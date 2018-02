Conversación con María José Cabero y Africa Callejo, abogadas de familia

un día hasta el lunes con la madre martes con el padre miércoles para madre jueves con el padre así luego fines de semana ya sí que son alternos de otra forma entonces eso es una locura en niño tan donde Vermont se levanten grandes duermo y no es que no me quiero ir Clara más si está enfermo el niño levantar de la cama para irse al día siguiente que le corresponde el padre como una pasado estos días

Voz 2

00:20

a mí el primer problema que me viene a la cabeza es uno que he tenido con carácter muy reciente solicitud lo he tenido en varias ocasiones solicitudes régimen de visitas a favor de ex parejas pues la madre en este caso no son no son hijos de no son hijos de la pareja son hijos de filiación única de la madre o bien por adopción de la madre y en este caso al padre no se les permite ver a los niños yo pido un informe psicosocial en el ínterin transcurre tantísimo tiempo que el vínculo emocional de esos niños con quién ha venido haciendo la figura paterna se diluye por qué es así son niños a lo mejor más humanos pequeños cuatro cinco seis años si al final tú tienes un retraso de un año de dos años pues el niño a lo mejor llega un momento que ese vínculo emocional que tenía con esa persona por ese retraso sea Abbey se ha visto menoscabado y eso incide directamente en que a esa persona a esa expareja