pero si tengo cero porque es que te viene a tolerar con encanto había no pero es contar Broncano dónde se hubiese ido dicho pase a no no no espera espera espera ahora seguimos te voy una vez pero sólo fue una sesión con una psicóloga he muy buena gente que dejó de serlo y me dijeron que sí que me que me den una vez que vi te te puro en un día no es que me llegó el verano ya la vuelta no porque me daba miedo la sangre Aja pero no dio tiempo te la verdad es que tampoco es

Voz 5 15:13 para terapia no estoy ante un día sí

Voz 0470 15:15 el otro escuela porque pusieron un torniquete y entonces me dijo

Voz 5 15:21 la señora y luego tienes carnet es siempre queremos no fue pasando vale hoy metido con mi hermano y yo no estábamos diciendo que hay situaciones en las que claro es muy difícil establecer quién tiene razón

Voz 0470 15:34 bueno eso es interesante porque uno siempre piensa lo establecido ya bueno es que te pares uno siempre piensa que tiene razón su círculo de amistades es una de las cuales se llama la gente no te vayas a la razón tus amigos te dan la razón al fin y al claro que yo estoy en el acoso laboral es muy importante porque los acosadores lo que hacen es de unirse entre sí y entonces difamar y entonces piensa en tu email

Voz 5 15:51 que es un tío cuando el Athletic además toca mal porque te toca mal ahora yo no estoy hablando ya que no sólo es el caso si ponemos esta hipótesis hipótesis es quién decide si puede tocar no puede tocar un concertista pues te deleita pero eso que toca mal que tiene claro bueno que malo no sí no

Voz 12 16:11 el y se utilizan los decibelios adecuados y lo hace en el horario previsto claro pues entonces uno se tiene tiene que aceptarlo

Voz 0187 16:17 la cuestión está en que lo haga a deshora

Voz 12 16:19 sí lo haga para molestar no

Voz 0470 16:21 pero pero sí pero si quieres ir a verle tocar y guateque pagar sesenta euros es verdad esos vecinos esos vecinos tendrían que estar creo que acepto demasiado personal esta Ventana

Voz 5 16:32 la que me da pero ya

Voz 0470 16:33 pero eso vecinos tendrían que está al revés pero dentro llevándole rosas cada tarde a mi hermano

Voz 5 16:37 de los vecinos son más de Chiquetete un clarinete ex ministro

Voz 0470 16:41 a partir de la peña La Peña Chiquetete de Rotterdam lo que pasa que es verdad que era router serían sesenta euros en un concierto hoy en un teatro pero él me sino también tiene sus cosas tiene su vida no vale decir que no podemos elaborar importancia es diferentes y que todos tienen derecho a su tiempo y a sus Paco

Voz 5 16:59 qué más se Baker en una comunidad vecinos que tener aún clarinete solista mira a nivel de elitismo hoy dosel Wise si es que es verdad que no quiero insistir en esto pero es que no me entreno pero y si están viendo yo que sé que se ve en Holanda que en la en Holanda tienen mucho realitys allí sí bueno es que claro por eso en The Mall que claro que son igual les interrumpe subir es el agricultor busca

Voz 0470 17:24 la logran el Granjero busca esposa holandés el molinero busca esposa Molinero busca lo que lo que los expertos porque surge cuando Sergio entonces un consejo para aquel que se sienta cosas

Voz 5 17:36 mentalmente no se ha interrumpido en su día a día o que se siente realmente deprimido porque tiene un vecino que toca un instrumento adecuado

Voz 0470 17:45 cómo gestionar esta en primer lugar acudir a las sesiones para ver cómo analizamos ese estrés aquí otra sesiones a tratamiento hasta que no estás estás arrimando el ascua a la policía llama psicólogo sí por supuesto es decir hay que llamar al psicólogo lo Armero Sergio eh no no entremeses no no es a favor de la población no penséis mal de lo primero malpensados situación de crisis lo primero llamar al psicólogo sí sí por supuesto claro hacer una serie de

Voz 12 18:10 lunes para que yo me tranquilice para poder hablar y dialogar con un árbitro entonces tenemos que elegir quién es el árbitro

Voz 5 18:16 pues eso que estás muy difícil

Voz 0470 18:19 en todo este proceso que está diciendo Sergio que consta mil pasos y la opción de esa manera pues ya han pegado no Carola de mi que les tienen mala traducción ellos sí sí pero pero bueno Sergio García

Voz 5 18:32 el psicólogo especializado en este tipo de situaciones gracias Sergio gracias a vosotros un placer que tienes que marcharte ahora no me tengo que marchar si por el la cosa es que tengo una movidita pues ahora el intercambio justo ahora justo ahora sí sí hemos quedado bueno ya sabe donde yo sí creo que sí se que guardar lo que te dicen no te preocupes pero ahora estas como para hacer un poco de radio no no te llega la salud

Voz 16 19:18 antes de hablar de mi salud que es ese secreto que guarda y eso es una cosa antes

Voz 5 19:22 por ello pero que que que

Voz 7 19:24 Marín no es un asunto

Voz 5 19:26 que tenemos entre manos estáis

Voz 16 19:28 contrabandear no con Fariña con ejemplares que junto con el libro de Ángel podemos contar

Voz 7 19:34 en la quinta es cómo estás buenos días buenos días

Voz 5 19:36 ese libro si te lo secuestran

Voz 7 19:38 bueno bajarían un pelotazo que fue lo puedo denunciar yo no si quieres que podríamos hacer se les cita a Manuel cuando los agradecimientos no excita a todos pues agradecimientos podíamos cuando ella lo por ahí en los agradecimientos si no quería estar vale oye

Voz 5 19:59 hemos hoy por cierto para comer

Voz 7 20:02 hoy me encanta que rayitos de primavera porque ricos gallegos bien hecho Santiago

Voz 5 20:11 digo digo bien hechos porque los hay Jean congelador si muy mala calidad no

Voz 0187 20:15 mañana en hechos están muy bien

Voz 16 20:17 se esperan no no son un invento osea quiero decir las te maquis por ejemplo no existen en Japón se lo inventaron yo pensaba que los rollitos también son de verdad salen

Voz 0187 20:28 y allí la sirven en primavera no esconde de una zona concreta de la cocina china tiene muchas variedades esto es de de una de la zona donde se hace desde la zona

Voz 5 20:42 te parece siempre la gracia porque es como un examen porque

Voz 7 20:45 tiene que va a su rollo te delante del espejo él expertos avenidas lo pum estoy mirando como diciendo venga venga a ver qué me estaba

Voz 0187 20:55 cuántas horas estudios para hacer su se crean eh pues para hacer como una hora y media o así tarro y prepararme lo si una vez que tengo todo el material recopilado

Voz 7 21:05 vamos a ver si la pillamos no

Voz 5 21:08 de dónde viene el nombre rollitos de piedra

Voz 0187 21:11 no tanto estudiar pues mira el nombre rollito de primavera se inspira en en los capullos de seda eh que salen en la la el el Usanos cuando se hace os lo juro tenemos ya la forma del rollito a la for estoy perdiendo mucho a ver la forma se inspira en un en un gusano de seda

Voz 16 21:30 quién querría inspirarse en un gusano para hacer algo de comer

Voz 0187 21:33 sí hombre fíjate es común Capullo no donde luego dentro sale la mariposa mariposas al en primavera lo veo lo veo yo lo digo no

Voz 7 21:41 yo lo veo si bueno si además aunque luego pon te está mirando Un poco sí utiliza

Voz 0187 21:48 para celebrar el nuevo año chino que coincide más o menos con el inicio de la primavera de este año ha sido bueno más o menos ha sido el dieciséis de febrero es cuando se ya

Voz 7 21:57 pero no va cambiando durante lo eh sí pero más o menos

Voz 0187 21:59 coincide cosa me refiero por estas fechas

Voz 7 22:02 en la primavera bastante diciendo que empieza en febrero no no no estoy hundido toda mi año el año chino ha empezado el dieciséis de febrero a que empieza cada año en día día es correcto porque si calendarios sensiblemente distinto es dinámico no oye entonces el el origen

Voz 5 22:20 o cuando se remonta pero esto es no está documentado ni mucho menos debe ser

Voz 0187 22:23 pues mira antes de la vidas de la dinastía Tang que son entre el seiscientos dieciocho y novecientos siete eh ya había ya hay documentación sobre que ya es hacían los rollitos de primavera y luego ya con la dimes tira tan con la dinastía Jean se dejó al principio una comida que se utilizaba

Voz 7 22:40 hablan de las dinastías como dispone la labor de esté claro cómo se supiera lo que

Voz 0187 22:45 entonces ya hacía con con con verduras de temporada entonces se ponía a pie suponía zanahoria y también se ponían a veces frutas Perera como comida un poco más como para la gente pobre y luego ya con la dinastía

Voz 7 22:56 en fin que como ya se sientes cuarenta iguala tu sí

Voz 0187 23:02 bueno pues ahí entonces ya se utilice ya no era solamente para la gente de menos recursos y en los que ya se extendió a todo

Voz 7 23:08 y que luego con la dinastía Qing me estoy aquí

Voz 0187 23:11 ya lo comienza

Voz 7 23:14 muy bien que años antes cuarenta y cuatro mil novecientos once mil seiscientos usted se fue eso fue un gallego que

Voz 5 23:25 hay hay variedades de rollito es sobre todo hay variedades con jamón

Voz 0187 23:30 osea normalmente lo que los hay de dos claro

Voz 5 23:32 dices no

Voz 0187 23:34 sí sí lo diese tal eso claro los hay que solamente tienen dentro verduras y luego los hay también que tienen cerdo o tienen Ternera

Voz 5 23:40 claro cómoda apenas que salones

Voz 0187 23:43 con llevan dentro cerdo ternera entonces ahí ya tendríamos el liderato y la proteína

Voz 7 23:46 siempre tienen que estar tan rebozo adictos en aceite

Voz 0187 23:49 hombre tienen que estar fritos para que estén crujientes

Voz 7 23:51 o sea no se pueden hacer de otra claro lo que pasa es que

Voz 0187 23:54 luego en otras zonas mi colesterol entre las zonas de Asia por ejemplo en Tailandia se hace en vez de que la la cubierta sea de trigo es de arroz entonces como más mantiene una textura diferente

Voz 5 24:07 exacto para celiacos entonces claro en Vietnam

Voz 0187 24:09 templo los puedes encontrar enrollados en hojas de lechuga queda

Voz 16 24:12 las como si lo hubiese experimentado en prime

Voz 7 24:15 la persona oye yo lo sé pero a mí porque nunca les dinamita sí sí pero parece que has estado viajando para las elecciones que es lo que hago me comenta

Voz 5 24:28 un rollito medios un rollito un rollito de primavera típica del vegetal

Voz 0187 24:34 sí no sin Carmen pues unas ciento cinco kilocalorías y unos diez gramos de grasa si no está mal

Voz 7 24:43 podíamos cuántos

Voz 0187 24:45 el problema es que haber frito claro está frito entonces alguna pega hay que ponerle pero claro si ya por ejemplo uno de cerdo uno que lleve dentro cerdo ya sube a trescientos setenta y nueve kilocalorías y claro la grasa también su lleva llevas y con perro no encontrármelo comer

Voz 7 25:02 estamos con las leyendas urbanas no hombre pero mira si hay rocas en China en las que ya lo ven cómo se llama gato si lo piensas que llamar Rubén de nombre ven aún no lo podemos introducir no hiciera eso es perro viejo lo pum ella se enteran de ese acuerdo no va a entrar no oye vamos a esperar un momento para hacerle una desconexión

Voz 5 25:22 día el señor lo pedí unos rollitos de queremos que pruebe es así puedes aguantar momento hombre yo sí

Voz 7 25:29 la enfermedad no sé si puede aguantar así desmayado un par de minutos

Voz 0470 25:51 no

Voz 7 26:06 qué bien suena es porque la es ahora mismo hacer supongo aquí en perfecto análisis argumentado sobre las regiones gastronómica chinas otro estoy parado no ir porque han viajado allí para comprobarlo

Voz 0187 26:16 un mes antes a a ver las distintas zonas

Voz 7 26:19 dinastía a mí claro

Voz 5 26:24 pero pero soy Rubén lo que es jefe de sala del restaurante Royale cantones en el barrio de Usera de Madrid un gran barrio en Madrid y nos va a traer unos rollitos unos atraídos pero no rollito de primavera como está Rubén buenos días hola qué tal

Voz 7 26:36 muy buenos días sólo por recordar tu última presencia en este plan

Voz 5 26:39 a tus padres nacieron en nacieron en Faisán en la en la parte sur de China tú en Madrid en el Hospital San Carlos

Voz 7 26:49 es que mantiene habéis tan peligrosa como dispusiera no ha sido nunca peligroso si es muy pequeño me decías que lo pasamos fatal

Voz 5 26:55 pero eso era de pequeño era muy pequeño ahora no tengo

Voz 7 26:58 cuántas veces usted de una Navas muchas los tiempos pero Usera

Voz 5 27:03 es un barrio fantástico y además ahora estábamos hablando como como a Rubén le gusta que en el restaurante también haya público del barrio a pesar de que se ha hecho tan famoso que va a estar alcaldesa

Voz 18 27:12 nosotros estamos encantador lo primero dejadme

Voz 19 27:14 eh darme la oportunidad de agradecer a vuestro equipo iba a vosotros también por la invitación es un privilegio estar aquí con con la élite y

Voz 7 27:24 pues me estoy encantado de venir

Voz 18 27:26 no hay nada sé lo que sea

Voz 7 27:29 pero ahora ya no sé es cómo hacerte la pregunta de si se si hay rollitos de primavera de me has llamado élite me siento mal

Voz 5 27:38 sabes qué pasa es la primera vez que vino que estaba muy estará también David la pena irse por el negocio este pero intentamos otro liar a Rubén por todos los medios no lo conseguimos

Voz 7 27:46 le hable porque es intolerable muy encantador

Voz 5 27:49 que la gente piensa generada y además en el restaurante que yo he estado alguna vez pagando públicamente porque tú no sabes

Voz 18 27:56 oye Currás esta ahí

Voz 7 27:59 y la verdad es que bueno algo hago me molesta Le viste cuando fue no vino con

Voz 18 28:05 sombrero

Voz 7 28:08 en primavera

Voz 5 28:11 así que voy a decir que esperaba Rubén poquito más de generosidad

Voz 7 28:15 sí la verdad es que es bastante escueto pero bueno la gente lo lo que importa es lo de dentro os he traído traído

Voz 18 28:22 tres raciones son seis piezas nosotros lo hacemos en formato mini y efectivamente como como decía Ángela sí que es verdad que están rellenos rellenos nosotros lo hacemos con verduras y carne picada de cerdo

Voz 7 28:33 no pero depende de qué región incluso

Voz 18 28:35 hay muchas veces que por el norte incluso de algo de cosas picantes etcétera de perro y gato cuando dices el norte de China al norte de China no a Bilbao eso sucede hay rollito es la verdad es que sí los hay lo desconozco no lo has probado no lo sé pues no me importaría la verdad yo estoy abierto a cualquier tipo de comida gastronómica estás frito en aceite está frito en aceite de girasol nosotros

Voz 5 29:00 por qué aceite de girasol porque lo usamos

Voz 18 29:02 a comernos que nuestra bronca transmite al son de todas formas no sé

Voz 19 29:06 sí leí en algún lado que el aceite de oliva una vez que que crudo esta rico pero para freír no se queda muy bueno porque luego que si no se quede los de las grasas que se deshace de que

Voz 7 29:16 no lo que tiene Ángela algo decía que tener cuidado con con que no UME pero si no me el aceite

Voz 18 29:21 pues no nosotros usamos el aceite de girasol eso porque no es muy sano no bueno el aceite girasol crudo si tiene vitamina E si está bien frito perfecto bueno

Voz 7 29:30 no lo peor pero claro es que primaveras tienes que Freire Glonass vi claro girasol combina también exacto

Voz 5 29:41 entre Rubén el restaurante que insisto es es tiene fama de ser desde luego el mejor restaurante chino de España la gente intenta no se probar cosas nuevas o todos van a por lo mismo Delicias

Voz 18 29:52 hay mucha gente que me dice no yo recomiendo a mí que yo quiero probar algo que como es en vuestra tierra por favor recomienda recomienda a mí le digo mira esto esto esto esto se queda muy rico esto no sólo hemos comer etcétera hay algún tipo de plato que lo pongas no guste sí

Voz 0470 30:07 claro pero como todo hay mucha gente que hay platos que le encanta ni

Voz 18 30:10 sale al lado esto no me gusta

Voz 7 30:12 pero alguno que disfrute la digamos lo los chinos disfruten muchísimo los occidentales Lodi las patas de pollo a la gente le a los chinos les encantan y los occidentales y que verdad que las cosas yo incluido eh tú también me reconozco que a mí no me gusta claro claro claro en Usera

Voz 5 30:28 pero las manitas de cerdo a muchos occidentales les gustan y sí sí sí sí sí sí me tiene mucho sentido trabajáis mucho la casquería

Voz 19 30:35 es si trabajamos eh tanto tendones como

Voz 7 30:39 bueno no sé si trabajamos también bueno tendones trabajamos tripa vamos entraña he etc etcétera casquería apunta tendones pero no puedo pues venga Manuel pruebas del rollo

Voz 18 30:53 no saber cuál es el desperfecto os he traído también una salsa agridulce que hacemos nosotros casera los mismos salsa sí que lo que están malo

Voz 7 31:03 a boli sí vale yo le doy este de todas formas ya te digo

Voz 18 31:09 a a agridulce que hacemos casera por eso es labor así marrón Fito que no lleva reedite de girasol en no lleva lleva un poquito de vinagre azúcar lleva agua pero aceite girasol lleva paneles no sé lo que expandiendo repito no no lo sé la verdad

Voz 5 31:25 o no es importante para los celíacos también puede ser creo

Voz 18 31:28 que creo que no pero no estoy seguro eh yo

Voz 19 31:30 yo tengo tengo una lista alérgenos le echan un vistazo y si me invita es la próxima vez eh yo

Voz 7 31:37 los tendones te ven tras sí claro si me invita

Voz 18 31:39 la próxima vez éstos están hecho están recién hechos permitirme bueno comentaros que cara en Plaza de España hay una hay una feria gastronómica china es verdad que nosotros tenemos un puestecito ahí así como llevamos desde las ocho y media trabajando y sacando con vida para el puestecito pues pues priori o sea aprovechado os he traído los ritos recién hecho

Voz 7 31:58 importante es azúcar refinado y pondría la comida es es azúcar blanco blanco así no se resuelve pero la cocaína del alimentado

Voz 5 32:10 como médico que eres eres un gran crítico para una comida

Voz 7 32:13 claro que Galicia es cómo se enfrenta a toda la industria china porque tú te vas culinaria mente no nos sentimos superiores a todo el plan pero la comida gallega espectacular entonces a millones de personas patas de pollo si no lo sé criticado a mí me vais a si te gustan

Voz 5 32:30 porque los percebes bonitos no son

Voz 7 32:33 como eso como una aberración era comida de pobres venga bueno vamos a ver gallegos perdonadme por está cada vez que yo pruebo comida que nos gallega tengo que pedir perdón a Galicia

Voz 16 32:44 ahora el pueblo o pueblo poco me pido perdón voy a voy haya vale Abéché aprobar el rollito de primavera de perro no es carne de cerdo

Voz 7 32:58 cada día cerdo guiño guiño

Voz 16 33:00 cerdo que también es muy inteligente no sé porque no nos extraña exacto debería escandalizar igual es decir cuando voy voy a lo he mojado en cocaína voy suena no es imposible que como así pero no no me lo guardo para luego qué tal puede ser el mejor rollito que he probado en mi vida

Voz 18 33:31 la gente no lo digo por pelotear

Voz 7 33:33 les lleva dentro lleva a China

Voz 18 33:36 ya lleva y luego yo blancos el repollo

Voz 19 33:39 eh si lleva también rábano chino y un poquito de carne de cerdo picador de revancha

Voz 5 33:44 si no perdona de dónde saca Serra bueno chino

Voz 19 33:47 sí claro de los proveedores lo que tenemos

Voz 7 33:49 no no duda digo pero está plantado aquí o allí a ella no lo sé Aye tendría claro porque puede ser plano humano chino plantado aquí claro que rábano chino de Albacete exacto

Voz 5 34:00 es que te parece cuando él

Voz 7 34:02 quedan algún punto os recomiendo pues no se me cuidado o están Usera oye perdona no me lo has dicho es el nuevo historias terroríficas de tu infancia nunca se bueno

Voz 5 34:17 pero las cosas cambian y hay yo también era más claro

Voz 7 34:20 me gustaría menos claro ahora ya te pero ahora lo curtido que estoy

Voz 5 34:25 haber nacido así crecidos y la verdad es que sí claro que sí bueno es Rubén lo pum que muchas gracias como siempre que diremos por allí de incógnito todo un programa muy bien y esperamos contenidos

Voz 7 34:36 pese al final de temporada permisos pero yo estoy encantadísima

Voz 0470 34:40 además gracias a ver si has David por aquí porque quiero

Voz 7 34:42 era la persona más simpática de España es es increíble por favor quedando a la de Operación Triunfo y luego eh

Voz 0470 34:50 primeras una sección del de que podíamos hacerla así

Voz 5 34:52 no se deje simpatía es decir de simpatía de alegría de vivir Rubén pueden el restaurante llamar Royale cantones está donde antiguamente estaba al fin sala Berry no sé si tú sabes

Voz 7 35:02 no tengo ni idea me estoy vosotros aquí toda la vida viviendo lo que se hacían esos fines acuerdas hace Rubén muchísimas gracias

