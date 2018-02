"La Liga se decide el domingo en el Camp Nou"

Voz 1375

buenos días Pepa el próximo lunes a esta hora sabremos si de verdad hay Liga o no el domingo se juega en el Camp Nou a las cuatro y cuarto el Barça Atlético de Madrid sin no falla ninguno de los dos esta semana que también hay liga entre semana el Atlético en casa contra el Leganés y el Barça en Las Palmas contra la Unión Deportiva de Paco Jémez llegarán a ese partido del Camp Nou con esos siete puntos de diferencia dependiendo de lo que allí pase podremos decir dentro de una semana si hay Liga os la Liga sea terminado tiene mucho mérito que este Atlético de Madrid le aguante el ritmo todavía al Barça que les saca catorce puntos al Real Madrid dieciséis al Valencia un Atlético al que tampoco parece afectarle el asunto Carrasco con la maleta hecha para irse a China al que se puede sumar Nico Gaitán o tampoco el divorcio entre el Cholo Simeone y Fernando Torres todo parece que se va quedando en un segundo plano en favor de el fútbol como ayer ocurrió en Sevilla donde los rojiblancos se pegaron un festival de fútbol de goles algo muy poco habitual algunos se frotaban los ojos un dos cinco y eso que los últimos dos goles del Sevilla llegaron en los últimos minutos repaso de juego de goles en esta semana en la que Cholo Torres Carrasco Gaitán tantos nombres propios han sido protagonistas hoy a las once y media estarán el larguero Diego Godín el último héroe de aquella Liga ganada por los rojiblancos y uno de los capitanes y pesos pesados del vestuario colchonero en nos dirá esta noche sí hay Liga o no Él nos dirá esta noche que pasa con Torres y con el Cholo pero me temo que hasta el domingo que viene a eso de las seis de la tarde no podremos decir si hay o no hay Liga hasta luego Pepa