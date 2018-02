Las claves de la nueva temporada en la Fórmula 1

Voz 1025 00:00 Don José Antonio Ponseti muy buenas

Voz 1375 00:03 muy buenas noches señor Manuel Carreño como Estado se don Manu Franco qué tal qué tal muy buenas bueno pues una batalla tengo que pasa estamos como todos los años emocionados emocionado cuando cuando empieza la temporada siempre estamos ilusionados pero parece que este año con más motivo poncho o Manu yo qué sé si creérnoslo o no creérnoslo tiene buena pinta no

Voz 1025 00:22 pero claro a ver quién se atreve a decir algo mira yo te voy a decir una cosa Mato que diga lo que quiera que si quieres me mata yo con todo el respeto del mundo de ver qué pasa en Barcelona llevaba

Voz 1 00:34 no vale así no vale no hombre MI6 sanciones ver qué pasa es la primera carrera pues ya os digo no hombre pero te voy a decir una cosa

Voz 1025 00:43 ojo porque aquí sí que me mojo a ver tengo una sensación especial qué le van a ir las cosas muy bien a Carlos Sáiz y creo que bien a Fernando Alonso pero me está dando la sensación que Renault está haciendo sus deberes muy bien hechos no sé si es verdad o no hasta aquí puedo leer por todo lo que he leído estos días preguntando y me han ido contando

Voz 1375 01:08 qué pinta tiene ese motor Renault de Mclaren y que pinta tiene el coche Renault con motor Renault de Carlos mano

Voz 2 01:15 yo creo que bueno de hecho así titula vamos mañana a la crónica de hace tanto para Carlos Sainz como para Fernando Alonso mañana empieza el reto del podio ese debe ser el objetivo es a lo que tiene que aspira a los dos yo creo que tendría que cambiar muchísimo todo para que tanto uno como otro estén disputando Vitoria lo estén luchando por el título pero yo sí creo que esto acuérdate ya lo decíamos hace la temporada pasada los dos deben estar luchando por por estar ahí en el podio por estar justo detrás de los de los Red Bull ir hacia mitad de temporada acercarse y estar más o menos al nivel porque el el McLaren ya con el motor Renault es otra cosa en las sensaciones que vimos otro día de Fernando Alonso después de dar las primeras vueltas con una sonrisa algo bueno se veía en bueno desde hace muchísimos años podemos decir pues es otra historia Carlos Sainz igual está en el equipo oficial Renault lo que para que ellos mismos dicen que este no será luchar por el título perdón

Voz 1 02:13 sino el año de de empezar a estar ahí adelante

Voz 3 02:18 claro yo oigo oigo esto de Manu Franco que me dan ganas de guardarlo este corte lo voy a guardar para hay que guardarlo porque yo lo bueno lo vamos a estar ahí peleando de tú con Mercedes donde que firmar Pons mucha presión

Voz 1 02:32 con ellos yo Belén intenciones intentara

Voz 1025 02:35 el prudente dos cosas la personalmente me encantan este año la pinta de bestias que tienen los coches no sé si luego lo vemos y eso era lo menos Yémenes lo caro al menos lo de Lalo vale os acordáis que el año pasado estuvieron probando llevar una visera que se convertirá en esta especie de palo con con cuernos que han puesto para proteger al al al piloto me me lleva una sorpresa estos días hablando en EEUU porque lo quiero corroborar a ver si es verdad que a lo mejor Manu me puede echar una mano con esto también en EEUU me han contado que en la India en estado probando lo que el año pasado desecharon los pilotos de Fórmula Uno digamos el cristal que rodea el coche pero es que hay un pequeño matiz un pequeño detalle el de la Indy que les va genial y están encantados con él lo ha diseñado el mismo tío que diseña la Carling Cup de los cazas de combate la Fórmula uno según me cuentan no se han gastado tanto dinero ya toda la clase hacer eso y por eso lo vemos

Voz 2 03:45 a realidad ese ese mismo artefacto de de los indie lo probaron también en Fórmula uno de hecho Lord lo diseñaron de Red Bull no les gustó no dijeron que que no les parecía suficientemente bueno para proteger al piloto porque tenía una especie de de cristal que ellos pensaban que no era suficiente sin embargo este halo pues parece ser que es la la solución en una solución que que han escogido la visibilidad del piloto es menor pero bueno pilotos como Fernando Alonso o Carlos Sáez como Vettel practicamente todos quizá el que menos Luis Hamilton lo defienden porque bueno ha habido accidentes en los últimos tiempos por ejemplo los que sufrió Fernando Alonso yo creo recordar que fue en Bélgica en el año dos mil trece cuando Romain Grosjean se les subió literalmente encima del Lotus

Voz 1 04:31 sí que que bueno mirar hubieran no

Voz 2 04:34 no pasó nada de casualidad pero hubiera pasado mucho menos que con este pero algo eh

Voz 1025 04:38 pero dicho eso el coche el feo pero el coche los coches

Voz 1 04:42 me ponéis son muy muy bonitos de ver

Voz 1375 04:47 pues a ver qué tal funciona porque los primeros test empieza mañana lunes hasta el jueves día uno en Barcelona

Voz 2 04:53 puede nevar malo eso es cierto iba a decir con mucho frío con

Voz 1375 04:55 lluvia y a ver si con nieve no sé si puede nevar el

Voz 2 04:58 el miércoles si hay posibilidad de lluvia ya desde el martes y el miércoles se habla de que incluso puede nevar aquí en el circuito de Montmeló en Barcelona Catalunya pero vamos a ver porque yo creo que tampoco llegar a la cosa tanto pero pero bueno esas son las previsiones

Voz 1375 05:10 recordamos que empieza el Mundial el veinticinco de marzo el Gran Premio de Australia la primera carrera del Mundial en los últimos cuatro años ha ganado Mercedes tres Hamilton y uno Rosver hijo hay ganas de que esto cambie poco no porque aunque siempre se dice Mercedes y Ferrari es que ni siquiera Ferrari le ha podido ganar un título en los últimos cuatro tres de Hamilton repito que uno de Rosver así que nos conformamos con ver a Alonso y a Carlos luchar por el podio ojo lo firma haríamos como digo ahora mismo porque lo de lo del color papaya este que ha puesto en Mc Laren mucho mola mucho no sólo eligen también han tenido he leído no sé dónde que han tenido muy en cuenta la opinión de los fans no de Mc Laren en las redes sociales

Voz 2 05:49 sí bueno esto viene de hace más de cincuenta años después de que Bruce Mc Laren escogiera este color e IU en el fundador del del equipo pues sí luego ya después con Ron Dennis ese paso al y con la duda de Mercedes claro y eso al gris color plata y todo esto pero han querido un poco volver a esos orígenes sí sobre todo en color que les dio mucha suerte Fernando Alonso decía también en una entrevista con nosotros en las que que bueno que si el coche corría tanto como el de la Indy que llevaba estos colores porque se da por satisfecho lo único que sí es cierto que se ve el coche demasiado con poco patrocinador no

Voz 1 06:23 muy limpio muy limpio

Voz 2 06:25 pero una cosa que quiero es que

Voz 1 06:28 ese día

Voz 1025 06:30 sí sí sí oye por cierto para que la gente lo sepa Hay que lo está siguiendo corrígeme si me equivoco Manu Fernando en principio sale mañana y el miércoles en principio que esto puede cambiar Sainz va repartiendo mitad de Díaz Díaz el otro Sainz el mañana empiezan digamos en el segundo turno empieza su compi en cambio del martes y el jueves en piezas Saiz y luego de los gordos bueno Hamilton va todos los días a priori ir un rato a botas voz

Voz 1 07:03 eso de una media hora mañana veremos a Raikkonen y a Ricciardo con él

Voz 2 07:10 en el que también ojo al Red Bull porque con el motor Renault evolucionado repite tiene que estar adelante también

Voz 1025 07:16 además tiene tiene eso la la sensación también de color de cómo lo han pintado el Red Bull tiene una pinta

Voz 1 07:22 la mujer no lo he visto hoy jueves a qué motor Renault tiene Renault claro claro Wendy Red Bull tres equipazo porque os digo que Mclaren no tienen ninguna excusa y la excusa de Honda

Voz 2 07:35 tiene la excusa aquí hasta que ya están un poco poniendo la venda ahí de que no les ha dado tiempo a Bono a pone como exactamente con este motor Renault ahí te necesitarían más tiempo y tal pero pero ya está ahora ya así que no hay más excusas que las eso Mika que las manos del piloto tienen que ir a por todas

Voz 1025 07:54 aquí Carreño atentos a la sonrisa que sacaremos tanto como el otro más brillo a ver qué pasa con el Toro Rosso a ver si ahora vamos a ver si bueno claro

Voz 2 08:05 me he de deciros una cosa eh en el mismo hotel están todos los ingenieros de Honda que les he visto hace un rato a cenar y no sé si será por la clásica cara de japonés que siempre ponen todos de ellos pero no tenían cada vez están muy contentos

Voz 1025 08:17 bueno pues no no no

Voz 1 08:19 pensaba que él era muy bueno

Voz 1375 08:23 un abrazo por cierto por partida doble para mano eh que si abrazo enorme Armando eh gracias a todos ha sido el corazón momento duro perdí

Voz 1 08:31 a su hermana hace hace unos días Manu Franco un abrazo fuerte gracias chao

Voz 1025 08:36 Amío hasta luego bueno pues ahí estará al pie del

Voz 1375 08:38 tamaño en un año más Manu Franco oí ponche con con los tés a partir de mañana y con las carreras a partir el XXV F

Voz 1025 08:45 es realmente ya tenemos calentando a Pedro Martínez de la Rosa se llame bien sus sensaciones que Dios nos pille confesados tiene buena mente técnicamente querido Carreño este año deberíamos hablar de cosas chulas vamos a ver que ya toca tocaron porque esto ya no ya no me acuerdo pero eso tampoco yo estoy estamos hablando de un abrazo poco