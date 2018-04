¿Dónde está el dinero?

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:03 no

Voz 1374 00:06 con Toni Garrido y a continuación un resumen de lo vivido ayer por la noche en Barcelona

Voz 4 00:22 me pongo de hoy

Voz 1374 00:25 voy a la cena pero no la recepción pero yo hablo el inglés mejor que tu pues mira mi catalán pero yo tampoco voy hoy ha leído ya mi tweet amigos el punto el que está llegando el denominado de Bruselas lo tiene sentido concretamente el del ridículo

Voz 5 00:39 bueno no saben ustedes la alegría queda poder pasar por encima de este asunto dedicando unos tiempo a cosas más sutiles que se congreso en Barcelona es un congreso de comunicación esta mañana vamos a hablar de asuntos que nuestro juicio deberían ocupar el cien por cien de nuestro tiempo

Voz 1224 00:55 por ejemplo vamos a hablar de educación vamos a hablar del estado de la salud pública de lo preocupante de la libertad de expresión pero también vamos a hablar con gente que nos hace feliz y más concretamente vamos a hablar con Amaya y con Alfred que iban a estar con nosotros en unos minutos y yo suena repito entrar a España en Eurovisión que deberíamos hablar más de la felicidad no creen que la única reforma que realmente necesita nuestro sistema no tiene tanto que ver con delimitar kilómetros de tierra como con garantizar unos la felicidad eh a curar las menos bueno no tanto de felicidad como de supervivencia hablan las últimas manifestaciones pesimistas en la calles que que ha merecido por cierto y eso ya es una noticia una respuesta por parte de Mariano Rajoy pide el presidente del Gobierno a la oposición que no haga política con las pensiones que si no hay dinero

Voz 6 01:48 pues no hay dinero suban las pensiones cuánto lo que quiera pero si luego no hay recursos para pagarlo pues lo que estaremos es eh tomando el pelo a la gente tengo que mirar por el medio por el largo plazo

Voz 1224 02:02 este año las pensiones subirán un cero veinticinco por ciento pero se prevé que el IPC suban uno coma ocho la pérdida de poder adquisitivo llevó a miles de pensionistas como ya saben a la calle la semana pasada

Voz 7 02:19 no

Voz 2 02:20 ahora son los pensionistas precisamente

Voz 1224 02:23 de los que han sostenido a este país en los años malos es normal que estén hartos cuando mejoraron mejora la situación pues ellos no se benefician tampoco cuando empeora las próximas movilizaciones están previstas para el uno para el quince de marzo pero no parece que el Gobierno vaya a cambiar de postura estamos ante una decisión más ideológica que pragmática Rajoy también ha reclamado ir poco a poco pero los pesimistas se les acaba el tiempo y ese poco a poco por no repetir la situación de generación de gasto publico brutal que según el presidente llevó a España a la crisis económica

Voz 8 02:54 conviene ajustarse a lo que tienes porque no se puede vivir durante mucho tiempo por encima de lo que tienes eso es lo que pasó en España y eso es lo que ahora pretenden algunos que vuelva a suceder

Voz 1224 03:12 duele lo vuelve ustedes ese aroma como de aburrimiento ese olor amargo como de argumento ya quema su es huele mal el exceso de gasto público fue lo que llevó a España a la crisis económica es una creación reciente especulación y la burbuja inmobiliaria no tuvieron nada que ver el culpable de la crisis el Estado del bienestar gastamos más de lo que teníamos esto lo dice el presidente en serio no queremos hacer una una pregunta que el ser humano desde de López que alguien hizo intercambio monetario esa pregunta es dónde está el dinero Santiago Carbó es que habrá de Economía y Finanzas de Túnez Santiago muy buenos días

Voz 1374 03:51 hola buenos días Toni dónde está el dinero

Voz 9 03:54 bueno supongo que se refiere bueno cuál es

Voz 10 03:58 evidentemente no se ha hecho una buena planificación

Voz 9 04:00 sí claro hemos tenido que ir gastando crecientemente porque gracias a Dios en España a los ancianos edad viven más años y es un gasto adicional no pero con una buena previsión como ha hecho en países como Suecia y otros veinte en este momento no tengo estaríamos hablando de esta situación que bueno que era bastante tensión oí para muchas familias que recibe una pensión muy pequeña pues la verdad supongo que no solamente tensión una situación de importante no pues yo creo que ha faltado sobretodo mucha previsión el tema de las pensiones y ojalá pudiera arreglar cara futuro no

Voz 1224 04:40 pero sabíamos que iba a ocurrir no es ninguna sorpresa no forma parte de bueno tenemos que ocurren cosas algunas cosas no se pueden prever en este caso sabemos exactamente lo que va a ocurrir con nuestro sistema de los próximos veinte años no parece que eso haga que nadie cambia su política su forma ser incluso tenemos testimonios muy claros de lo que ocurre en la realidad contra la previsión por ejemplo estoy decía Soraya en este estudio hace algunos meses

Voz 11 05:07 semana que las pensiones se van a subir si las pensiones va a revalorizar si las pensiones ajustarán al modo de Diana al a a la subida de la vida social

Voz 1224 05:16 es posible decir una cosa y la contraria

Voz 9 05:21 políticas fácil Él en todo caso quiero define a una cosa que hay que hacer política de coche hay que volver a ponerlo encima de la mesa y entonces es decir vamos a ver cómo vamos a financiarlas qué cosas se pueden hacer como distribuir el el coste equitativamente que lógicamente las personas recurso pues encima la si no hace política precisamente sino ese debate pues dentro de unos años volveremos a seguir teniendo falta de previsión y con mucho tendremos parches y los precios no solventa nada porque parches hacían llevan a subir las pensiones menos peripecia de la única manera de que las tensiones puedan organizar es que haya remite un acuerdo político y política orgía de diga esto es muy importante para este país es de justicia además es un derecho que no son los olvide cuando las jóvenes piensan nunca tendrán pensión son realmente unos ciento te tiran quiere romper el derecho el problema es el nivel que el el tamaño que te casa pensó que evidentemente será muy muy pequeña si no se hace algo al respecto no

Voz 1224 06:22 una última cuestión Santiago en el año dos mil dieciocho después de los años por los que atravesaba este país volver a señalar con el dedo al Estado del bienestar como el culpable de la crisis por la que hemos atravesado

Voz 9 06:34 de los países que mejor ha resistido la crisis que tiene el Estado del bienestar más profundo evidentemente es poner en el Estado de bienestar en el foco del del del problema de la crisis claro usted ha señalado especulación inmobiliaria Christie no tiene el portal factores que condujeron evidentemente a una situación vamos ICCAT consecuencias pero no el Estado de bienestar piensen los países escandinavos han resistido mejor o peor que nosotros la crisis pues uno es todo el bienestar no

Voz 1224 07:05 bueno y no sólo eso sino que noruegas llevó treinta en un país muy pequeño muy pequeño acaba de arrasar en los Juegos Olímpicos es el país que más medallas ha tenido nunca la historia sigue pues buen ese aquel bienestar no no solamente de malas noticias que eso que nos cuenta que el presidente Santiago