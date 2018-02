La Googleina de Especialistas Secundarios te cuenta cómo es Álvaro Benito, comentarista del Madrid en Carrusel

Voz 0801

00:06

lo ha de todas la la planilla quiere pero yo creo que más la más completa no yo es la que más trabaja ya que además nunca se equivoca en la grasa es Google Lina nuestra colaboradora no humana que siempre he pues elabora un retrato de los integrante de de Carrusel deportivo ya hace una semana no os acordáis que Álvaro Benito pues eh comentó que le haría ilusión que hicieron un retrato pues Álvaro estás caído no estás ahí al varón si aquí estoy pues mira a esa fijado en Ci ha extraído los datos de de de Google por lo tanto no están equivocados si hay algún dato erróneo el y que bocado eres tú vamos a escuchar si te parece bien vamos a escuchar el retrato que Google Ida ha hecho de nuestro querido colaborador Álvaro Benito