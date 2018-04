"Al público le gusta la verdad en el escenario"

Voz 2 00:00 no es la vuestra

Voz 3 00:09 os habéis visto la película ya hombre día pero eso acaba eso acaba fatal es la vida real pero eso acaba fatal en la vida real tío la vida del artista final dice es que viva

Voz 2 00:25 efectiva una chapa de Bobby dices que es no más

Voz 4 00:28 va a haber revolucionó todo lo que fue la música y el arte osea realmente nos olvidamos de que a veces los artistas también son lo que llevan puesto no oí Bobby revolucionó todo todo es y a nivel musical pues también lo hizo pero sobre todo a nivel estético yo creo que hay un antes y un después de

Voz 2 00:49 tú sabes que a Berlín Él solía decir que de la década de los setenta no me acuerdo de nada de una década no de un mal día sea que fueron años intensos ha cambiado mucho la música y entonces no

Voz 4 01:03 sí yo creo que la electrónica está en está al orden del día pero creo que cosas como las que hemos hecho en Operación Triunfo que ha sido mucha música en directo yo creo que que han llevado el concepto de música

Voz 5 01:18 va a a otro no sé

Voz 4 01:21 a otro espacio diferente no y creo que se están haciendo las cosas de drama de otra manera en la tele

Voz 3 01:26 visión como esta es la voz bueno estoy un poco

Voz 2 01:31 bueno pero estoy el titulares estoy un poco pero estoy mejor

Voz 1628 01:37 si no estoy yo no es verdad es que estoy mejorando entonces tampoco estoy mal es que estos días estaba fatal kilómetro

Voz 2 01:43 ya pero sabes no viene bien asentado en el estudio has visto el piano esto no viene bien a la voz

Voz 1628 01:48 bueno pero no importa un ratito

Voz 2 01:50 o sea estudios a nosotros hemos ido muy afectuosamente los neones de Cannes ha dispuesto a tocar el piano tardan no nombre no pero la música va primero el arte va primero siempre

Voz 3 02:06 sí pero es hemos saludado no sé si soy más si lo simpático piano y cierres Steve yo no sé no puedo tocarlo pero se tiene buena pinta este tiene aunque no sepas tocar el piano tú vas pero no hay alguien

Voz 2 02:24 dice no que lo desafinan este es es una cosa que sabe que ese damos desde que el hombre se es hombre ha ocurrido in si queréis tocar no pasa nada puedes hacerlo eh yo tengo mejor carácter que el sueco suecos enfada más seguimos el orden de la entrevista ellos hacemos preguntas muy buenas yo lo llevo bien el sueco se además pero creo que

Voz 3 02:43 sí escuchamos no yo creo que sí hoy es un día especial aquí hay dos dos artistas hay un piano

Voz 2 02:52 vosotros imaginabais el follón donde estáis metiendo en algún momento no

Voz 1628 02:57 la poquito que es costó bua yo no he osea yo bueno a ver imaginarlo de pero imaginarlo de detenerlos mente pero como cualquier persona imaginas sabes cómo pero que no no lo ves como algo que vaya a pasar

Voz 3 03:14 vaya que si lo de Pamplona por ejemplo este fin de semana era casi pues como los San Fermines un poco hay mucha diferencia es que fue increíble ellas sigo

Voz 1628 03:27 yo les pidió sí dijo madre mía la gente tan locas pero bien bien está en el buen sentido no se hizo la verdad es que es la verdad es que es increíble y no sé

Voz 2 03:39 Camps es decir que acabas decirme que ves los vídeos tu generación es una generación que necesita ver los vídeos para darse cuenta de lo que está pasando la nuestra no la nuestra de esas cuenta gente había

Voz 3 03:53 Bremer personas jamás no te falta decir vuela chaval

Voz 2 03:59 ya bueno que si queréis ir al piano nos vamos

Voz 1628 04:02 vale me parece que a sí

Voz 2 04:05 estamos escuchando esta esta estamos escuchando el sitio de verdad que hay hay pasó todo lo que pasó en esa canción

Voz 4 04:12 pues que me ha por lo menos yo yo entré en conexión con Amaia ahí la verdad es que creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado

Voz 2 04:24 y qué te van a pasar esas es una cosa loca si te pasa ayer desafortunado iros para el piano Josep estoy que estos tres metros que hay de desde dónde estamos el piano lo intentaremos llenar con esta música

Voz 6 04:41 Ted

Voz 8 04:44 ah sí

Voz 2 04:49 están escuchando ustedes hoy por hoy en directo a dos de los jóvenes con con más talento que hay en este país que han revolucionado la televisión los medios las redes esto está emitiendo por cierto a través de Instagram pueden darlo a través de la página web de de la cadena SER lo que van a hacer ahora pues es algo que nosotros vamos a recordar seguro con con muchísimo cariño dentro de poco estarán en Eurovisión pero antes recuerden que interpretaron esto ellos de hoy el dentro vale

Voz 1628 05:17 bueno espera primera quiero decir que si me sale mal es porque estoy aterrado hay perdón

Voz 2 05:22 sí quiero que te lo perdonaría vamos en cualquier caso Amaya que estuvieras muy bien y lo hicieron los otros en cualquier

Voz 10 05:37 eh

Voz 9 05:40 y no no

Voz 10 05:53 a You

Voz 9 06:00 sí

Voz 10 06:00 el guión de eso

Voz 12 06:11 no

Voz 10 06:15 hombre hay

Voz 13 06:27 sí sí

Voz 14 06:33 eh

Voz 7 06:39 efe

Voz 13 06:47 sí

Voz 7 06:50 lo que no es un no

Voz 13 07:08 sí

Voz 16 07:08 eh

Voz 17 07:22 ahí no

Voz 18 07:31 no

Voz 19 07:34 a mí no

Voz 3 07:40 es que

Voz 17 07:43 ya

Voz 7 07:51 cinco

Voz 20 07:55 hay

Voz 10 08:00 no

Voz 9 08:07 no

Voz 21 08:11 la

Voz 9 08:14 no

Voz 16 08:24 sí

Voz 2 08:36 va a venir para acá que qué tal estás muy bien era voz dices que estás mal Amaya estás perfecta pero

Voz 3 08:46 como muy feas muy feas no obtener la voz grave está bien es que hay gente que sacar de cada cantar y Diego Joaquín Sabina hace grande así la vida eh

Voz 2 09:02 hemos hecho una cosa no sé si os va a gustar vamos a hacer una pequeña pausa pero antes nos hemos atrevido como sois los amantes de la música mejor que te es que sois muy amantes de la música nota se hemos atrevido hacer un una cosa un poco no sé si os va a gustar hemos buscado duetos por ejemplo hemos juntado Alfred con mucho de Vetusta Morla Amaya te hemos juntado con flores de Machín voy a poner solamente una pincelada así suena por ejemplo Chile mezclamos con con Vetusta Morla

Voz 22 09:32 hablamos de Regina espina la doy herida y mía

Voz 23 09:43 lo que quién será dos pero hable maldita dos Tungurahua

Voz 2 09:59 maldita de del feto ha pasado del que qué es esto no está mal bueno vamos a hacerlo y si vamos a hacer y con Florence vale más de flores emisora en defensa sin que seguir dando con dos de los jóvenes con más talento de este país y que han demostrado muy cuando eres muy bueno muy bueno muy bueno las cosas salen muy bien muy bien

Voz 23 10:31 eh dos

Voz 2 11:02 yo os hubiese hecho ya una idea de de Eurovisión con destellos Estados encima del escenario toda Europa que no es por trasladar presión toda Europa todo el mundo ponga los ojos en ese esos chicos que se conocieron en una academia de música

Voz 17 11:16 que cantan esta canción

Voz 2 11:26 a la idea de lo que pasa con los diseños escenario no la evidentemente no era que

Voz 4 11:35 será bueno si pasa lo mismo que que ha pasado siempre cuando cantamos juntos

Voz 3 11:40 Nos dejaremos llevar no tiene ningún secreto más eh

Voz 2 11:45 el año pasado ganó un portugués cantando en inglés de jazz intimista y sabe que uno a ahí realmente todas las porras todas las previsiones se iban al traste con la realidad la realidad es mucho más tiene mucho más que ver con la química de Calais que con esas previsiones

Voz 1628 12:01 sí la verdad pero eso sea lo que digo que nos dejaremos llevar un poco cómo no vamos a llevar tampoco nada planeado de lo que obviamente la puesta en escena y todo pero pero eso era lo que sintamos en ese momento

Voz 2 12:17 hay fans de Eurovisión

Voz 4 12:20 me gustaba oro visión pero me dice más fan cuando descubrí que Salvador iba a ir a Eurovisión y con un tema de su hermana porque Lillo estudiamos en la misma en la misma escuela de música ya habíamos coincidido en jam sessions Italia cuando Piqué estaba ahí dije que pinta Salvador ahí que canten va a cantar y obviamente pues cantó una canción

Voz 2 12:40 su estilo eso es lo que más me impactó y fíjate que la verdad tiene valor porque lo de Salvador Sobral del año pasado era verdad no había ni un había ninguna concesión además a tal ya estaba algo malito con su enfermedad no había nada más que un señor cantando una canción de ellas y esa verdad triunfo sobre todo lo demás

Voz 1628 12:59 todo el entonces que al final eso es lo que a la gente le bueno a mí también me gusta ver verdad porque si no es como no sé que lo otro también saquen todo es verdad al final pero algo con lo que puede sentir identificado lo ves como más cercano no se entonces nace os hablo por mí es por lo que me gusta a mí me gusta ven esas cosas

Voz 2 13:21 bueno no sé si te va a gustar pero te hemos puesto al lado de Florencia a cantar a la vez el resulta que vetusta te ha gustado al principio no va a impactar pues ha puesto cara de qué es esto es que nos parece que no pues vamos a escuchar Florens es una mujer muy poderosa más repetir unos valores alucinantes en sí misma es una mujer con un con un podré la voz y en sus palabras a interpretar maravilloso y Amaya pues no se queda atrás yo creo que perfectamente podía ser tú la Machín Flores y Amaya de Machín

Voz 1628 14:16 bueno se me hace raro estaba en otro tono

Voz 27 14:20 bueno pero a ver un poquito es lo que tiene que lidiar donde no

Voz 2 14:25 a qué tipo de de pareja en España hemos tenido bastantes y bastantes parejas no sé si vuestro rollo acabará siendo tipo Pimpinela

Voz 28 14:35 sí soy yo

Voz 24 14:38 no sé si estamos más

Voz 2 14:42 no sé si la horizontalidad se colara en vuestras vidas y acabáis como Amistades peligrosas

Voz 25 14:49 ya

Voz 2 14:51 lo mismo la hipoteca la país en común como hicieron cómplices o incluso Alex y Christina esta canción canciones sonará a ver representados en un estilo como amistades cómplice es lo que hemos visto hasta ahora vale para vosotros

Voz 4 15:16 cómplices mola mucho además cantamos una canción con Miriam yo canto una canción con de cuando duermes en Ottey

Voz 29 15:23 no nos encanta esperanza pues mire ella tenemos un referente a esta última me encanta pues es una canción que generacional veintidós correspondan a estas de mi generación de la hacia para es lado

Voz 4 15:37 pero bueno hay grupos como Super submarina que hacen versiones au au Sidonie o elefantes que hacen versiones de este de estos temas y la verdad es que ayudan a volver a tener esos esos grandes temas no

Voz 3 15:51 vuelvo siempre dice no a ser un buen escritor hay que leer muchísimos libros es lo mismo en la música la mete no para saber y canta dormían triunfar escuchado muchísimo

Voz 1628 16:03 sí pero bueno también hay mucho hay grandes artistas que tampoco tenían mucha no podrá verse esto es lo que nos dijo que yo mil que VUE

Voz 3 16:13 tiene razones tienes toda la razón

Voz 2 16:17 pero la algo hay una banda argentina que se llama Yo maté a un policía mató perdón el mato yo fíjate que me culpaba fíjate si soy buena persona Mi culpaba yo el mató a un policía motorizado

Voz 30 16:33 encantados con la policía que les hace que es el momento en serios si me encanta que es lo que tiene estaban es que tienen una magia que yo no lo he visto en ningún otro

Voz 1628 16:44 pues tienen algo súper especial que sea por ejemplo tienen canciones que yo qué sé la letra puede haberlas escrito un niño sea hay hay canciones que repite constantemente la misma frase canciones que son como un paisaje sonoro yo por ejemplo tiene una canción que dice todo el rato perdido en el Gran Baile en la colina del rato esa frase constantemente toda la canción es increíble es como que te a mí me voy por lo menos es como que me me atrapa y me parece que tiene una magia increíble

Voz 2 17:16 no crees que muchos puristas de la música independiente ahora mismo estarán notando cómo su cabeza explota escuchando a Amaya la ganadora de Operación Triunfo quedara así de un grupo tan independiente como el mató a un policía motorizado gris que sois la demostración de que no hay género simplemente buena musical hay dos estilos de música la buena y la mala ya está no hay más género no hay más folk punk rock simplemente buena o mala Music

Voz 4 17:41 no pero es que tampoco hay buenas migas que suenan músicas música al final cada uno encuentra su lugar en el mundo de la

Voz 1628 17:48 no yo creo que sí eso que es como muy subjetiva no porque igual aquí o a mí me una canción me parece horrible como a qué canción tan fea y otra persona igual le llega muchísimo y iguales para ti mala pero para otra persona igual sí que hay unas normas de ella que se de análisis de no sé qué pero pero al final el arte que haces

Voz 3 18:09 cada cada yo creo que eso es la contaba esta mañana

Voz 2 18:14 porque lo de los aspersores iba tu grato pensando en que son los aspersores tu famosa frase

Voz 1628 18:20 sí

Voz 2 18:22 pues me preguntaba porque dice las personas

Voz 3 18:25 sea como realmente preguntarte si puedes ofrecer información sobre ellos pues

Voz 1628 18:31 sobre esas personas vecinas es algo que me recuerda al esquema que verán nostalgia verá aspersores a la infancia me acuerdo en casa de mi abuela que habían Hardy de armes ponían con los aspersores y empezábamos a correr entre ellos y no sé es cómo me gustan mucho los aspersores me recuerdan al verano

Voz 3 18:49 has con una una máquina de tiempo no ha habido tiempo pues también

Voz 27 18:55 pues tengo con el amor de Amaya

Voz 2 19:02 los aspersores y con una con la sensación de que algo bueno estáis haciendo ya algo bueno estáis cambiando el holocausto Si toda la gente que ha participado en esta edición de Operación Triunfo que ha puesto de nuevo en valor las buenas cosas con como una gente con ese nos vamos a quedar y con vuestra canción al piano y con la sensación de que da igual lo que ocurra en Lisboa en mayo qué vamos a estar super orgulloso de lo que de lo que ocurra ahí sí hay magia bien sino tampoco pasa nada estamos muy muy contentos muy nerviosos de de lo que va a pasar en Lisboa en el mes de mayo muchísimas gracias a los dos todas las su tengo uno placer gala al no

