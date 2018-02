¿Te acuerdas de cuando fuimos campeones?

Voz 3 00:00 con acento Robinson

Voz 1546 01:02 pues aquí estamos con más acento Robinson cinco sentado a mi lado hecho un nombre que bueno hay en honor a llamarle amigo y compañero desde hace más de veinte años que hay pues

Voz 5 01:13 tal vez vez cuando el mis cuchara que abra no hago más que escucha jalea a un hombre brillante que ha hecho algunos los mejores Informe Robinson liderado

Voz 3 01:27 cómo estamos o la Michael abrumado ahora mismo pues las cosas que me dijo

Voz 1546 01:47 quizás el Informe Robinson que más ruido ha hecho lo lidera sitúa cuando fuimos campeones a yo no soy como tú a pie sentido en cuanto la responsabilidad pero te digo que yo estaba a muy muy muy preocupado porque muchos meses antes del Mundial había hemos decidido hacerlo Informe Robinson acerca a el papel de España en el Mundial pensábamos que iba a ganarlo pero cuando finalmente lo ganaba es un ahora tendremos que Ruiz tratar lo que habrá sido quizás el rector mejor recuerdo que ningún español haya tenido en el mundo del deporte ahí vamos nosotros el diez de Navidad de dos mil diez vamos a contar en la peña cómo era aquello a tenido es mariposas es un vientre

Voz 8 02:41 te recuerdo que si yo yo recuerdo que todo esto parte como bien dices antes ya del Mundial cuando hicimos un informe con Xavi con Andrés Iniesta que todo hablabas de Dolce Gabbana de Ortega Gasset y Aranguren Xavi Iniesta no entonces ahí dimos una buena relación con con los dos no particularmente con Andrés también que cuando España gana el Mundial la famosa noche de Johannesburgo eh puso un mensaje y él me respondió tengo algo que contarte tengo una historia que contarte me gustaría que la lleváramos adelante y que porque detrás de este gol detrás de este Mundial detrás de este año horrible porque él había tenido un año horrible como quedó reflejado creo en el informe pues había una historia muy poderosa tal vez la persona que más había sufrido junto a Fernando Torres fue precisamente la persona

Voz 0165 03:32 que nos dio la gloria la gente no es consciente de momento muy muy difíciles durante

Voz 9 03:40 durante todo el año

Voz 10 03:44 un año antes del Mundial Andrés Iniesta tocó fondo una larga lesión muscular le llenó de dudas y la muerte de su amigo el futbolista del español Dani Jarque le hundió anímicamente

Voz 3 03:56 tras más de cien días parado Iniesta descubrió su regreso que algo había cambiado creo que que llegue a perderla

Voz 0165 04:04 la confianza en mi juego en mis cosas

Voz 3 04:10 su angustia sea grabó poco a poco al verse incapaz de alcanzar su mejor versión

Voz 0165 04:15 teníamos la visión de de un Andrés Iniesta pues a un nivel bastante alto y el hecho de de no llega a Haro o alcanzar ese es el nivel pues oscurece otras cosas no

Voz 11 04:33 eh

Voz 12 04:37 entre diciembre y marzo

Voz 3 04:38 de dos mil diez Iniesta selecciona dos

Voz 12 04:40 es más

Voz 13 04:42 entonces el empieza a entrar en una dinámica poco donde empieza a tener una afectación anímica

Voz 3 04:48 también en la selección están pendientes del estado de Iniesta

Voz 1546 04:53 somos conscientes de lo mal que lo paso Andrés admisiones musculares

Voz 14 04:57 es son eh

Voz 15 05:00 o directamente a la cabeza e impiden incide muchas veces te e imposibilitan verdad

Voz 8 05:06 jugar aunque estemos muy bien

Voz 3 05:09 dos meses antes del comienzo del Mundial Iniesta se desgarra el muslo derecho en un entrenamiento a puerta cerrada es su cuarta lesión en un año

Voz 0165 05:18 ese día me mato la verdad que fue uno de los días que más Un día me he sentido sacar agarro el el disco pero así arrase el alma bueno será me acuerdo que me fui solo lo cual sin pasar de ello la mí

Voz 1546 05:40 estábamos bromeando de mí como yo pensaba que Ramón y Cajal usted sed eran una pareja un dueto de cómicos algo así a no me di cuenta que era una persona preguntó Chiclana si ya lo sabía que eran dos Irak modistas cierto como se dice si bien ésta

Voz 8 05:59 también son modistos pero que fútbol

Voz 1546 06:01 cuando estamos observando con Andrés los hermanos de Estopa Estopa fuimos a toman una cerveza en ese momento Andersen y ésta no llega a decir que no se encontraba sí bueno realmente claro

Voz 8 06:16 el Andrés fue Andrés fue el gran el gran héroe pero yo lo que recuerdo aquel informe recuerdo muchas cosas pero fue como que todo el mundo todo con ver todo fue hubo una convergencia para que todo eso ocurriera no podía haber yo Fernando Torres que fue la otra persona que también lo había pasado muy mal aquel año no tuvo una depresión como la tuvo Andrés y cómo quiso contarnos a nosotros Andrés Iniesta pero tuvo un año horrible se jugó la carrera de futbolista para poder estar en el Mundial tuvo precisamente la suerte inversa a la de Andrés también hubo otros grandes protagonistas como el propio Iker Casillas como Xavi Hernández y una cosa maravillosa de aquel informe que yo recuerdo y qué me llevo conmigo es que todos tenían ganas de contar lo que les pasó porque había sido lo mejor que les había pasado en su vida de futbolista muchas veces cuando hablamos con unos deportistas lógicamente pues ellos no tienen están un poquito no sé cómo decirlo pero les cuesta igual abrirse en determinadas situaciones o para contar determinadas cosas aquí es entrevistas nunca se acababan realmente sea yo recuerdo con Andrés Iniesta estuve hablando un ahora a cuarenta y cinco minutos una cosa así con Xavi Hernández una hora y media con Piqué una hora y cuarto con David Villa parecido eh con otros también menos tiempo por situaciones por causas ajenas a nuestra a nuestra voluntad a la de los propios futbolistas pero todos querían contar aquello que era lo mejor que les había pasado detrás de aquello había otras personas como los fisioterapeutas como Raúl Martínez que también pusieron mucho para que España ganara aquel Mundial que Pujol jugara que Iniesta jugara que Xavi Hernández jugara que Torres estuviera en el Mundial el gran Vicente del Bosque todo el mundo que remó como Fernando Hierro también y toda la plantilla que que bueno que nos dio la mayor alegría en la historia del fútbol español si es mucho más

Voz 1546 08:11 que aparecer al campo Iván balón si me quiere muchísimo más el estado anímico es tremendamente importante cómo enfocar a cada momento porque yo como como interista yo estaba muy nervioso yo me acuerdo de aquello final y Jose de que en la prorroga España se volcó para ganar el partido y lo que tal vez no muchos televidentes pudieron percibir es que un están vulnerables ante un contragolpe con ese ahínco de no llegar a los penaltis ir ganar el partido hispánico es bueno volverá Cope que se produjeran dos a dos diarios yo en ese momento sin no me tocaba comentar partido estuviese en casa viéndolo me hubiese seguido a cocina Atom a tomar un café hace café poquillo está acojonado

Voz 8 09:05 sí es que además tuvo muchas alternativas Si efectivamente aquella parada in extremis de Casillas que que posibilitó que España siguiera viva en en la final hiló con una cosa que que también sabemos que es que si hubieran llegado los penaltis como después en otro informe pudimos contar Holanda tenía estudiado al dedillo cada uno de los lanzadores y cada una de las posibilidades correspondientes al es españoles España no sabía quién iba a tirar los penaltis Nos consta que no tenían claro de hecho lo que comentaron en el banquillo cuando ya parecía que llegaba en los penaltis fue que tiraran los penaltis aquellos que habían jugado contra Italia en la Eurocopa de dos mil ocho cuando entre ellos estaban Dani Güiza y algún otro jugador que ya no estaba o Santi Cazorla que que que que no estaba en en la selección por suerte creo que por suerte llegó esa jugada maravillosa que contamos con realmente que contaron con realmente los jugadores en el en el informe y como bien dijo Fernando Torres Andrés Iniesta marcó el gol de todo eso

Voz 9 10:10 tenía Jesús Navas que esa zona carrera de treinta metros

Voz 16 10:21 hacia arriba de Pacer medio campo y hay como una especie de rebote

Voz 0165 10:26 sí yo tal y como me he llegado porque doy de tacón a clases

Voz 16 10:30 yo no se va paso Jesús todo poco abierto en banda que

Voz 9 10:34 que el que recibe

Voz 0165 10:38 Alberto Marcos

Voz 17 10:39 actual un lateral del

Voz 16 10:45 me cayó a mí al ver Andrés allí pues

Voz 9 10:48 el odio que fue fácil pero André de estaba en una buena posición

Voz 8 10:51 Diagonal para darle el balón

Voz 18 10:55 se para todo y hay solo bueno

Voz 9 11:01 es un una imagen en cámara lenta para mí

Voz 18 11:06 así es difícil escuchar el silencio no pero

Voz 0165 11:12 a juicio del silencio silenci sabía que que sea balón iba adentro

Voz 19 11:24 en tanto a preparar tanto Fellini van verdad

Voz 9 11:39 marcara el gol de todos

Voz 8 11:45 porque si llegamos a los penaltis no tengo yo muy claro que el el desenlace hubiera sido siempre no es cierto

Voz 1546 11:51 todo comenzó mal a Durban perdemos contra Suiza habiendo dado un buen año de suizo pero pues Dios no quiso Quique Ramos ese encuentro y toda esa ilusión con que fuimos a a Sudáfrica a venía abajo yo sí tiene fe en España simplemente habían olvidado marcaron gol pero el ambiente fue yo me recuerdo unas palabras de Del Bosque después ese partido aludiendo a Sergio Busquets dijo Si yo fuera futbolista quería ser como él

Voz 8 12:28 sí porque se cuestiona mucho la presencia de Busquets recuerdos se cuestionan muchos a doble ese doble pie te con con Xabi Alonso porque España perdió aquel mundiales porque todo todo ya se dudaba de todo no como es habitual en la historia del fútbol español se dudaba de todo y efectivamente así fue esa noche después aquel partivo un ar hubo una Reunión de Fernando Hierro del director deportivo en aquel Mundial con los principales jugadores ahí estaba Puyol ahí estaba Xabi estaba Xabi Alonso ahí estaba Iker los jugadores también que hay había una convicción de que eso solo de que eso se podía sacar adelante de que solamente ellos podían salir adelante de que al final quedó en el equipo que había sido una tarde de muy mala suerte porque España tuvo mala suerte nacer

Voz 3 13:17 el dieciséis de junio España inicia su andadura en la Copa del Mundo de Suráfrica

Voz 20 13:21 no

Voz 19 13:40 a mía

Voz 16 13:49 pero llevamos quince minutos de partido

Voz 21 13:55 vamos a ganar el Mundial de calle Chago estamos jugando tan bien que te lo juro hacia si seguimos así que no nos gana nadie

Voz 19 14:06 a ver

Voz 9 14:34 pero que ese partido se resume en esa jugada

Voz 22 14:46 es mala suerte nado y yo el ex rebota en el Piqué se quedó solo muerto

Voz 23 14:59 inmediatamente los jugadores importantes los capitanes empezaron a animar a la gente a decir que que se podían ganar el resto de partidos recuerdo Xavi

Voz 21 15:09 Xabi Alonso Arbeloa por fui yo creo que uno Puebla uno levantando les la moral de dice no les eh chicos tranquilos que hemos jugado fenomenal serenidad de sensación

Voz 24 15:20 y de confianza poder perdido pero que es lo que he levantado lo exterior me levanto incluso a a Vicente que si tenías el silencio que mucho de nosotros tenía

Voz 8 15:31 después tuvo suerte en otras ocasiones que para ganar un Mundial tienes que tener la por ejemplo contra Chile tuvo suerte pero esto para mí en ese Mundial el pebetero

Voz 1546 15:39 mentón empieza a ver si partido Chile empiezan a darnos un repaso darnos un repaso yo vengo Villamarta y me acuerdo también Cesc Fábregas vendiendo arriba

Voz 8 15:51 en ese partido también pero un momento

Voz 1546 15:55 yo pensaba estamos fuera bueno

Voz 8 15:59 hubo un momento que Iker se da cuenta y lo comenta Iker Casillas ve que si él estaba con diez si no recuerdo mal de pronto a Chile le valía también el resultado para pasar de para pasar de fase si no recuerdo mal entonces en el propio campo se dieron cuenta de que los chilenos no iban de que se mantenían ahí ya de que no no no iban a ir a por todas y se dieron cuenta antes en el campo que en el banquillo por lo menos contaron también no hizo bueno por suerte para España a que yo acabo bien porque el recuerdo de las conversaciones en el autobús que nos contaba la Mata Arbeloa y el propio Casillas que que estaba acojonado decía pensaban que era el final de todo que todo se acababa ahí que aquel partido era el final del Mundial entre muchas otras cosas sueños y aspiraciones si estaban tenían miedo con lo confesó aquí

Voz 1546 16:53 es curioso José porque si no se los oyentes y cuando vamos a trabajar es un poco un no que digo que no pase nada intentamos trabajar viene a no sé qué pero un mal día en el despacho de un futbolista representando su país un Mundial suma al día o despacho acaba teniendo una relevancia por el resto de su vida

Voz 8 17:20 sí sí bueno por suerte España no tuvo ningún jugador con un día que se llevará por delante el el destino de la selección en en aquel Mundial y y bueno pero fue como digo una comunión de todos los que estaban muy

Voz 1546 17:36 con buen día cuando regresamos a Madrid ya tu mente iba pensando en un montón de cosas no evidentemente Andrés Iniesta Yves ser tienen una relevancia muy importante lo quitan vinos había contado cuando hicimos y Xavi Iniesta sin embargo tenemos cientos de horas de de imágenes Mila una formas de poder contar aquel yo yo me acuerdo preguntando te tú me enseño es un fragmento de tus aseguró José sí sí sí lo tengo claro era Armero porque yo no lo tengo nada claro entre lo había casi un lujo de opciones por la mía

Voz 8 18:20 había como te he dicho antes ellos querían hablar y contar cosas así y ahora lo mejor que les había pasado entonces el caudal de imágenes del caudal de información que teníamos era tan tan tan abrumador que era era efectivamente eso es muchísimo entonces recuerdo fue el informe más largo que hemos hecho creo que más ahora hay veinte minutos y aquello no hubiera sido posible sin el trabajo de todo el equipo de todos los compañeros de redacción y de realización y lo recuerdo como algo coral también que no haber sido por todos porque todos arrimaron el hombro ese informe habría sido absolutamente imposible porque también se dice en tiempo récord

Voz 1546 19:00 la el IV de nos rematado me acuerdo cuando me lo estilo lleve a casa sentaba con mi hija y mi mujer bien Iker químicos esto esto no está terminado todavía pero tanto un poco de Pujol pero de dos mil esto entonces los dos brevemente le gusta el fútbol mujeres agradecida al fútbol pero no no es que le gusta el fútbol no es pongo el DVD empieza a mi hijo que bonito este animalito que saltaba para aquí y mire si me plano antes muy bonito ya vengo al minuto siete a mí esa venció al minuto ciento quince lágrimas yo pensaba la raza latina pero también es cierto no le gustaba seguía seguía yo muy nervioso porque luego a los boleros tendrán que verlo no es un poco en para teniente aunque el sentido menos en todo el mundo pero el mero hecho de intentar decirle a España como fue su momento más glorioso hay un elemento de Impact tenencia de Pekín ello yo no lo viví esto así porque claro nadie visto así pero si también podemos ver requerido facilmente poner bueno en ese patio ganamos este partido tan este

Voz 8 20:24 bueno eso es lo que te he dicho antes realmente de lo que hicimos fue dar la voz a los protagonistas a los que verdaderamente nos llevaron a aquello oí bueno pues gracias a ellos y a su compromiso y a su colaboración pues es me hablaron estuvieron los veintitrés estuvieron los veintitrés jugadores estuvo Vicente Del Bosque estuvo su equipo técnico estuvo mucha gente que posibilitó igual que posibilitó aquella victoria de aquel Mundial hizo posible ese informe de no haber sido por ellos si por toda la colaboración que tuvimos no

Voz 1546 20:55 habría salido bueno José muchísimas gracias por hacernos recordar aquellos momentos no te Leopoldo por nada es que hay otros mundial que viene ahora impusiera a veces lo más hacer otra un abrazo muy fuerte hasta la próxima vez gracias un abrazo grande

