Acento Robinson: 'Jonfer, el rey de la tarima' (25/02/2018)

hola tienes acento Robinson Jon Fernández más bien conocidos como es la gran esperanza del boxeo español tiene veintidós años bici Madrid Peris vizcaíno de Etxebarri profesional que no te la victoria ya van catorce de catorce canciones hecho cargo a su rival ya es campeón del mundo júnior y los expertos consideran que estar destinado a ser campeón del mundo profesional pues sí es un placer presentarles a Jon Fernández más conocido como todo el mundo del boxeo es mucha presión cuando te digo es la gran esperanza del boxeo español esto es un es un añadido no bueno sí que es un poco más

Voz 5 03:30 qué depresión de responsabilidad no de de intentar ver que la gente está que está contenta con el trabajo que estamos haciendo que pues digamos a ese sambenito de promesa es bueno hay que intentar cumplirlo pero sino hoy si no llegó a cumplir ese ya es lo que piensa la gente bueno tampoco hay que en Vizcaya

Voz 1546 03:50 Etxabe y tienes veintidós años de veintidós años ha es joven para instar arrojado derepente donde éste es porque ya en el mundo profesional las hecho catorce combates catorce victorias tópica en Estados Unidos pues hablan muy bien de ti inclusive has firmado ya con un promotor de nuestra sonidos

Voz 5 04:14 sí ya llevo dos años ya con el contrato con Rudy vuela la verdad es que sí que para España es pronto con la edad que tengo las peleas que llevo en el resto del mundo con esa mucho ya son campeones del mundo pero bueno para España la verdad que debute con diecinueve años Si bueno la carrera está haciendo muy bien tenemos catorce peleas reduce las últimas doce ganadas antes del límite así que bueno todo va bien y además el valor añadido ese de firmar el contrato con Live bueno

Voz 1546 04:43 hay más jóvenes con veintidós años que dice que son cambios del mundo pero tú no venías de raíces de boxeo eras un buen central jugando al fútbol de Vizcaya es de Athletic Club supongo cómo como jugaba de central

Voz 5 04:59 sí

Voz 7 05:01 me gustaba

Voz 5 05:03 yo tenía una leyera o pasaba el balón lo pasa al jugador grados juntas no así que tampoco es que me he dado

Voz 1242 05:08 vivía entonces con catorce años

Voz 1546 05:11 los decidisteis en en

Voz 5 05:14 dejar de poner las botas y ponerse guantes no si eso es verdad pero estoy pone los guantes por esas voces

Voz 1546 05:19 porque ya

Voz 5 05:23 sí con catorce años hice la pretemporada de cadete de segundo año yo creo que era nada Mike que no era lo mío y decidí dejarlo y empecé a entrenar boxeo

Voz 1546 05:34 pero de la nada no es como no juega al fútbol porque que el boxeo

Voz 5 05:42 pues sinceramente yo nunca había oído hablar de una vez o dos veces me habla del boxeo antes pero mi tío empezó a practicar como nos llevamos muy poca diferencia de edad sólo me sabe cinco años mi hijo pues un día aprobar no te que se encarga sin hacer nada ir bueno voy a probar y me engancho desde ese día dijo Esteve deporte tiene algo que me engancha

Voz 1546 06:01 a un flechazo

Voz 5 06:02 ay amor a primera vista

Voz 1546 06:05 eh trabajan muy bien íbamos pensando en eso casi todos los vascos tiene su cuadrilla en sus sus amiguetes si tal tu cuadrilla de de siempre en Madrid hace un año si cómo es la vida de la cuadrilla en comparación con tu vida

Voz 5 06:26 muy diferente al final yo empecé a competir con quince años esa es la época en la que empezábamos todos a salir pues carnavales y claro yo como empezar a competir ya me lo tomo un poco más serio ya pues cuando yo salí año muchas debería quedar en casa porque no por no trasnochar al final me fui separando un poco sigo teniendo contacto con todos pero es muy diferente y ahora lo mismo ellos queda muy a menudo cena de clases de nada de la cuadrilla yo no puedo hacerlo mi mi profesión me me lo impide pero bueno seguimos teniendo contactos hoy en día con las redes sociales y con las tecnologías

Voz 1546 07:00 como es que están muy orgullosos de ti no cuando ven que su colega tus últimos tres viajes de EEUU has vuelto con tres victorias y tal y supongo que yo lo ven conociendo esté que está muy orgulloso de timo

Voz 5 07:13 sí a lo primero con catorce años cuando llega a clase dije no veamos hacer boxeo a todos que estaba loco que cuál es bueno al final han visto han vivido conmigo también el sacrificios de que he hecho no todo este tiempo y bueno ahora está igual que yo viendo los resultados

Voz 1546 07:27 el boxeo tiene una riqueza bueno el diferente esto no es simplemente ir a aplicarse contra un contrincante no es un es un despótico muchos valores en este este camino que has emprendido los catorce los veintidós años y estas querías que que ir los proporcionado

Voz 5 07:48 yo creo que sobre todo los valores yo soy de los que hablábamos lo que la disciplina con catorce años con quince años preferí quedarme en casa para descansar que salir con mis amigos esa disciplina de de conseguir algo Isabel que encima del Rin estás tú solo entonces tienes que dar todos los días el cien por cien tuyo para estar ese día lo mejor que tu rival entonces yo creo que que para todos lo todos los jóvenes es lo bueno no lo que inculca el boxeo esos valores de tener que tener disciplina ser la dedicación constancia sobre todo mucha constancia porque esto no es de un día para otro ya puedo subir a competir y ya se me da bien no esto es mucho trabajo diario muchas horas pues mucho tiempo aquí

Voz 1546 08:29 no que es lo que más duele en el boxeo

Voz 7 08:34 lo que más duele

Voz 1546 08:37 los entrenamientos el sacrificio el golpeo es cuando te toca hacer una buena

Voz 5 08:42 no yo creo que al final los los golpes casi casi es lo de menos está claro que que duelen pero casi casi es lo de menos sobre todo el sacrificio es sí que no el sacrificio porque yo por ejemplo a mí me encanta sacrificar menor pero ver que te sacrifica sí por un motivo otro pues como me pasó esta última pelea que que al final se suspendió porque el rival no no pasa sólo exámenes médicos pues esos bajones esas detenciones es a mí lo que me

Voz 1546 09:06 pues te iba a preguntar por eso porque sus últimos tres han sido anormal último que el cree Ture se se presentó con un herpes no puedes no puedes

Voz 6 09:17 sí

Voz 1546 09:18 pero luego ha habido dos anteriores no ha en un principio iba a pelear Deacon José Luis Laboa Rodríquez pero no está por la labor con Jaume Ferrer y con sesenta kilos pues no es plan y luego se ciertas otro Mexicano Jairo Orozco Ochoa no es decir mucho mejor no me pregunto me pregunto ha adquirido una muy muy buena reputación puede que en ese camino hacia adelante cuando hay otros aspirantes sus managers su sus promotores no apetece enfrentarse contigo

Voz 5 10:00 bueno sí que sí que puede ser no sé que justo en ese caso lo que yo sé esos dos rivales es que bueno por problemas uno de de que no se iba a un acuerdo y otro de visado por el tema de de visado no pudieron pelear pero sí que por lo general el boxeo

Voz 7 10:16 si tienes una buena figura

Voz 5 10:19 la promesa llegamos nunca hay uno hay que médica dándolo todo si te cuesta enfrentar le con otro lado con otra o adversario bueno por eso mismo no porque nadie quiere perder y yo siempre digo final para ser el mejor tienes que enfrentarte a lo mejor

Voz 1546 10:30 pues sí sí lo es la manera de verlo no pero la tu reputación ya está en un principio tus contrincantes de de bueno estoy solo uno dos uno dos ya está estrenado eh sean más o menos de menospreciar va ir poco a poco ya a ti miran tú te has dado cuenta de que John pueda con ese si además

Voz 5 10:56 eso me pasa desde amateur porque bueno siempre que sea con gente más mayor de edad

Voz 8 11:01 y entonces qué pasa que me veían con dieciséis años diecisiete años y ellos tenían treinta hay que hemos de hacer este chaval no siempre he tenido que

Voz 5 11:10 que jugar un poco con la psicología con simplemente el hecho de cuando el árbitro va dar las las últimas instrucciones

Voz 9 11:18 el el hecho de intentar mostrar que soy superior que no que mentalmente superior que él para intentar ganarle esa batalla porque ellos muchos venían pensando es un chaval yo creo que en profesional un poco pasa lo mismo cuando ven los vídeos parece que que no tiene nada o antes decía no

Voz 5 11:35 luego cuando estaba

Voz 9 11:37 no lo he llegado del primer asalto hoy estamos creando pues se les veía todo se les venía todo el plan abajo yo creo

Voz 1546 11:43 Sergio Martín Árbitro

Voz 10 11:47 bueno

Voz 11 11:49 en posición postura promotor del como chicos han sido está está potentes fuertes letal la sala ha hablado de Eli tratando de que se lo queda es esto verdadero con mucha suerte la tasa de hecho lo personal

Voz 10 12:16 pues él

Voz 1546 12:18 la son flechazo Él bien dice estoy sea vamos vamos ha establecido una relación es cierto que te ayuda Don poco con el promotor no en Estados Unidos

Voz 9 12:29 si el ex has ido digamos el intermediario o el contacto y la verdad que estoy muy agradecido a él como te contaba antes yo cuando empezaba hay ya empecé a ver vídeos tal es cuando el pelo con Chávez con toda esa gente entonces yo les seguían mucho además tiene un estilo que a mi me gusta mucho para mí ha sido como un referente y habrá que estar hablando de tú a tú con el muchas veces lo que me consejos para no

Voz 1546 12:52 pues yo impresionante es que tuve el honor a entrevistarle aquí en una acento Robinson un caballero Un caballero Háblame de Nekane sí sí sí es como si esto esto se pone brava

Voz 5 13:13 sí que también pero claro

Voz 1546 13:15 eso a mí de metro ochenta y boxes con sesenta no

Voz 5 13:20 cincuenta y ocho novecientos

Voz 1546 13:22 pero pero me me equivoqué al espera claro tú come eso letón fastidiado no

Voz 1242 13:29 lo que separa

Voz 1546 13:32 que claro menos mal que es mujer y luego no te para exigir oye mira John me gustaría irme a aquel lugar para come mi es total

Voz 5 13:44 no hay tengo una ventaja ahí tengo la ventaja que que además ella también se le gusta comer muy sano se alimenta muy bien entonces para mí es mucho más fácil por ejemplo cuando vivía con mi madre con mis hermanos pequeños imagínate ahí estás por aquí sí sí sí sí frito bollería final ahí me costaba mucho más pero ahora que vivimos juntos desde hace ya dos años

Voz 8 14:07 lo hizo muy bien y además eso que ella lo entiende así es un sacrificio

Voz 5 14:12 pero por lo menos la persona que me acompañan la vida no dame lo hace conmigo

Voz 10 14:20 básicamente lo que hago de preparación física intención aunque sí que es cierto que aguardan de trabajo psicológico porque al final como pareja y convivimos veinticuatro horas tienes que cuidar todos los aspectos de la preparación y uno de ellos es la psicología deportiva

Voz 1546 14:36 además tú has confesado más que una vez que has padecido de alguna forma de una en inseguridad general realizaba un poco en ese foro permanente de ciertas cosas pensabas en llevaron día creo que es el el buena cara que te dan

Voz 5 14:54 yo haciendo mayores y Siria

Voz 1546 14:55 pero tenía que ciencias no India más no deja lo te da igual lo que lo demás y entonces tuve dote es algo más que un monigote no es casi es un State como debemos en Evin

Voz 5 15:09 a mí es la muestra de de ese cambio no de una persona muy insegura también tuve problemas familiares que me hacían ser mucho más inseguro y entonces es bueno yo no me atrevía a llevar camisa porque a la gente me decía tal cual bueno cuando la conocí me dijo tú dices ya lo que quieras tú tienes que ser la persona ella como que me inculcó eso entonces luego te fue la es como el icono icono de DSK

Voz 1546 15:36 eh nekanes de casa es clave

Voz 5 15:39 sí en Barakaldo a mezclando

Voz 1546 15:42 los vizcaínos ahí pues es el mundo mundo he ahora que es el el plan medio medio corto medio plazo a estamos pero en Estados Unidos en breve o no

Voz 5 15:56 creo que antes boxeo era aquí a finales de abril y luego ha ido antes de verano volveremos ahí a pelear Estados Unidos si Dios quiere

Voz 1546 16:05 es muy de moda a más o menos desde hecho semiene no partido a partido no partido partido no ponemos metas no se entiende que tampoco tú pones ninguna mete al margen de gente como yo City adjudiquen hemos metas porque debemos como un futuro campeón del mundo pero de verdad no tienes ninguna meto a ver

Voz 5 16:29 ser campeón del mundo para mí es un sueño ahora mismo

Voz 1546 16:31 la júnior sí pero es ser campeón

Voz 5 16:34 el mundo para mí es un sueño pero una meta no por lo que te decía antes a mí lo que más más me duele del boxeo digamos es eso no es ver que te sacrificadas día a día y luego por diferentes circunstancias que no llegas a donde o no consigues a corto plazo lo que quiere entonces yo no me pongo ninguna meta yo voy como dice el Cholo yo voy pelean pelea en este caso intento no ponerme metas muy muy hallaron mi meta ahora mismo es la siguiente pelea y luego ya veremos iremos viendo

Voz 1546 17:02 no es asunto mío no es asunto mío no quiero meterme donde no me llame pero ese conflicto que tienes en Estados Unidos claro es que los tres últimos han sido suspendidos eso que dice que no no cobra asó como tú kurdo es que heridos te pagan y tal y cuando no sea peleando recibes no suelo con cómo cómo es aquello

Voz 5 17:22 bueno el boxeo es que cobramos la bolsa por cada pelea en este caso como no ha sido culpa mía ni de ellos tampoco que no haya podido boxear se han hecho cargo de la bolsa y bueno

Voz 1546 17:33 la obra

Voz 5 17:34 pero sí que los buscadores cobramos cuando peleamos luego bueno gracias a sponsors yo en este caso tengo unos cuantos sponsor que que sí que que pudo seguir viviendo el boxeo

Voz 1546 17:45 estas acumulando premios de la prensa pues especializada en la materia todos los que saben de esto evidentemente mucho más que yo Tristán pues a premiando no

Voz 5 17:58 sí eso para mí me motiva mucho no va sobre todo a seguir entrenando ya seguir siempre yo siempre digo no mi lema es que hay que es es la mejor versión de uno mismo todos los días y días que levantar Iris intentar correr más que el día anterior por lo menos lo mismo

Voz 1546 18:11 eso es no yo creo que lo bueno es competir

Voz 5 18:14 con uno mismo todos los días para cualquiera

Voz 6 18:16 acto de de la vida entonces esos premios

Voz 5 18:20 me motivan mucho para para seguir entrenando

Voz 6 18:22 hay compitiendo día a día conmigo y además que ganaste un premio en la misma entrega que Aduriz no sí si el año pasado que que premio que proveen fue fue del de ella del siglo I no Nos dieron ahí a él

Voz 5 18:40 no recuerdo muy bien porque ese año había metido en un partido cuatro goles ocho o algo así a mí el premio al deportista revelación

Voz 7 18:47 y luego eh

Voz 1546 18:49 con tu madre viste el otro lado de la calle no y como fue ese encuentro

Voz 5 18:55 sí bueno habíamos coincidido en tres entregas de premios son cuatro un Nos sentamos juntos hizo nada estuvimos charlando un rato y un día iba yo por Bilbao con mi madre de compras lo vi al otro lado de la hacer elijan el Madrid Aduriz tal míster vetas ayudarles como va a ser Arlene que no va a saber quién soy cuando miró para otro lado estaba viniendo a saludar a mi me quedé impresionado pues eso es cosa es personal

Voz 1546 19:20 la porque cada día estás más famoso ya todos tenemos conciencia de quién debe Si en este deporte

Voz 5 19:31 tú me has pasas mucho pasa a que va conociendo mucha gente sí pero no es sólo porque yo estoy consiguiendo al final es porque el boxeo está cada vez más en auge ir mucha más gente conoce el boxeo entonces sí que nos tienen un poco más como como en cuenta o más en el como referentes digamos entonces bueno eso es bueno para sobre todo para el boxeo para que sea

Voz 1546 19:51 está en auge tiene estos del mundo inclusive conozco a muchas mujeres que entran en el boxeo no para combatir sino para la formación el entrenamiento ETA no sé qué en los gimnasios están pacientemente llenando sino que lógicamente antes es valores deporte augura bien aún margen de John Ford hay cantera aquí en España

Voz 5 20:18 yo creo que si cada vez cada vez más yo cuando empecé a competir con quince años a las veladas iban cuatrocientas personas y ahora van tres mil cuatro mil y cinco mil esa es mucha diferencia eso hace que se hable mucho más de boxeo y que la gente empiece desde más joven además esta semana o la semana pasada creo que fue han aprobado la ley para que los menores de

Voz 6 20:39 en catorce años puedan competir con protección y tal y eso va a hacer que haya más cantera todavía

Voz 5 20:47 bueno yo creo que dentro de los años va va a haber una buena remesa españoles

Voz 1546 20:51 yo sí me vino me memoria cuando era futbolista en El Vestuario Anson partido llevará más bien hallado muy silencioso frotaban los mariposas vientre a fue en muchas veces al al cuarto de baño por distintos menesteres como cómo vivió esos momentos propios eres tranquilo tío

Voz 5 21:15 sí soy más bien tranquilo me gusta estar

Voz 9 21:18 no en silencio tampoco pero hay mucha gente que está de camino yo estoy concentrado con esas mariposas en el estómago bicis que tenía su también y sobre todo lo más importante es que esa sensación me encanta yo la primera es que competir quise seguir compitiendo pues por esa sensación de como la adrenalina hay de salía a pelear y tal y eso me encantó el riesgo en El Vestuario eso suelo estar

Voz 5 21:43 kilo y sobre todo muy concentrado y muy sabiendo muy bien lo que hay que hacer luego encima del Rin y recordando mucho la estrategia y todo lo que no

Voz 8 21:51 Elena o y que ese día el rival que tenga enfrente pues no va a quitarme sueño no

Voz 12 21:57 por primera vez estaba ahí el rondando por el gimnasio al anterior entrenador igual me dijo porque la normas un poquito bien vamos a continuar hay buen feeling tremendo no se te va ese chico por la puerta y te quedas como diciendo

Voz 1353 22:10 qué pena no

Voz 12 22:15 pero bueno e la vida al final no salió una manera tenemos una amistad muy buena ya que hemos aprendido de cara a esta pelea estar cien por cien a conocerle los chinitos hasta luego pues todo el mundo tenemos las debilidades lo más fuerte aprender a potenciar todos estos umbrales

Voz 1242 22:34 cuando tienes un rival en frente

Voz 1546 22:37 ahora por ejemplo a tú tendrás tu manera de paliar etcétera tu va a intentar imponer tu estilo etc etcétera pero también hay un gripal lo tres mucho en cuenta Estudis el rival o decentes más sin en tus virtudes Si eso

Voz 9 22:55 sigue estudia al rival y bueno con mi entrenador contienen el suelo hemos ver pero como digo yo es tan impredecible yo creo que lo mejor es siempre ir al cien por cien tú ir convencido de sus posibilidades de tus virtudes tus defectos y todo y luego en el Rin siempre llevamos un plano pero en el Rin hay que amoldarse a lo que a lo que trae el rival porque no siempre va a traer lo mismo no siempre va a boxear igual no siempre tira lo mismo golpes no es no es ABC del boxeo entonces bueno hay que ir muy bien preparado por mucho que habéis visto que el rival tiene X defectos igual ese día tú

Voz 5 23:31 no encuentras el momento de meterle ese golpe por el que está dejando el hueco entonces

Voz 9 23:35 hay que tener muchas un abanico posibilidades muy grande para eso lo que tiene que estar es tu al cien por cien

Voz 1546 23:41 cuánto hay de ajedrez en esto porque claro

Voz 9 23:45 o que muchas veces el estado anímico pues

Voz 1546 23:49 muy importante o que también puede puede traicionar no que pienses pues mire ese Le tengo entonces para terminarlo y derepente descuide Si te dan no ha estado anímico tienes que gestionarlo bien en acordes la estrategia

Voz 9 24:08 sí sí yo creo que en el boxeo la la cabeza la psicología es muy muy importante la gente mucha gente cree que no pero yo creo que es casi casi lo lo más importante porque cuando se enfrentan dos buceadores muy bueno tienen características muy parejo aunque el tengan características diferentes al final los dos son rápidos los dos son fuertes los dos encajan bien muchas veces la diferencia está en el estado anímico de de un oído

Voz 7 24:37 vi casi me olvido de preguntarte pero claro ya estas

Voz 1546 24:42 hallan quizá dando lo digo positivamente todo Dati porque eso es gran meca de de de esto de de del boxeo y claro estamos muy acostumbrados ya ya desde los tiempos de Mohamed Alí que tanto amaba yo Mohamed Ali que en ese ruedas de prensa y planita Ali por ninguna parte invitada no sé que hay un show previo al show digamos no entonces ahora que estas con ellos cuando ya tienes esto en la rueda de prensa Perviy una buena una velada quieren que tú diciendo algo para montar el show para crear más expectativa sobre la velada a vender más entradas agotadas

Voz 8 25:23 no no a mí nunca han pedido que quería nada yo siempre he dicho lo que he querido

Voz 5 25:28 ya habrá otros boxeador eso algunos promotores que lo harán pero vamos

Voz 8 25:32 en mi caso no sé sí sí que él al desde sus dos últimas veces que boxeo allí el rival siempre ha hecho un poco unas declaraciones pues porque no sabe

Voz 5 25:40 ella era muy básico que sea va siempre hacía lo mismo que me iba a ganar ahí bueno yo siempre les contesto con respeto diciendo lo que pienso pero siempre con respeto yo creo que lo importante es eso no puedes decir lo que quieras pero siempre tienen teniendo respeto al rival óptimo listado no tú no me incluso me motivan un poco porque me acuerdo

Voz 7 26:02 el me creía que me quiero una pelea anárquica que uno

Voz 5 26:09 si el pero es que esa pelea ya sí me la rueda de prensa pues iban a ser menos

Voz 1546 26:16 para que aún Mayweather es que si daban más y bueno yo ataco me daba más puñetazos fuera del ring tiene el REM no también es cierto que hay entre nosotros y en este maravilloso equipo que yo tengo en en acento Robinson que enfrente no aparecer que Ellis han disfrutado tanto del del pre pelea que la enseño entonces pues mira espero que cumple esto tus sueños ser muy bueno para Euskadi para España para para nosotros para ti para tu familia te veo como un pincel francamente muchas se sí

Voz 5 27:00 de ahí a a Óscar a mí me ha gustado mucho pues pues pues

Voz 1546 27:05 Oscar tiene muchos agallas porque sea a mí no a mí no te gustaba tu camisa yo no tendría que para mí como un pincel no parece que yo corre el riesgo de briefing Juan Tato

Voz 5 27:20 no en la calle no

Voz 1546 27:21 el campeón un placer placer charlar contigo muchísimas gracias

Voz 1353 31:41 con acento Robinson

Voz 1546 32:07 pues aquí estamos con más acento Robinson tengo sentado a mi lado derecho un nombre que no ahora llamarle amigo y compañero desde hace más de veinte años pues

Voz 25 32:18 tal vez cuando el mis cuchara que abra no hago más que escucharle a un brillante que ha hecho algunos de los mejores Informe Robinson se ha liderado

Voz 1546 32:31 José como estamos hola Michael abrumado ahora mismo por las cosas que me dijo quizás el Informe Robinson que más ruido ha hecho lo lidera tú cuando fuimos campeones a yo no soy como tú ha sentido en cuanto la responsabilidad pero te digo que yo estaba a muy muy muy preocupado porque muchos meses antes del Mundial había hemos decidido hacerlo Informe Robinson acerca a el papel de España en el Mundial pensábamos que iba a ganarlo pero cuando finalmente lo ganaba es un ahora tendremos que Ruiz tratar lo que habrá sido quizás el récord mejor recuerdo que ningún español haya tenido en El Mundo Deportivo ahí vamos nosotros del diez de Navidad de dos mil diez íbamos a contar en la Peña cómo era aquel yo ha tenido es mariposa es yo

Voz 1242 33:46 yo recuerdo que si yo yo recuerdo que todo esto parte como bien dices antes ya del Mundial cuando hicimos un informe con Xavi con Andrés Iniesta que todo hablabas de Dolce Gabbana de Ortega se tiene Aranguren Xavi Iniesta no entonces hay que hicimos es una buena relación con con los dos no particularmente con Andrés también que cuando España gana el Mundial la famosa noche de Johannesburgo yo recuerdo que lo puso un mensaje me respondió tengo algo que contarte tengo una historia que contarte me gustaría que la lleváramos adelante y que porque detrás de este gol detrás de este Mundial detrás de este año el horrible porque él había tenido un año horrible como quedó reflejado creo en el informe pues había una historia muy poderosa tal vez la persona que más había sufrido junto a Fernando Torres fue precisamente la persona

Voz 10 34:37 que nos dio la gloria la gente no es consciente de muy difíciles durante

Voz 28 34:45 durante todo el año

Voz 1353 34:49 un año antes del Mundial Andrés Iniesta tocó fondo una larga lesión muscular le llenó de dudas y la muerte de su amigo el futbolista del español Dani Jarque le hundió anímicamente tras más de cien días parado Iniesta descubrió su regreso que algo había cambiado creo que que llegue a perderla

Voz 10 35:09 la confianza en mi juego

Voz 1353 35:15 su angustia sea grabó poco a poco al verse incapaz de alcanzar su mejor versión

Voz 10 35:20 teníamos la visión de de un Andrés Iniesta pues a un nivel bastante alto y el hecho de de no llega raro o alcanzar ese es el nivel pues oscurece otras cosa no

Voz 29 35:37 eh

Voz 30 35:41 entre diciembre y marzo

Voz 1353 35:43 de dos mil diez Iniesta selecciona dos

Voz 30 35:45 es más

Voz 31 35:47 entonces el empieza a entrar en una dinámica un poco donde empieza a tener una afectación anímica

Voz 1353 35:53 también en la selección están pendientes del estado de Iniesta

Voz 32 35:58 es consciente de lo mal que lo pasó tres

Voz 1242 36:01 por eso musculares son

Voz 32 36:04 eh eh el te van directamente a la cabeza y te impiden incide muchas veces de e imposibilitan verdad de jugar aunque estés bien

Voz 1353 36:14 dos meses antes del comienzo del Mundial Iniesta se desgarra el muslo derecho en un entrenamiento a puerta cerrada es su cuarta lesión en un año

Voz 10 36:23 sería la verdad que fue uno de los días que quedan más Un día me he sentido sacar de desgarro del el disco pero

Voz 33 36:37 pese a ser el alma bueno serán un acuerdo que me fui solo cual sin pasar de ello

Voz 1546 36:45 estábamos bromeando de mí como yo pensaba que va Mónica Haley obtenga sed eran una pareja un dueto de cómicos algo así como no me di cuenta que era una persona pero es toxicómana si ya lo sabía que eran dos irán modistas ciento chica Obama como se dice si bien ésta que también son modistas pero de fútbol cuando estamos observando con Andrés los hermanos de Estopa Estopa fue Muse toman una cerveza en ese momento Andersen y ésta no llega a decir que no se encontraba

Voz 1242 37:20 sí bueno realmente claro es fue Andrés fue el gran el gran héroe pero yo lo que recuerdo aquel informe recuerdo muchas cosas pero fue como que todo el un todo con ver todo fue hubo una convergencia para que todo eso ocurriera no podría haber Fernando Torres que fue la otra persona que también lo había pasado muy mal aquel año no tuvo una depresión como la tú Andrés y cómo quiso contarnos a nosotros Andrés Iniesta pero tuvo un año horrible se jugó la carrera de futbolista para poder estar en el Mundial tuvo precisamente la suerte inversa a la de Andrés también hubo otros grandes protagonistas como el propio Iker Casillas Xavi Hernández y una cosa maravillosa de aquel informe que yo recuerdo y qué me llevo conmigo es que todos tenían ganas de contar lo que les pasó porque había sido lo mejor que les había pasado en su vida de futbolista muchas veces cuando hablamos con los deportistas lógicamente pues ellos no tienen están un poquito no sé cómo decirlo pero les cuesta igual abrirse en determinadas situaciones o para contar determinadas cosas aquí es entrevistas nunca se acababan realmente sea yo recuerdo con Andrés Iniesta estuve hablando un ahora cuarenta y cinco minutos una cosa así con Xavi Hernández en una hora y media con Piqué una hora y cuarto con David Villa parecido eh con otros también menos tiempo por situaciones por causas ajenas a nuestra a nuestra voluntad es la de los propios futbolistas pero todos querían contar aquello que era lo mejor que les había pasado detrás de aquello había otras personas como los fisioterapeutas como Raúl Martínez que también pusieron mucho para que España ganara aquel Mundial que Pujol jugara que Iniesta jugara que Xavi Hernández jugara que Torres estuviera en el Mundial gran Vicente del Bosque todo el mundo que remó como Fernando Hierro también y toda la plantilla que que bueno

Voz 1546 39:12 que nos dio la mayor alegría en la historia del fútbol español es mucho más que aparecer al campo balón quiere muchísimo más el estado anímico es tremendamente importante cómo enfocar a cada momento porque yo como comentarista yo estaba muy nervioso yo me acuerdo de aquello final Jose de que en la prorroga España se volcó para ganar el partido y lo que tal vez no muchos televidentes pudiesen percibir es que estoy un están vulnerables ante un contragolpe con ese ahínco de no llegar a los penaltis ganar el partido España y bueno contragolpe que se produjeran dos a dos diarios yo en ese momento sin no me tocaba comentar partido instruirse en casa viéndolo me be seguido a cocina Atom a tomar un café hace café poquillo está acojonado

Voz 1242 40:10 sí es que además tuvo muchas alternativas Si efectivamente aquella parada in extremis de Casillas que que posibilitó que España siguiera viva en en la final y luego cosa que que también sabemos que es que si hubieran llegado los penaltis como después en otro informe pudimos contar Holanda tenía estudiado al dedillo cada uno de los lanzadores y cada una de las posibilidades correspondientes al los es españoles España no sabía quién iba a tirar los penaltis Nos consta que no tenían claro de hecho lo que comentaron en el banquillo cuando ya parecía que llegaba en los penaltis fue que tirarán los penaltis aquellos que habían jugado contra Italia en la Eurocopa de dos mil ocho cuando entre ellos estaban Dani Güiza y a algún otro jugador que ya no estaba Santi Cazorla que que que que no estaba en en la selección por suerte creo que por suerte llegó esa jugada maravillosa que contamos cordialmente que contaron con realmente los jugadores en el en el informe y como bien dijo Fernando Torres Andrés Iniesta marcó el gol de todos

Voz 9 41:14 sí

Voz 1862 41:15 Jesús Navas que son una carrera de treinta metros

Voz 10 41:25 bueno yo el balón hacia

Voz 34 41:27 hacia arriba de medio campo y hay como una especie de rebote

Voz 10 41:31 sí yo tal y como me he llegado porque doy de pases

Voz 34 41:35 yo no será pasó en banda que

Voz 35 41:39 a te recibe el desmarque a la espalda en lateral de del

Voz 1862 41:50 me cayó a mí a ver Andres allí pues que Fofana estaba en una buena posición Amin Diagonal para darle el balón separa es un una imagen en cámara lenta para mí fue así es difícil escuchar el silencio

Voz 10 42:17 a juicio del silencio y sabía que que sea balón iba dentro

Voz 36 42:29 el están llenas a preparar banda Fellini estamos regenta

Voz 35 42:44 marcara el gol de todos

Voz 1242 42:50 porque si llegamos a los penaltis no tengo yo muy claro que el desenlace hubiera sido siempre no

Voz 1546 42:55 es cierto y todo comenzó mal a Durban perdemos contra Suiza habiendo dado un buen año en Suiza pero pues Dios no quiso Quique éramos ese encuentro toda esa ilusión con que fuimos a a Sudáfrica ha venido abajo yo sí tiene fe en España époque dijo simplemente habían olvidado marcaron gol pero el ambiente fue yo me acuerdo unas palabras de Del Bosque después ese partido aludiendo a Sergio Busquets dijo Si yo fuera futbolista criado como él

Voz 1242 43:33 sí porque ese cuestionó mucho la presencia de Busquets recuerdos se cuestionan mucho a doble ese doble pie vote con con Xabi Alonso porque España perdió aquel Mundial porque todo todo ya se dudaba de todo no como es habitual en la historia del fútbol español se dudaba de todo y efectivamente así fue esa noche después aquel partivo un ar hubo un la reunión de Fernando Hierro del director deportivo en aquel Mundial con los principales jugadores ahí estaba Puyol ahí estaba Xabi estaba Xabi Alonso ahí estaba Iker otros jugadores también que hay había una convicción de que eso sólo de que eso se podía sacar adelante de que solamente ellos podían salir adelante de que al final quedó en el equipo que había sido una

Voz 1546 44:17 de de muy mala suerte porque España tuvo mala suerte nacer partido

Voz 1353 44:22 el dieciséis de junio España inicia su andadura en la Copa del Mundo de Suráfrica

Voz 36 44:44 a ver a ver

Voz 1211 44:54 pero ya quince minutos de partido pero vamos a ganar el Mundial de calle estamos jugando tan bien que te lo juro que hacia Si seguimos así es que no nos gana nadie

Voz 36 45:11 a ver

Voz 7 45:39 pero que en ese partido se resume en esa jugada

Voz 1211 45:51 cuando la suerte dado yo eh Le rebota en la Piqué se quedaba lo muerto

Voz 38 46:04 netamente jugadores importantes los capitanes empezaron a animar a la gente a decir que que se podrían ganar el resto de partidos recuerdo chavista

Voz 1211 46:14 Xabi Alonso Arbeloa fui yo creo que uno uno levantando la moral de dicen no les chicos tranquilos que hemos jugado fenomenal serenidad esa sensación

Voz 39 46:24 y de confianza poder perdido pero creo que lo que levantó los títulos me levanto incluso a a Vicente que si tenías el silencio que que mucho de nosotros teníamos

Voz 1242 46:36 después tuvo suerte en otras ocasiones que para ganar un Mundial tienes que tener la por ejemplo contra Chile tuvo suerte el proyecto cuento para mí en ese Mundial el peor momento

Voz 1546 46:45 empieza a ver si partido Chile empezaban a darnos un repaso general darnos un repaso yo luego vi amarga y me acuerdo también Cesc Fábregas vendiendo arriba en ese partido también pero hubo un momento yo pensaba estamos fuera bueno

Voz 1242 47:04 hubo un momento que Iker se da cuenta y lo comenta Iker Casillas ve que él estaba con diez si no recuerdo mal de pronto a Chile le valía también el resultado para pasar de para pasar de fase si no recuerdo mal entonces en el propio Campos se dieron cuenta de que los chilenos no iba de que se mantenían allá de que no no iban a ir a por todas y se dieron cuenta antes en el campo que en el banquillo por lo menos contaron también no hizo bueno por suerte para España a que yo acabo bien porque el recuerdo de las conversaciones en el autobús qué nos contaba mata Arbeloa y el propio Casillas que decían que estaba acojonado decían pensaban que era el final de todo que todo se acababa ahí que aquel partido era el final del Mundial y de muchas otras cosas sueños y aspiraciones y estaban tenían miedo con lo confesaba

Voz 1546 47:58 es curioso José porque si no se los oyentes y cuando vamos a trabajar es un poco un no que digo que no pase nada intentamos trabajar bien el tal no sé qué pero un mal día en el despacho de un futbolista representando su país un Mundial suman el día no despacho acabe teniendo una relevancia por el resto de su vida claro

Voz 1242 48:25 sí sí bueno por suerte España no tuvo ningún jugador con un día que se llevará por delante el el destino de la selección en en aquel Mundial y y bueno pero fue como digo una comunión de todos los que estaban allí muy

Voz 1546 48:42 vendría cuando regresamos a Madrid a ya tu mente iba pensando en un montón de cosas no un evidentemente Andrés Iniesta Yves ser tiene una relevancia muy importante por lo que también había contado en su diez cuando hicimos y Xavi Iniesta sin embargo tenemos cientos de horas de de imágenes Mila una formas de poder contar aquel yo yo me acuerdo preguntando te tú mi enseñar es un fragmento de tus aseguró José yo tengo claro es que porque yo no lo tengo claro entre lo que se había es casi un lujo de opciones por la mía

Voz 1242 49:25 había como te he dicho antes ellos querían hablar y contar cosas así y ahora lo mejor que les había pasado entonces el caudal de imágenes del caudal de información que teníamos era tan tan tan abrumador que era era efectivamente eso es muchísimo entonces recuerdo fue el informe más largo que hemos hecho creo que más de uno ahora hay veinte minutos y aquello no hubiera sido posible sin el trabajo de todo el equipo de todos los compañeros de redacción y de realización y lo recuerdo como algo coral también que no haber sido por todos porque todos arrimar el hombro ese informe no habría sido absolutamente imposible porque también se hizo en tiempo récord

Voz 1546 50:05 el el IV de nos rematado me acuerdo cuando me lo dixit y lo lleve a casa sentaba con mi hija y mi mujer bien Iker químicos esto esto no está terminado todavía pero falta un poco de Pujol pero de dos mil esto entonces los dos realmente le gusta el fútbol mujeres agradecida fondo pero no no es que le gusta el fútbol no es pongo el DVD empieza mi hijo que bonito este animalito que saltaba al parqué y mire si me plano altas muy bonito estoy vengo al minuto siete a mí Sancio al minuto ciento quince lágrimas yo pensaba la raza latina pero también es cierto no le gustó fue seguía seguía yo muy nervioso porque luego a los boleros tendrán que vernos no es un poco en para teniente aunque el sentido en menos el mundo pero el mero hecho de intentar decirle a España como fue su momento más glorioso hay un elemento de Impact tenencia de Pekín ello yo no lo viví eso así pero claro nadie visto así pero si también podemos ver requerido facilmente poner bueno en ese patio ganamos este partido este

Voz 1242 51:29 bueno eso es lo que te he dicho antes realmente lo que hicimos fue dar la voz a los protagonistas a los que verdaderamente nos llevaron a aquello oí bueno pues gracias a ellos y a su compromiso y a su colaboración pues es que hablaron estuvieron los XXIII estuvieron los veintitrés jugadores estuvo Vicente Del Bosque estuvo su equipo técnico estuvo mucha gente que posibilitó igual que posibilitó aquella victoria aquel Mundial hizo posible se informe de no haber sido por ellos y por toda la colaboración que tuvimos no

Voz 1546 52:00 habría salido bueno José muchísimas gracias por hacernos recordar aquellos momentos no Theo por por nada es que hay otro mundial que viniera ahora sí a veces lo más hacer otra un abrazo muy fuerte hasta la próxima vez gracias Michael un abrazo grande

Voz 40 53:05 eh