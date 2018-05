El Larguero: El Sanedrín de los domingos, entrevista con Agüero y el temporal de Canarias (25/02/2018)

Voz 1375 00:00 pues muy buenas noches aquí seguimos puntos

Voz 2 00:34 pido con Carrusel tiempo para el larguero hasta la una y media

Voz 1375 00:38 y acaba de poner la radio ahora mismo ya me imagino que te habrás enterado que el Atlético Madrid ganar hay dos cinco al Sevilla en el Pizjuán con tres goles de Griezmann uno de Diego Costa y otro de Koke y en los últimos minutos el Sevilla el resultado con los goles de Sarabia de Nolito programa agrega un baño e importante el Atlético de Madrid al Sevilla en el Pizjuán sigue por tanto habiendo Liga sin enganchaba la Liga está a siete puntos del Barça a una semana del partido en el Camp Nou Barça de digo Madrid el domingo que viene a las cuatro y cuarto aquí es el tercer partido como decíamos antes con Santi Ortega hay rojillo que el Sevilla de Montera recibe cinco goles el Sevilla de Berizzo también había recibido tres veces cinco goles además Valence ya dos Real Sociedad uno se adelantó el conjunto ché con el tanto de Santi Mina empató la Real por medio de Arza aval de nuevos intimida Le dio el dos uno a los de Marcelino Athletic de Bilbao dos Málaga uno e los tantos de Susaeta hay de San José para los vascos Si por parte del Málaga ha marcado Yusef en Siri que también ha tenido el empate en el lanzamiento de penalti que le ha detenido Kepa con un paradón espectacular y esta mañana el Villarreal uno Getafe cero que acabamos de comentar tamén con dos penaltis parados por Asenjo mañana se completa la jornada vigesimoquinta con el Levante B mis a partir de las nueve de la noche y luego martes miércoles y jueves tenemos también la jornada vigesimosexta de Liga así que sigue líder el Barça con sesenta y cinco a siete el Atlético a catorce el Real Madrid cuarto el Valencia a dieciséis quinto y sexto Villarreal y Sevilla en zona de Europa League por abajo colista el Málaga con trece penúltimo el Depor con dieciocho ya antepenúltimo Unión Deportiva Las Palmas con diecinueve marca la salvación el Levante con veinte pero tiene un partido menos el de mañana en Seúl esta mañana Córdoba dos Real Valladolid uno ya empezamos ganando aún la leche Zaragoza dos Oviedo uno Albacete uno Numancia cero Granada dos Alcorcón cero Reus dos Sevilla Atlético cero sea aplazado el Tenerife Lugo por el temporal de lluvias que está afectando a la a Canarias sobretodo a la isla de Tenerife el Huesca siguen con cincuenta y cinco segundo en ascenso directo el Rayo con cincuenta en play off Granada cuarenta y nueve Cádiz cuarenta y ocho eso Oviedo cuarenta y cinco ignorancia cuarenta y cuatro por abajo Cultural Leonesa XXIX Córdoba veintidós Lorca dieciocho y Sevilla Atlético dieciséis serían equipos ahora mismo de Segunda B en fútbol internacional primer título para el City de Guardiola el año pasado fue en Blanco de vacío y esta tarde ha ganado al Arsenal cero tres vamos no sé si alguien dudaba lo que iba a ganar al Arsenal de Benger que no sé si le iban a renovar otra vez tres años más o León es decir ya que ya está bien veintidós años me parece que son vendidos ya sí sí sí metidos temporadas bueno pues nada Arsenal cero Manchester City tres goles de Agüero Kompany David Silva eh la Copa de la Liga para el City de Guardiola además ha habido dos partidos de Premier el United ha ganado dos uno al Chelsea y el Tottenham que le ha ganado cero uno al Crystal Palace en Italia sea aplazado se ha suspendido eh aplazado el Juventus Atalanta por la nieve y el Milan le ha ganado cero dos a la Roma y en París la otra noticia del día le gana al PSOE Jet tres cero al Olympique de Marsella Se han dado leches es la punta pala ha marcado en se ha marcado Cavani ya ha marcado Rolando en propia puerta pero la noticia mala para el París Saint Germain es que animarse a retirado en camilla ya faltaban diez minutos para el final luchando por tierra Mariaire durante el partido pero se ha retorcido él el tobillo apoya o mal Se la torció veremos si ya haga para el encuentro contra el Real Madrid el seis de marzo vamos vaya dar aunque tenga un botijo en ese tobillo hice le haya hinchado será hinchado de aquí a entonces eh curará aseguró e mañana harán pruebas e determinará el alcance de la lesión verdad grados ese esguince pero parece que contra el Madrid podrá estar no contra este no este miércoles contra el Olympique de Marsella en Copa en Grecia se ha suspendido el clásico Pac Olympiacos antes empezar el partido

Voz 1375 05:35 la becaria no tienes un redoble ahí de esto es de chiste valor bueno todo cinco está por ahí Jesús Gallego hola qué tal hola todos buenas noches está pulido hola Julio que tardarán Don Mario Torrejón qué tal buenas noches año Pablo Pinto al que estamos Antón Meana también ante Carreño buenas noches Barcelona aquí buenas noches qué tal Jordi Martí muy buenas pues muy bien Manu

Voz 0985 05:56 m que te salude hombre deportivos de una Barcelona que hoy mira me ha emocionado ver a tantos chavales por las calles y plazas de Barcelona intentando emular el gol de Messi no tú sabes y alguna manera no

Voz 3 06:09 el de hoy porque los donde los niños

Voz 0985 06:11 divierten oye Ataturk se que la barrera bueno los niños lo absorben todo de los genios no en particular bueno quería compartir con vosotros esta imagen de estas plazas mucha en las calles de Barcelona donde los chavales pues estaban intentando ensayar el gol de Messi

Voz 3 06:26 lo lo lo que a salir en la tele otra cosa Jordi eso lo hace una de la mañana a está por ahí Marcos López a barcos hola buenas noches a todos creo que sobre todo eso

Voz 4 06:39 sí que Antonio este bien escaso

Voz 1375 06:41 la nadie excepto Antoni eh que se recupere pronto Antonio suelos

Voz 4 06:44 es importante Antonio Romero que sigue llegó la FOM

Voz 5 06:46 si hay que está el hombre ahí creo que ya para está para este martes creo que no

Voz 2 06:51 ahora no que se de Champions que son champú vamos a ver pero español remontó con Aimar le dejamos estáis aquí que se recupere para la Champions infiltra unos infiltra sino para la Champions aseguró ya quisieran ser la mitad acabaron haciendo

Voz 0985 07:04 patera es de mi madre ha sido sí verdad una pega hombre porque parece que los plazos son justos no no sé qué noticias tenéis

Voz 1375 07:10 si las obras ya que hay ha dicho Thiago Silva al terminar el partido que tiene tobillo muy hinchado y que no va a jugar bueno Thiago Silva que tampoco es el doctor el Paris Saint Germain para parece que tiene tobillo muy inflamado que no va a jugar contra el Olympique de Marsella este miércoles que Juan otra vez contra ellos en Copa pero que al partido el Madrid vamos yo puesto que creen que juega contra el ya ya

Voz 6 07:28 pasó con en P que dijeron que la duda que por estar súper lesionado en el mes de enero por segunda vez la reacción en las redes sociales fue mayor entre el antimadridismo que entre los hinchas del PSG sea la gente del PSG virando redes Otero está más tranquila que la antimadridismo de imaginar que Neymar no juega la vuelta en el Parque de los Príncipes

Voz 4 07:48 el único problema que tienen es que ese tobillo Si si os acordáis fue el de Getafe el tobillo derecho donde Celestino en cuando cuando llegó su primera temporada con el Barça de Tata Martino en en enero del dos mil catorce si no me equivoco sufrió una lesión en el en el estadio de Alfonso Pérez

Voz 2 08:04 hace prácticamente un mes y medio de baja era un ex

Voz 4 08:07 quince más potente vamos a ver lo que dicen los médicos pero es evidente que estamos a diez días de de uno de los grandes partidos de del fútbol europeo

Voz 1375 08:15 va a jugar porque él no se lo quiere perder aunque esté cojo el jeque le va a decir sal ahí aunque sea como el Cid Campeador sube al caballo y sal aunque estés coge aunque estuviera mal pero otra cosa es que en ese partido que yo también eso ya lo dudo bastante más sí

Voz 7 08:28 si Neymar no juegas contra el Madrid será

Voz 2 08:31 Vimos que ante ahí lo dejo claro

Voz 7 08:33 los doctores de Barcelona vayan a París para

Voz 3 08:36 no descarto claro pero

Voz 1375 08:39 si me pregunta a alguien por camino de París me pregunta por Twitter Si hay cláusula

Voz 1501 08:43 los bosques fueran sólo adoptara de Barcelona revelado que contando

Voz 0985 08:47 no pero hombre viendo las imágenes al margen de esta lesión de Neymar Manu yo no sé pero las imágenes son horroroso y seis electo

Voz 3 08:53 el actor te vacía ante el tobillo no dijo

Voz 0985 08:55 a las patadas dicen las entradas que ha habido treinta y ocho faltas

Voz 2 08:58 o sea que nos dio el árbitro este

Voz 1375 09:00 sí XXXVIII faltas Iturralde IVE decías pocas amarillas no ha habido once

Voz 6 09:04 si no no pocas pocas muy pocas para el ocasión el partido pero bueno siempre lo he dicho en Carrusel un gran problema en Francia con el tema arbitral un gran problema

Voz 1501 09:12 a la cuenta animal que claro el ochenta por ciento de votos condición es es la liga francesa ahí eso es lo que es que es esto porque hemos visto que pues nada

Voz 5 09:23 lesión de Neymar pero todos tranquilos que bueno todos tranquilos depende

Voz 6 09:28 había hecho una aprenden que barrió pregonero exactamente lo había hecho una buena jugada en la del gol de Cavani por ejemplo más allá del gol en fuera de juego en propia puerta del PSG que era una acción de Neymar pero en el golazo de Cavani la jugada empiezan en la banda Neymar

Voz 2 09:41 era un partido más o menos duro pero importante pero asequible para Alfado trajo al Le han lanzado Landau

Voz 5 09:47 sí de Marsella esto es la liga francesa es el tercero eh no está a dieciséis puntos y bueno veremos a ver qué ocurre con Neymar eh

Voz 2 09:55 está ya Diego Talavera está por ahí Talavera que había salido del Pizjuán hola tala muy buenas aquí estoy desde una Sevilla como ahí está acusado de Zamora que habéis uno los centrocampista de moda comes Thomas Party no ha forzado la quinta amarilla de forma sonrojante

Voz 1576 10:08 como ayer lo intentó uno y lo consiguió otro Marta

Voz 0985 10:11 no desde una Sevilla que yo espero que el Sevilla se deje algún regalo para la final de la Copa del Rey que no haya agotado hoy todos los regalos

Voz 2 10:20 a los regalos no lo va a hacer siempre el amarillo de los rivales hoy tan estaba muy contento porque le han pitado un penalti a favor a la de digo que será la principal lote

Voz 1501 10:28 dice

Voz 0985 10:28 sí sí a una de ellas no está la matraca esta pues llevamos muchos días soportando la matraca esta de que diez meses después el repitan finalmente un penalti el Atlético de Madrid este dato que nos dice pues nos dice que quizá al Atlético de Madrid

Voz 3 10:41 todavía nos queda la matraca toalla es la falta sólo uno en contra el Barça sólo falta el Barça ya tiene raíces Javi Blanco que acaba

Voz 5 10:47 es decir Emery en rueda de prensa que es optimista con lo de Neymar mira muy bien

Voz 2 10:53 pues muy bien pero me ha sorprendido la vena

Voz 6 10:58 la anti atlética de Jordi Martí que suele ser bastante afín al bando colchonero durante el resto del año pero a una semana

Voz 3 11:04 a hasta científico raca atacado si es que el partido intentado acongojado Meana acongojados posible

Voz 0985 11:11 el partido ya ha empezado y entonces claro yo tengo que admitir que el Atlético que hoy he visto es un Atlético con velocidad de crucero yo creo que lo de Diego Costa le ha dado a esta Atlético Madrid mucho oxígeno mucha potencia mejora Griezmann yo sinceramente pienso que este Atlético es un rival de enjundia

Voz 2 11:28 habrá regalos del serán al margen el Atlético Mario he estado muy bien hasta junio a hasta describió en el ataque a presionar arriba los errores son errores de bulto pero el Atlético María estamos viene ya ha acertado con algunos golazos por ejemplo el de Griezmann con la derecha un espectáculo el detalle de del taconazo de verdad

Voz 3 11:47 pero esta clase de no aburrir a la marca más de un gol en un partido jugando al fútbol con poco afecta esta situación raras trazos y de verdad

Voz 6 11:58 me me me parece algo obsceno porque con uno vale pero bueno

Voz 3 12:05 para quema el Fiat Panda

Voz 1375 12:07 pues no que digo que hoy creo que estaremos todos de acuerdo que no aburrida

Voz 3 12:10 dejas entrar hoy no se puede jugar sin aburrir

Voz 2 12:14 la excepción que confirma a jugadores que tiene

Voz 3 12:16 jugadores jóvenes para hacer el talento ninguna broma de Manu ninguno que lo las

Voz 1576 12:23 la jugada no digo que has hecho en este dos mil dieciocho está jugando mucho mejor porque

Voz 6 12:28 de otras cosas está jugando muy bien Griezmann yo creo lo decía yo

Voz 1576 12:31 si la llegada de Diego Costa ha descargado de presión a Griezmann lo ha retrasado unos cuantos metros aparte de que el equipo esté físicamente bien yo creo que Griezmann entra mucho más en juego y cuando entra uno de los mejores jugadores del mundo en juego lo nota el equipo yo creo que es un poco todo no la llegada de Costa descargará Griezmann y luego a traje sigue muy sólido a pesar de los diez últimos minutos un poco tontos pero sigue muy muy serio el equipo

Voz 4 12:53 pero hasta el regalo del uno cero estaba siendo peor que el Sevilla eh yo no sé qué partida he visto vosotros pero hasta el uno cero

Voz 1576 13:02 la escúchame Gallego ha olvidado que hay que pedir perdón algo pues perdón por eso IMFE minuto donde el Sevilla se lo mejor

Voz 0985 13:10 en los primeros veinte minutos es verdad que a que la pegada tú compararle pegada de un murió con la de Diego Costa Ito explica lo que ha pasado en los primeros veinte minutos ahora insisto yo creo que tenemos que reconocerlo todos que la candidez del Sevilla sevillanos asombrado

Voz 3 13:23 ha sido un regalazo el primero pero hoy como vosotros lo que pasa es que ayer fue el Girona granítico

Voz 0985 13:31 pero ahora no estamos en el ahora estamos en el tema Atlético

Voz 1576 13:34 claro pero es que estamos donde tú quieres siempre

Voz 0985 13:37 dónde quiere Manu yo voy siguiendo el hilo

Voz 1375 13:39 también mete hubiera ahora Inglaterra que tenemos un protagonista importante verdad yo es que siempre pienso que mientras de las siete puntos claro que hay Liga cómo no va a haber liga y además un Barça Athletic lo que viene diez pero ves el Barça de ayer de la primera parte dices que va a haber ligas y esto es una trituradora pero ahora comentamos lo del Barça ayer y alguna cosa más del Atlético y la victoria del Madrid y el resto de cosas está por ahí Álvaro de Grado ha sido la primera victoria el primer título para el City de Pep Guardiola hoy se jugaba la Copa de la Liga ya han ganado fácil al Arsenal de Arsene Wenger y está por ahí Álvaro

Voz 2 14:09 tirado muy bien acompañado en la cena de los campos

Voz 1375 14:11 tienes hola Álvaro muy buenas hola buenas noches efectivamente están de cena de

Voz 0107 14:16 celebración no va ser nada hasta altas horas de la noche pero sí una reunión del grupo cenando todos en equipo han ganado tres cero al Arsenal han marcado Agüero Kompany Silva un poco la vieja guardia este Manchester City los que vieron cómo ha ido creciendo este equipo hasta que este año un año es un año

Voz 1375 14:30 después de su llegada con Guardiola conquistado su

Voz 0107 14:33 primer titulo el primer título el técnico catalán y ahora mismo en la sintonía del Larguero nos escucha uno de los goleadores su gol número ciento noventa y nueve con el Manchester City Kun Agüero ha metido el primero de los tres tres cero ganar al Manchester City aquí te escucha Agüero Kun Agüero

Voz 1375 14:47 las noches hola buenas noches felicidades hombre

Voz 1893 14:50 bueno muchas gracias por suerte eh contento oí iban a sobre todo ahora afecte Hari tiras después iba a pensar que en el jueves que tenemos también un partido bastante difícil que es en el Arsenal así que ojal

Voz 1375 15:07 ya que no salen las cosas bien espérate primera celebrar esto no antes de pensar en el juego os iré habrá que te celebrarlo esta noche como Dios manda no

Voz 1893 15:13 bueno eso tampoco te nos quedan tenemos cuatro días para para descansar tres días después del partido pero pero ahora tenemos unas en el club pero será muy muy muy light porque estamos todos y después mucha

Voz 1375 15:29 vuelta Manchester nada es fácil e Agüero todo cuesta mucho ganarlo pero ha sido algo más fácil de lo que pensábamos

Voz 1893 15:35 bueno no nunca uno piensa más en una final que que por ahí el partido esté dominado no quince veinte creo fueron Parejo en una bajo el arco oí filo bueno de algunas pelota atrás de los centrales que que bueno en los los

Voz 4 15:55 tuvimos cubrir bastante bien y llevo después

Voz 1893 15:58 creo que ella agarra un poco de confianza en el boli igual el segundo tiempo creo que que no superior no

Voz 1375 16:04 segunda parte haber sido mucho mejores oye la jugada de tu gol con el que abriese el marcador lo teníais ensayado Claudio tú has salido así no

Voz 1893 16:11 bueno nosotros hacemos siempre esa jugada no tenemos las tengo varias Se salida de Del Arco que es saliendo jugando con los centrales o cediendo con el medio

Voz 2 16:21 hoy sino los los pase

Voz 1893 16:24 a los Halloween aquí

Voz 2 16:27 última esta está el pase mío

Voz 1893 16:29 Se atrae todo cuando oí mira justo Claudio vio que el museo

Voz 2 16:35 a estaba dando indicaciones

Voz 1893 16:37 en de aprovechó y tiro rápido que te oí bueno de nada después la le pongo un poco el cuerpo apenitas

Voz 2 16:45 también soy para que sea un poco incómodo para que no sea el de tranquilo salen tranquilo y de Luis Montes pasó de la pasa de largo y bueno es eso

Voz 1893 16:53 se aprende no sea de de de chicos

Voz 2 16:56 oye desde que estás en el City puede que sea

Voz 1375 16:58 su mejor temporada llevas treinta goles bueno

Voz 1893 17:01 sí creo que todavía falta mucho hoy por por lo que estoy haciendo sí creo que que bueno es una de las mejores que ojalá que pueda pueda seguir buena de esta manera queda mucho partido iguanas así si son goles que que quede

Voz 2 17:17 el triunfo mucho mejor no estás al tanto de

Voz 1375 17:19 el divorcio Cholo Simeone Fernando Torres

Voz 1893 17:22 no esto es los me enteré Ata hasta

Voz 2 17:25 o sea veo los partidos pero

Voz 1893 17:27 a eso eso lo de beso

Voz 2 17:30 no lo vi este te da pena que los dos grandes si no te da cierta no te da cierta fe

Voz 1375 17:35 en Kun que los dos grandes símbolos del Atlético puedan acabar

Voz 2 17:37 normal en el en el Atlético de Madrid mira

Voz 1893 17:40 la verdad que no no sé bien qué pasó pero obviamente no no nos la verdad que no puedo opinar

Voz 2 17:47 porque no sé bien qué pasó pero sí que

Voz 1893 17:50 que que sí fue de esa manera obviamente es un más que nada una Juno lástima pues son dos símbolo importantes

Voz 2 17:57 el club oí muy muy querido por la gente y creo que

Voz 1893 18:00 es que no no es bueno por más que nada por por imágenes

Voz 1375 18:04 la reunión claro hoy es noche para celebrar y para hablar de el City pero lo que pasó es que al a Simeone le preguntaron si estaría dispuesto a hacer lo mismo para que siguiera Torres un año más lo mismo que está haciendo para que siga Griezmann Gimeno dijo que no que no va a hacer lo mismo para que siga Torres y a partir de ahí bueno se abrió un poco el el debate no te tú que lo tuviste como compañero

Voz 1893 18:23 ah bueno pero eso sí no era bueno pero eso son cosas que que los técnicos siempre toman decisiones Si el club también entonces ahí no puede hacer nada yo siempre digo que el club los clubes hoy que cuando estás bien te te necesita ni cuando no obviamente buscan otra alternativa de la realidad entonces por eso siempre digo a todo el mundo que hay que dar lo mejor el año tras año y tratar de de hacer las cosas bien nada más pero pero obviamente es así es es como una empresa no es igual que bastante que van a dejar Carles

Voz 2 19:00 claro que esta claro oye Guardiola sea el mejor te digo que estoy

Voz 1893 19:03 bueno la verdad que sí que obviamente estuve muchos entrenadores todos tienen diferentes pensamiento y obviamente diferente táctica así que la verdad que muy contento obviamente fin de año

Voz 8 19:16 eh no no nos

Voz 1893 19:19 cómo por momentos y creo que este año de todo lo que aprendimos el año pasado creo que que ya aprendimos a esa eso es lo que él quiere salir cuando los movimiento entonces bueno hace mucho más que sea mucho más fácil les fuera dentro

Voz 6 19:33 Sánchez de la última Kun para la Champions

Voz 1375 19:35 sentís favoritos porque da la impresión de que estáis los equipos ingleses más fuertes no que habéis dado un paso más adelante en Europa con respecto a otros años especialmente vosotros os sentís favoritos para ganar la Champions

Voz 1893 19:45 nada a ver el favorito siempre son los dos equipos grande no pero nosotros yo creo que estaba muy bien y si seguimos esta manera obviamente tenemos Chance sea el club ha invertido mucho para la para obviamente tratar de de de lograr una Champions así que ojalá que que bueno que que sea este año el otro pero cuando sea no tenemos muy buenos jugadores pero pero bueno favoritos siempre lo que digo es son los equipo grande que no están mal aquí en Champions pueden pueden pues

Voz 1375 20:19 era una final dijo Guardiola que favorito siempre es el que tiene a Messi

Voz 8 20:23 bueno exactamente

Voz 1893 20:26 esto bueno ese como sea el Barcelona el Madrid el equipo lo equipos que que siempre están ahí Bayern Múnich te esos son siempre lo que que estar entre los primeros cuatro así que en Champions tienen experiencia dentro se obviamente nosotros recién comenzamos ahí tuvimos

Voz 2 20:44 lo máximo en una semifinal que bueno ojalá que que podamos llegar lo más lejos no echar de menos

Voz 1375 20:49 Liga española

Voz 1893 20:50 bueno la verdad que que obviamente mirando me me me me gusta pero pero estoy la verdad estoy muy muy contento en la en la liga inglesa así que

Voz 2 21:01 exacto pero gracias felicitándote

Voz 1893 21:03 hasta donde bueno por ahora tengo que cumplir el contrato de lo cómodo es que el club es es el que deciden estas cosas y que por mi obviamente y estoy estoy contento oí obviamente me gustaría seguir pero bueno nunca se sabe lo que pueda pasar a disfrutarlo y gracias

Voz 2 21:22 Larguero Agüero un abrazo bueno

Voz 1893 21:24 vale muchas gracias Elena estaba hasta luego

Voz 2 21:27 pero bueno Álvaro pues hay dejamos a los a los campeones de la Copa de la Liga de momento la temporada está siendo inmaculada

Voz 1375 21:32 decíamos con el Kun la Premier retienen el volumen el bote fíjate cómo han empezado arena en la ida de los octavos de final de la Champions la pena a la eliminación de la Copa a manos del Wigan pero una temporada sensacional aunque el jueves tienen otro partido importante no

Voz 0107 21:45 si la temporada esta muy bien han asegurado un título van camino del segundo como dices en la Premier ahora van a volver a Manchester aunque el jueves vuelven a jugar aquí en Londres contra el mismo equipo al que han vencido esta misma tarde contra el Arsenal vuelven a jugar tienen muchos puntos ventaja en la Premier y veremos si consiguen pues es

Voz 1025 22:00 de momento lo que sería un doblete a la espera

Voz 0107 22:03 que que en la Champions League pues con un pie y medio también en los cuartos de final después de ganar en la ida al Basilea pues puedan llegar más lejos pues nada Álvaro

Voz 1375 22:10 eso ya está luego que si hay la fiesta de los campeones del Manchester City primer título Marc

Voz 4 22:15 yo si Jordi para el para el equipo

Voz 1375 22:18 Arriola en el fútbol inglés todavía no ha ganado ninguno

Voz 4 22:20 veintidós como el que no quiere la cosa soy veintidós título si no me equivoco son catorce con el Barça siete con el Bayern uno es verdad que este no es un título importante pero para mí qué está haciendo guardia este año la Premier sí que es importante y trascendente porque teníamos la sensación o al menos nos llenamos la boca y ahí están los especialista de fútbol internacional como Bruno Axel que saben más que nosotros de que de apremiar era muy difícil de de que habían cuatro cinco equipos que la podían ganar aquí en el mes de enero están todos a catorce quince dieciséis diecisiete puntos y ese sí que es el gran mérito de Guardiola ya hacer a un equipo y hacer a jugadores como el caso del Kun el caso de Otamendi jueves que son absolutamente distintos ahora que hace un

Voz 2 22:59 yo le preguntaba a al Kun si se ven favoritos para ganar la Champions tules les ves a este Barça Barça este City de Guardiola dobló a la terna estar en alternar luego a ver los cruces y demás pero es un equipo que está muy hecho ahora para los puristas el primer gol del Kun es un saque largo del portero que nadie es que ver a Guardiola en la Champions ya que el sitio es uno de los equipos a que nadie querría encontrarse en el camino se saque largo de Bravo y el golito de Kun Agüero eh

Voz 1375 23:25 por cierto Guardiola cerramos con el City la pregunta a bordo del lazo amarillo sólo para hielo para que escucháis lo que ha dicho que no se le ve muy preocupado con lo de el expediente que la han abierto

Voz 2 23:34 en la Premier le han preguntado a Guardiola por las

Voz 1375 23:37 punto de si va a llevar el lazo amarillo no ya dicho esto

Voz 9 23:41 el bar aunque el bolsillo lo puede hacer el esfuerzo de estar en prisión preventiva más de ciento cuarenta días de gente inocente que modos hasta que no se demuestre lo contrario pues a la gente que ha renovado sé cuando en mil euros en Cataluña ahí están fuera buenos para en el para que no digan que sólo eso de San Cataluña esa pasada estar fuera y otra gente comenta de nada ha pedido la gente que fue a expresar sus opiniones igual de parece distinta a lo que es del Estado español

Voz 2 24:12 pues nada sobre lo ha dicho Guardiola que bueno político que gran político está perdiendo Cataluña con el empeño de Guardiola de ser entrenador porque si dejara de ese Traore sería alguna cosa tremenda ha dicho

Voz 1375 24:24 va llevar donde desean que no se vea que lo llevará en el bolsillo donde pero que va a seguir

Voz 1501 24:27 cuando sientes que bueno que nadie está viviendo que que abandona sus ideas que serán acertadas para uno si no acertadas para otros sí lo están pidiendo que acate las normas de una competición privada si le gusta bien por qué ha tardado tanto en decirlo también ha jugado con el lazo amarillo tiene una historia de sexo igual que la UEFA no te permite por pancartas de cotilleo político no te permite jugar al minuto de silencio en determinados momentos que a lo mejor para un país para un club concreto importante y aún así no te deja pues tiene que acatar la norma de una bomba no competición privada ni más ni menos y luego ya pues tus ideas políticas pues te las ventas en casa si quiere en el

Voz 1576 24:59 John de ideas políticas el dijo que había presos políticos

Voz 2 25:02 eso es mentir no es bueno es sólo el primero primero Messi pero bueno que digo que cada uno puede creerse lo que quiera que cada uno es libre de las

Voz 1501 25:07 de lo que le dé la gana pero asegura que dio la convicciones privada pues a catalana acabó el gol sólo uno

Voz 0985 25:12 dice la UEFA permite expresiones políticas sino ofenden a un tercero me entiendes o sea te quiero poner la estelada la estelada que es una expresión política ha sido absuelta por la UEFA porque entiende que no hay nadie a quién pueda ofender una estelada esté en estos una incorporación que hizo la UEFA la temporada pasada sólo era para añadir este pequeño matiz luego tala en esta cuestión de los presos políticos tú tendrás una idea y otros tienen otra entraríamos

Voz 3 25:41 bueno yo John contra dejar

Voz 0985 25:46 que acabar si hoy solamente digo que para Ci no son presos políticos pero Páramo chulo muchos otros juristas si son presos políticos pero como nosotros no tenemos yo por lo menos la capacidad para para acertar con precisión sólo te lo digo para que sepas que Solbes y son presos

Voz 1501 26:01 mira a ver si dato opiniones terminar el debate que no quería adelante esto solamente quería que escucháramos el corte de Guardiola pero no es el momento para debatir esto se ha

Voz 1375 26:11 sí que quiero que escucháis a Koke que sobre el asunto de Torres y Cholo ya os he contado en los último minutos de Carrusel

Voz 2 26:19 qué ha bajado eh ha bajado

Voz 1375 26:21 la temperatura del calentón en el asunto Torres y Cholo que hablaron ya os conté el jueves por la noche que habían hablado en las últimas horas el Cholo Simeone y Fernando Torres que siguen teniendo la misma relación es decir inexistente sigue siendo la misma que antes del calentón de El Cholo en la rueda de prensa pero se han bajado los ánimos IS calentón

Voz 2 26:42 por el momento álgido el viernes por la mañana porno no

Voz 1375 26:45 de de los igual Se va China tal ahora mismo se ha calmado esto es lo que he dicho Koke cuando termina el partido en Sevilla sobre el futuro de Torres

Voz 2 26:52 John Fernando no yo creo que ojalá

Voz 10 26:55 ojalá siga pero vamos yo no tengo ninguna noticia de que se vaya a marchar ni nada así que bueno esperemos que que continúe esta temporada Hay que siga trabajando como lo está haciendo que siempre Fernando es un chico que siempre te admite muchas cosas dentro del vestuario y sobre todo cuando también sale a jugar

Voz 1375 27:12 Koke es un tío bien informado he dicho no tengo yo ninguna noticia de que se vaya a ir Fernando otro no si eso por eso amigos aquí y además creo que sería un poco absurdo

Voz 2 27:20 mi punto de vista hay que ahora Torres dijeramos

Voz 1375 27:22 la voz por recalentado este me voy me Pyro hoy ya está así ya sabe lo que ya lo sabe exactamente igual antes o después del calentón del Cholo Simeone pero Talavera las últimas noticias es que sea bajado bastante la temperatura que ahora mismo Torres es partidario de quedarse aquí a final de temporada ya veremos lo que pasa

Voz 1576 27:39 en verdad conseguido Gortari contando en El Larguero todo lo que sucedía Torres nunca ha valorado la posibilidad de irse es verdad que los chinos han aprovechado que estaba ese encontronazo con Diego Pablo Simeone para hacerle una gran oferta pero él nunca realmente ha valorado de forma la contundente irse como por ejemplo Carrasco o cómodo tú has contado al principio que lo está haciendo Nico Gaitán que también tiene pie y medio en en China y a partir de ahí bueno pues se ha tranquilizado también han Griezmann justo antes de que ha dicho que seguro que a lo largo de la temporada va a ser importante y cuando le ponga Diego Pablo Simeone sumar por lo tanto yo creo que en El Vestuario hablan ya con normalidad de que de que Fernando Torres como tú decías

Voz 6 28:15 principió el larguero todavía en Carrusel va a seguir el Atlético de Madrid y ahora sólo falta que Torres tranquilo

Voz 7 28:20 se a su entorno iré diga que bajen

Voz 11 28:23 poco el pistón enorme

Voz 3 28:25 no lo conseguirá aunque que lo diga pero lo dijera

Voz 7 28:29 sería bueno que Torres intercediera hay hice un poco oí ese famoso entorno de de Torres pues bajar un poco la presión a Simeone para que Torres titular en el Atlético de Bari

Voz 3 28:41 le podría haber dado unos meses hoy no ya con el partido sentenciado por otra tampoco no

Voz 6 28:49 de últimamente Julio Pulido con el entorno de Fernando Torres

Voz 7 28:53 pero hay que recordar que Simeone que sino simplemente es son el entorno de Torres con Simeone y Simeone en el Atlético de Madrid

Voz 6 29:01 Simeone no el entorno de Simeone el propio Simeone que es el que quiere salir públicamente señalar a una de las máximas estrellas de la historia del club dijimos

Voz 3 29:09 posibilidad altamente

Voz 6 29:11 el le han preguntado dónde estaba en cualquier caso

Voz 3 29:14 yo palabra hay que lo mío era mayor estado otra cosa

Voz 1576 29:24 yo yo no niego la mayor no son amigos no tiene la relación que tenían hace años cuando el compartían vestuario después pero la relación el trabajo diario es más

Voz 2 29:35 claro que sí no porque Torres claro es que Torres no

Voz 1375 29:38 de que no hay nada no no lo puede poner ni un pero sí de quisiera pillar

Voz 1501 29:41 por ahí por ejemplo a Carrasco tú dices mira que se vaya a China porque un inicia implica ni entrena

Voz 1375 29:47 pero es que a Torres Polaino pueden pillar

Voz 1501 29:49 tampoco

Voz 2 29:51 los otros años que son entrenador diez implantado impecable otra cosa es que digamos que vamos a manos del

Voz 1576 29:55 ya ven como una semana antes hoy calentó María pues tu círculo y la y la puesto de ejemplo la gente no lo olvida

Voz 7 30:02 por suerte te cosa una de Carrasco buenísima y es que dos jugadores del Athletic Madrid los únicos dos que se hablaban con Carrasco intentaron hablar con el viernes el jueves no les cogía ni el teléfono justos es una

Voz 3 30:13 lo ha cambiado tendrán es una cosa increíble

Voz 7 30:16 lo de Carrasco esa di ni siquiera son

Voz 1375 30:19 si el Atlético de Madrid que pagó creo que fueron dieciséis Si no recuerdo mal para dieciséis diecisiete y medio lo único que quería era para que os hagáis una idea de como están en el Atlético de Madrid por determinados jugadores del nivel de implicación de unos y otros lo único que quiere el Atlético de Madrid

Voz 2 30:33 en esta operación que está cerrada y que está redactando el contrato que está cerrado y Carrasco se va

Voz 1375 30:37 era recuperar la inversión que en la mayoría de casos es tras me valió quince beber sirven de por treinta me valió veinte por silbando por cincuenta ahora que ahí este Boonen incluso en China no lo han dicho con que me deis lo que me valió coge te la maleta e inmortal Carles

Voz 1670 30:51 costado regalado ocho meses en Atlético de Madrid Si el TAS llega a dejar de Richard Atlético mal

Voz 2 30:56 Carrasco está fuera en verano claro esa es la clave porque aunque te ha dado cierto recurso al final no ha en ningún momento yo de lo de Torres que gracias a una cosa más

Voz 1501 31:03 E igual que digo que es un entrenador intachable que me hace siempre uno que es un auténtico genio para parar al Atlético de Madrid y para el su historia digo también que he porque les sobra Torres Kio decirles le están frenando el vestuario no le ha puesto como ejemplo de que les obra como jugador que no deba dar minutos vale pero yo creo que Torres se merece retirarse como quiera

Voz 2 31:23 yo creo que como quieres en Atlético de Madrid no es pero que te

Voz 1501 31:25 cuesta tenerle no digo nombres el más eh yo voy un poquito más allá un año más dos años más no sé lo que se ve a Torrejón piernas es que

Voz 2 31:33 y es que Torres merece nada no vale tiene que jugar como el Barça obligan a Simeone porque pero está

Voz 1501 31:39 va a ver está jugando lo que lo que ha hablado por lo poco que a lo mejor puede jugar ya Torres pero está jugando a niveles y él Torres ese quiere que al Atlético de Madrid yo creo que tiene creo que tiene ganado no me va a hacerlo

Voz 12 31:51 L tiene que a mantener en la plantilla en el banquillo porque sí por qué no porque hace Simeone para intentar ganar el título pero también a lo mejor el chaval de veintitrés años enough chaval de treinta jugadas Jordi que vamos a algo

Voz 0985 32:04 o es que finalmente en este país a nuestros mitos no salgan

Voz 1375 32:07 las especiales por la puerta grande eh

Voz 0985 32:10 el problema no puedo descartar que que que fíjate el caso de Casillas pero bueno sería una pena que Torres pues no tuviera una despedida por la puerta grande

Voz 3 32:20 pero Jordi Jordi dice el juez

Voz 1670 32:23 pues en el debate está defendiendo que se tenía que ir ya

Voz 3 32:25 bueno por la puerta de atrás hacia China

Voz 2 32:31 pues el debate en el debate lo que sí

Voz 0985 32:33 dije que Julio lo ha reseñado con acierto es el tema del entorno

Voz 2 32:37 el señor Torres señor eh

Voz 0985 32:39 a Pablo Pinto que no ayuda mucho a pacificar las cosas

Voz 1375 32:42 yo me alegro de no se quede que salga como ahora es verdad que también exactamente yo entiendo al Cholo Cholo es el que tiene que hacer la plantilla lo que dice Gallego no avecinaba que Torres teldense queda pues claro

Voz 2 32:53 hombre el club he hecho lo diga sí pero

Voz 1375 32:56 pues yo lo que quiero tres delanteros o cuatro torres no pude puede hacerlo ahora hasta entonces hasta que eso ocurra el Cholo si debería saber que Torres merece un respeto porque el Tour porque Torres no es uno más no es un recién llegado ni es un jugador que Torres es el tío más querido por la afición del Atlético de Madrid después del Cholo por eso se merece un respeto tiene que tratarle como merece EFE un ídolo para los rojiblancos acabe la temporada está en su derecho de tira la directiva mira será un ídolo será lo que queráis puedes hacer capitán general del club pero en mi plantilla no lo quiero proclives derecho a hacerlo yo creo que Simeone

Voz 4 33:27 arrepentido de la repuesta del otro día

Voz 13 33:30 lo lo conté el jueves por la noche no tengas ninguna duda es información no es opinión está arrepentido diez minutos después de lo que dijo que sí pero Manu tuvo la oportunidad en la rueda de prensa posterior al racismo bueno lo reafirmó en Fox que te digo que te estoy diciendo que teniendo Maradona eso fue eso fue dos minutos después se levantó

Voz 3 33:48 a a Juana pero por la tarde

Voz 1375 33:52 cuando con gente ya os por la noche que estaba arrepentido corre tengo que tirar la disco y tenemos que hablar del Barça del partidazo ayer sí señor el Madrid de si hay Liga vamos a Madrid

Voz 14 34:00 ah sí

Voz 8 38:43 hasta que seguro que tendrá una una buena despedida del Atlético Arri segurísimo y el Atlético Ari preparará un acto sin duda de despedida donde estarán todos los trofeos que Torres ha conquistado con

Voz 3 38:55 el golpe bajo esos golpes bajos o no de Torrecilla

Voz 2 38:59 hay mucho jugador sacaba ganado nada acá otra vez

Voz 3 39:01 el jugador no han ganado una vez excluida del

Voz 2 39:04 te estoy diciendo ha tenido mala suerte no ganaba un título antes se marchó ganó el Atlético no sé cuánto le él vuelve hoy y el que es campeón de Europa a parte de campeones pero no pero

Voz 1501 39:15 que que hay muchos jugadores que simboliza mucho para el club

Voz 2 39:17 ha ganado nada no tiene nada que ver yo digo que en España que a Torres porque para

Voz 1375 39:20 que no va a ser lo que España en algún momento alguien

Voz 2 39:23 se tendrá que requiera en su club de toda la vida a ver si hay suerte no fue Raúl no fue casilla de ha sido Xavi no alguno tendrá que ser degollaron está ahora sí ojalá

Voz 1501 39:31 el siniestro se retira no sé si es que tampoco lo eh

Voz 2 39:35 bueno que me he dicho cien veces que se iba a a News puede ser anexos gauche pues ya veremos en retiró la verdad tomándose veremos que yo decía antes lo de la Liga a siete puntos el Atlético de Madrid del Barça pero después de verlo de ayer sean no hacía tiempo que no veía cuarenta y cinco minutos de Messi un partido como el de ayer de Leo Messi

Voz 1375 39:54 eh

Voz 2 39:55 en en un partido en que se pieza adelantando Girona y coge el balón y hace

Voz 1375 39:59 exactamente lo que le da la gana desde que la acoge en su campo hasta que termine haciendo lo que hace no sé qué más se puede decir de Messi ya sé que algunos pues ya es algo que es el mejor del mundo el partido de ayer la primera parte especialmente que hacía ayer Leo Messi es de lo mejor que se ha visto en desde que está con camiseta del Barça y mire que ha dado recitales Marcos Jordi Xuclá aquí

Voz 2 40:18 es es bueno este chico ha hecho el el gol de Maradona

Voz 4 40:23 y recordamos todo aquel gol que hizo contra el Getafe hecho el penalti de Cruyff os acordáis aquel penalti de cubrir así ya hace goles mesiánicos cada día y ahora lo último que le faltaba yo creo que todavía no le he visto igual Frankie Jordi me desmiente no lo he visto en gol de chilena es lo único que no le he visto a Messi todavía un gol de chilena

Voz 2 40:40 pero una amplia Corredera en Málaga pero tiren a Chile

Voz 4 40:42 pero chilena chilena no pero ayer hizo el gol de falta de todos pensamos en Ronaldinho pero yo pienso antes en Rivaldo el primero que lo hizo al menos el primero que yo visto con hacerlo fue Rivaldo Milán que metió tres goles aquel día aquel día baja Berlusconi El vestuario del Barça dice te voy a fichar el acaba fichando dos años después a Rivaldo y creo que estamos ante ante una para mí una de las exhibiciones más grandes de Messi en su carrera deportiva porque lo que hace ayer

Voz 15 41:07 es realmente de ti

Voz 4 41:10 de un extraterrestre de alguien de alguien que no pertenece a este deporte porque es verdad que el que te da facilidades pero yo creo que el problema de Girona es que enfadó a Messi desea que el gol de Portu como dijo luego Pablo Machín despertó la bestia y La Bestia cuando cuando te despiertas pues pues te puestas estas cosas