"Claro que se notan 10 años de recortes en sanidad y educación"

Voz 2 00:00 vuelve vamos a analizar en Hoy por hoy los efectos que diez años de crisis económica de la gran crisis han provocado con sus recortes sobre la educación pública en la sanidad públicas

Voz 3 00:16 les hemos pedido ejemplos de esas consecuencias muchas en la sanidad como nos cuenta Joaquín desde el puerto de Santander

Voz 4 00:22 la familia real se han ido de urgencia me han dicho que tiene urgencias que hay prueba que ya no once puede no ser ahí las me han quitado eh diagnóstica e también conozco los trabajadores de la sanidad que me dicen que no se me ocurra ponerme enfermo ni en Navidades ni en verano porque están bajo mínimos y no dan abasto atender a todos los enfermos que hay

Voz 3 00:43 también lo sabe bien Mari Cruz de Vitoria que ha estado recientemente ingresado

Voz 5 00:46 a que antes se llamaba exacto ambulatorio y te daban vez como mucho para al día siguiente ahora a lo mejor te da para la semana siguiente y si tu médico te tiene que hacer una llamada telefónica tienes que esperar por lo menos una semana en los hospitales ves que todo el mundo bajada a toda carrera hay muy poco pero

Voz 6 01:06 suena Montse Tarrasa los ojos y todos los años pues ya en el segundo año que estoy en lista de espera mi doctora Fernando ya el sistema electoral no han porque haría si ahora quiero ir tengo de de pedir oir me georgianas porque en el sitio de ella no han puesto unas soplete

Voz 3 01:27 tampoco hay suplentes en la educación pública no es cuéntale de Málaga que tiene hijas escolarizados

Voz 7 01:32 bajas que no se cubren rápidamente sino que tarda entre cuatro incluso hasta más mesa y trece tienen que llevar material escolar folio etc porque este centro ya no quedan

Voz 3 01:43 Paco de Huelva tiene más ejemplos que luego escuchamos vamos con el segundo asunto las ausencias del president del Parlament de la alcaldesa de Barcelona en el recibimiento protocolario al Rey en el Congreso Mundial del Móvil una decisión que Montse a la que escuchábamos So Cristina de Mollet del Vallès comparten

Voz 8 01:57 yo no tengo de ser independentista ni mucho menos no pero a mí la altitud que tomo señas Felipe VI ni Moncayo un poco grande para la situación en la que estábamos viviendo en este momento como una falta de sensibilidad con el pueblo catalán en general que no no fue nada intuía y entonces yo creo que así se entiende aquí pero no sólo por los independentistas y no podían Chisinau la gente más

Voz 3 02:20 está de acuerdo Antonio de Madrid sin embargo para José Manuel de Málaga es una falta de

Voz 9 02:24 cortesía empecemos a hablar de cortesía por lo menos bordillos cobran

Voz 3 02:28 el sueldo público subraya Miguel de Aranjuez

Voz 10 02:31 el ex héroe sólo de independentistas separatista sin acudir donde va la máxima autoridad en España la quiera o no hiciera la quiere que cobre de sus amigos independentistas no de todos los españoles