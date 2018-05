"Torres se ha ganado retirarse en el Atlético de Madrid"

Voz 1 00:00 bueno todo cinco está por ahí Jesús Gallego hola qué tal hola todos buenas noches está pulido hola Julio qué tal buenas noches Don Mario Torrejón qué tal buenas noches año Pablo Pinto al que estamos está por aquí Antón Meana también ante Carreño buenas noches en Barcelona aquí buenas noches qué tal Jordi Martí muy buenas

Voz 0985 00:16 pues muy bien Manuel déjame que te salude hombre deportivos de una Barcelona que hoy mira me ha emocionado ver a tantos chavales por las calles y plazas de Barcelona intentando emular el gol de Messi no tu saber si no ha manera no

Voz 2 00:30 el de hoy porque los donde los niños

Voz 0985 00:32 se divierten oyes alta tonos que la barrera bueno los niños lo absorben todo de los genios no en particular bueno quería compartir con vosotros esta imagen de estas plazas muchas de las calles de Barcelona donde los chavales pues estaban intentando ensayar el gol de Messi

Voz 2 00:46 con los grandes desahogo en lo que a salir en la tele la otra cosa es Jordi ahora es una célula de la mañana y está por ahí Marcos López a barcos hola buenas noches a todos creo que no todos dos

Voz 1647 01:00 oye que Antonio este bien estáis Photography creo que nos falta

Voz 1 01:02 día excepto Antoni eh que se recupere pronto Antonio eso lo hemos sido

Voz 1647 01:05 por tanto Antonio Romero que sigue con la afonía

Voz 1 01:07 ahí está el hombre yo creo que ya para está

Voz 3 01:10 ahora este martes creo que no no

Voz 1 01:12 para la Champions hombres champú vamos a ver el español como Neymar le dejamos está está ahí lo que se recupere para la Champions el respeto a si se infiltra unos infiltra sino para la Champions aseguró ya quisieran ser la mitad conociendo

Voz 0985 01:24 una a eso de mi madre ha sido sí verdad una pega hombre porque parece que los plazos son justos no no sé qué noticias tenéis

Voz 1 01:31 sí las hay ha dicho Thiago Silva al terminar el partido que tiene tobillo muy hinchado y que no va a jugar bueno Thiago Silva que tampoco es el doctor de del Paris Saint Germain para prevenir el tobillo muy inflamado que no va a jugar contra el Olympique de Marsella este miércoles que Juan otra vez contra ellos en Copa pero que al partido el Madrid vamos lleva puesto que creen que juega contra el Madrid

Voz 0107 01:51 podría estar super lesionado en el mes de enero por segunda vez la reacción en las redes sociales fue mayor entre el antimadridismo que entre los hinchas del PSG sea la gente del PSG virando redes lo tiene está más tranquila que el antimadridismo de imaginar que Neymar no juega la vuelta en el Parque de los Príncipes

Voz 1647 02:09 aquí el único problema que tienen es que ese tobillo Si si os acordáis fue el de Getafe en el tobillo derecho donde se les sino en cuando cuando llegó su primera temporada con el Barça de Tata Martino en en enero del dos mil catorce si no me equivoco sufrió la lesión en el en el en el estadio de Alfonso Pérez estuvo prácticamente un mes y medio de baja era un esguince más potente vamos a ver lo que dicen los médicos pero es evidente que estamos a diez días de de uno de los grandes partidos de del fútbol europeo

Voz 1501 03:49 han abierto una temen que barrio pregonero exactamente no había

Voz 0107 03:51 he hecho una buena jugada en la del gol de Cavani por ejemplo más allá del gol en fuera de juego no en propia puerta del PSG que era una acción de Neymar pero

Voz 5 03:58 el de Cavani la jugada empieza en la banda Neymar

Voz 0107 04:02 un partido más o menos duro pero importante pero asequible

Voz 1 04:05 seguro pero me enfado que ha jugado al le han dado un baño al Olympique de Marsella esto es la liga francesa es el tercero eh está a dieciséis puntos con bueno

Voz 3 04:13 esperemos a ver qué ocurre con Neymar eh

Voz 1 04:16 está ya Diego Talavera está por ahí Talavera que había salido del piano la tala muy buenas aquí estoy mal

Voz 1576 04:21 el Sevilla vista los de moda que ha visto los centrocampistas de moda comes tomas parte no ha forzado la quinta amarilla de forma sonrojante como ayer lo intentó uno y lo consiguió otro en Barcelona

Voz 0985 04:32 no desde una Sevilla que yo espero que el Sevilla se deje algún regalo para la final de la Copa del Rey que no haya agotado hoy todos los regalos

Voz 1 04:40 habitual de los regalos no lo va a hacer siempre el amarillo no también los tiene que hacer los rivales hoy tan ha estado muy contento porque le han pitado un penalti a favor a de digo que será la principal noticia

Voz 0985 04:49 sí sí ha sido una de ellas no está la matraca esta pues llevamos muchos días soportando la matraca ésta de que diez meses después el pitan finalmente un penalti el Atlético de Madrid este dato que nos dice pues nos dice que quizá al Atlético

Voz 2 05:01 todavía nos queda la matraca todavía falta sólo uno

Voz 1576 05:04 en contra el Barça el Barça deberá

Voz 1 05:07 mira dice Javi Blanco que acaba de decir Emery en rueda de prensa que es optimista con lo de Neymar

Voz 0985 05:12 ah mira muy bien

Voz 2 05:14 bueno muy bien por la salud de los futbolistas

Voz 1 05:16 sí sí sí nos ha sorprendido la

Voz 0107 05:18 vena anti atlética de Jordi Martí que suele ser bastante afín al bando colchonero durante el resto del año pero a una semana

Voz 2 05:25 en hasta gente raca atacado

Voz 0985 05:28 es que el partido ha contado acongojado Meana

Voz 2 05:30 mojado es posible que el partido ya empezó

Voz 0985 05:33 dado y entonces claro yo tengo que admitir que el Atlético que oye visto es un Atlético con velocidad de crucero yo creo que lo de Diego Costa le ha dado a esta Atlético Madrid mucho oxígeno mucha potencia mejora Griezmann yo sinceramente pienso que este Atlético es un Rivaldo injundia

Voz 1 05:49 habrá regalos del señor de margen

Voz 1501 05:51 el Atlético Mario he estado muy bien porque serio hasta decidió en el ataque a presionar arriba los errores son errores de bulto pero no

Voz 1 05:59 la está muy bien hay hacerlo

Voz 1501 06:02 dado con algunos golazos por ejemplo el de Griezmann con la derecha un espectáculo el detalle de del taconazo en el gol que me parece también debería aclararse no

Voz 2 06:09 aburrida las verdad no se marca más de un gol en un partido jugando al fútbol con poco afecta estará la del uno Theroux nació en raras tras otro y de verdad

Voz 0107 06:18 me me me parece algo obsceno porque con uno vale pero bueno

Voz 2 06:22 entonces para qué más

Voz 1 06:27 ah no que digo que hoy creo que estaremos todos de acuerdo que no aburrida

Voz 2 06:30 es ovejas en oro y no puede jugar sin aburrir la excepción que confirma la regla jugadores y que tiene jugadores jóvenes para hacer juegos aparte ninguna broma

Voz 1576 06:41 de Manu lo mata a la vista

Voz 2 06:44 Juan no digo que había hecho

Voz 1576 06:47 en este dos mil dieciocho está jugando mucho dejó porque de otra joven está jugando muy bien Griezmann yo creo lo decía Jordi ya

Voz 1501 06:52 la de Diego Costa ha descargado de P

Voz 1576 06:54 una Griezmann lo ha retrasado unos cuantos metros aparte de que el equipo esté físicamente bien yo creo que Griezmann entra mucho más en juego y cuando entra uno de los mejores del mundo en juego buena nota el equipo yo creo que es un poco todo no la llegada de Costa descargará Griezmann y luego a traje sigue muy

Voz 1501 07:09 solido a pesar de los diez últimos minutos poco tontos

Voz 1576 07:12 pero sigue muy muy serios pero

Voz 2 07:14 hasta el regalo del uno cero generales si estaba siendo peor que el Sevilla eh yo no sé qué partida vivito vosotros pero hasta el uno cero de Diogo está cuenta escúchame gallego se olvida

Voz 1576 07:25 lo que hay que pedir perdón por algo puedes perdón por eso quince minutos donde el Sevilla se lo mejor

Voz 0985 07:30 qué tienen en los primeros veinte minutos es verdad que Arias y la pegada tú comparas le pegada de

Voz 1501 07:36 murió con la de Diego Costa Ito explica lo que ha pasado

Voz 0985 07:39 veinte minutos ahora insisto yo creo que tenemos que reconocer todos que la candidez del Sevilla nos ha asombrado

Voz 2 07:44 casi un regalazo el primero pero no lo que pasa es que no caso

Voz 1576 07:49 ayer fue el Girona granítico

Voz 0985 07:52 pero ahora no estamos en el tramo Girona ahora estamos en el tema Atlético

Voz 1576 07:54 no claro pero es que estamos lo que tú quieres siempre

Voz 2 07:57 pero todo quiere Manu yo lo saca

Voz 1 08:00 a mí me tengo que ir ahora Inglaterra que tenemos un protagonista importante verás yo es que siempre pienso que mientras era siete puntos claro que hay Liga como uno va a haber liga y además un Barça Athletic tengo que viene diez pero que es el Barça de ayer de la primera parte dices que va a haber ligas y esto es una trituradora pero ahora comentamos lo del Barça y alguna cosa más del Atlético ir a victoria del Madrid esto de cosas pero está por ahí Álvaro de Grado ha sido la primera victoria el primer título para el City de Pep Guardiola hoy se jugaba la Copa de la Liga ya han ganado fácil al Arsenal de Arsene Wenger y está por ahí Álvaro de Grado muy bien acompañado en la cena de los campeones hola Álvaro muy buenas hola buenas noches efectivamente están de cena de celebración

Voz 0107 08:37 no va a ser nada hasta altas horas de la noche pero sí una reunión del grupo cenando todos en equipo han ganado tres cero al Arsenal han marcado Agüero Kompany Silva un poco la vieja guardia de este Manchester City los que vieron cómo ha ido creciendo este equipo hasta que este año un año es un año y medio después de su llegada con Guardiola ha conquistado su primer titulo el primer título el técnico catalán y ahora mismo en la sintonía de Larguero nos escucha uno de los goleadores su gol número ciento noventa y nueve con el Manchester City Kun Agüero ha metido primero de los tres tres cero a ganar al Manchester City y aquí te escucha bueno un Agüero buenas noches

Voz 1 09:08 es una buena noche felicidades hombre

Voz 1893 09:11 bueno muchas gracias por suerte eh contento oí iban a sobre todo ahora afecte Hari después iba a pensar en el jueves que tenemos también un partido bastante difícil que es en el Arsenal así que ojalá

Voz 1 09:28 que no sean las cosa dijo espérate primero a celebrar esto no antes de pensar en los Juegos os diré ahora que te celebrarlo esta noche como Dios manda no

Voz 1893 09:34 bueno tampoco te nos quedan tenemos cuatro días para para descansar bueno tres día pues a él pues es el partido pero pero bueno ahora tenemos una semana

Voz 1501 09:45 pero será muy muy la porque estamos

Voz 1893 09:48 dos y después ya vuelta Manchester

Voz 1 09:51 nada es fácil Agüero todo cuesta mucho ganarlo pero ha sido algo más fácil de lo que pensábamos

Voz 1893 09:56 bueno no nunca uno piensa más en una final que que por ahí el partido esté dominado no eh quince veinte creo fueron Parejo eso tienen una ahí abajo el arco oí filo bueno se algunas pelota atrás de los centrales que que bueno lo lo supimos cubrir bastante bien y yo creo que

Voz 1 10:19 ya es un poco de confianza

Voz 1893 10:22 Íñigo en el segundo tiempo creo que que no superior no

Voz 1 10:25 segunda parte haber sido mucho mejores oye la jugada de tu gol con el que abriese el marcador lo teníais ensayado Claudio tú o ha salido así

Voz 1893 10:32 bueno bueno nosotros hacemos siempre esa jugada no tenemos las tengo varias Se salida de Del Arco que se salirnos jugando con los centrales o cediendo con el medio campo y sí no los los pase a luz a los Win ir de última esta está el pase mío que ese atrae todo cuando

Voz 1 10:51 no estoy mira justo

Voz 1893 10:54 pero yo veo que el Mustafi estaba estaba dando indicaciones no sea que no aprovechó de tiro rápido que te oí bueno de nada después la de pongo un poco el cuerpo apenitas para para que sea un poco incómodos para que no sea el de tranquila que han salido tranquilo en este caso de la paso es largo y lo bueno es eso se aprende no se sabe de de chicos

Voz 1 11:17 oye eh de este que estás en el City puede que sea tu mejor temporada llevas treinta goles buenos

Voz 1893 11:21 sí creo que todavía falta mucho oí por por lo que estoy haciendo sí creo que que bueno es una de las mejores y ojalá que pueda pueda ser buena de esta manera quedan muchos partidos y bueno sí sí son goles que que quieren el triunfo

Voz 1 11:38 a lo mejor no estás al tanto de el divorcio Cholo Simeone Fernando Torres

Voz 1893 11:43 no eso los me enteré grata hasta sigo sea veo los partidos pero dar esto

Voz 3 11:49 eso no te ves no te enteras no lo vi eh

Voz 1 11:52 da pena que los dos grandes si no te da cierta no te da cierta pena Kun que los dos grandes símbolos del Atlético pueden acabar mal en el en el Atlético de Madrid

Voz 1893 12:00 mira la verdad que no no sé bien qué pasó pero obviamente no no no la verdad que no puedo opinar porque no sé bien qué pasó pero sí que que que sí fue de esa manera obviamente es más que nada una una lástima pues son dos símbolos importantes

Voz 1576 12:17 el club oí muy muy querido por la gente yo creo que

Voz 1893 12:21 es que no no es bueno por más que nada por por imágenes

Voz 1 12:25 claro claro hoy es noche para celebrar y para hablar de el sitio

Voz 2 12:28 pero lo que pasa es que al a Simeone

Voz 1 12:30 contaron si estaría dispuesto a hacer lo mismo para que siguiera Torres un año más lo mismo que está haciendo para que siga Griezmann Gimeno dijo que no que no va a hacer lo mismo para que siga Torres ya a partir de ahí bueno se abrió un poco el el debate no te tú que lo tuviste como compañero

Voz 1893 12:43 sí bueno pero eso sí no nada bueno pero eso son cosas que que los técnicos siempre toman decisiones Si el club también entonces ahí no puede hacer nada yo siempre digo que el club los clubes hoy que cuando estás bien te te necesitan y cuando no obviamente buscan otra alternativa la realidad entonces por eso siempre digo a todo el mundo que hay que dar lo mejor año tras año y tratar de de hacer las cosas bien nada más pero pero obviamente es así es es es como una empresa no es igual en el seguro que va a tener que iban a te van a dejar claro claro

Voz 1 13:21 está claro oye Guardiola es el mejor te digo que has tenido

Voz 1893 13:24 bueno la verdad que sí que obviamente estuve muchos entrenadores todos tienen diferentes pensamiento y obviamente diferente táctica así que la verdad que muy contento obviamente daño no no nos nos adaptamos por momentos y creo que este año de lo que aprendimos el año pasado creo que que aprendimos se esa eso es lo que él quiere salir cuando los movimiento entonces bueno hace mucho más que sea mucho más fácil después dentro de la cancha no

Voz 1 13:54 la última Kun para la Champions os sentís favoritos porque da la impresión de que estáis los equipos ingleses más fuertes no que habéis dado un paso más adelante en Europa con respecto a otros años y especialmente vosotros os sentís favoritos para ganar la Champions nada haber favores

Voz 1893 14:07 esto siempre son los se pero ese equipo grande no pero no yo creo que estaba muy bien y si seguimos esta manera obviamente tenemos

Voz 1 14:17 el club ha invertido mucho

Voz 1893 14:19 yo para para obviamente tratar de de de lograr una Champion así que ojalá que que bueno que que sea este año o el otro pero cuando sea no tenemos muy buenos jugadores pero pero bueno favoritos siempre lo que digo es son los equipo grande que están mal en Champions pueden pueden puede llegar a una fin

Voz 1 14:41 ya dijo Guardiola que favorito siempre es el que tiene a Messi

Voz 1893 14:44 bueno exactamente eso bueno ese como digo o sea el Barcelona el Madrid y el equipo lo equipos que que siempre están ahí Bayern Múnich de esos son siempre lo que que están entre los primeros cuatro así que en Champions tienen experiencia dentro se obviamente nosotros recién comenzamos Hay tuvimos lo máximo en una semifinal iban ojalá que que podamos llegar lo más lejos noche

Voz 1 15:09 menos la liga española

Voz 1893 15:11 bueno la verdad que que obviamente mirando me me me gusta pero pero estoy la verdad que estoy muy muy contento en la en la liga inglesa así que

Voz 1 15:21 la que te quedas ahí seguro no

Voz 1893 15:24 hasta donde bueno por ahora tengo que cumplir el contrato con les es el club pues es el el que deciden estas cosas y que por mi obviamente y estoy estoy contento oí obviamente me gustaría seguir pero bueno nunca se sabe lo que puedo

Voz 1 15:40 pasa a disfrutarlo y gracias por estar en larguero Agüero un abrazo bueno

Voz 1893 15:45 vale muchas gracias celestiales que estaba echado hasta luego

Voz 1 15:47 bueno Álvarez pues hay dejamos a los a los campeones de la Copa de la Liga de momento la temporada está siendo inmaculada como decíamos con el Kun la Premier la tienen el Ball en el bote fíjate cómo han empezó también en la ida de los octavos de final de la Champions la pena la eliminación de la Copa a manos del Wigan pero una temporada sensacional aunque el jueves tienen otro partido importante no

Voz 0107 16:05 si la temporada esta muy bien han asegurado un título van camino del segundo como dices en la Premier ahora van a volver a Manchester aunque el jueves vuelven a jugar aquí en Londres contra el mismo equipo al que han vencido esta misma tarde contra el Arsenal vuelven a jugar tienen muchos puntos ventaja en la Premier y veremos si consiguen pues ese de momento lo que sería un doblete a la espera de que en la Champions League pues con un pie y medio también en los cuartos de final después de ganar en la ida el Basilea pues puedan llegó

Voz 1 16:29 más lejos pues nada Álvaro un abrazo y hasta luego que si hay

Voz 0107 16:32 la fiesta de los campeones del Manchester City

Voz 1647 16:35 primer título Marcos Jordi Paral

Voz 1 16:37 para el equipo de Guardiola en el fútbol inglés todavía no

Voz 1647 16:40 ninguno si lleva veintidós como el que no quiere la cosa soy veintidós título si no me equivoco son catorce con el Barça siete con el Bayern uno es verdad que este no es un título importante pero para mí que lo que está haciendo Guardiola este año sí que es importante y trascendente porque teníamos la sensación o al menos nos llenamos la boca y ahí están los especialista de fútbol internacional como Bruno Axel que saben más que nosotros de que la era muy difícil de de que habían cuatro-cinco cinco equipos que la podían ganar aquí en el mes de enero están todos a catorce quince dieciséis diecisiete puntos y ese sí que es el gran mérito de Guardiola ya iba a hacer a un equipo y hacer a jugadores como el caso del Kun el caso de Otamendi jueves que son absolutamente distintos

Voz 1670 17:19 ahora que hace un año le preguntaba a al Kun si se ven favoritos para ganar la Champions no tules ves a este Barça Barça este City de Guardiola Pablo está en la terna están en alternado luego los cruces y demás pero es un equipo que está muy hecho ahora para los puristas el primer gol del Kun es un saque largo el portero

Voz 2 17:35 que nadie regala nada que ver a menguar en la Champions ya que el sitio uno de los equipos has que nadie querría encontrarse en el camino se

Voz 3 17:43 a lo largo de Bravo y el golito de Kun Agüero eh

Voz 1 17:46 por cierto Guardiola cerramos en el City la pregunta por lo del lazo amarillo sólo para que lo para que escucháis lo que ha dicho que no se le ve muy preocupado con lo de el expediente que la han abierto en la Premier le preguntaba Guardiola por el asunto de si va a llevar el lazo amarillo no ya dicho esto de verdad

Voz 6 18:02 lo ve llevar en el bolsillo lo puede hacer el esfuerzo de estar en prisión preventiva más de ciento cuarenta días de gente inocente que modos hasta que no se demuestre lo contrario pues a la gente que ha robado sé cuando tres mil euros en Cataluña ahí están fuera bueno España ha podido para que no digan que es Cataluña esa pasar están fuera y otra gente con ocho nada nada ha pedido la gente que pueda expresar sus opiniones de igual de parece distinta a lo que es el Estado español

Voz 2 18:33 sobre ha dicho Guardiola que gran político que gran político está perdiendo Cataluña con el empeño de Guardiola de ser entrenador eh porque si dejará de ser Traore sería un gran alivio cosa Clement ha dicho que la va a llevar

Voz 1 18:45 desean que no se vea que lo llevará en el bolsillo donde se pero que va a seguir llevando siempre

Voz 1501 18:49 porque nadie está viviendo que que abandone sus ideas que serán aceptadas para unos si no acertadas para otros sino están pidiendo que acate las normas de una competición privada si le gusta bien lo que no se porque ha tardado tanto en decirlo también algo que esta semana se va a ponerle una historia de sexo igual que la UEFA no te permite poner pancartas de contenido político bueno te permite jugar al minuto de silencio en determinados momentos que a lo mejor para un país para un club concreto es importante y aún así no te deja pues tienes que acatar la normal de una bomba una competición privada ni más ni menos y luego ya pues tú ideas políticas pues te sientes en casa si pero cuestión de ideas políticas el dijo que había presos políticos y eso es mentir no es bueno sólo primero primero pero bueno que tengo que cada uno puede creerse lo que quiera que cada uno es libre de hacer lo que les dé la gana pero Juan dio la convicciones privada acabó un solo matiz

Voz 0985 19:32 eh Mario la UEFA permite expresiones políticas sino ofenden a un tercero me entiendes o no la estelada la estelada que es una expresión política ha sido absuelta por la UEFA porque entiende que no hay nadie a quién pueda ofender una estelada este esto es una incorporación la UEFA la temporada pasada sólo era para añadir este pequeño matiz

Voz 2 19:56 en Bogotá en esta cuestión de los presos

Voz 0985 19:58 los políticos tú tendrás una idea esa hay otros tienen otra entraríamos en un debate político que buenas noches

Voz 2 20:04 por otra parte

Voz 0985 20:06 déjame acabar tesis oyes y solamente digo que para Ci no son presos políticos pero para muchos otros juristas si son presos políticos pero como nosotros no tenemos yo por lo menos la capacidad para dar para acertar con precisión sólo te lo digo para que sepas que Sober Si son presos políticos no ganan allí de Noceda

Voz 2 20:23 a ver si dato opiniones terminal debate

Voz 1 20:25 quería abrir durante estos solamente quería que escucháramos el corte de Guardiola pero no es el momento para debatir esto trae sí que quiero que escucháis a Koke que sobre el asunto de Torres

Voz 3 20:36 sólo ya os he contado en los últimos minutos de Carrusel que ha bajado

Voz 1 20:41 hoy ha bajado la temperatura del calentón

Voz 3 20:43 on en el asunto Torres y Cholo que ha

Voz 1 20:47 hablaron jazz el jueves por la noche que habían hablado en las últimas horas el Cholo Simeone y Fernando Torres que siguen teniendo la misma relación es decir inexistente sigue siendo la misma que antes del calentón de Cholo en la rueda de prensa pero sean baja un poquito los ánimos IS calentón que estaba en el momento álgido el viernes por la mañana por la noche de los igual Se Bachir natal ahora mismo se ha calmado esto es lo que ha dicho Koke cuando termina el partido en Sevilla sobre el futuro de Torres es decir

Voz 7 21:13 en de Fernando no yo creo que ojalá ojalá siga pero vamos yo no tengo ninguna noticia de que se vaya a marchar ni nada así que bueno esperemos que que continúe esta temporada Hay que siga trabajando como lo está haciendo que siempre Fernando es es un chico que siempre tramite muchas cosas dentro del vestuario y sobre todo cuando también sale a jugar

Voz 1 21:32 Koke es un tío bien informado eh ha dicho no tengo ninguna noticia de que se vaya a ir Fernando Torres no si eso por eso amigos aquí y además creo que sería un poco absurdo mi punto de vista hay que ahora Torre pues calentaban este me voy me Pyro oí ya está así ya sabe lo que hay ya lo sabe exactamente igual antes o después del calentón del Cholo Simeone pero Talavera las últimas noticias es que

Voz 1501 21:52 se ha bajado bastante la temperatura y que ahora mismo

Voz 1 21:55 Torres es partidario de quedarse aquí a final de temporada ya veremos lo que pasa

Voz 1576 21:59 si en verdad conseguido cortar contando en El Larguero todo lo que sucedería Torres nunca ha valorado la posibilidad de irse es verdad que los chinos han aprovechado que estaba ese encontronazo con Diego Pablo Simeone para hacerle una gran oferta pero él nunca realmente ha valorado de forma contundente irse como la asco o cómodo tú has contado al principio que los haciendo Nico Gaitán quién tiene pie y medio en en China y a partir de ahí bueno pues se ha tranquilizado también han Griezmann justo antes de que ha dicho que seguro que a lo largo de la temporada va a ser importante y cuando le ponga Diego Pablo Simeone va sumar por lo tanto yo creo que en El Vestuario hablan ya con normalidad de que de que Fernando Torres como tú decías principio del del Larguero todavía en Carrusel va a seguir el Atlético de Madrid y ahora sólo falta que Torres tranquilice a su entorno

Voz 8 22:42 iré diga que bajen un poco el pistón

Voz 2 22:45 es lo que queda de temporada lo conseguirá que lo diga pero aún lo dijera

Voz 8 22:50 no que Torres intercediera hay un poco oí ese famoso entorno de Torres pues bajar un poco la presión a Simeone para que Torres sea titular en el Atlético de Madrid

Voz 9 23:02 le podría haber dado unos meses hoy no ya con el partido sentenciado favor

Voz 10 23:06 acabó la titular Rialto tapar tampoco era

Voz 0107 23:09 bastante beben de últimamente Julio Pulido pongo el entorno de Fernando Torres

Voz 8 23:14 pero hay que recordar que me sí que me dementes son el entorno de Torres con Simeone y Simeone el Atlético

Voz 1576 23:21 Simeone no el entorno de Simeone el propio Simeone que es el que quiere

Voz 0107 23:24 salir públicamente señalar a una de las máximas

Voz 1576 23:27 estrellas de la historia del club ya dijimos que le apetezca o también le han preguntado y ha contestado en cualquier caso

Voz 2 23:34 yo Talavera hay que ser claros mejorar mayor está otra cosa

Voz 1576 23:44 sí yo yo niego la mayor no son amigos no tiene la relación que tenían hace años cuando el compartían vestuario después pero la relación en el trabajo diario es más

Voz 1501 23:55 claro claro porqué Torre sesenta sabes que torrezno

Voz 1 23:59 no hay nada no no lo puede poner ni un pero sí le quisiera pillar por ahí por ejemplo Carrasco tú dices

Voz 1501 24:02 mira que se vaya a China Venice implica ni entrena no sabe Nina pero es que a Torres que tampoco una señora que ha demostrado en todos estos años que sólo entrenador diez sobre todo en pelo

Voz 2 24:14 Pablo otra cosa gestionar a manos del un mareo

Voz 1576 24:16 a una semana antes del calentó María pues tu círculo y la y la puesto de ejemplo compañero Toxo de eso gente no lo olvida

Voz 8 24:23 por suerte Ammán consta una de Carrasco buenísima y es que dos jugadores del Athletic los únicos dos que se hablaban con Carrasco intentaron hablar con el viernes Webber no les cogían el teléfono

Voz 1 24:34 ya tendrán muros una cosa increíble

Voz 8 24:37 Carrasco esa ni siquiera

Voz 1 24:39 el Atlético de Madrid que pagó creo que fueron dieciséis Si no recuerdo mal pagado dieciséis diecisiete y medio lo único que quería era para que os hagáis una idea de como están en el Atlético de Madrid por determinados jugadores del nivel de implicación de unos y otros lo único que quiere el Atlético de Madrid

Voz 1670 24:53 esta operación que está cerrada a redactar

Voz 1 24:56 el contrato que está cerrado y Carrascosa Eva era recuperar la inversión que en la mayoría de casos es ostras me valió quince velar silbando por treinta me valió veinte por silbando por cincuenta ahora que hay este Boonen incluso en China no lo han dicho con que me deis lo que me valió coge te la maleta inmortal

Voz 1670 25:11 Carrasco ha estado regalado ocho meses en Atlético de Madrid Si el TAS llega al Atlético mal

Voz 1501 25:16 pero esto está fuera en verano claro esa es la clave porque aunque está dado ciertos recursos que al final no está compensado ningún momento yo lo de Torres que gracias sólo una cosa más o igual que digo que es un entrenador intachable que me veces Simeone que es una auténtica Un genio para para al Atlético de Madrid y para el su historia digo también que eh por qué les sobra Torres Kio decirles le están frenando el vestuario no le ha puesto como ejemplo de obra como jugador que no deba dar minutos vale pero yo creo que Torres se merece retirarse como quiera ir yo creo que como quieres en Atlético de Madrid

Voz 1 25:45 lo que te cuesta tenerle no digo unos meses

Voz 1501 25:48 más eh yo voy un poquito más allá un año más dos años más no sé lo que Sevilla Torres con piernas es que

Voz 2 25:54 es que Torres merece nada no vale tiene que jugar

Voz 1501 25:58 cómo lo vas a obligan a Simeone porque pero está jugando está jugando lo que lo que no por lo poco que a lo mejor puede jugar ya Torres pero está jugando claro pero es el año que viene si el Torres siquiera el Atlético de Madrid yo creo que tiene creo que tiene que ha ganado no me bajo el derecho a hacerlo

Voz 1647 26:11 él le tiene que mantener la plantilla aquello ya porque sí por qué no porque Simeone para intentar ganar títulos tener a lo mejor el chaval de veintitrés años chaval de treinta

Voz 0985 26:23 Jordi ganó que la verdad es que finalmente en este país a nuestros mitos no salgan no

Voz 1 26:28 los hechos por la puerta grande eh

Voz 0985 26:30 en Caracas Yolanda no puedo descartar que eh que que fíjate el caso de Casillas au bueno sería una pena que Torres pues no tuviera una despedida por la puerta grande

Voz 2 26:40 pero Jordi Jordi Si el jueves en el debate está defendiendo que se tenía que ir ya bueno por la puerta de atrás sea chinas toda debates unas

Voz 1 26:51 pues el debate se debate lo que sí

Voz 0985 26:54 dije que julio ha reseñado con acierto es el tema del entorno

Voz 2 26:57 el señor Torres señor eh

Voz 0985 27:00 a Pablo Pinto que no ayuda mucho a pacificar las cosas

Voz 2 27:03 yo me alegro que no se quede que Sardá como tenga

Voz 1 27:06 la hora es verdad que también exactamente yo entiendo al Cholo que el Cholo es el que tiene que hacer la plantilla lo que dice Gallego no es que Torres teldense queda pues claro el club he hecho lo que era sí pero quiero tres delanteros o cuatro torres no entra amistades puede puede hacerlo ahora hasta entonces hasta que eso ocurra el Cholo si debería saber que Torres merece un respeto porque el Tour porque Torres no es uno más no es un recién llegado ni es un jugador que era Torres es el tío más querido por la afición del Atlético Madrid después del Cholo por eso se merece un respeto tiene que tratarle como merece un ídolo para los rojiblancos ahora con acaba una temporada está en su derecho era la directiva mira será un ídolo será algo que que el aire puedes hacer capitán general del club pero en mi plantilla no lo quiere yo creo de derecha

Voz 1647 27:46 verlo yo creo que Simeone está arrepentido de la respuesta del otro día vamos y luego ante el juez

Voz 11 27:51 y no tengas ninguna es información no es opinión está arrepentido diez minutos después de lo que dijo claro sí pero Manu tuvo la oportunidad en la rueda de prensa posterior demanda la razonó bueno e lo reafirmó en Fox que te digo que te estoy diciendo que teniendo bueno eso fue eso fue dos minutos después se levantó

Voz 2 28:09 de la falto pero por la tarde

Voz 1 28:12 dando con gente ya os conté por noche que estaba arrepentido le tengo que tirar la disco tenemos que hablar el Barça del partidazo ayer del Madrid de si hay Liga vamos a Madrid

Voz 13 28:28 Silvia el antihéroe y las redes sociales Twitter twitter roba El Larguero facebook facebook Larguero Larguero

Voz 14 28:38 les prestan los medios toda la atención a todas

Voz 1 28:41 actualidad y nosotros tenemos un

Voz 14 28:44 Punto de fuga alzar a Ripoll

Voz 10 28:46 los casara no podemos decir en Afganistán

Voz 15 28:49 la minoría étnica perseguida por ISIS y los talibanes en Afghan sabemos que si nosotros soñamos a lo grande

Voz 2 28:57 más

Voz 16 28:59 dieciocho Iberia estrenan dos nuevas rutas si te faltaba en tu colección la foto en el Golden Gate Madrid San Francisco desde el veinticinco de abril para que descubran Nicaragua desde el uno de octubre Iberia te lleva de Madrid a Managua reserva ya tu asiento en iberia punto com

Voz 15 29:15 los campos de concentración para gays en Chechenia la historia de Teresa Kathleen da moto mujer que lucha para erradicarlo

Voz 17 29:22 los matrimonios forzados de menores en Malaui o testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados

Voz 18 29:32 han actuado de forma impune sacan sus armas disparan

Voz 2 29:35 matado persona tanto de fuga historia

Voz 17 29:37 es que han quedado fuera del foco de la actualidad

Voz 10 29:40 sí habló humoral domingos

Voz 17 29:42 cuatro a cinco de la madrugada y en cualquier momento en Cadena SER

Voz 19 29:52 tras del castillo donde quiera

Voz 2 29:54 que es no saben nada de Marta desde el pasado

Voz 20 29:57 más si tú me estuviera bien tú sabes que nunca antes reñir y reprocha echaría

Voz 17 30:03 sigo H que ya en ese momento coinciden en la vivienda los cuatro detenidos y el cuerpo de Marta

Voz 12 30:11 yo no sé señor

Voz 2 30:13 es algo que no sé ni he sabido no

Voz 17 30:15 la quinta e incluso que entre nueve años después de la de

Voz 21 30:20 su aparición la Cadena Ser Andalucía y Podium podcast presenten una serie de cinco capítulos que reconstruye lo ocurrido ir Sgrena todas las claves y las incógnitas del caso que conmocionó a España Marta del Castillo donde quiera que estés una serie de la cadena SER Andalucía disponible ya en Podium podcast

Voz 22 30:42 Bin Nasser corren nuevos tiempos

Voz 23 30:46 vamos a escucharnos

Voz 17 30:55 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años ideas cientos mil euros al contado ha sido

Voz 24 31:07 sesenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho serio

Voz 25 31:11 veinticuatro Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el dato de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los encuentros once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches pierden cuerda con los sorteos de la ONCE la inclusión

Voz 22 31:34 bien huele Villén Gere vi veinte

Voz 1 31:36 ayer hijo cómo se llama el juego de la serie

Voz 24 31:39 las en el que compra si vendes jugadores preparas alineaciones compites con tus amigos Millet

Voz 17 31:44 con papá llengua ver creo vi Benger si con ese nombre es el Fantasy más jugado en España es que tiene que ser muy bueno lo digas cómo lo digas Súmate a Abi Benger el Fantasy de la SER IAS descarga Tete a la hoy entra en la liga de los ases punto com

Voz 24 32:02 precinto los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País

Voz 17 32:09 abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo

Voz 24 32:14 de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País en Hoy por hoy analizamos la información desde todos los puntos de vista

Voz 10 32:27 la de que se va a hablar esta semana en España pues mira hace va a hablar sobre todo de cambio climático no es broma se va a hablar de Cataluña Torrado

Voz 24 32:34 tras el razón todo el ratón incluso desde los más insospechados dentro Careta

Voz 10 32:38 el titular del futuro en la Audiencia Nacional se viene arriba y ordena la detención de todos los Jordi está segura de que cada lunes junto a la actualidad a todo lo largo de aquí de rigor palestino como nunca hace lo habían contado con José Antonio Pérez puro con Pepa Bueno

Voz 2 32:57 los también en Hoy por hoy

Voz 1 33:00 en la SER

Voz 23 33:10 a la guerra con

Voz 10 33:15 doce firmas unos veinte casi en adiós

Voz 3 33:19 y una menos veinte en la brisa

Voz 10 33:23 además de Torres nos vamos al Barça Madrid algo más de Torres hasta que es que seguro que tendrá una una buena despedida del Atlético Ari segurísimo y el Atlético Ari preparará un acto sin duda de despedida donde estarán todos los trofeos que Torres ha conquistado con sus golpes bajos

Voz 2 33:39 es un golpe bajo porque no no Torres hay muchos jugadores que no ha ganado nada acá otra vez a muchos jugadores que no han ganado una vez excluida del selectivo que yo estoy diciendo

Voz 1501 33:48 tampoco ha tenido mala suerte no me atreví un título ante este martes

Voz 1 33:51 ganó el Atlético no sé cuánto le hoy

Voz 1501 33:53 el que es campeón de Europa es decir aparte de del pero no pero digo que que que hay muchos jugadores que simboliza mucho para un club no han ganado nada no tiene nada que ver yo digo que en España que que no suena Torres porque parece que no va a ser lo que en España en algún momento alguien se tendrá que retirar en su club de toda la vida se suerte no fue Raúl no fue casilla no ha sido Xavi no alguno tendrá que se digo llevamos sigo ojalá a ver si si mi Éste es el reto a ver si es que tampoco lo eh bueno y me me he dicho cien veces que se iba a ir a a News puede ser animosos Boys pues ya veremos mañana retiró la verdad es que

Voz 1 34:27 yo decía antes lo de la Liga siete puntos el Atlético de Madrid del Barça pero después de verlo de ayer sea no hacía tiempo que no veía cuarenta y cinco minutos de Messi un partido como el de ayer de Leo Messi en un partido en el que se pide adelantando Girona y coge el balón y hace hoy exactamente lo que le da la gana desde que la acoge en su campo hasta que termina haciendo lo que hace no sé qué más te puedo decir de Messi ya sé que alguno a José algo que es el mejor del mundo sea el partido de ayer la primera parte especialmente que hacía ayer Leo Messi es de lo mejor que se ha visto en la camiseta del Barça y mire cada o recitales Marcos Jordi

Voz 4 35:00 Flagey es bueno

Voz 1647 35:03 este chico ha hecho el el gol de Maradona y recordamos todo aquel gol que hizo contra el Getafe hecho el penalti de Cruyff os acordáis a que el penalti de Cruyff ya hace goles mesiánicos cada día y ahora lo último que le falta yo creo que todavía no le he visto igual Zaki y me desmiente no lo he visto en gol de chilena es lo único que no le he visto a Messi todavía Un gol de chilena

Voz 2 35:22 pero una ambición considera en Málaga pero

Voz 1647 35:25 pero chilena chilena no pero ayer hizo el gol de falta de todos pensamos en Ronaldinho pero yo pienso antes en Rivaldo el primero que lo hizo al menos el primero que yo visto con la capital hacerlo fue Rivaldo Milán que metió tres goles aquel día aquel día baja Berlusconi El vestuario el Barça dice te voy a fichar el acaba fichando dos años después a Rivaldo y creo que estamos ante ante una para mí una de las exhibiciones más grandes de Messi en su carrera deportiva porque lo que hace ayer realmente

Voz 27 35:51 eh eh Tino de de uno

Voz 1647 35:53 extraterrestre de alguien de alguien que no pertenece a este deporte porque es verdad que el que te da facilidades pero yo creo que el problema el Girona es que enfadó a Messi o sea que el gol de Portu como dijo luego Pablo Machín despertó a la bestia y La Bestia cuando algo cuando lo despiertas pues pues te hace estas cosas

Voz 9 36:10 bueno la sensación de que con esta versión de Messi el Barça pues casi que no tiene porqué marcarse ningún límite no ni en la Liga donde es líder destacado en la final de Copa en la Champions pues incluso aquella Guardiola dice siempre aquel que tiene amenizáis favorito pues el que tiene a este Messi sí que puede considerarse candidato favorito para intentar hacer grandes cosas también

Voz 2 36:28 en Europa creo que fue el el el envoltorio que que Valverde leyó a Messi no el el abrirle bandas con Coutinho Eden velé el Teherán Suárez mucho más incisivo y

Voz 1 36:38 ha estado en Belén miraban diciendo

Voz 2 36:40 al final el cuaderno la banda al final

Voz 9 36:43 mucha salida mes a Messi hoy atraiga también a Defensa sino Nogal Messi se encontró con muchos más espacios más allá de los que el el el Girona era con su planteamiento decir que que al final Messi también necesita pues hace unos cuantos partidos digamos que el Barça o hace algo Messi o no hace nadie nada bueno pues ayer el Barça tenía

Voz 8 36:58 argumentos más Messi y eso aprovechó propiamente para

Voz 9 37:01 aprovechando que el Girona tenía que estar pendiente de muchas cosas pues se coger el mando de hacerlo absorbente lo que lo que quiso y cuando quiso

Voz 0985 37:06 es que hablaban el carrusel de golpe de autoridad del Atlético yo estoy de acuerdo con él pero golpe de autoridad es el de Messi porque si Messi sigue sano no hay nada que hacer quien se ponga por delante sea el Girona no hay nada que hacer si Messi está en su modo recital en su modo exhibición Isi sigue sano y en esta versión no hay nada que hacer el Barça se va a llevar la Liga porque sus adversarios manos de preguntan qué me va a hacer bueno donde mes a otra

Voz 2 37:36 ha escrito en Madrid que tengo aquí

Voz 1 37:45 era una Jordi acaba Jordi finalmente quiero decir una cosa

Voz 0985 37:49 lo que también para los adversarios de Messi del Barcelona hay un mensaje muy positivo Messi tienen nuevos compinches Messi tiene nuevos socios tiene nuevos aliados como decía aquí porque a su carro no sólo están los Iniestas los Busquets son los ambas que son sus socios de referencia sino también en el carro están subiendo y Coutinho además de Suárez etc etc etc por lo tanto el mensajes muy sólido meses

Voz 1 38:14 dado acabo Messi

Voz 0985 38:16 mando nuevos socios va a mantener su ambición

Voz 1647 38:19 vale cero que venía de Londres y el Barça tuvo dos ocasiones de gol Eto'o el partido pero este bajón ha quedado además esta Larguero ya

Voz 0985 38:29 este para no quedaba atrás

Voz 1647 38:31 muy bien día todos nos encanta Messi pero como el Atlético de Madrid gane en el Camp Nou el próximo fin de semana desemboca cuatro puntos hay Liga y Liga Pau más

Voz 0985 38:43 Leganés eh cuidado eh

Voz 1501 38:45 sí con su mejor momento para hacerlo no perdona

Voz 0985 38:48 bueno bueno

Voz 1670 38:49 no por acabar con lo de Messi en esta época en la que con las redes sociales hay datos que no

Voz 1 38:54 Duran sí que pasan por delante hay uno

Voz 1670 38:57 de Messi que deberíamos procesar es el tío con más goles en la historia de la Liga y el tío con más asistencias es entrega ligas que no hace todo macho es que lo hace todo y además es que no se ve el principio de la decadencia que sí

Voz 1 39:07 puede haber en otros jugadores es que K

Voz 1501 39:09 ante un poco no no

Voz 2 39:12 pero nosotros aquí me tenía cristiana aquí cualquiera otro mes

Voz 1 39:18 sí cada año como como el buen vino cada año

Voz 2 39:20 mejor que no te has ya pensábamos que habíamos visto todo de Endesa

Voz 1 39:26 poquito que hace frío dejó digamos que habíamos visto todo

Voz 8 39:29 Messi ir resulta que te pones a todo esto si dices esto todavía no sólo había visto

Voz 2 39:34 yo yo es que tengo la sensación de que tú

Voz 8 39:37 la verdad a mi me parece que presos

Voz 1501 39:39 hemos aliado de los que hablaba Jordi todavía están a años luz yo yo me fío más los antiguos de los viejos aliados que me parece que ahí sí que lo tienen casi de memoria porque cuando se lía me si la manta a la cabeza cuando de verdad dice que está pasando aquí minuto tres uno pero cero uno mejor dicho esto evidentemente imparables si estás sano como dice Jordi que que tiene pinta de tener una salud envidiable de muy joven y que va que va mejor evidentemente es imparable pero lo de los socios lo nuevos yo el juego todavía en remojo

Voz 1 40:05 que me miren velé pues pues te digo una cosa

Voz 2 40:08 a ver si hay que hacerlo

Voz 1501 40:11 afortunadamente el Real Madrid nadie porque si dependían tanto de de Messi Cristiano con el mal como el Barça depende de Messi se movían por fastidiar bastante jornada sin abrigo

Voz 1 40:20 bueno en Madrid depende Cristiano porque a las primeras de muchos de Cristiano sin ninguna duda no ha vuelto a cristianos más goles en la Liga los casos frente es escapar de manera otro tipo de ante equipo bajó cuando no está Cristiano pero sí pero no

Voz 1647 40:36 si los catorce puntos de diferencia se entienden porque Cristiano ha tenido

Voz 1501 40:39 es una mala liga partidos sólo aparte no sólo Cristiano pero en buena parte cristianos alguna duda Antonio decir algo

Voz 0107 40:45 sí que es es una maravilla en en esta vida en la que hay fútbol a todas horas te puede dar por no haber un partido el de ayer en partido mano verlo nueve menos cuarto un sábado y la cenar contra el Girona no era el partido de la jornada el partido de la historia pero te pones a verlo por esto por si Messi hace algo que no lo quiere hacer por la radio o no quiere que te lo cuente el Dalai o no quieres leerlo por redes sociales te obliga a ver los partidos Messi porque sabes que en el momento más inesperado va a hacer una generalidad como la de ayer leyendo hoy a Marcos hola Ramón en el país

Voz 1 41:16 te das cuenta realmente de que lo que

Voz 0107 41:17 has visto es cierto y sobre todo la sensación que transmite

Voz 1 41:20 que luego ya habrá Balones de Oro para quién sea títulos de no sé qué o Champions de no sé qué era ganado los que ha ganado las copas que ha ganado y los balones de oro que ha ganado probablemente podía haber gana alguno más pero ha ganado los que ha ganado pero la sensación es que no hay nadie que se puede comparar nadie pero no suele puede ni comparar a mí nadie en cualquier cualquier de manera de jugar al fútbol manera sí Marañón por eso digo para mí nadie pero sí en goles en esfuerzo que ha hecho Cristiano tiene más mérito que bueno porque lo tipo que entonces yo te digo yo porque el número de todas las encuestas opiniones pueden ser solamente cuando sudada que claro queremos que el cinco pero para los cristianos una sine punto comparación con ningún otro jugador tiene