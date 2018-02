En una tienda que venden cosas de Bale creen que se va del equipo porque la gente ya no compra sus productos

Voz 1293

00:00

pues atención porque tenemos información de Gareth Bale así como suena no cuidado el campo por todo el campo como el algodón no engaña vemos sabe que está así como dicta sentencia si dicta sentencia pero es que hay humores de que Bale podría abandonar el dossier pues eso dicen se incorporara Yourself señor Mollet el señor bueno estar de tal buenas tardes que hace que el señor llevamos regenta una tienda oficial de cacharros y merchandising de del Real Madrid no aquí de esa una franquicia de esas ojo ustedes creen están seguros de que Bale no va a seguir en el Real Madrid pues no importa gracias a son datos no opiniones fotos son esos bueno hay ciertos artículos de la tienda relacionadas con Bale tuvo que han caído en picado por ejemplo la camiseta con la gente que se compra una consulta de droga tenemos una oferta todo aquel que venga con una camiseta de la puede utilizar como vale como vale como su padre y eso cómo funciona pues tienen que te echan encima una uso mejora por lo que quieren a cambio un vale por cinco tortilla a la francesa llaveros porque les lleve de Ramos rematando un córner en fin que lo que yo quiero no pongo la voz por lo que sea no pues sabe que me da un poquito de pena bailaora que ha pedido a favor del público no muchos sino que también hemos tenido que retirar porque apenas vendía las coletas postizas que la gente se compra para para parecerse a caballo y la gente se compra para para hacerse los Calvo sobre todos los muchos salían con ella puesta gritando para abordar la Madrid parecía vikingos para sacar el polvo y quiero que más día el café el café de veinte escritores si el preso Descartes que esto esto no tiene sudaba os que nos tres pueden la jornada el propio de Bale después del partido y eso te el café estaba malísimo pero para Giner pues señor Mollet muchísimas gracias por esta fue información estos datos sobre sobre la pérdida de confianza de miel parejitas rol del va avenir unisex sólo seis de acuerdo con el señor Boix de muchísimas gracias no a ver si me da muchísima más confiado toda la información nombres más Cantón poquito claro pues yo te lo has coleta estaba aquí la voy repartiendo suerte de capitanes ya hasta los vendidos protagonista sobre el terreno de juego