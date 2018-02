Si te pierdes el Gallinero de este finde con la actuación estelar de Axel Torres la semana comenzará mal

Voz 1293 00:00 la Silvia Díaz señoras señores son las tres y diecisiete minutos de la Pardo y yo creo que ya va llegando el momento de una nueva edición eco sorpresas de

Voz 1 00:08 el gallinero

Voz 2 00:18 pues bien el cargamento que cosas gramos Laura Martínez la Alhambra qué tal buenas tardes cómo estáis señor algún día esto habrá que Anton cito Meana qué tal excedente barrido buenas tardes

Voz 1293 00:31 la Jordi Martí hola Jordi en el dentro de Carrusel deportivo es Iturralde González hola qué tal buenas con Loza especialistas hola qué tal a los tres Tábara aquí Ochoa chaqueta o da muy bien yo hoy pedimos un aplausos no se ha pensado bien pero que está ahí para hoy y para siempre

Voz 1 00:47 Dani Moreno

Voz 2 00:54 se presupuestó manejamos aquí hay más gente que en el caso de los a nadie

Voz 1284 00:59 tres cifrada de mí apuntó

Voz 1 01:02 la economista rica

Voz 1293 01:03 claro que no es el tema guapo el mundo

Voz 2 01:07 no no pero resiste bien

Voz 1293 01:12 si te hacen por la mañana un poquito trecho género tema Patxi todos lo días hoy porque te has pensado bien este aquí en en casa pero da igual luego te gusta comer piensa lo di hay yo sola gallinero porque dicen ahora no viene aquí a contra el un poquito el rollo tan no sé qué hacer imposible una sección que se llama gallinero y yo tengo que estar aquí estoy yo que está aquí tu crees que vas a ser capaz de controlar y yo compartíamos

Voz 2 01:35 a cada uno en su sitio el el suyo y el mío claro claro Rajoy mayores muy mal yo creo hay una la SER de primeras horas de la mañana de grandes trabajos placeres

Voz 1293 01:48 a estas aquí con nosotros además les echara diciendo el esfuerzo de todos todos los días madrugado ahí presentador topa absolutamente estrella adelanta ya los cuenta principal eso que lleváis en sí en lo más cerca ha estado de los deportes en los últimos cuatro años un día tras día te a buscar buenas que en Valencia hoy está está tu rollo Junta rápido aquí Enquirer pero no vais a jugar

Voz 2 02:08 claro que sí

Voz 1284 02:11 Iñaki por Sepi o regalito atención

Voz 1293 02:14 tú has y hay regado está adoptando las piel regalito está gustando la el regalito es legal se puede ver a través del Facebook de Carrusel deportivo a través del canal de Youtube de de Babel la gente puede llamar a seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve para esta charla dura para contarnos devolverá yo también he pegado un aplauso Granada enseguida sabremos porqué está aquí Axel Torres una pena

Voz 1 02:39 hola perdido

Voz 1284 02:42 no nos pasa aquí pero tengo la pena algo muy concreto de saludo

Voz 2 02:47 había entiendo que no pueda revelar

Voz 1284 02:50 dicho que luego lo contaremos si el te voy a decir una cosa me la dijo hace tiempo una ex novia mía

Voz 2 02:56 a ella algo muy concreto estáis venga a ver si lo veías cuántas novias has tenido tuviera alguna sólo la que tengo ahora ninguna ninguna damas la novia cuántas novias has tenido no puedo decirlo

Voz 1284 03:18 cuántos contratos La Ser me hicieron firmar una actitud y par o impar como vale o paso a la primera que tienes que hacer explica

Voz 2 03:31 no por eso sí que no sean Fit

Voz 1284 03:34 no no no vale

Voz 2 03:36 no me voy a Real vale tú tú solo reales Dani tú ves girando de acuerdo

Voz 1284 03:42 eh yo he dicho sólo una cosa a Podemos y a concurso es decir simplemente Laura Gual dos novios has pedido una de las tres personas una de las tres personas que va a cantar hoy a tu juicio lo ven igual

Voz 1291 04:01 voy a decir una va cantar Manolete

Voz 2 04:04 a su juicio el le pega un poco el tema Kiko Veneno no

Voz 1284 04:15 no no no cantan en español en español su cantará Dani Moreno alguna vez en tu base de micro chocan

Voz 2 04:21 no lo que tú quieras eso una eh yo el canto

Voz 1293 04:32 ha comenzado el gallinero saludamos a todos lo que no estoy viendo ahí en el canal de películas de Carrusel deportivo se puede comentar con nosotros en el

Voz 1284 04:41 percibido que el gallo ha elegido casi por amiguismo por desconocimiento del gallinero porque de lo peor del gallinero suelen ser semanalmente Ponseti Urrutia fue elegido el déficit

Voz 2 04:53 no me hubiera elegido voy viendo has pillado

Voz 1293 05:00 sí estoy de acuerdo no fue Arruti silencio que el Cabildo nunca al Stan le cubren áreas está ya al frente de la realización de este de este gallinero eso lo agradecemos comenzamos gallinero con niño

Voz 2 05:11 aquí rodilla contar una una cosa

Voz 0481 05:17 recordamos que los dos primeros minutos son en vacío hay que respetar la gente llega el viernes ese momento triste chic atracaron atracaron a Iñaki cuando no no fue una manera muy leganense atrás no lo vi venir no lo vi venir todo indicaba que iba a pasar pero pasó fue un restaurante y el atraco fue sin necesidad armas osea yo tenía cuchillo pero era para la mantequilla entonces no vale

Voz 1293 05:41 sí porque que os ACN de pena me cobraron ciento cincuenta euros

Voz 0481 05:47 que sólo osea que sólo por diez euros menos Corea del Norte te vende una cabeza nuclear

Voz 1284 05:53 que si sólo una cabeza cabezas Jordi Cabezas ojo

Voz 0481 05:57 no no voy a hacer la cantidad critica los restaurantes caros con estrella Michelin porque yo siempre como yo sé

Voz 1284 06:02 sí que lo tiempo no luego destila pobreza e escúchame no tenéis al hombre que se les notaba las tres sabía neumático la comida te lo juro pero bueno no

Voz 0481 06:12 un neumático tenía más sabor a que estuviesen malo era el sabor tendrán a decirle a uno de los diecisiete camiones que viniesen que venían echen dijo que sí que es que esto es menos caro que no es tan mala como dicen en Saber vivir esos camareros que les pasa que son como las azafatas de los aviones que a fuerza de repetir la cosa ya lo dicen sin ganas te lo juro vive estrenamos en el carpaccio a baja presión cuando que es decir que tú

Voz 1 06:40 el eh

Voz 1284 06:43 pero te Matas el mismo interés pero sí

Voz 0481 06:46 con Pardiñas no había visto Zapata quien van a la abertura estrella Sanidad fuercen incisión soplen el tuvo en caso de que no se hincha

Voz 1 06:56 pasa

Voz 0481 06:59 a la salida hay bares emprendan a nadie ya voy a sabía salto salto inmediato Melendi repito que que se come bien estos sitios en los restaurantes eh en los aviones mejor salta sin paracaídas de hecho tres de los diez mejores resto ante el mundo están ahí están en España para España bueno así seguimos haciendo el paleto porque a los que dicen eso de cómo se come en ningún sitio pues quédate en casa en casa que eres de los que comiéndote la comida comprase el Thibault esto me lo hago en casa y me sale mejor y más barato pues a casa a casa queda atenta yo también quedo contigo y te tengo un amigo que voy el mejor más barato porque no pagas una caña buena gente que no se comportarse lo restaurante esto me dará la razón a ver normal básica porque me la servilleta se suelen en el cuello que no vas a comer calçots te quedas secreta extra gorra no supongo me quité la paz y además no tienes entre dos años noventa y dos años que la edad de de San menos de dos y más de noventa y dos después de la comida la boca pero os días en medio con te va a ser bien o no ha detallado la mano con el vermú no se te cala los cubiertos esquí ponen muchos cubiertos vamos a ver vamos a ver que creo que hay camisetas a hasta de esto de fuera para dentro se usan de fuera para adentro es que es muy fácil muy fácil además la mejor cállate no se votará que no sabes usarlos no es cuando está lleno madre mía qué lío cubierto Hennessy cómo va esto que me está viendo la boina

Voz 2 08:25 es una pena que está pensando en la gente

Voz 0481 08:27 en tu casa que te estás comiendo el plan contenedor que les engañan y si alguien ese alguien no tiene seguridad y que diga yo es que el lenguado me lo como contenedor grande porque el Blancos al mejor a tomar por saco que esto es mentira

Voz 2 08:41 y seguridad a los Sylvie

Voz 1284 08:45 el vino no rehenes arriba hay una frase que sí

Voz 0481 08:47 me para pedir en el restaurante pata negra aparte ha

Voz 1284 08:53 espera que cobra que no de la cabeza

Voz 0481 08:55 cartera eso significa de la lista Flor del medio donde donde medio eso es también y con eso nos vaya vale ir cuando entregan el vino no probaba y no proveía hagáis el chiste de poco gaseosa tienen que el basta ya a todo el mundo ya ido tu abuelo porque ese vino está más a Hinault diga es justo y vino lo compro en súper daba pues vete a tu casa

Voz 1284 09:18 no es un mito

Voz 0481 09:20 claro y la bolsa y por último en esto arrestó de los camareros son muy buenos y cobran bien pero tratarles bien esto es un consejo esto es esto es un consejo verídico vale que doy a la gente habla más a los camareros error porque porque tiene el poder descubrir el plato

Voz 2 09:36 pero algunos pensarán no es una camarero error

Voz 3 09:41 esta es la miles hacía muy a menudo acabaré yo lo digo yo sido camarero hacía lo hacía guarro

Voz 0481 09:49 a ver yo he sido camarero y yo os digo mucha gente que no lo pienso pues de segundo te voy a Servi ostra pero ya te digo yo que lo viscoso no sonó

Voz 4 10:00 no me refiero son muy contento eso sí cuando te nos iba a decir esto es buenísimo

Voz 1 10:09 hoy

Voz 2 10:10 ella me Meana Jordi Martí que no para de hablar

Voz 1293 10:16 Ponseti durante ya restos la banda ahí las torres enseguida seguimos

Voz 1284 10:24 Roussel deportivo

Voz 5 10:26 ha sido las

Voz 6 10:29 pues si te dedicas a la jardinería la reformas integrales Sue la tecnología punta en la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología la medida de tu negocio desde un Citroën C3 hasta un Berlingo tenemos Business para todos lleva la cama del líder desde seis mil novecientos euros

Voz 7 10:45 sin haciendo con a Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 9 10:55 ciento cinco punto cuatro FM ochocientos días

Voz 1284 10:58 onda media Radio Madrid

Voz 10 11:01 es un coche o una moto que apenas utilizas tienes que pasar la ITV

Voz 0481 11:04 no tiene ese cura apetito el coche a tu padre y no está así

Voz 10 11:07 incluido en la póliza enterrada podrás contrató

Voz 11 11:09 su seguro por uno dos tres son los días que necesites desde tan sólo dos euros contrata on line enterrando apuntó es o en el novecientos dos diez diez treinta p Rania asesoren

Voz 7 11:21 el diez de febrero de dos mil veintiuno dos años y medio después del gran apagón vuelven las series sonora más exitosa de Podium por

Voz 12 11:28 buenas noches amigos y amigas de lo desconocido con casi cuatro millones de descargas los oyentes no pueden estar equivocados temporada final del gran apagón Xavi que está terminantemente prohibido entrar en estas al nuevos personajes hola ni Avram que nuestra agencia de investigación sólo experto sin vigilancia busque hay personas me han dado ganas de lo juro nuevas tramas bueno presidenta no no eso es una empresa Ana tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas esquiar todos vosotros sus los carroñeros el gran apagón ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 1291 12:08 con dieciocho mil euros podríamos comprarnos un coche nuevo hacer un gran viaje todos juntos tapar algunos agujeros

Voz 13 12:15 son tantas cosas no dijimos que se queden con tu dinero lucha por lo que estudio y recupera lo pagado de más por tu hipoteca bufete Rosales te ayudará a conseguirlo llama informa Tel noventa y uno cinco cincuenta quince quince o bufete Rosales punto es

Voz 12 12:30 si te gusta correr escucha SER Runner el programa de la SER

Voz 14 12:34 entrevista aislado ansía runner triatleta y la primera mujer transexual federada en la liga de fútbol sala además nos pasamos por Sevilla en el fin de semana de su mandato

Voz 12 12:43 escucha a SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast

Voz 1284 12:47 nuestra web para no perderte ningún

Voz 12 12:49 la Grama el universo Darling en la red

Voz 16 13:08 una práctica está siguiendo esta siguiendo

Voz 5 13:22 el Deportivo con Dani Garrido

Voz 2 13:24 el se así Moreno no se le ha ido siempre me ha permitido ya que Barack

Voz 1284 13:31 Sabanés sobrepasó por el río para romper la semana que viene cómo se pagan cinco difundió Fernando ya vale pero esto no es una excepción

Voz 2 13:41 te vas para dar nada que no lo voy a mostrar simplemente lo voy a aquellos a que participe depara espera que pensaba que no participaba yo era más bien por Álvaro ya lo he visto de Jerusalén

Voz 18 13:58 vamos a cantar una vez más una vez más una vez más patético lo de este programa participar los amiguitos

Voz 2 14:05 no señor Urruti señor Pons y claro los amiguitos juegos de rupias Race para siempre

Voz 1293 14:20 a la tengo amigos nunca claro

Voz 2 14:24 suenan ocasión llega el momento de Laura Martínez en desvelamos ya la sorpresa o no gana nada Laura sensiblemente que la gente muy lista que está paralizado porque ya está cantando

Voz 1291 14:34 primero hay que recordar como las relaciones desvelamos la sorpresa lo primero en esta sección cómo se me pide más acuerdos de buscar cosas cuando primero esta semana estuvieron en el programa del cuarenta radios tupers de Uri Sabat Ana Guerra y Aitana las concursantes de Operación Triunfo como sabéis ahora mismo exitazo

Voz 1284 14:53 vale no sólo por cierto hay tan estuvo

Voz 1291 14:55 quienes amamos sale pues bueno pero no lo saluda también aquí

Voz 4 14:59 todo es Aitana y Ana Guerra hizo un saludo para recibirle partido me siento

Voz 1284 15:04 cada Aitana

Voz 19 15:06 con malos no no afuera lo malos no no no yo no

Voz 2 15:11 quién no

Voz 19 15:13 en Miramar no Nando Aitana

Voz 1291 15:16 no hay también una guerra pero sí sí sí

Voz 1 15:25 pero Boris Becker hay que recordar el nivel de

Voz 1291 15:30 no es una redactores no vamos a recordar los cantar una esa recordaran a Santi Ortega con él me va me va

Voz 20 15:37 Medan verla

Voz 5 15:42 la vida gente de aquí de allá

Voz 1291 15:45 así consiguió un nuevo canta en inglés bien bien si se puso en el número uno Sonia Lus con esta interpretación

Voz 1 15:58 Riesco Fandos

Voz 1284 16:05 lamentable vamos esto no será número uno cuarenta era más

Voz 2 16:08 pero bueno vamos a abrir de verdad cada uno en cada número uno de los cuarenta islas

Voz 1291 16:18 Time Interreg

Voz 1 16:20 uy que ha caído al bueno ya mundo la silla la última interpretación fue la de

Voz 1291 16:27 decir que Íñigo Marquínez que supongo que no estará escuchando pues así interpretó la canción te tú

Voz 1284 16:35 me da rabia no ver pero pedimos son dos no

Voz 2 16:44 llamó a la policía Pellicano afonía

Voz 1284 16:46 no Íñigo la clasificación y los algo no no sabía nada la categoría

Voz 1291 16:54 la mismo está con Sonia Lus doce puntos ante Ortega nueve Pablo Sánchez nueve Paula Montes nueve Miguel Martín Talavera seis Xavi Saisó seis sube sube

Voz 1284 17:02 no

Voz 1291 17:04 Íñigo Marquínez con un dos

Voz 2 17:07 pero Mourinho cívica

Voz 1291 17:11 vamos ya con los concursantes de esta semana el primero nos vamos hacia Valencia Aragón relevante Carlos Martínez se ha animado con Nothing and all the

Voz 1284 17:24 Keating no lo he cuidado de yo no sé si estoy

Voz 17 17:36 lo que sí

Voz 1284 17:39 me encanta Carlos no

Voz 17 17:47 sí sí el mechero yo voy a ver si canta bien

Voz 21 18:01 no creo que haya nada mejor que iba a ver

Voz 1284 18:11 sabes

Voz 22 18:13 mal año

Voz 1 18:16 un Unió

Voz 17 18:17 bueno

Voz 1284 18:23 pues no ahora ahora ahora de doce doce doce lo mejor ha pasado por aquí delante y yo estoy hasta palos doce amarillas

Voz 2 18:41 bien enmienda yo voy

Voz 1284 18:46 ser duro le voy a dar un nueve imagen cenital lloviendo nueve vale y yo voy a darle un seis porque prefiero que siga Lus arriba yo creo que hay que verlo muy bien para que se crezca el próximo usted no llegaban estar tan yo un nueve porque no podía aguantar más tenga Jordi por ahí

Voz 2 19:03 si uno sí

Voz 1284 19:05 pues yo estaba bien

Voz 2 19:11 eso no ha valorado eso no lo estoy viendo ahora no es bueno

Voz 1284 19:17 pues estoy viendo el dos en dos programas ya estoy viviendo oye demasiado amiguismo

Voz 2 19:22 a todo esto ni conozco me caí bien

Voz 1 19:28 muy bien

Voz 2 19:32 no es tan amigo como Nacho Vegas bronca

Voz 3 19:36 que son oye perdona una pregunta Iturralde no debería intervenir solo al final

Voz 2 19:41 no a Boca dos cosas uno

Voz 1284 19:48 quién me de algo patinar vamos a continuar vamos

Voz 1291 19:51 pero ahora ahora se amiguismo sonoro guarda con la siguiente

Voz 1284 19:54 a este caso el

Voz 1291 19:56 la canción elegida es Solo pienso en ti de Víctor Manuel

Voz 1284 20:00 el intérprete

Voz 1291 20:01 yo he querido

Voz 1284 20:03 Manolete se ha

Voz 17 20:12 no

Voz 1284 20:16 dos en una miras a lo largo de dos pito

Voz 4 20:20 no bien

Voz 1284 20:23 yo vio la luz Robert corta esto joder la música sino que lo suyo había mirar precios mira mira porque dentro de su entorno a el arte sólo pienso yo lo pienso

Voz 2 20:50 sí

Voz 1 20:52 arriba

Voz 2 21:09 en el otro extremo del mundo

Voz 1284 21:10 quiénes son mis cositas la primera una pequeña puntualización esta versión no tiene sitio ni en ARCO y luego un dos por dar algo

Voz 1291 21:22 se me parece que estoy haciéndole un favor

Voz 2 21:25 sí lo vi un dos cero pero

Voz 1284 21:28 no se puede cero no se puede aquí han dado la vuelta al marcador uno Oltra respeto a las es decir una cosa estuvo ensayando toda la semana en recepción que pasó

Voz 2 21:44 árbitro agredido descubriremos raro no

Voz 1284 21:47 seis Dani Moreno Dani yo tengo en un grupo de don Manuel y me ha dicho ahora mismo por favor dile que ya no están juntos en el jardín

Voz 2 21:55 hasta dos terminales me parece Historia de la Radio nueve

Voz 1 22:02 son un arma muy género

Voz 1291 22:12 venga que lo que que volverán a repetir y cantarán Jordi cuanto heredadas y mueve un nuevo venga quien queda por ahí queda bien

Voz 1293 22:23 llegamos a ver si esta tarde la estampa dos

Voz 1291 22:29 vale más la hermana Loreto se va con Martínez

Voz 2 22:34 su padre el dos en la tranquila ahora que no estamos en directo cualquier día lo contara

Voz 1291 22:44 no quiere decir que no se escucha Marquínez acompaña Manolete en el rancho

Voz 2 22:49 decir una repesca nada eh pero una cosa Marquínez comparado con Manolete puede seres seres ahí lo que bien

Voz 1291 23:03 bueno vamos con la tercera interpretación siempre se me dice mi hermano que me apena sección qué tal yo voy no

Voz 2 23:10 la verdad me Aitana

Voz 1284 23:15 me han dicho que personalmente fue dura y con Toni Genil estén una sección relación triunfo yo voy bien

Voz 1291 23:32 de Operación Triunfo cantó también quieran músicos y aquí no somos músicos no lo que hacemos lo que podemos bien

Voz 1284 23:38 el tercero interpretación hoy

Voz 1291 23:40 va ser en directo desde los estudios de la Cadena Ser en Gran Vía treinta y dos

Voz 1284 23:46 no me voy David a cantar

Voz 1291 23:49 la siguiente canción vibra son Satur de Antònia Font Axel

Voz 1 23:54 pero está ahí latente está ahí el atril a ver

Voz 0481 24:04 megavatio que los jueves a Manolete en una carta a vale pero que ahora intima Axel en directo vamos a ver

Voz 2 24:11 todos

Voz 1291 24:15 hacemos levantarse sí claro tiene un fracaso puede escoger hecho venir a ver Axel tú qué prefieres Cantares han dado siempre se recomienda cantar de pie demasiado bien

Voz 1284 24:31 tras Quaid bien

Voz 2 24:34 no

Voz 1293 24:36 historia de de la Cadena SER es el Torres con sus dos metros a través del Facebook de Carrusel deportivo se puede ver a la misma a través del que ahora tú a Axel Torres que por cierto

Voz 1284 24:47 si canta muy bien bueno ahora lo vamos a ver no es un caso muy bien otra todo

Voz 1291 24:55 ha escogido el tema

Voz 1284 24:58 el podemos ponerle otra lucecitas a la luz hay mejor ahí mejor

Voz 1291 25:06 se les ha deparado

Voz 2 25:09 bueno pero es que no tengo

Voz 1291 25:12 ahora sí vamos a pedir silencio en el estudio hoy en el gallinero interpretando la canción viure San Satur de Antònia Font nuestro colaborador experto en fútbol internacional Axel Torres adelante

Voz 1284 25:27 hasta aquí Carrús

Voz 24 25:30 no no no oye no oye no vienen no tiene retorno ahora sin levantar polvareda que se ha quedado mudo relatos entrenamos

Voz 1284 25:43 me gusta cada

Voz 24 25:45 no

Voz 1291 25:50 sí

Voz 1284 25:51 tú

Voz 24 25:53 sí

Voz 22 25:58 Madonna crecí sus y cuerpo todos te gusta si Villa diez Angus tóxica nadaban entre Boca si Racó todavía es más mataría mira explora no ya arriba un día es un teatro primavera intriga harán Time metros estimar recalca que me baby Dyson esta tú ya no me aval ahora vas solos Deschamps Jaime están mal y encara Flow más soy más bondad reclama suma mi mamá me gusta sacar Brassens a todo

Voz 1293 27:28 en directo en directo hay que tener

Voz 1291 27:30 es por levantarse viendo el ritmo de la canción ha entrado bien

Voz 2 27:36 de las incursiones lamentablemente Ponseti Iturralde contando marear al mando mira a toda cantar porque dices tenemos que Axel para para recibe una nota

Voz 1291 27:45 es una ciudad perfecta que decirlo que luego te margina claro mallorquín sí

Voz 2 27:58 no no la Copa ya una cosa vale estoy deseando deseando puntuar desean estoy deseando levantarme por la mañana ya te veas vamos de aquí

Voz 1291 28:13 se tira ya sería otra vez

Voz 2 28:16 la nota Sherco

Voz 1291 28:18 quién ha demostrado tener conocimiento musical

Voz 2 28:21 yo empecé yo siempre

Voz 1284 28:23 empiezo ya me tiro a la piscina es decir que es una nota de tu vida es decir muy valiente un doce por ser muy valiente un doce de la canción pero real

Voz 18 28:34 mente se merecen seis Bahía suficiente no para seis doce entonces seis vaya

Voz 1284 28:40 bueno pues hombre

Voz 1293 28:43 vamos que porque número uno nombrado escuchando o

Voz 25 28:45 es verdad

Voz 2 28:48 nosotros seis aquí yo estoy yo les doy un doce

Voz 3 28:54 me ha parecido lamentable carente pero al mismo tiempo un poco inquietante

Voz 1284 28:59 porque ha metido la palabra actriz naranjos si tuviéramos otra canción yo doce un doce Antón aquel manda la demostrar un talento natural

Voz 2 29:12 yo voy yo a ver yo no odio entonces porque el mail

Voz 26 29:17 Tica muchas veces aquí que no ha cantado ha hecho coros es que está

Voz 27 29:20 en tanto lo propio por debajo no no no no no

Voz 1284 29:23 una cosa es cuando te voy a dar un nueve menos

Voz 2 29:26 lo a gusto que se durante el director de Hípica que no hay que no que lo que uno no lo hace corre

Voz 26 29:34 a poquito que hemos hoy los dos voces el cantante original entonces queda

Voz 2 29:37 pervertido vertido el resultado que te digo bueno

Voz 1 29:48 muchas cantaré pero no me pondré un cantante de coro

Voz 1284 29:51 yo le voy a dar un doce

Voz 1 29:55 Lord

Voz 3 29:55 la dificultad que tiene esta interpelación que no rápido dicción directo con las bocados inspirados no es nada fácil

Voz 1291 30:08 es un dos cero que dio donde antes Torres que encabeza ahora mismo la clasificación con Sonia Lus voy a repetir la clasificación Axel Sonia Lus con doce puntos verdad

Voz 2 30:17 de Pablo Sánchez no

Voz 1291 30:20 nueve Paula Montes nueve y Carlos Martínez nueve con un seis se queda Miguel Martín Talavera y Xavi Saisó Icon dos están en la clasificación Íñigo Marquínez Manolete

Voz 1293 30:31 yo yo sólo pido que tengamos que tenemos incorporar además de Bilbao porque la imagen de la ciudad no puede quedar tan tan por el sur con Íñigo Marquínez tras incorporar pues adiós a Diego

Voz 2 30:39 el Ramos que muy bien tú no no es que no se desde luego

Voz 1284 30:46 te quedará repite la canción que ganar repite las canciones que no he podido acabarla osea que gracias a Dios es el que más tiene solfeo y piano así que así que estos pero igual de bien

Voz 1291 31:01 nos Julen y quieres participar sólo tienes que decir me ya me animaba Marcos López que quiere participar en Euskadi luso también que me lo ha dicho

Voz 1284 31:13 ha cantado incluso en Carrusel deportivo que también quiere promover que gracias Pedro debería debería cantar son Hermida también

Voz 2 31:21 hay gente que parece

Voz 1284 31:23 por aquí bueno el acto Paula mire y me he perdido un gol del Chelsea

Voz 1291 31:28 ya porque a venir todos juntos más está Axel cantando marca Lukaku

Voz 28 31:38 parte del Mancha y

Voz 5 31:42 sí

Voz 28 31:42 quedan dos para llegar al descanso que monta el partido ha sido Rome Lukaku siete minutos después de que William pusiera el Chelsea por delante como digo estamos a falta de un minuto para llegar al descanso en Old Trafford y United uno Chelsea uno de la Premier

Voz 2 31:58 no se va a estrenar Dani Moreno aquí el gallo le darla somos fieles seguidores hay malvados para escucharlas y dar buen criterio a la música esto es que sí que este santo país ya estaban allí en en donde se señala el premio no no puedo también dorada mística no Laura todo lo Alba noise una difundiendo es un iPhone de la el ocho no porque la semana que viene vamos a analizar también a Satanás

Voz 1284 32:29 pues menos mal porque

Voz 1293 32:29 nos ha olido Laura

Voz 1284 32:33 les igualarlo pues venga venga no poner un poquito ahí de afinidad tenga mal se que Iturralde es tampoco hay muy buena porque iba a jugar vale también Rosetti Irak venga vale los tres Capello eso Jordi momento atención os traigo tengo un trocito la primera para y Ponseti acertada no no hay pregunta relacionada con la canción es muy conocida cuatro posibles respuestas Si ganas tendrá un punto vale bien en el caso de que empató por ejemplo

Voz 0481 33:06 Torralbo con Dani Garrido lo echamos a suertes con una moneda vale no

Voz 2 33:10 el le sirvió para ir a rebotes nada no

Voz 0481 33:14 pero bueno estoy muy malo con el que tú mental perdona al van

Voz 3 33:20 Ponseti ponme musiquita de Leiva por favor

Voz 29 33:25 nada puerta

Voz 1284 33:36 no vamos a una canción que se ha llevado un premio Goya a la mejor canción original con la película de los llamada

Voz 1293 33:46 llamada a la primera pregunta saben sólo Jamison no

Voz 1284 33:48 mi idea si las no la nada desalojaron vale pues no tiene nada que ver con la canción vale armados hablar de llamadas llamar imagínate que tienes que llamar es uno fijo si aún sitio en este país que se llama la Vecilla La Vecilla La Vecilla vale que prefijo tienes que marcar para darles tu marcando con un teléfono dijo no móvil fijo a respuesta nueve ocho cinco se respuesta nueve ocho siete respuestas B nueve uno uno o respuesta de La Vecilla no existe esa huyo de La Vecilla no existe pues por favor incorrecta

Voz 2 34:32 a nueve ocho siete provincia de León

Voz 1 34:38 Leo

Voz 1284 34:38 me enviando mensajes de Whatsapp para aventureros en el que se queja tanto e Iturralde preparado para que ahora venga vamos ahí atención promete música chiquitín

Voz 21 34:59 me gusta Fabia seguro no lo sabemos

Voz 30 35:09 estupendo el bosque corporal de delito

Voz 1284 35:12 Nuestra no tiene ni idea nave está nervioso Sanyo estábamos sabes ante esta canciones de Camilla Cabello sí señor chicas guapísimas que pista hasta está reventando Palomero uno salía se a Banes de navío repito ponía que son la cabeza lo importante va a Dani fijo vale pero antes estaba en una banda vale te voy a dar cuatro posibles respuestas la respuesta a es insinuó respuesta de Monchines respuesta fe Fit Harmony ir expuesta de las murgas X en sí pero sí el nombre ha dicho Aransas meta

Voz 1 35:55 abucheo porque sí

Voz 2 36:01 te media viendo tal decadencia la Liga

Voz 1284 36:09 España pues Harmony

Voz 1293 36:15 por cierto has de llevar la tasa que por cierto

Voz 1284 36:18 tendrás que regalar su larga tendrás que regalar antes de que acabe el programa de hoy actuales vale vale vale para mí eso sí acierto sino para hacer oí qué hacemos con ella como

Voz 2 36:28 sino para hacer y qué hacemos con ella y Platt para una vez

Voz 1293 36:36 público para una vez que puedo preguntar como concursante no como como presentador baten contesta

Voz 2 36:41 a ese escuchándole

Voz 1293 36:44 nadie puede jugar también pónmelo sesenta iban a ver

Voz 2 36:47 bueno España animal quererla más animal no participan unos días yo podré Abimael no está no es nueva aluma

Voz 1284 37:04 es un decirlo susurrando mal Uma vale vale venga un hombre bueno para este deporte si no te sabes esto

Voz 2 37:11 por eso te juro que eso es lo peor cualquier buena te tira tú cállate cómo Gili

Voz 25 37:18 a río Laura

Voz 2 37:21 no

Voz 1293 37:22 haga vale vale deportes me ha hecho

Voz 1284 37:25 está con chavales vive llegó a jugar en equipos inferiores de los colombianos de Palais atención a esta respuesta el Atlético Nacional respuesta ve guaraní de Babia guaraní de Colombia respuesta ve la fe América de Cali o respuesta de cero Atlético de sala la Nacional entiendo que no porque es un club importante a la tercera más visto perdonar equipos colombianos de fútbol no no categoría inferior poco dicho Atlético no

Voz 2 37:58 a veces y buena minas Coloquio de Cali le pues bueno

Voz 1284 38:05 el mí pues han dicho para mi poesía es incorrecto

Voz 2 38:13 o sea que era muy Corea muchas colombiana tenga no no lo hay

Voz 1284 38:23 ocho Guaraní también lo que me parece patético me parece fatal

Voz 2 38:26 no no no no es que eh

Voz 1284 38:30 sin conocer la calidad futbolística de Malú estés diciendo estoy diciendo mítico nacional no porque es muy importante porque si no lo has visto jugar igual es buenísima

Voz 2 38:43 chico buenísimo

Voz 1 38:49 eres mi padre nos una a la cabeza

Voz 1284 39:02 el Guaraní paraguayo e interpretados sí han puesto en esta terna guaraní colombiano será porque el equipo

Voz 2 39:11 a nadie

Voz 1284 39:14 para que nadie conoce además el mal

Voz 2 39:17 el paraguayo claro mil aclarando muy andares empieza no

Voz 1284 39:19 el primero se tienes que regalarle

Voz 2 39:22 así el ala abre abre que me ha costado lanza también vale todo quedaría

Voz 1284 39:36 tenemos a Rosa mañana mañana mañana

Voz 2 39:39 sí a mí me lo temprano a las nueve sorpresón de los rivales lo que pasa es que adaptar temprano Ainhoa que ahora arrancas tú a las seis de estas ya no te lo digo porque yo desayuno sí pero André juntas

Voz 1284 39:52 cuatro y medio

Voz 1 39:53 cuántos Amiri de Pepa pero ello es que no la verdad que no

Voz 2 40:06 la verdad que no se puede hacer

Voz 1291 40:13 cómo te puntúa Etura

Voz 2 40:14 bueno te lo digo oye hoy no hoy no hay tiempo para más ya no nos quedan Doñana Jordi Martí ha dejado corta Rivera sería con Juan ante has sido Rigau han servido Ricardo algo podrá recabar como

Voz 1284 40:29 no diera la cara rápido Ponseti a conmiseración aparto que tengo dos denuncias que hacer que demuestran que esta sección del gallinero poco a poco va calando en la gente dos ejemplos claros breves degradando uno con Laura Martínez que esta semana me ha faltado al respeto como de denuncias Laura Martín me preguntó el otro día que si tenía tengo yo pinta de mascar chicle

Voz 2 40:56 a ella la redacción

Voz 1284 40:59 pregunta verdad tienes un chicle y que te conteste es que no me gusta más caro criticado cómo voy a tener yo chicle yo creo que voy explicando a la gente cómo soy yo quería estuvo más de ocho ver me hubiera pedido un chicle o chicles de llevarla pero de mascar chicle no tengo claro chupa canónica todos en el bolsillo sí sí sí

Voz 2 41:22 para pedido

Voz 1284 41:24 preservativo un voy a voy a ti con Hedi lo primero lo estoy

Voz 1293 41:28 eso va por cierto a tu madre que ahora se está cuidando pobres son Otero pues a lo mejor que la mía de chupar caramelos pero de malgastar

Voz 1284 41:37 si no tiene el caro me ha faltado al respeto y lo quería denunciar pero el titular Antón Meana es macho que mascar chicle arraigo bien por ahí a lo que vamos por ahí a Dios y luego para que veáis para que ven cómo va penetrando la sección de todos los ámbitos de la sociedad por ser el padre del periodismo moderno gay tales

Voz 32 42:01 con sombrero y traje de tres piezas ha dicho esta semana en El País no hay narices a rajar del país aquí no lo hay

Voz 1284 42:10 en fin bueno deja ha dicho que no se puede vestir de cualquier manera Chan no soy un loco no predicó sólo en el desierto

Voz 32 42:18 el padre del moderno en el país ha dicho literalmente si uno se viste para ir un funeral por qué no sea vestir para la vida tiene razón le irrita el tuteo y le molesta que la gente vaya a entrevistarle sin corbata conmemorativa la formalidad dignifica a uno

Voz 1284 42:40 a la profesión ahí eso aquí todo

Voz 32 42:42 ha dicho el padre del periodismo moderno que yo

Voz 1284 42:45 dijo que hoy día de esta gentuza que me rodea cada sílaba los oyentes no estamos solos no estamos solos usamos son muchas pese a que intervenir lo moderno es anterior a lo contemporáneo pero que yo estoy hablando de ser clásico moderno y contemporáneo clásico

Voz 2 43:00 decir que lo humano moderno ya ha pasado

Voz 1284 43:03 ahora no estamos pero lo que sí

Voz 2 43:06 convirtió sí

Voz 1284 43:08 que no estamos solos que queda que no somos unos locos

Voz 2 43:11 Coixet lo que no estén mañana hablaré

Voz 1284 43:19 la semana que viene hablaremos de lo que colecciona la gente colecciones varios días a la semana que viene hablamos de ello que nos pilla el toro pero la semana que viene porque te vas a llevar una onda nada de pero la sombra del gallinero que somos de desmadre

Voz 3 43:34 a mí hay una cosa que está mucho que es la rueda de prensa posterior a las intervenciones por ejemplo lo de Iñaki Urrutia me he dejado muchas preguntas

Voz 1284 43:42 hace una pregunta por ejemplo

Voz 3 43:45 lo de la servilleta es dice Iñaki que once la pone en el regazo bien por ejemplo estás comiendo pues como caracoles

Voz 4 43:53 avanzo o arroz

Voz 3 43:56 no te cubre el regazo yo creo que la servilleta mejor con garra del cuello esto aquí hace para que por ejemplo tú estás comiendo unos espaguetis a la carbonato bien tu Chaves vino como quita aislaban manchita de esa máxima en Chamakh cosa tuve no manchar espagueti estuco ves espaguetis a la carbonato este muy mala educación cogerlos de pata negra pero de todas formas entiendo que que las mano los spaghetti Hayes hablarán de os os voy a hacer conclusión de cuál va a ser mi sección para la próxima semana

Voz 1284 44:33 porque ves de tiempo

Voz 3 44:35 la sección se llama el gallinero bien un gallinero real si un gallinero con pollos gallinas

Voz 1284 44:42 cuidado con una cuantía de nada que ver con lo que hace

Voz 3 44:44 los pastizales para la semana que viene

Voz 1284 44:47 cuántos gallos hay en un gallinero uno uno siempre gallineros sin Cayo insisto aquí pero en ese orden

Voz 3 44:59 concierto funciona como un reloj

Voz 1293 45:02 pero espérate Jordi has encontrado una mina para la semana que viene Iturralde González qué tal buenas tardes

Voz 1284 45:06 buenas tardes usted en el caserío arrancó niega tiene un gallinero sí pero no que me regalaron los asistentes porque mi par Mi broma siempre para acabar decir en cuanto acabe de arbitrar me voy para casa a cuidarme gallinas tienes Gallo no bueno él tan va solo

Voz 3 45:21 de Hawks años excavando siete personas huevitos un día fresquito salir de del caserío

Voz 1284 45:29 pero unos bollos de cierre

Voz 3 45:32 capaz de redactores de la Cadena Ser que son vecinos de pueblos en los que todavía hay gallineros en cada una de las casas dicen ellos voy a hacer un retrato exacto de cómo es un gallinero nunca funcionó como un reloj muy lejos del estigma que a veces les damos a la palabra gallinero esto es un gallinero oiga no funciona como tal el a aquí hora canta el gallo el gallo canta cuando sale el sol

Voz 2 45:58 mañana sí no cuando sale el sol

Voz 3 46:00 pone su poderío mecánico y a partir de que canta el gallo todo empieza a funcionar como vale

Voz 2 46:06 se ha preguntado por qué es el engaño por qué canta

Voz 3 46:09 el por qué del sol para expresó Helguera decena aquello no perdona locutor cuando te lo son por error que se llama Josep Skoda cuando no siempre con gran poderío cuando que el cortejo Kimi

Voz 2 46:32 ya ven gestos así que una roja directa y hasta algo grosero no no sale traemos Axel es tal que esto no va

Voz 1284 46:48 la gente tiene que saber si hay acuerdo miembros del gallinero que dice una palabra malsonante no es tan simple el estudio de Carrusel que se levanta los técnicos los productos

Voz 2 47:02 vamos a entrar este gallinero con el acta de Toral de momento en el que todos vais a recibir los palos que consten ha estado vetada absolutamente Ponseti una vez más de una veintena de

Voz 1284 47:18 una vez más que el trabajo de Laura deja que desear porque una vez más la versión lamenta lo que viene

Voz 2 47:26 hola Adriana

Voz 1284 47:29 que viene pero yo no he dicho nada el señor Dani no Dani Moreno Delgado el auténtico caballo medible

Voz 2 47:40 hemos visto un poco desubicado en la primera la primera vez que lo está bien el concurso viene Vico igual porque no son sus horas más tarde un poquitín ahí y luego eh

Voz 1284 47:58 es patético patético yo creo que tendría que lo voy a dar el premio al mejor de hoy al mejor Atlético el patético más que nada para levantarle la moral más que nada porque en una semana la queda hackeado el Twitter y el Facebook Lan trincan ciento cincuenta euros en un restaurante por sus

Voz 1 48:13 ahora de de de boro o Noda Nadia sus obras a verle

Voz 3 48:21 darle el premio para que se venga arriba al señor Urrutia

Voz 2 48:34 Nos quedamos con Axel Torres para el partido entre el Athletic y por favor no anda Charlene para también hablar de los partidos internacionales que tenemos en Inglaterra hoy también la final de la Copa de la Liga y diez minutos para el fútbol Marquínez en la catedral

Voz 33 48:49 acaban de retirar los dos ejercicios después de realizados

Voz 34 48:51 hay que calentamiento funcionan las bocas

Voz 33 48:54 Diego en la catedral el día soleado eh ya es hora que veamos el sol que esperemos que no sea nada grave que no avisó al Gobierno vasco que esto es pasajero Sanidad mañana pasado volverán las lluvias y seguiremos así durante bastante tiempo onces titulares Diego González ya sabemos el once en el Athletic

Voz 35 49:12 qué tal saludos empleo que Rosell en enero no quepa en la portería con De Marcos los dos laterales el centro de para Yeray e Íñigo Martínez duro devuelven la dupla San José Beñat en el centro del campo por la derecha arriba Susaeta por la izquierda Córdoba Raúl García en la media punta y Aritz Aduriz en la punta de ataque ni una Málaga con