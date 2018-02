José Ángel Oliván: "La recomendación más importante frente a las ventas puerta a puerta es decir que no"

Voz 1 00:00 tus derechos José Ángel Oliván hola

Voz 2 00:02 buenas hola buenos buenos días presidente de UCA Aragón estos días habéis avisado junto a otra vez de del tema de los la venta puerta a puerta de esas cosas que nos venden puerta a puerta que pasa que está haciendo es otra vez realmente es que nunca nunca deja tiene sus picos au cómo funciona esto

Voz 3 00:21 no no se ha ido está va por oleadas que esto sobre todo en todo lo que tiene que ver con las con los contratos eléctricos unos contratos de Degas pues no depende del contrato de que hayan hecho con las empresas de este tipo de contratos que hacen este tipo acciones pues jugando por unas provincias en las ciudades por algunos barrios es decir son son oleadas pero nunca nunca termina Louis si no son las visitas puerta a puerta Soraya bueno en fin es eso sin parar

Voz 2 00:56 y en algunos de estos servicios que van ofreciendo y tal van buscando además en muchos casos la gente ya de cierta edad y eso que ellos piensan que va a ser más fácil el poder captar hay clientes no

Voz 3 01:07 se busca consumidores vulnerables ya sean personas de mayores o personas por ejemplo de extranjeras no que que entienden el idioma o que tienen problemas para entender lo que se les está son está ofreciendo con las personas mayores sobre todo los empleados nuestras mayores están acostumbradas a otro tipo de mercado por ejemplo en el mercado eléctrico el mercado el que solamente había o la telefonía que solamente había una compañía y ahora pues está está multitud de compañías que existen no la comprenden bien no he cuando Jamal llama a la puerta de la luz soy el eléctricas pues ya no hay que dar más explicaciones claras no mayor sin embargo por no han dicho la han dicho toda la verdad no es la peor manera dais alguna pauta por ejemplo

Voz 2 01:53 mucha cautela a la hora de dejar entrar a desconocidos es nuestra vivienda no aceptar regalos de servicios no contratar o comprar en el momento sino solicitar que nos de la información y que lo ha podamos estudiar o que la puede haber algún familiar no

Voz 3 02:04 es la más importante de todo es de todas porque aunque parece parece muy fácil no lo es es decir que no se mínimos que ser ser conscientes de que tenemos todo el derecho del mundo a decir que no van a utilizar todo tipo de artimañas con las personas mayores utilizarán por ejemplo hemos nosotros hemos visto personas mayores a las que les han colocado a la televisión por cable tienen wifi de no sé cuántos gigas para personas que además posiblemente ni siquiera ser pues tenía

Voz 2 02:34 para los nietos

Voz 3 02:35 no me puesto entonces ya con esa ya con ese simple argumento ya entraba o no o personas que han que dice no es que me tienes que es que si no me van a despedir una así como usted está este papelito como estaba aquí en fin a la que sea la que vean que es que realmente va a ser más útil iba a poder encajar en la personalidad de sido consumiendo no es la que van a emplear para conseguir lo que lo que busca que es que firmen hemos una han firmado ese comercial a las comisiones empresa comisión después los demás tendremos que arreglar el Sandrine

Voz 2 03:10 claro claro oye José Ángel una cosa que decís muy importante que aquí también hemos dicho en alguna ocasión es no dar datos personales ni facturas quejar incluso que es el fotógrafo documentos de de otras compañías sobre otras empresas las que trabajamos no

Voz 3 03:22 nada hay una una artimaña que utilizan ahora muchos lo de decirle de su factura te vamos a ver si estamos cobrando bien a pedir ayuda a ustedes para que usted mi facturas y ustedes mienten porque normalmente se presentan como miembros de la compañía eléctrica o de compañías de telefonía con la que tenemos el contrato no sin embargo unos tienen la factura en lo que están buscando es ver poder verlo nuestros datos como realidad en estos mercados en los que sea busca o abrirlos para favorecer la competencia se ha facilitado mucho el que se puedan cambiar los titulares puedan cambiar de compañía simplemente aportando un número que en este caso es el punto de servicio pues eso es lo que buscará eso afirmó Ica como que estaba aquí hecho este este trabajo ya tienen el contrato también

Voz 2 04:09 ya oye recuérdanos porque hay algunos derechos básicos en estas compras en estas contrataciones puerta a puerta por ejemplo una que es muy importante no que hay días para desistir de ese contrato firmado por error o que luego no lo replanteamos

Voz 3 04:24 exactamente catorce hay catorce días de para la lo vemos el derecho de desistimiento lo cual durante esos días podemos cancelar el contrato sin tener que dar ninguna explicación no lo que sí que ocurre eso hay dos pues muy importante con este con este derecho la primera es que nos lo tienen que decir sea tienen la obligación de decir la hermana que si no nos lo dicen sus catorce días según no hay y si no nos han advertido ni por escrito ni de palabra que tenemos derecho de desistimiento de ese derecho se alarga el plazo las segundas que cuando ejercemos el derecho de desistimiento porque esto no ocurre mucho en gente que ya me dice que que que me lo he pensado mejor y que me debajo de ese vale vale de acuerdo pero esa llamada nunca existido lo siguiente que que recibe el consumidor es una factura de la nueva empresa no entonces hay que dejar constancia fehaciente de de esa de ese desestimiento bien a través de un correo electrónico en el que pueda quedar constancia del eso sí no habrá que gastarse algo de dinero lo más eficaz de todo lo que es enviar enviaron un burofax

Voz 2 05:27 vale si en ese plazo de tiempo alguien desiste han dejado algo cualquier cosa que se haya comprado en el establecimiento los gastos de envío todo eso tiene que corre también a cargo de la empresa

Voz 3 05:39 va va a cargo de la empresa a cargo de la empresa al hecho no tendría no tiene sentido que por supuesto sí hemos comprado a bicicleta una de ese estilo hay que decir que en el caso de que hayamos comprado sea un bien físico algo material el derecho de sentimiento no es desde la fecha en la que en la en la que lo contratamos sino que corre desde el momento en que recibimos el artículo vale vale vale

Voz 2 06:05 vale sí porque puede ser que hemos compra algo pero no nos lo han traído

Voz 3 06:08 no no me acabo de diez días por ejemplo no pensemos en los catorce días empiezan a contar desde el momento en que recibimos nuestra casa el artículo que podemos comprobar que efectivamente se corresponde con lo que queríamos comprar

Voz 2 06:18 muy bien pues ya ven ustedes que hay que estar muy atentos porque hay mucho listillo y nosotros tenemos que estar bastante espabilados para no caer en sus en sus garras José Ángel Oliván presidente de la Unión de Consumidores de Aragón como siempre un fuerte abrazo hasta la próxima

Voz 3 06:29 desgraciados