Punto de Fuga: "Asedio a Ghouta" (programa completo)

Voz 1667 01:10 la maldita guerra en Siria está escribiendo otro de sus capítulos más sangrientos el del asedio a la región de Guta un enclave rebelde que el Ejército de Bashar Al Assad está tratando de recuperar a sangre y fuego sometiendo a cuatrocientos mil civiles que sobreviven entre las bombas

Voz 6 01:27 mucha gente que está refugiándose en sótanos donde se están creando días para evitarlos los bombardeos nosotros de las de las estructuras que estamos apoyando Médicos sin Fronteras trece han sido bombardeada au con uno o Silió fuego de artillería nueve de ellas han sido práctica parcialmente dañadas o destrozadas y luego cuatro han sido completamente destrozada la situación de hoy día en el este de Guta el conflicto programa de hoy

Voz 1667 02:02 la responsable española para Siria de Médicos Sin Fronteras nos va a contar lo que está pasando dentro de Guta lo que se sabe por las personas que han conseguido salir o los contactos que la organización tiene dentro de la ciudad porque una de las consecuencias del asedio ha sido la destrucción de hospitales que apoyaba msf en fin ellos nos van a aportar esa información y Oriol Andrés nos va a explicar porqué Al Assad la está tomando ahora contra Guta contra esa zona además el debate de la semana la libertad de expresión en entredicho

Voz 7 02:31 que durante este año fue un mal año para la libertad de expresión y el derecho eres no pacífica en esto

Voz 0861 02:37 alzar la voz incluso en redes sociales

Voz 7 02:39 según cada vez más peligroso casos como el de Casandra mira acusado humillación a las víctimas un chiste sobre Carrero Blanco apuntado sin Twitter condenado a un año de prisión es un ejemplo de ello es artículo quinientos setenta y ocho que habla de Detroit movimiento una víctimas no

Voz 0861 02:56 debería existir en el ámbito escondido

Voz 1667 02:59 os hablaremos del demoledor diagnóstico que ha hecho esta semana Amnistía Internacional justo después de la condena a Valtonyc el secuestro de libro Fariña o la censura en ARCO el retroceso para esta organizado León es evidente queremos también que escucháis Alamín es senegalés es vendedor ambulante en las calles de Barcelona está impulsando el primer sindicato el top manta

Voz 8 03:23 la gente no se da cuenta lo que está sucediendo un bendito ambulante la gente lo que ves y lo que es lo que dicen la es lo que dicen los medios de comunicación que son mafiosos son delincuentes buscan dinero fáciles que son tener una jefe esto nos todos emo en dos años en en los últimos dos años hemos intentado organizarnos defendernos desmontar lo que a montarla lo que lo que ellos han montado desmentir las acusaciones que dicen que somos así somos mafioso

Voz 9 03:54 cuente demuestra la gente que la venta ambulante es la única camino que nos han dejado aquí

Voz 1667 04:00 la mina ha visitado nuestros estudios después de la ruta qué está haciendo para organizar a otros compañeros de otras ciudades del país y tener así más visibilidad con este proyecto de sindicato veremos qué nos cuenta viajaremos viajaremos a las Maldivas donde no todo es un paraíso esto es lo que se escucha más últimamente en Maldivas Víctor Martín se asomara el programa de hoy para hablarnos de la inestabilidad de este destino turístico inestabilidad que ya está implicando a dos gigantes de la región como son China e India todo lo que no suele llegar de allí de Maldivas son imágenes idílicas pero resulta que hay un estado de emergencia decretado por el presidente hay heridos hay detenidos una represión importante de la que nos va a hablar Víctor este domingo bueno Jon Egaña desde SER Runner nos va a contar la historia de los estar aún Mara

Voz 11 04:54 recuerdo que que los también coordinado no enseñaba conceder ya pues estaba también corren unos tíos casi todas las patrullas para dron manda frustrar niña Domingo no correr y correr

Voz 1667 05:08 una comunidad indígena que ha corrido toda la vida porque si ahora les reporta beneficios a la comunidad los han descubierto nuestros compañeros de Bilbao Isabel hemos algo más de ellos todo esto y más desde ya por qué este mundo también importa bienvenidos bueno no queremos contraprogramar Amaya Alfred pero nos ha gustado el tema que propone Francia para Eurovisión cantan Madame Monsieur una pareja de artistas que leyeron en un tuit la historia de una bebé de madre nigeriana que nació en marzo del año pasado durante una operación de rescate en el Mediterráneo en medio del mar un pequeño milagro en medio de tanta tragedia que ahora toma forma de canción

Voz 1667 08:05 Oriol Andrés buenas noches Oriol hola buenas noches nuestro compañero nos va ayudar a conocer las claves del asedio a Guta esa región al este de Damasco que ya es una de las batallas más sangrientas de toda la guerra en Siria como contábamos en portada para empezar Oriol dónde está exactamente cuándo empezó este este asedio

Voz 16 08:24 para situarnos el este de debuta se encuentra a unos quince kilómetros del centro de Damasco tiene un tamaño similar al de la ciudad de Barcelona en este territorio hay unos veinte núcleos urbanos la mayoría rurales se calcula que hay atrapados dentro unas cuatrocientas mil personas para que nos hagamos una idea del de la dimensión del drama esta cifra supone el noventa y cuatro por ciento de la población asediada en Siria en todo Siria mirando un poco hacia atrás durante dos mil once fue un importante enclave de protestas contra el Gobierno de Asad Ia en dos mil doce como tantas otras partes el país sufrió un proceso de militarización ya entonces empezó a sufrir restricciones en su acceso pero fue un día de abril de dos mil trece cuando sus habitantes encontraron que no podía ni entrar ni salir ya que el Gobierno había decretado un asedio para la zona la situación pero se tornó especialmente dramática el año pasado cuando el Gobierno sirio destruyó los túneles de contrabando y limitó mucho el acceso de ayuda humanitaria de hecho desde noviembre ha entrado un solo convoy fue sobre todo simbólico la carga que llevaba apenas cubría las necesidades de un dos por ciento de la población de Guta para aumenta

Voz 1667 09:29 lleva ya Oriol hablabas de cuatrocientas mil personas atrapadas después de meses de asedio y sin posibilidad de la llegada ayuda humanitaria que sabemos de la situación dentro

Voz 16 09:39 desde el punto de vista humanitario las situaciones de emergencia total sin ir más lejos la ONU esta misma semana habló de una campaña monstruosa de aniquilación de un lado el régimen ha usado el hambre como arma de guerra ha bloqueado la entrada de productos básicos y esto ha provocado un aumento de precios Easy ha hecho que mucha gente no pueda acceder a estos productos en consecuencia hay mucha malnutrición especialmente entre los niños y bebés y esto es un elemento que unido a la devastación a la falta de calefacción de electricidad ya la insalubridad facilitan la proliferación de muchas enfermedades y esta situación no ha hecho más que empeorar esta semana ya que los bombardeos ininterrumpidos del régimen han obligado a los civiles a refugiarse en túneles bajo tierra y sótanos de manera muy precaria nos lo explicaba Cadena SER el activista y fotógrafo firmas Abdulá que se encuentra dentro del este de Guta

Voz 5 10:28 tipo de Rolling la gente sufre la falta de comida ante agua de calefacción y encima las condiciones de salud son malas pero

Voz 16 10:38 tema de la salud seguro que lo explicara mucho mejor el compañero de Médicos Sin Fronteras a continuación y finalmente hay un aspecto que por ahora no se ha abordado mucho pero que es básico es el de la salud mental de los habitantes de esta zona que se encuentra muy afectada tras cinco años de asedio ya horas tampoco orando debido a las condiciones muy duras que está soportando la población esta semana todo el mundo tiene familiares muertos muchos de ellos son niños y el asedio genera una situación adicional de estrés entre la población que no tiene dónde escaparse escuchemos esta vecina que lo expresa de la siguiente manera

Voz 17 11:12 a dónde podemos ir con nuestros niños en todos bajo este terror no nos atrevemos a salir no nos atrevemos a llevarlos a ningún lado nos atrevemos a los hombros

Voz 16 11:22 en este sentido las heridas psicológicas afectan a varias generaciones visto que es poco probable que se les de una atención adecuada tardarán mucho tiempo en sanar

Voz 1667 11:31 quién compara este asedio con el que sufrió Alepo hace dos años si que se presenta a Guta como como otro hito sangriento no dentro de los ocho años de guerra en Siria es así

Voz 16 11:41 si os parece escuchamos primero a la investigadora para Siria de Human Rights Watch Sarah que ya Ali quién decía a la agencia Reuters lo siguiente

Voz 18 11:47 te te puede si la campaña de bombardeos combinada con el asedio crea una situación muy problemática para la población estas una táctica que ya hemos visto al Gobierno sirio usar antes en Alepo viola muchos principios legales internacionales transexuales

Voz 16 12:07 sin duda está siendo una ofensiva más sangrienta que en otras partes del país por el tamaño de Guta hay por la singularidad del asedio es una ratonera sobre la que llueven proyectiles a diario curiosamente Guta declaró zona de de ese escalada militar el año pasado en un pacto que firmaron Turquía Irán y Rusia tres de los grandes actores en la guerra pero hay dos grupos milicianos islamistas que controlan la zona y uno de ellos el menor tiene una alianza con la antigua filial de Al Qaeda en Siria no cuál ha permitido al régimen cogerlo como pretexto para seguir atacando la región si es que el régimen necesita ningún pretexto para seguir haciéndolo además el Ejército sirio ha hecho uso de armas prohibidas por las convenciones internacionales como son los barriles de explosivos que causan una devastación indiscriminada y ha habido casos también de ataques químicos de hecho esta zona ya sufrió en dos mil trece uno de los peores ataques químicos de las últimas décadas en ese caso fue con gas sarín is según las fuentes murieron entre doscientos ochenta mil setecientas personas y como decías Archive Ali la situación actual se parece mucho a los últimos días de Alepo allí también hubo asedio también hubo hambre como arma de guerra las cinco semanas que duró el asalto final murieron al menos seiscientas personas Se trata de una estrategia que buscan minar la moral de la población dividir a los grupos armados como ya pasó en Guta y como también pasó en Alepo allí todo acabó con un acuerdo entre el régimen y los grupos milicianos opositores que al final aceptaron retirarse a la provincia vecina de Idlib de momento en Guta según dijo Rusia esta semana los rebeldes se habría negado a una solución similar de hecho las negociaciones se han roto pero habrá que ver qué pasa si esta táctica empleada por el régimen sigue lo que está claro es que quién sufrirá las consecuencias de todo ello será la población civil que se encuentra en una situación muy crítica

Voz 1667 13:56 no es desde Beirut muchas gracias

Voz 16 13:58 un abrazo hasta pronto

Voz 1667 14:09 Lorena Bilbao es la responsable de programas de Médicos Sin Fronteras en Siria hay conoce bien esta zona de Guta asediada por el Ejército sirio buenas noches Lorena hola buenas noches bueno para empezar cuál es la información que os están transmitiendo vuestros compañeros sobre el terreno los que están atendiendo a los desplazados por este sangriento asedio Lorena

Voz 20 14:31 bueno pues Médicos Sin Fronteras estamos apoyando estructuras médicas en en el este de en el este de Kuta suma parte oseznos en en en el este de la ciudad de la más que entonces estamos apoyando estructuras Mary casi personal médico que bueno han visto y los informes que nos están llevando de un aumento increíble de los ataques de los heridos y muertos que están llegando NASA a la facilidad las estructuras médicas que estamos apoyando la situación en el este de Guta siempre ha sido terrible osea que digamos no es nada nuevo y Médicos Sin Fronteras ha hecho llamamientos anteriores sobre la situación en en el este de Guta pero es verdad que ahora no teníamos están increíble y son tan intensos los los ataques que desde desde el principio el conflicto no habíamos tenido este incremento en el número de de de heridos entonces las estructuras médicas

Voz 1667 15:36 vuestra presencia allí ahora es clave es necesaria totalmente como en otros muchos escenarios pero en este caso más si cabe porque los ataques han dejado prácticamente fuera de juego las infraestructuras sanitarias de la zona no

Voz 20 15:47 sí nosotros de las estructuras que estamos apoyando Médicos Sin Fronteras trece han sido bombardeada o con uno o han recibió fuego de artillería nueve de ellas han sido practicado parcialmente dañadas o

Voz 6 16:07 o destrozadas y luego cuatro han sido completamente

Voz 20 16:09 destrozadas entonces claro lo que hemos lo que estamos viendo es que hay menos estructura médica a causa de los bombardeos y luego es que además la zona como es una zona asediada es como un enclave está cerrada la zona entonces es mucho más complicado todo lo que es el acceso de de material médico medicamentos dentro del este de Guta entonces por ejemplo nosotros tenemos stock de medicamentos dentro pero claro hay algunos que a consecuencia de esta intensificación en los ataques iré a un mayor número de heridos semanas para acabando entonces tanto para Médicos Sin Fronteras como para las estructuras médicas que estamos apoyando por ejemplo pues bolsas de sangre medicamentos anestésicos generales antibióticos por vía intravenosa no tenemos ya acabado y sin embargo luego pues bolsas de tela y quiero intravenoso pues tenemos para para doscientos casos de Trauma severo contaba la situación cambia de manera rápida y ahora todos una intensificación en general horrible la situación dentro del SPD Guta es además complicado porque como los médicos que están ocupados en en el el trabajo médico en atender a los pacientes y luego además las las comunicaciones con el interior del Este Utah no son muy buenas creado hace que sea para nosotros también más complicado tener la información en el en el minuto dos médicos que están en el interior pero es que a la hora están aumentando los los casos están aumentando los los bombardeos

Voz 1667 17:56 gente como los estás contando Lorena os afecta no el apagón informativo que hay en torno a lo que está sucediendo dentro de Guta

Voz 20 18:04 sí nosotros hombre como llevamos apoyando años zonas del este de Guta tenemos una una relación yo en contacto regular con con los médicos que están dentro pero es verdad que ahora es más complicado porque era más están trabajando en una situación entre el caos los bombardeos suficientes medicamentos y material médico hay que las comunicaciones Internet por ejemplo no no siempre está disponible pues cauto punto es bastante más complicado estamos con ellos pero no se puede estar en cara a cara acaba instando cada momento

Voz 1667 18:42 tú misma Nos lo decías no en esa situación de de este tremendo asedio falta sangre falta la anestesia son elementos absolutamente básicos para atender a los a los heridos que provoca una situación así no yo estos bombardeos como es Guta Lorena qué nos puedes contar de esa zona cercana a Damasco tú decías antes que es una región es una zona que ya está sufriendo las consecuencias de la guerra o de manera muy muy notable desde hace tiempo ya no

Voz 20 19:13 sí exacto es una zona donde hay una cosa a tener en cuenta Médicos Sin Fronteras nosotros todavía a día de hoy no hemos recibido autorización por parte del Gobierno de Siria para trabajar dentro de Siria a pesar de llevar intentándolo desde hace años entonces no estamos presentes en en lo que se en la zona de la ciudad de de Damasco por ejemplo pero lo que es ocultaban llevamos eso apoyando años estructuras médicas ya hay más o menos las cifras oscilan la verdad es que es difícil tener cifras concretas a trescientas mil cuatrocientas mil personas dentro del este de Utah con claro un sufrimiento absoluto hay mucha gente que está refugiado en sótanos donde se están creando día para evitar los bombardeos digo no oí por ejemplo todos los pacientes que están en estado crítico no pueden salir que es una de las cosas que nosotros estamos a mí impidiendo son las médicas que se pueda llevar a los pacientes que están en estado crítico a hospitales que ya ha dado saco está completamente como en círculo sea vamos a seriada entonces

Voz 1667 20:31 era muy complicado que es muy complicado

Voz 20 20:34 lo que que la gente salga la gente que está dentro nosotros estamos ahí presentes para ver si la gente salió o no pero vamos el sufrimiento es lo mismo ya ya aproximadamente cuatrocientas mil personas en todo el este Guta mucho

Voz 1667 20:47 si se compara este este asedio Lorena como con uno de los como uno de los episodios más sangrientos no de de toda la guerra de Siria no sé si vosotros lo vais a también vosotros que recibís información a diario sobre las consecuencias de estos bombardeos de heridos de muertos en estos bombardeos no sé si vosotros lo estáis viendo a cita

Voz 20 21:08 sí a ver en realidad en serían celeste de oculta pero también hay otras muchas zonas que han estado y están en en constante necesidad si sufrimiento y bueno te podría nombrar mucha fe en la provincia de Idlib el norte dejó once vale pos hay muchas hay muchas ganas pero es verdad que para nosotros por ejemplo desde que llevamos apoyando en Siria la situación de hoy día en el este de Guta no la vemos desde el principio del conflicto y la necesidad de de atención médica urgente que vemos ahora en el este de Guta realmente la más gente que hemos tenido noticia desde el principio de la guerra osea cuando cuando realmente no lo están llegando más demandas de medicamentos de materiales que se trae esa ahora

Voz 1667 22:03 y lo dice Médicos Sin Fronteras la responsable de programas de esta organización en Siria una de las peores situaciones desde el comienzo de la guerra en Siria así está Guta a día de hoy Lorena Bilbao muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga ya aportar unos más información a pesar como hemos hablado de ese cerrojazo informativo que nos impide saber a ciencia cierta ya al cien por cien lo que está pasando allí dentro muchísimas gracias Lorena

Voz 20 22:29 muchísimas gracias a vosotros

Voz 1667 22:32 que a nuestro siguiente destino le han llamado El Paraíso

Voz 0861 22:37 en la tierra

Voz 22 22:39 Symonds megabits seguro que

Voz 1667 22:46 muchos habéis soñado con SCA paros a una de las islas de las Maldivas con razón la llama el paraíso Maldivas está pasando un momento muy delicado las protestas contra el presidente acusado de recortar los derechos civiles de la población están dejando una violencia en las calles muy alejada de las postales de esas playas de arena blanca a las que estamos acostumbrados una situación en la que están interviniendo ya dos gigantes zona como son China e India Víctor Martín unos vamos a hablar hablarnos va a contar qué está pasando exactamente en Maldivas

Voz 0978 23:24 las Maldivas son un archipiélago de doscientas islas paradisíacas con playas de arena blanca agua cristalina y arrecifes de coral el sitio perfecto para el buceo el destino ideal para desconectar pero las Maldivas también son esto son las protestas contra el presidente Abdoulaye Amin al que exigen que deje el cargo le acusan de estar acabando con las libertades y garantías democráticas desde que llegó al poder en dos mil trece de manera polémica su última medida declarar el estado de emergencia

Voz 23 23:59 bebé no le suprime a su aro llevaba eh

Voz 0978 24:06 Yasmin tomó la decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase la anulación de las condenas a nueve políticos opositores los jueces entendieron que no habían tenido un juicio justo algunos de esos políticos se encuentran en la cárcel y otros en el exilio una situación que agrava la crisis del país asiático para el presidente min el fallo del Supremo fue un ataque a su propia figura un intento por suplantar sus funciones de modo que detuvo a dos magistrados del tribunal llama Moon Abdul Gallud ex dictador de Maldivas ya actual líder opositor minutos antes de ser detenido en su casa haga Llum se grabó un vídeo en el que anunciaba que le iban a detener a pesar de no haber cometido ninguna ilegalidad y animaba a la gente a mantenerse firme contra la falta de libertades que vive Maldivas a pesar de las restricciones que impone el estado de emergencia a los partidarios de la oposición han salido a protestar en unas manifestaciones que han acabado con decenas de detenidos y heridos incluidos varios reporteros tanto Naciones Unidas como la Unión Europea o Estados Unidos han pedido al presidente mal divo que restablezca la normalidad y suspenda el estado de emergencia en porel contrario ha decidido ampliarlo treinta días más continuo aumento Moll

Voz 25 25:27 mis personales

Voz 0861 25:30 de Chipre

Voz 25 25:32 implemente soplen con

Voz 0978 25:34 perdonó multiplex unen Open sustituir el portavoz indio de Asuntos Exteriores gravísimo Kumar una vez más ha vuelto a mostrar su preocupación por la extensión de esa medida ya ha pedido al presidente mal divo que libere a los presos políticos y a los jueces que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo India y China son países influyentes la región del Índico miran de cerca todo lo que suceda en el Archipiélago como también está pendiente el sector turístico país el motor económico que supone una cuarta parte de su PIB Buj mis canciones

Voz 0861 26:04 sí

Voz 0978 26:07 pero los hoteleros comentan que a raíz del estado de emergencia están sufriendo cancelaciones de turistas occidentales cada año un millón de visitantes aterriza en Maldivas y la mayoría de ellos van directos a sus hoteles de lujo desde las tumbonas no se percibe la realidad del país que vive en una crisis política permanente

Voz 1667 26:33 gracias Víctor Martín aquí en casa tenemos nuestro propio debate sobre la vigencia de derechos que creíamos consagrados como la libertad de expresión nada menos que la libertad de expresión el panorama que nos dejan los últimos días pues ya lo conocen una condena de tres años y medio de prisión al rapero Valtonyc por las letras de sus canciones el secuestro de Fariña la decisión de Ifema de retirar la exposición fotográfica presos políticos en ARCO bueno Amnistía Internacional aporta su propio diagnóstico es letal Álvaro Zamarreño

Voz 0116 27:05 en su informe de dos mil diecisiete Amnistía critica a España por seguir las mismas tendencias que en el resto del mundo ponen en peligro la libertad de expresión la ley mordaza ese aplica con arbitrariedad y está haciendo que muchas personas se autocensura en a la hora de informar sobre abusos policiales o la utilización de la figura del enaltecimiento del terrorismo para perseguir a Ciudadanos por mensajes en redes sociales el director en España Esteban Beltrán incluye en este capítulo de restricción a la libertad de expresión el encarcelamiento de los Jordi

Voz 7 27:34 mantenimiento en prisión provisional de Jordi Sanchez y Jordi Cuixart que si se demuestran pueden ser sancionados con todo orden público pero no constituyen delito grave vernos edición constituye una restricción excesiva desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión

Voz 0116 27:52 Amnistía arremete contra lo que llama El Apocalipsis de la austeridad los recortes económicos son también recortes de derechos básicos en un país que sigue sin asumir por ejemplo que la vivienda es un derecho humano o que sigue expulsando ilegalmente a inmigrantes en sus fronteras

Voz 1 28:06 Punto de fuga

Voz 14 28:08 Pablo Morán este sindicato estamos iniciando

Voz 29 28:33 aunque hemos hecho muchas cosas el inicio pero es el inicio de todo esto es un trabajo muy duro que no se espera estamos consiguiendo cosas muy importantes no podemos permitirnos relajar nunca pero nunca porque todo lo que está mostrasen para sobrevivir tenemos que aguantar resistir

Voz 14 29:01 seguir luchando

Voz 30 29:13 Juana

Voz 31 29:14 no

Voz 1667 29:20 también buenas noches cuando vienes de Senegal si hace cuánto

Voz 9 29:26 es años diez años oye ya

Voz 1667 29:28 Dean recién llegado a España quien se pone en contacto con él para que bueno empiece a

Voz 9 29:35 a trabajar como mantero en el top manta no es que yo con que llegó con menor de edad

Voz 32 29:42 de de menores

Voz 9 29:44 al final pidió prisión para que me trasladado que está en Barcelona que siempre es favorito hay al Amércia te Banesto y medio cuando uno cuando de edad y me cojo en una asociación que se llama Axel después de esto es tenía los papeles en regla tu de esto y condiciona a gente que está en la calle hay cosas que son senegaleses como yo a hablar con el empezase alcalde qué tal esto todo al final tenía como él mismo visión es billón es que cuando estás en Senegal el la única decisión que ves venir buscar viñedo no vi yo tenía Avon teníamos

Voz 32 30:23 eh yo tenía este este visión

Voz 9 30:25 al final ir buena empezase a cambio conel a sus casas hasta que al final me quedo bobo con ellos Si siendo un venta ambulante hace ocho años

Voz 1667 30:34 tú que te imaginabas a hacer en España

Voz 9 30:37 es que el sueño que tenía aves que el ex viene de aquí trabajar legalmente dignamente para que nadie sigue como eh eh Soda excelso en que tenía voz Thaci ha sido un sueño acaso fracasado

Voz 1667 30:50 habéis creado un sindicato no el colectivo de manteros para yo creo para empezar a visibilizar no para para que esos de visibilidad a también para reivindicar que lo que hacéis no es delincuencia fundamentalmente para eso no Alamín

Voz 9 31:07 bueno ya hemos creado en sindicato porque es que llevamos muchos tempo aquí hizo cuando apareces en España la única salir de que te que te deja es la venta es que llegas aquí te te dicen que tienes que lleva tres años cuando estés año que vas a lleva aquí que técnica hacia no puede trabajar no puedo Cova ayuda hay pues eso nosotros hemos o la única salida que hemos encontrada aquí es la venta ambulante la venta ambulante en Senegal es que aquí es es es es delito Senegal es un trabajo digno noble hasta que yo mis padres vendedores ambulantes mi madre es ama de casa en mismo tempo es panadería en la calle no ir cuando hoy con los dos con dos muy año que bueno que la gente no se da cuenta lo que está sucediendo un vendedor ambulante la gente lo que es que o bien es lo que dicen lo que dicen los medios de comunicación que son mafiosos son delincuente buscan fáciles que son tener una jefe esto nosotros hemos en dos años en los últimos dos años hemos intentado con organizarnos defendernos desmán contar lo que a montarla lo que lo que ellos han montado desmentir las acusaciones que dicen que somos así somos mafioso delincuente demuestra la gente que la venta ambulante es la única camino que nos han dejado aquí no daba el sueño de dos Mateos cuando cogía unos en patera cuando andábamos en los desiertos y esto todo es que ha sido un sueño fracasado pues eso da aún la única manera que estamos la única vía que tenemos es la venta ambulante

Voz 1667 32:41 decidí unidos para defender vuestros derechos sí

Voz 9 32:44 claro hemos decidido organizar unos sindicato es que es una asociación creo que lo haya vamos un sindicato es que estamos trabajando desde la calle claro que fuese veíamos este sindicato es lo que defiende el sindicato es la precisión la discriminación las acusaciones el racismo que vivimos día a día en la calle eso lo que decía defender defendemos a alguno de nuestros compañeros que es lo que hablar policia es vendría golpea pega discriminar Ignacio no que haya por defender a su compañero que yo esté en estos momentos si defiende agua a mi compañero en mañana a mí pues eso después que hemos creado este sindicato la decisión que hemos tomado sí sí la pudiese bienes y viene dando nosotros defendemos si coge unos nos coge en Toulouse y pegó una unos no tener que pega todo

Voz 1667 33:38 es una idea que surge en Barcelona si empezáis en Barcelona Hay donde está y no sé si hay otros compañeros de otras ciudades españolas que ose que hayan secundado hayan secundado esta idea de del sindicato

Voz 9 33:50 bueno hemos intentado contaminar a los estudiantes que están diferentes puntos de España hemos viajado en en en Málaga en Sevilla en en Madrid tenemos contacto casi tenemos un grupo de Whatsapp con bases de Málaga la que ya hemos viajado en Bilbao en en en en Pamplona en Matrix Semfyc casi cada mes estamos aquí

Voz 1667 34:13 creo que es importante no que es queda que está tomando forma hasta ahora no sé si encontráis otro colectivo similar de apoyo de solidaridad que que respondiera a vuestras necesidades

Voz 9 34:27 sí sí sí es que hay muchos colectivo que que no es que nos apoyan sobre Tuttle en Badalona tenemos el espacio de inmigrante que es un colectivo gente de aquí vi que son no son gente inmigrante hay pero él es diferente parte de Son Latinos de de Otto que dices el espacio de inmigrante es un espacio que que son hay médicos hay abogados hay cafés en sus sucede hizo a los manteros hay voces en su servicio a los a los a los manteros por ejemplo aquí había un momento sí se sabe es un ilegal no puede en Hospital no sé esta es es este espacio con dos médicos que están ahí ofrecían gratuitamente sus servicios a algunos abogados de esta especie espacio también también colectivo que se llama tras la manta que es un colectivo que siempre está en la calle vigilando cómo actúa la policía es muy importantes porque la policía cuando cuando ves que hay alguien que está nevando cómo se actúa Se ese tomo cuidado porque la gente ahí eso había en la zona es un colectivo que a mí me encanta mucho que son unos ya yo flauta son mujeres mayores los los abuelos que sea cuando hacemos manifestación siempre están ahí con nosotros delante Semfyc delante la la fuente

Voz 14 35:45 sí ha cambiado la actitud de la policía

Voz 9 35:49 después que hemos después que hemos organizado hizo tomo mucho cuidado

Voz 1667 35:54 me imagino que se acercarán muchos compañeros que bueno pues en un momento dado conocen la existencia de de vuestra asociación de vuestro sindicato os llegan con tantos problemas cuáles son los problemas más habituales que cuentan nuestros compañeros

Voz 9 36:11 ah es que hay muchas que está ofende en la calle muchísimo por ejemplo lo que hallaba da policia es puede venir hace un hace un mes hace unos una un año que la poesía del evento un aún peor son a supera no y cuando él le llevamos siendo un en un hospital lo que hacía volar lo que hace es que te acompañan hasta el día delante del médico son en el informe que vi que escribe el médico son ellos mismo que lo van a decir es que viene esto es esto lo que fue en El médico es que este chico ha caído no no no caído es que yo delante de mi hijo ojos he visto con lo lo estaba golpeando hay contábamos esto también dijimos a los compaña de toma cuidado porque lo que hacia la publicidad es viene luego K es que te foca cuando por ejemplo el Tea Motril civil y dije que estaba golpeando a la gente empezaba crítica que son lenta si es que no hay daba así es lo que hace es poco Cate IPE Gate cuando te vas a defiende cuando tú te defiende destaca un vídeo así es pero no explica lo que lo que ha pasado antes no como Sindicat nosotros lo que hacemos en en los en los Asamblea hemos concejalas a los Mateo que se tomen cuidado que invita a los pues vocaciones casi a la policía

Voz 1667 37:32 hay una cosa que a mí me ha llamado la atención es la solidaridad entre vosotros no la solidaridad entre los senegaleses a las personas que os dedicáis a la venta ambulante para ayudarnos eso tú mismo me lo decías antes que cuando nos pegan a uno Nos pegan a todos cuando alguien necesita algo allí vamos todos y nos detienen a unos detienen a todos eso es algo que habéis traído de África es una alergia que también tenemos que aprender aquí

Voz 9 37:57 hombre claro es que en Senegal y yo convivimos ahí Si yo puedo sí sí sí en caso no te no no puede y irme de mi amigo y es lo que hacíamos aquí yo los compañía que que estoy viviendo y yo de cabo de aquí como si fuéramos un familia aquí hay de un mundo hasta la el piso compartimos la comida cada semana cada uno da lo mismo si es lo compramos en tus la semana no cada cada día alguien le toca cocinar tener la familia tu todo tu padre tu podíamos comer este solidez Dati hemos compartido compartirá la gente que que que que que que son Maceo Carlos nosotros que hay gente de aquellos invitó muchas amigos que que son de aquí en casa fue un plato de un tenemos que comer ahí en ese flipante porque la es que que ellos me dije que vamos aquí le dije que sí sí sí sí comemos aquí todo cuando nada fácil sin tener dos insinuado que guay es que después hemos comida dice que dado este está bien que bueno aquí es la gravedad

Voz 1667 39:12 en definitiva queréis salir de la venta ambulante

Voz 9 39:14 claro es que la venta ambulante no es el sueño que hemos que que que que que muestra aquí es que el lema es que yo viviendo decir es que los los medios de comunicación de África lo que demuestran los televisiones como está de nuevo como se conocemos también lo Dopa es el contrario es que dicen que hay sí son los miles los televisión dice que está bien la gente feliz sin más hay trabajo sabes pero cuando llegas aquí es es es es

Voz 33 39:45 es el de bebés

Voz 9 39:47 bebés pero la oye cuéntame para acabar

Voz 1667 39:50 Nos ha recibido a usar recibe alguna autoridad como grupo como sindicato de el que habéis formado

Voz 9 39:56 hombre si tenemos el apoyo de en Bilbao que siempre nos han apoyado muchísimo asistimos sus congresos tenemos la CNT de la de la DGT la eso no no tenemos esos apoyos no me refería más bien a

Voz 1667 40:12 autoridades no no se sabrá esta Liga

Voz 14 40:14 os haya recibido como tal como sí sí

Voz 9 40:17 así el Ayuntamiento de Badalona ir ubicado que que no se que no sé si bien porque después que hemos organizado haciendo en manifestación ocupando la plaza en la Rambla de Cataluña es obligatorio que no es que no se ceban con este con esta mesa que hemos tenido con ellos había de los los para el país desde del club que nos han apoyado el Paqui de de CIU el PP que siempre está en el revés ve lo más importante que nosotros hubiera gustado que están ahí los comerciantes es que nosotros no tenemos por dos partidos tenemos problemas con los comerciantes los comerciantes nunca nunca aunque distinta con nosotros porque el delincuente esto

Voz 1667 40:58 siguen sin querer sentarse sigue sin sentencia

Voz 9 41:00 hizo no sólo son son dos los comerciantes pequeños que tenemos muy buenas relaciones pero los que es lo que más nos nos nos joven son dos gran ha empezado por ejemplo en el salón esto que estampada pastón que es siguen cada día

Voz 1667 41:17 muchísimas gracias por acompañarnos por contarnos la historia de vuestro sindicato espero que tenga suerte y que mejoren las cosas

Voz 9 41:24 muchísimas gracias a ustedes

Voz 0861 41:28 qué tal cómo estáis pues nosotros aún conmocionados por los escándalos de abusos dentro de las oenegés esta semana sumamos una nueva dimisión esta vez ha sido el número dos de Unicef ha abandonado su cargo tras conocerse que acosó a varias compañeras de trabajo cuando dirigía Save the Children corresponsal Estados Unidos Marta del Vado qué tal cuéntanos

Voz 1510 41:49 el número dos de Unicef Justin Forsyth dimite de la Agencia porque no quiere que los hechos de los que se le acusa dañen a las organizaciones benéficas Forsyth fue acusado entre dos mil once dos mil quince de acosar al menos tres jóvenes con las que trabajaba Man dándoles mensajes de texto y correos electrónicos haciendo comentarios sobre su ropa diciéndoles lo que le provocaban en aquel entonces era director ejecutivo de Save the Children forsfet asegura que los hechos se trataron en un proceso interno hace años y que se disculpó sin reservas ante las chicas Un portavoz de Unicef aseguró hace unos días que la agencia de la ONU para la Infancia no tenía conocimiento de estas acusaciones cuando le contrató la directora ejecutiva del organismo sea limitado agradecerle su trabajo en un comunicado

Voz 0861 42:30 de un escándalo a otro el Gobierno de Haiti ha suspendido las actividades de Oxfam en su país durante dos meses lo hacen después de conocerse que varios directivos y cooperantes de esa ONG contrataron prostitutas en varias fiestas tras el terremoto del dos mil diez que asoló la isla precisamente esta semana el director general de Oxfam ha comparecido en una comisión parlamentaria en el Reino Unido comenzó su declaración Begoña Arce pidiendo perdón por lo ocurrido

Voz 0273 42:58 sí una conclusión se pudo sacar de la comparecencia ante el comité del Parlamento británico es que el problema de los abusos sexuales en el campo de la ayuda humanitaria es endémico el comité ha acordado abrir una investigación sobre estos delitos en todo el sector en su comparecencia el director general de Oxfam Mark Goldring pidió perdón reiteradamente en nombre de la organización yo en el suyo propio por tratar de minimizar lo que ocurrió en Haití en una entrevista en The Gardian había afirmado que se estaban exagerando las cosas y después de todo Oxfam no había asesinado a bebés en sus cunas Golding reveló que en los diez días posteriores al escándalo han recibido veintiséis nuevas acusaciones de abusos sexuales de sus empleados

Voz 0861 43:37 muy Janet

Voz 0273 43:41 se han puesto en nuestro conocimiento veintiséis nuevos casos hay asuntos más recientes y otros históricos que la gente en su época pensó que no debía denunciar uno de los siete implicados en los abusos en Haití volvió a ser contratado por Oxfam en otro país el daño que ha sufrido la organización es incalculable siete mil afiliados han cancelado sus donaciones en la ONG en los últimos diez días

Voz 0861 44:04 por cierto Begoña esta semana una veintena de BNG han firmado una carta en la que se comprometen a reforzar sus controles internos para evitar precisamente nuevos escándalos como el de Haití

Voz 0273 44:14 en la carta firmada por una veintena de organizaciones humanitarias sus responsables entre los que se encuentran los de Oxfam Save the Children se comprometen a hacer más para proteger a las personas que necesitan ayuda a sus directivos aseguran que tomarán medidas urgentes e inmediata las para garantizar los derechos de esas personas que son la razón de ser afirman de la existencia de estas organizaciones ante el abuso de poder tiene que haber tolerancia cero subrayan en la carta nuestra obligación es prevenir detectar y erradicar cualquier comportamiento inaceptable

Voz 0861 44:50 este domingo se han cumplido seis meses del inicio del último gran éxodo de refugiados rejillas a Bangladesh estamos hablando de casi setecientas mil personas que han huido de la violencia han oído esta Cos Bazar un distrito en el sudeste de Bangladesh seis meses después la masificación de los campos de refugiados sigue siendo terrible ya eso hay que sumar las pésimas condiciones de insalubridad en la que viven Sara seda

Voz 34 45:14 seis meses después los rojilla siguen huyendo de la violencia en mí amar lo hacen andando durante días y también en unas barcazas que cruzan el río hasta llegar a Bangladesh ya son más de ochocientos mil en ese país jugáis

Voz 0978 45:26 a Rajoy

Voz 35 45:28 dentro de la cuenta Médicos Sin Fronteras que dio a luz

Voz 34 45:31 en uno de esos barcos después de haber estado durante diez días en el bosque comiendo hojas de los árboles ahora su hijo es uno de los miles de niños malnutridos Patricia tribales es la coordinadora de emergencias de esa ONG en Bangui

Voz 36 45:43 la llaman acortando en lado contrario eh en porciones de alimentos básicos harina legumbres y un poco de azúcar pero evidentemente con ocurre nadie

Voz 34 45:55 viven en tiendas que construyen ellos mismos con plásticos y palos de bambú

Voz 36 45:59 los federalista con ya en la temporada y hubiese alguien te vas a empezar en abril en todos dos meses así que el acto accionan los campos sólo pueden pero la alegría pronto llegará comprometerá aún más indicado de familia

Voz 34 46:13 la solución está en que Myanmar reconozca a estas personas como ciudadanos porque lo rosquillas pese haber vivido durante generaciones en Myanmar han sido víctimas de una persecución y discriminación durante décadas que les ha obligado a salir de allí

Voz 0861 46:27 y esta semana hemos hablado con Ali optara padre de Adur conocido como El Niño la maleta pero que habían dos muchas muchas dudas porque en principio la gente criaba que fui yo que ni hoy ni la maleta pero después de explicaciones hay creyó que era verdad porque había prueba que no yo no estaba me estaba porque estaba fuera ellos llevaron el chico una hora después honre paz entonces hay que poner la cosa ahí creo que después de muchas entrevistas empezamos a escribir esta obra no que ya está en la mercado creo que la felicidad sobre el activo o no pero es la relativa pero creo que sí podemos decir que estamos feliz o que la meta es agruparlos está junto vivir juntos mi creo que el lomo he concedido lo he conseguido con mi esposa con los niños con alud ha luchado mucho imagínate cerrado una maleta es como una un huevo y creo que cada uno les nosotros ha pagado un precio mucho grande muy grande logró conseguir esta meta el prelado está feliz y lo está porque no ir a la cárcel sólo tendrá que pagar una pequeña multa de noventa y dos euros ha quedado demostrado que nunca supo que la mafia a la que recurrió para meter a su hijo en una maleta por frente al Ceuta pondría en peligro la vida de su hijo vamos a Ceuta ampliar más información con nuestro compañero Miguel Ángel Mendoza Ali Ouattara no tendrá que ir más a la cara en el juicio por el que estaba acusado tras el pase de su hijo y por el que pedían tres años de prisión se ha quedado finalmente una multa de tres meses y veintidós días reducida por mes que permaneció en la cárcel la eximente parcial por razones humanitarias y parentesco permiten que ahora vislumbre el futuro de una forma más clara así se mostraba su abogado Juan Isidro Fernández estamos contento

Voz 37 48:26 porque para mí solamente hay un pequeño error cuando pierde de vista al niño esos minutos que en los sabe que el camino que piensa levantar coló documento y el el el garante lo demás para los con

Voz 14 48:39 tanto la verdad monte muy cualificada semi eximente completa de parentesco

Voz 23 48:45 sólo han tenido que prestar declaración el propio Lee su hijo Abu Ali ha dicho que no supone ningún momento que a su hijo le iban a introducir en una maleta la familia irá a vivir a Bilbao

Voz 1667 48:56 anoche al programa tiene un nombre el de los Tara Mara es una comunidad indígena caracterizada por sus buenas dotes atléticas que ahora utilizan para llevar beneficios a la comunidad los han descubierto nuestros compañeros de SER Runner el podcast de Cadena Ser punto com que tenéis disponible todos los viernes por la tarde tienes que escuchar si sois buenos corredores el bueno de Jon Egaña ha acogido el micro de la SER apuesta puesto a correr detrás de los Tara Omara para que les cuenten su historia

Voz 11 49:24 yo yo recuerdo que se nosotras lo también coordinador no enseñaba acuerdo él ya me entierren no admitidos casi todas las familias corre para agrado mandado pues también no el bélico

Voz 38 49:40 sí caminar por lo que yo te tanto aquí

Voz 1657 49:57 es Alejandro Carrillo tiene diecisiete años pertenece a una nueva generación tará Omara que no ha perdido la seña de identidad de este pueblo de

Voz 39 50:04 vivir corriendo la palabra rara murió

Voz 1657 50:07 con la que se autodenominan significa precisamente los de los pies ligeros

Voz 11 50:11 nosotros el caso la viga corremos vedad porque para impedir un lugar a otro el caminando pues permiten no sospechó en gran parte de así

Voz 1657 50:22 correr es la respuesta de un grupo humano asentado en la Sierra Madre Occidental del estado de Chihuahua a un paisaje agreste escarpado con pueblos diseminados a largas distancias los unos de los otros allí literalmente nada está cerca si se quiere ganar tiempo hay que correr correr desde el principio de la vida

Voz 11 50:38 no parece de escuela con ya casi todos los días no ha corría

Voz 40 50:44 ya Pinho niñas para poder llegar a la primaria tienen que examinar dos horas para llegar y dos horas para regresar entonces si esta velocidad es pues muy característica de ellos

Voz 1657 50:55 escuchábamos también a Manuel Ramírez que no corre pero convive con ellos es la directora de la Fundación Omara así usándolos hace unos pocos años este pueblo precolombino descubrió que el medio de transporte que lleva incorporado en sus piernas podía ser una solución a la pobreza y al abandono institucional que han sufrido en México Alejandro empezó a competir con diez años

Voz 11 51:14 más temprana Secundaria empecé a competir pero tiempos atrás la acompaña más más dejaba por Córdoba

Voz 1657 51:22 no y ahí llega el choque cultural que ha llamado la atención de los occidentales los rara murió están siempre en los puestos de cabeza ganando o rozando la victoria ataviados con su traje tradicional y las guaraníes unas sandalias hechas con goma de neumático quedan para la historia las victorias

Voz 1667 51:37 está consiguiendo Lorena Ramírez que a nuestros ojos puede no

Voz 1657 51:40 no tener demasiado aspecto de runner pero que a sus veintitrés años tiene ya en su palmarés cinco ultra maratones sabemos de su resistencia física pero cuál es el carácter de los andará murió

Voz 40 51:49 podemos decir reservados no son tan abiertos de palabras no son tan tan cercanos pero creemos que es una manera de ellos conservar un lado de resistir frente a ciertas embates del exterior

Voz 16 52:04 los al pueblo de los pies ligeros

Voz 1657 52:07 convirtiéndose para sacar algún partido a su gran cualidad la resistencia eso sí a diferencia de muchos sin ninguna prisa

Voz 40 52:13 entonces el rara muy sabe que para llegar a un lugar el camino es largo hay que caminar horas hay que ser perseverante correr despacio siendo constante lo mismo con los procesos que llevamos nosotros con ellos tenemos que los procesos son declara

Voz 34 52:28 bien tírate

Voz 41 52:32 oye ser la que vistió cuerpo me pertenece dependiente yo siguió

Voz 1667 52:43 pues enhorabuena los estará humana gracias a nuestro compañero Jon Egaña nos vamos

