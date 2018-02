Entrevista a Natalia Velilla, magistrada de la Asociación Francisco de Vitoria

Voz 0825 00:00 Natalia Velilla muy buenas tardes hola buenas tardes jueza miembro del comité territorial de Madrid de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria en qué casos ustedes los jueces pide la intervención de estos informes psicosociales

Voz 1 00:15 hablamos de juzgados con competencias en materia de familia se viven los informes psicosociales en casos de conflicto de guardia y custodia o de recién Mende visita en el caso de los juzgados de instrucción en periféricas suelen pedir en contadas ocasiones normalmente suele hacer en casos de abusos sexuales u en caso de maltrato a menores reiterado o que haya algún tipo de indicio que haga suponer una maltratado y también en los Juegos de Violencia sobre la Mujer Cali como decían las abogadas depende de si se trata de Madrid capital es periferia en Madrid capital al haber un juzgado con su equipo psicosocial digamos que el juez más discrecionalidad para perdida esté informe del equipo psicosocial en el caso de los Juegos de periferia a la la escasez de medios la dificultad de obtener estas informes hace que el juez tenga que evaluar muy mucho si ese informe de equipos psicosociales imprescindibles muchas veces renuncias a tenerlo con tal de tener una sentencia cuanto antes

Voz 0825 01:09 claro y en esos casos de cuánto tiempo estamos hablando

Voz 1 01:12 en el caso por ejemplo del partido judicial de Collado Villalba que está compuesto por seis juzgados mixtos que tiene competencias en civil y penal y civil también tiene competencia en familia estamos hablando de hasta dos años en obtener un informe psicosocial porque comparten equipo psicosocial con el Partido Judicial de Colmenar Viejo que otros seis estamos hablando de un equipo psicosocial que se comparte entre quince juzgados ocho o mixtos en Villalba aún violencia de género en Villalba más los seis de Colmenar Viejo en el caso de Navalcarnero seis juzgados mixtos comparten equipo psicosocial con Móstoles que tienen seis instancias veinte juzgados comparten equipo psicosocial o en el caso de Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz comparte equipo psicosocial con Coslada pero fundado tiene cinco instancias con competencias en familia cuatro instrucciones un violencia de género dos la tiene seis mixtos con violencia de género por tanto están desproporcionada la dotación de equipos psicosociales que es no se pueden explicar entonces claro en la periferia muchísimo más hasta dos años ya digo en Collado Villalba

Voz 0825 02:14 claro pero estamos hablando de asuntos en los que está en juego el el bienestar de los menores le haga usted la misma la misma pregunta un menor puede esperar dos años

Voz 1 02:23 radicalmente no radicalmente no porque todos sabemos que no es lo mismo dos años en la vida de un adulto que un niño ya solamente en el caso de los pequeños que puedan tener cierto vínculo con el progenitor que ha salido del hogar me familiar ICO de que tenía cierto vínculo pero al pasar el tiempo pues de Fernando Amar en el caso de las críticas de los adolescentes a parte de los trece años y el enfriamiento editor que no convive con él es decisivo a la hora de poder a poder determinar posteriormente una guardia custodia los equipos psicosociales que hablan más de dos dar más de un año dos años en emitió un informe psicosocial llevan a que se consoliden situaciones que en circunstancias normales no sabían consolidando de haberse obtenido una sentencia de divorcio o de medidas paterno filiales antes en San poder establecido perfectamente una buen gusto compartida pero pasados dos años estaba disgustado compartidas hace más difícil

Voz 0825 03:12 usted es jueza cuando le llega su tribunal un asunto como este que hace que puede hacer

Voz 1 03:17 bueno poco estado ejerciendo en Torrejón de Ardoz concretamente en el que como digo comparte hemos equipos griegos social con Coslada pues despedirlos habitualmente a dejar de pedir los equipos y los informes psicosociales hay veces que prefiero ver al menor precio vean los padres Dizzy veo que se trata de una familia en la que únicamente hay un conflicto

Voz 2 03:34 yo personal pero no hay nada más que a veces te he decidido no pedir ese informe psicosocial únicamente cuando considero que es imprescindible lo he pedido

Voz 1 03:46 a veces sí a veces y leonesas que para eso está también nuestra experiencia como jueces que tenemos que jugar no solamente en el caso de los equipos digo sociedades sino en el caso de cualquier medida que implique aportación material personal en el que tenemos que jugar con lo que tenemos pondera pero hay hay veces que Cano cuando el remedio es peor que la enfermedad pues tienen que adoptar decisiones sin tener este tipo de pruebas

Voz 0825 04:07 claro esto en el caso de custodias pero no solamente en este tipo de casos también estamos hablando en caso de abusos de violencia de menores

Voz 1 04:15 efectivamente también serán retrasos y tengo conocimiento por en el caso de Villalba de que se están produciendo informes psicosociales en casos de violencia sobre la mujer eh conflictos digamos civiles sobre divorcio en en caso de conflicto de violencia sobre la mujer que tardan hasta dieciocho meses en tener el informe psicosocial estamos hablando de casos especiales en los que hay un con una situación de conflicto grave en la familia o en el caso por ejemplo de informes que se necesiten para instrucciones penales en los que ya tardas ocho meses en tener un informe psicosocial sobre un menor que ha sido acusado que ha sido maltratado

Voz 0825 04:50 la Consejería lo que dice en este caso apuntan fuentes de la Consejería de la Cadena SER es que están trabajando llevan ya año y medio trabajando en un nuevo sistema para redistribuir el trabajo de estos equipos psicosociales es suficiente

Voz 1 05:04 bien la Comunidad de Madrid lleva trabajando quince años porque nunca nos dan una solución a esto y cada vez es más grave en la situación están siempre ha sido planes estudios están siempre prometiendo prometiendo prometiendo eh yo creo que urge he adoptar medidas ya para que esta situación no se perpetúe no considero tanto que sea un tema de inversión económica como un tema de redistribución de de lo que del ya existente simplemente se necesita voluntad política en el caso de la justicia no la hay

Voz 0825 05:34 Natalia Velilla jueza miembro del Comité Territorial de Madrid en la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes