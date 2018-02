Manu Carreño: "A Cristiano le viene bien que Benzema siga en el Real Madrid"

hemos metido Julio hoy en Deportes Cuatro una imagen si se queda buenísima y las otras dos veces que no tira un penalti Cristiano una fue porque Xabi Alonso le comió la oreja durante veinte metros hasta que al final le dejó pero ni lo celebró con él Arbeloa tuvo que ir a decir venga cristianas no pasa nada la otra vez y se lo quitó ramo de las manos directamente le dijo mira tú ya has metido tres lo voy a tirar yo lo mismo Cardoso cabreados a que imaginas

levitando aclara si yo yo creo que el público del Bernabéu se lo pasó bien creo que la segunda parte el Madrid fue buena y que la gente se divirtió y que lleva un par de partidos que se lo pasa bien que aunque sean noticia en dos partidos que está jugando bien en el tramo declaró en la temporada tiene que levantar un poco sí creo que en el entorno del Madrid todos los que estamos en el entorno del Madrid tendemos a ponderar cualquier cosa buena que haga Bale como que ya vuelve que reaparece que Bale no sé qué y creo que comparar lo que hizo ayer Bale con cualquier cosa buena que he hecho Asensio durante la temporada en no comparación posible no sólo existe me parecería que el Madrid no no aprovecha Asensio por intentar meter con calzador otra vez a Bale por haber hecho un buen rato normal que no va a pasar a la historia del fútbol contra el Alavés me parecería injusto vamos