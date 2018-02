Felipe González: "Es inadmisible, esto no puede volver a pasar"

Voz 1375 00:00 nunca pensé que estaría Felipe González en El Larguero pero está por ahí el presidente del Atlético victoria ahí estaban ocupadas Bani en Tenerife hola muy buenas olas como la lluvia por ahí

Voz 1 00:09 lo importante y lo más recientes quisiera finalizado usado por finalizada por parte del Gobierno de Canarias alerta máxima

Voz 2 00:15 volvió operario una situación realmente comprometida

Voz 1 00:17 clemencia meteorológica ha habido mucho viento muchas lluvias pero afortunadamente no hay daños personales graves que lamentar en esta ocasión se han extremado las precauciones desde las seis de la mañana estamos en alerta máxima por tal motivo se han suspendido todos los acontecimientos deportivos entre ellos el Tenerife Lugo que iba disputarse hoy en el Estadio Rodríguez López y que pasa para mañana suspendido todo Manu Carreño en la provincia de Santa Cruz de Tenerife excepto dos partidos que se han mantenido hasta el último momento en la isla de El Hierro se han mantenido dos partidos bien no explicarte por qué ha mantenido pero lo cierto es que el tiempo ha demostrado que era un error grave por parte de la Federación Tinerfeña de Fútbol pues sí

Voz 1375 00:53 de esos dos partidos está el frontera Atlético Victor que se iba a jugar a las doce frontera es un equipo del municipio de Frontera en la isla de hierro y el Atlético historia es un equipo de la isla de Tenerife partido de Preferente el Atlético victoria pidió ayer no volar a la isla de hierro por el temporal que se avecinaba y al final han volado han jugado y ahora mismo tenemos al presidente del Atlético victoria el teléfono Don Felipe González hola buenas noches hola buenas noches aunque tal hombre cómo estáis perdona que te corrija si no hemos jugado el partido y jugar perdona el sabe estaba previsto que se jugar estar listo es jugará ahora muy había expedido ni siquiera volar no

Voz 1 01:31 exacto hombre estos días me rondaba la cabeza decir cómo vamos a volar con una alerta como la que hay no entonces el compañero secretario porque no es un club humilde nos dividimos las parcelas le digo mira llama la federación intenta de hablar con alguien porque esto me parece que es una locura voz hay decretado una alerta del Gobierno de Canarias si empieza a las seis de la mañana del día que vamos a jugar el partido sea de hoy donde posee el domingo a las seis de la mañana y hombre no me cuadraba un poco nada esto no pero decían que tenían que tengamos que robar porque en en el en principio y bueno es lo que hemos hecho es volar lo encontraba nuestra voluntad

Voz 1375 02:20 o sea que la Federación nos dio ninguna explicación durante el día os obligaron a volar a Bisbal a las ocho de la mañana llega este allí no paraba de llover y a partir de ahí que ha pasado han dado bueno o comida cuenta

Voz 1 02:32 no llegamos estaba bien si hemos ido al campo pero bueno ya era subiendo por él lo que es el el el aeropuerto bueno ya empezó agua viento si bueno era imposible llegamos al campo o no no se podía jugar osea incluso salieron los chicos a calentar los nuestros en la tele junto a ella hay el árbitro pueden fijo ha suspendido un sea vamos vamos a suspender el el el partido ahí se jugaría otro día

Voz 1375 03:03 de hecho viajar para nada

Voz 1 03:05 para sí pero bueno esto no es la pasado otros equipo aquí el problema es que yo Manu de verdad estoy super cabreado porque esto no lo que no puede ser es que cuando el Gobierno de Canarias y hay un decretazo ahí de decir bueno pues hay una alerta bueno aquí los cabildos han por un lado la Federación banda otra pero oye las personas solas con somos las que viajamos ahí tenemos una responsabilidad a correr correr en riesgo innecesario en raro es que eso es lo que yo decía Dios mío pero cómo cómo podemos así además era somos un grupo de veinticuatro personas bueno había venido mi mujer conmigo veo una locura pero bueno vamos a ver pero bueno a esta hora de la noche suelo

Voz 1375 03:51 vea la Unai cuarto una hora menos ahí estáis alojados en el Parador de hierro

Voz 1 03:56 exacto de Santa evidentemente con

Voz 1375 03:58 de ahí alojamiento pero mañana Curra is todos cada uno en su trabajo

Voz 1 04:02 pero esta mañana salimos sobre las tres y veinte de la tarde osea que encima claro aquí hay profesores fútbol aficionado hay un profesor hay gente que trabaja el Ayuntamiento hay gente que estudia o no esto no no no puede ser de todas maneras yo puedo agradecerle a Bing a Binter la aerolínea que está aquí llamamos sea ha magníficamente con nosotros espectacular bueno y gracias a ellos estamos aquí ahora

Voz 1375 04:33 la Federación de la Federación unos años en todo el día pero no os sentís maltratados

Voz 3 04:42 pues yo no sé si sería matar

Voz 1 04:44 hombre pero yo creo que ahora mismo viendo las circunstancias yo creo que sí vamos creo sea escribimos llamamos hoy hemos llamado el director deportivo ha llamado el secretario ha llamado a la Federación pero no sé o no lo coge nadie yo no están operativos no lo sé pero no no no nos ha llamado nadie no

Voz 1375 05:08 pues qué bien hubierais hecho con con volar pero en fin la Federación nos pidió que volaran como decía manojo mano excepto esos dos partidos ha jugado el resto todo suspendido

Voz 1 05:17 sí la verdad es que a consecuencia de la de la torpeza de la Federación de estos partidos bueno pues es evidente están atrapados el hierro no pueden volver a Tenerife a tiempo la expedición del del arquitecto y la victoria al margen de esto también hay equipos que están afectados en la provincia oriental en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria pero lo cierto es que ha sido un fin de semana realmente controvertido un fin de semana con muchos problemas que se han evitado la mayoría porque se ha suspendido y Tito el partido que traía más problemática que era el Tenerife Lugo de segunda división pero no sentido databa de la noche que bueno no se tomara esa determinación con respecto a estos diputados lo estamos hablando con equipos durante años que viajó a Hierro hice quedan atrapados

Voz 1375 05:54 sí sí día a las doce tenía que haberse juega ese partido tenía que ver si juegas el partido a las ocho de la mañana vuela llega allí el árbitro el árbitro lo suspende en el calentamiento ya no se podía jugar y al final intentan volver pero dicen que ahora no hay aviones se queda en la noche en El Hierro y mañana Dios dirá a las tres y media la tarde la vuelta a Tenerife pues nada vaya aventura Felipe que acabe que haya buen vuelo de vuelta a lo más importante

Voz 1 06:15 Manu abre que esto no se vuelva a repetir más por favor esto no es la primera vez que se repite hay equipos que se quedan colgados en las Islas en no sé si este año pasado alguno pero el año pasado le pasó al Ibarra en Las Palmas o sea esto tiene que terminar si hay decretado una alerta la alertas para todos no puede ser para para el hierro nos vamos hay que sabe más serio con estas cosas somos personas no somos materiales