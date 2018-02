Agüero: "Tengo contrato y me gustaría seguir en el City, pero nunca se sabe"

Voz 0107 00:00 hola buenas noches efectivamente están de cena de celebración no va a ser nada hasta altas horas de la noche pero sí una reunión del grupo cenando todos en equipo han ganado tres celebrará el Arsenal han marcado Agüero Kompany Silva un poco la vieja guardia de este Manchester City los que vieron cómo ha ido creciendo este equipo hasta que este año un año es un año y medio después de su llegada con Guardiola ha conquistado su primer titulo el primer título el técnico catalán y ahora mismo en la sintonía del Larguero nos escucha uno de los goleadores su gol número ciento noventa y nueve con el Manchester City Kun Agüero ha metido el primero de los tres tres cero a ganar al Manchester City y aquí te escucha bueno un Agüero buenas noches

Voz 1893 00:34 es hola buenas noches felicidades hombre bueno muchas gracias por suerte eh contento hoy iban a sobre todo a afecte Hari irá después iba a pensar y en el jueves que tenemos también un partido bastante difícil que es eh en el Arsenal así que ojalá que no sea las cosas bien

Voz 1375 00:55 la primera celebrar esto no antes de pensar en los jóvenes os iré habrá que te celebrarlo esta noche como Dios manda no

Voz 1893 01:00 bueno eso tampoco Hort de nos quedan tenemos cuatro días para para descansar bueno tres días pues pues ese es el partido pero pero bueno a tenemos una el club pero será muy muy muy light porque estamos todos y después mucha vuelta Manchester

Voz 1375 01:17 nada es fácil Agüero todo cuesta mucho ganarlo pero ha sido algo más fácil de lo que pensaba seis

Voz 1893 01:22 bueno no nunca uno piensa más en una final que que por ahí el partido te he dominado no es lo primero quince veinte creo fueron parejo en una ahí abajo el arco oí y luego bueno algunas pelota atrás de los entrarle que que bueno lo lo supimos cubrir bastante bien y bueno creo que que ya agarra un poco de confianza el boli iguales el tiempo creo que sí mismo superior no

Voz 1375 01:51 segunda parte haber sido mucho mejores oye la jugada de tu gol con el que abriese el marcador lo teníais ensayado Claudi tú has salido así no no no

Voz 1893 01:59 hemos siempre esa jugada no tenemos las te tengo varias salida de Del Arco que se saliendo jugando con los centrales o cediendo con el medio campo y si no los los pase a los a los Win ir de última esta está el pase mío que ese atrae todo cuando no hay nada justo Claudio vio que el Mustafi estaba estaba dando indicaciones no sea que no aprovechó lo rápido que te oí bueno de nada después la le pongo un poco el cuerpo apenitas penita para mí soy para que sea un poco incómodos para que no sea el retranqueo del tranquilo igual de listo te paso de la pasó de largo y yo bueno eso se aprende no se de de chicos oye

Voz 1375 02:44 desde que estás en el City puede que sea tu mejor temporada llevas treinta goles

Voz 1893 02:47 bueno sí creo que todavía falta mucho oí por pues lo que estoy haciendo sí creo que que bueno es una de las mejore y ojalá que pueda pueda seguir buena de esta manera quedan muchos partidos y bueno sí si son goles que que quede en él

Voz 1375 03:04 triunfo mucho mejor no estás al tanto de el divorcio Cholo Simeone Fernando Torres

Voz 1893 03:09 no a es los me enteré grata hasta ahí ya no es ego sea veo los partidos pero de eso eso no te ves no te enteras no lo vi eh

Voz 1375 03:19 da pena que los dos grandes si no te da cierta no te da cierta pena Kun que los dos grandes símbolos del Atlético pueden acabar mal en el en el Atlético

Voz 1893 03:26 mira la verdad es que no no sé bien qué pasó pero obviamente no no no la verdad que no puedo opinar porque no sé bien qué pasó pero sí que que que sí fue de esa manera obviamente es un más que nada una un el hacia pues son dos símbolos importante en él Louis muy muy querido por la gente y creo que que no no es bueno por más que nada porque

Voz 1375 03:51 por imágenes no claro hoy es noche para celebrar y para hablar del City pero lo que pasó es que al a Simeone le preguntaron si estaría dispuesta a hacer lo mismo para que siguiera Torres un año más lo mismo que está haciendo para que siga Griezmann Gimeno dijo que no que no va a hacer lo mismo para que siga Torres ya a partir de ahí bueno se abrió un poco el el debate no te tú que lo tuviste como compañero

Voz 1893 04:09 sí bueno pero eso sí no nada bueno pero eso son cosas que que los técnicos siempre toman decisiones Si el club también entonces ahí no puede hacer nada eso siempre digo que el club los clubes hoy que cuando estás bien te te necesitan y cuando no obviamente buscan otras alternativas la realidad entonces por eso siempre digo a todo el mundo que hay que dar lo mejor año tras año y tratar de hacer las cosas bien nada más pero pero obviamente es así es es como una empresa no es igual en el que va a tener que iban a ser manejar

Voz 1375 04:46 claro claro está claro oye Guardiola es el mejor te digo que has tenido bueno

Voz 1893 04:50 la verdad que sí que obviamente estuve muchos entrenadores todos tienen diferentes pensamiento y obviamente diferente táctica así que la verdad que muy contento obviamente daño no no nos nos adaptamos por momentos y creo que este año de todo lo que aprendimos el año pasado creo que que ya aprendimos a esa eso es lo que él quiere salir cuando los movimiento entonces bueno hace mucho más que sea mucho más fácil después dentro de la casa

Voz 1375 05:20 la última Kun para la Champions os sentís favoritos porque da la impresión de que estáis los equipos ingleses más fuertes no que habéis dado un paso más adelante en Europa con respecto a otros años especialmente vosotros os sentís favoritos

Voz 1893 05:31 la ganar la Champions nada haber favorito siempre son los pero equipo grande no pero no sé lo que creo que he estado muy bien y si seguimos esta manera obviamente tenemos chance sea el club ha invertido mucho la para obviamente tratar de de de lograr una Champions así que ojalá que que bueno que que sea este año el otro pero cuando sea no tenemos muy buenos jugadores pero pero bueno favorito siempre lo que digo es son los equipo grande que están mal ahí en Champions pueden pueden pueden llegar a una final

Voz 1375 06:07 dijo Guardiola que favorito siempre es el que tiene a Messi bueno

Voz 1893 06:11 exactamente eso bueno ese como digo sea el Barcelona el Madrid y el equipo lo equipos que que siempre están ahí Bayern Múnich esos son siempre lo que que están entre los primeros cuatro así que en Champions tienen experiencia entonces obviamente nosotros recién comenzamos hay tuvimos lo máximo en una semifinal bueno ojalá que que podamos llegar lo más lejos no

Voz 1375 06:35 no echar de menos la liga española

Voz 1893 06:37 bueno la verdad que que obviamente mirando me me me gusta pero pero estoy la verdad que estoy muy muy contento en la en la liga inglesa así que saque te quedas ahí seguro pero pero siempre disfrutando hasta donde bueno por ahora tengo que cumplir el contrato de lo cómodo desde el club pues es el el que deciden estas cosas y que por mi obviamente y estoy estoy contento oí obviamente me gustaría seguir pero bueno nunca se sabe no lo que pueda pasar a disfrutarlo y gracias

Voz 1375 07:09 el Larguero Agüero un abrazo bueno vale muchas gracias chao chao hasta luego bueno Álvarez pues ahí dejamos a los K campeones de la Copa de la Liga de momento la temporada está siendo inmaculada como decíamos con el Kun la Premi retienen el Ball en el bote fíjate cómo han empezado también en la ida de los octavos de final de la Champions la pena la eliminación de la Copa a manos del Wigan pero una temporada sensacional aunque el jueves tienen otro partido importante no