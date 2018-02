La Vida Moderna es tirarse un eructo y que te sepa a MDMA

Voz 1 00:00 Via periodos

Voz 1194 00:16 el

Voz 2 00:18 está para Paz que el olvido todo lista para mucha gente de una figurita coronaria clavándole la espada de Excalibur

Voz 1194 00:53 por Puerto están ahí el vacío habría que volver a ser la película Excalibur pero así se desde las para clavar una roca donde Excalibur están estaba en un perro al que quites a será mucho

Voz 0470 01:11 de bienes un chaval de Sevilla ha traído un ápice de Playmobil medieval con un escudo y tal y una espada clavada en Excalibur eh pero esta pero es que esta esta figura que podría parecer ofensiva es al revés y eso es una es tierna y representa el esfuerzo del ser humano por mantener el mundo tal y como lo conocemos porque si hubiésemos dado gas rodillos ahora mismo el mundo sería un erial de muerte y destrucción con el ébola que ha metido

Voz 1194 01:35 habría una situación Mad Max claro

Voz 0470 01:37 es será que creemos sí pero esto es un homenaje al ser humano cuidando el planeta vale bien bien matar a escala la civilización eso es matar es lo más importante que se ha hecho para cuidar Planeta después de lo de la Antártida adoquines de cerca del Pilar de Zaragoza

Voz 0684 01:55 muy bien

Voz 0470 02:01 también ha partido una aquí pero no que Toledo aquí la mala madre dio para limpiar Stream Come de Israel hay hay caramelos Laporta

Voz 1194 02:16 es fascismo del dulce del dulce no sé si un Ondas merece tanto porque no sabía que esto

Voz 0470 02:25 está rico

Voz 1194 02:26 está muy bueno es que hemos atraído cosa muy chula soy rico eh

Voz 0759 02:29 no odiado da ojo a esta Cuqui bueno no sé si es cumplidas galleta Cuco dos cosas con la bandera de moderador muchísima

Voz 0470 02:39 esto no lo vamos a cambiar ahora mismo eh

Voz 0759 02:41 allí ya para excavar sobre esto hay que sacarlo hoy porque son tres donuts

Voz 0470 02:48 los adoquines están buenos e ahora el momento patético de

Voz 1194 02:50 yo recogiendo caramelos y tirando

Voz 0470 02:53 mientras mientras sangra por la cabeza muy bueno tras tres dotados cada uno con nuestro careto Makoto comestible ojo la foto mía muy reciente la mía la ver muy muy reciente la mía de cuando trabajaban en Mercamadrid los de muy graves una por separado la gente no

Voz 0684 03:11 es fácil entre fascismo del dulce

Voz 0470 03:19 bueno vamos a ver ponme moviendo papeles

Voz 3 03:27 moviendo

Voz 0759 03:28 caramelos Moby

Voz 4 03:31 en tu papeles SSL Healthcare

Voz 5 03:39 no puedo ir al Catastro sin escuchar

Voz 0470 03:43 el otro día tuve que ir a pagarlo de Libia

Voz 0759 03:47 que a nosotros nos gusta más ir a pagar

Voz 0470 03:49 la ir claro lo puedes domiciliar no hay dónde llevarlo donde se Lily llevar mucho cambio sí casi como moneda carece de yo llevas ya lo de me llevo esto a unos auriculares y muy pagando así mira

Voz 0684 04:05 de tu puto videoclip mientras que para el jaque en la

Voz 6 04:16 a ver la OPA

Voz 0684 04:21 incluso en la mochila pura digo yo que ya no

Voz 0470 04:31 interesaban el cómico africano ha tenido que pagar ya cosas en España pagar cosa sí que selenio quiera pagar al Ayuntamiento algo

Voz 1194 04:37 hombre pagar porque me hagan un pasaporte falso

Voz 0684 04:41 pero el delito

Voz 0470 04:44 esto moviendo papeles porque últimamente ya dijimos el otro día se paliando mucho entrenar muchas movidas y nosotros querer eh salía San enfadado que los de Zamora lo de Méjico los asturianos

Voz 1194 04:55 sí ya lo dijimos

Voz 0759 04:58 Justo las ofensas que nos parecían más leves son las que al final bueno hacer que podamos terminar con el problema

Voz 0470 05:04 el otro día nueva acuchillar en una esquina

Voz 0759 05:06 la de Cruz y Raya momento

Voz 0470 05:08 la muerte ridícula sería ridículo de haber tocado cima para luego luego te te digo oye Juan Muñoz

Voz 1194 05:16 Ould Sidi gotero de Cádiz dándonos un bate de béisbol

Voz 0470 05:20 claro es que el otro día sí sí ya teníamos poco jardines de no me el día que dijimos vamos a empezar a hacerlo bien e Ignatius decidió hablar de la chirigota de Cádiz y tengo aquí un artículo del diario de Cádiz diciendo cuántos pero de fascistas explicadísimo ya

Voz 1194 05:33 adiós La Voz de Cádiz yo pensaba que allí sólo había gente

Voz 0470 05:37 bueno Pérez este artículo está muy bien escrito además eh pero dicen la cruzada de Ignatius contra las rancias entre comillas chirigota gaditana ante el Carnaval de Cádiz y entonces ya hay otra polémica más a sumar al carro procedía además dijiste esto en el momento en que entraban el estudio Antonio Rodicio el director de la Ser que chirigota

Voz 1194 05:54 sí es verdad es verdad pida disculpas y puede meter la pata pero claro es que ellos tienen duende tienen ese duende en ese ingenio innato cualquier cosa que les diga es poco

Voz 0759 06:10 menos mal que está diciéndolo sin ironía todo

Voz 1194 06:13 lo niega la cosa de esto es que no puedo

Voz 0470 06:15 Giotto ya lo intentamos a insinuar pero es que

Voz 1194 06:18 lo máximo que consiguió aunque señora actuando es ofender a un pero que más que ofender a Isabel San Sebastián la predice la sí

Voz 0470 06:25 acordamos que se enfadó Isabel San Sebastián también con un tuit que bueno eso pelo

Voz 1194 06:31 Echanove empezó todo pero a partir de ahí sí pero es que tiene

Voz 0470 06:33 que ni queremos es que en todos hombres y nosotros somos gente pacífica de verdad entonces lo que hemos pensado es hacer hoy eh a Ronie cuenta no en vano por lo pronto vamos a seguir hablando pues no lo sé Tabla Rasa vamos a hacer tabla rasa vamos a hacer como como lo budista conocen los mandarlas esto que los echan al río la sección me por eso

Voz 1194 06:55 además nos estamos convirtiendo en algo predecible ya porque sabe que vamos a buscar ya lo creo queremos que ofensas sí pero sin que surja que surge que no se nos vea que tenemos una intentaron que no la tenemos

Voz 0470 07:07 pero parece que si no la tenemos claro qué es lo que he pensado es no digo que dejemos de Liga frente a la gente que siempre lo que pensaba mantener dentro del humor claro media lo que hemos pensado es mantener un perfil bajo perfil bajo hoy para empezar vamos a hacer después una tanda de llamadas a pedir disculpas sin ironía a mucha gente

Voz 1194 07:26 mucha gente a mucha gente la la mecánica el póquer protagoniza el aliada mucho en la primera parte de la película la segunda parte se basa en toda la gente de la que salió se la venganza pues humano

Voz 0470 07:35 qué tal está la peli

Voz 0684 07:39 sí sí sí

Voz 0759 07:42 eso tiempo tuvo por cierto es hoy se cumple cuarenta y seis años del estreno de volveré

Voz 1194 07:47 no es casualidad

Voz 0759 07:51 obra maestra absoluta sin infantil

Voz 0470 07:55 parece se deban borrón y cuenta nueva hacemos una ronda de llamadas de disculpa luego

Voz 0759 07:59 no me parece estupendo y necesario nos quedamos ahí amagaba

Voz 0470 08:02 como joder la vida moderna el programa de la concordia que recoge cable problema que recoge cable a Podemos de la sección de final que saber recogiendo cable general es preparar recogiendo K E recogiendo cable Nos esperamos así unos días agazapados en el monte abajo como como podencos cuando ya no y cuando no lo esperen iba

Voz 0684 08:20 Dívar amigo

Voz 0759 08:30 como táctica me parece magistral si igualaban por fallos el hecho de contarla antes

Voz 0470 08:35 bueno porque la gente sólo ve lo que ponemos en Twitter esto que estamos hablando ahora no lo suban

Voz 0759 08:41 tuve la pieza en la claro en Twitter

Voz 0470 08:43 ponga todo esto eh entonces para que quede claro a ame la onomatopeya vamos hasta va vamos a estar muy tranquilos pero pero tranquilísima pero la tranquilidad si es que comercializaba le vamos yo vengo tranquilos y vosotros los y la gente va a decir joder qué programa más tranquilo valoran la tranquilidad parece una piscina en Zaragoza

Voz 0684 09:02 ya

Voz 1194 09:02 el club ya sé que tengo más de que

Voz 0470 09:05 concentrarme esto va a ser una me pongo nervioso fácilmente lo enfocan Fox durante unos días semanas va a ser una balsa de aceite cuánto tiempo calcular más o menos que bien días y dos semanas de tranquilidad que penada gente que reserva estos días

Voz 0684 09:18 pues ya estos días una cosa moderna edición Sosa

Voz 0470 09:25 ahora bien en dos semanas que esto que esto va aparecer pues un telediario de un matinal de noticias sí sin nada que ha visto pues va a ser así con lo Credito haciendo haciendo delitos por lo tanto han un exponente ya estamos en el programa buscando no estamos tan tranquilo estamos tranquilos aquí en la SER que programa tranquilo y de pronto hay una persona que me creo

Voz 4 10:50 Madrid Juergen ganó la medalla de oro al imponerse en la prueba de treinta kilómetros estilo clásico con salida en masa de esquí de fondo

Voz 8 11:07 Héctor de Miguel Martín

Voz 1194 11:09 Salamanca mil novecientos

Voz 8 11:12 diecisiete

Voz 0470 11:24 en la misma mañana comiendo como Gorrín me tan buenos ven me comida de la ciudad comienza también donó con tu cara al yo de dos mil nueve fue precioso eh te has comido antes también te has comido al al al que quiere una estrella del mainstream inculcó pues vamos a hablar del MEC ante nada quiero que tienes tienes Caramelo en la cadena

Voz 1194 11:49 desde la Basílica del Pilar en país

Voz 0470 11:51 en en la lo ha roto en la cabeza el caramelos a desplazado por la parte tu cabeza que está menos enmaquetado desplazado pero luego en el bosque que tienen detrás se ha quedado enganchada Boccia tengo que morir que sea citaron hoy no vaya o no vaya al retiro de porque hoy si quieres

Voz 0684 12:16 bueno esto es la vida muy Club de la Comedia

Voz 1194 12:20 estamos en la fase esto como la película de La jungla de cristal es cuando ponen a Bruce Willis con un letrero que pone odio a los negros para que vayan a poner en un barrio muy negra tan obsesionada en dejarle notas e que a mí me echan dulce por encima y me me sueltan acerca del Retiro comerme un apoyo qué tal está la obra maestra

Voz 0759 12:45 absoluta mejor que mejor que la primera y la segunda pero mejor que la naranja mecánica peor ganar mecánicas si hay me gusta más claro que peor que peor que El expreso de Chicago para mí el tope

Voz 0470 12:58 el PSOE Chicago es la mejor para miles y le lo máximo que sepa

Voz 1194 13:01 a seres películas de cosas que vayan de un sitio para otro pero cada vez más

Voz 0470 13:04 rápido y El expreso de Chicago es la mejor que hay pocas de esas eh Speed también bueno estamos en La Ser en la putas eh Francino cuando vea trozos de

Voz 0684 13:16 el que limpiar esto

Voz 0470 13:21 hay caramelos en el portátil de Francino hay caramelos ahí bueno pero le da un toque

Voz 1194 13:26 no intenta recoger todo parece esto Charlie y la fabrica

Voz 0470 13:30 esto sólo sólo para recogerlo chupando porque esto hay otros no tan pequeños pero bueno dejadme de verdad que los presente porque esto es la puta ser nadie sabía quién estaba

Voz 0759 13:39 hablando claro no se sabía la gente pensaba que lo mejor era Francino oí Molés

Voz 0470 13:44 claro Francine Molés y sin embargo son pido un aplauso para inanes

Voz 0684 13:50 nada más por americano salmantino

Voz 0470 13:54 Mario buenos tenemos que no pide porque hay que hacer la llamada de disculpas al final no te preocupes que vamos a ir rapidísimo vale que déjale comer joder me gusta porque indicó que te quita de Moon incluye para nadie trabajaba ochenta ya lo demostraron que bajaba a cuánto estás véngame esta mañana que mulo tienes y te van rozando joder

Voz 0759 14:14 además el tren inferior pero de arriba

Voz 0470 14:16 arriba salga Hatcher

Voz 0759 14:21 gracias gracias Julio Koke gracias a bien vamos a la porque hoy me gustaría hablar de un tema antes del made in vaya día bueno hace hoy

Voz 0470 14:32 como dices joder hay algo hablar del tiempo va a darle vale hijo de puta madre está dando un paseo y hoy por la mañana

Voz 0759 14:39 es que efectivamente fíjate un día tonto así de febrero que es hoy veinticinco veintiséis veintiséis de febrero lunes de repente un lunes a la una idea es que hace para para dar un paseo

Voz 0470 14:49 el día de primavera buenísimo

Voz 0759 14:52 muy bien

Voz 0470 14:55 saber de verdad pero tengo la sonrisilla de Faro

Voz 0759 14:57 pero no hay ningún giro cómico no se quiere decir es que lo te hablo hablamos todo el tiempo lo igual a todo el mundo da igual la clase social que se ha detectado un rico impone más ataque y eso que agradables un igualador claro

Voz 0684 15:10 ya pero Aguirre se entiende

Voz 0759 15:15 no se ha quedado hoy para quemar la zarzuela no es algo que siempre lo lleva tiempo como como Gene entonces hoy queda un día buenísimo y entonces me da por pensar según venía para acá fíjate tu fin desde tu finca habiendo para acá como muy Club de la Comedia viniendo para acá por pesar en qué qué putada eh un día como hoy que no solamente en un estudio triste así con tonos fríos azulón sí

Voz 0470 15:39 el central de La Ser pero

Voz 0759 15:41 ajeno hay que quieras que no podamos estar aquí ahí todo hay por la calle agentes en la calle disfrutando de este no no haciendo programa no en la calle sí claro cada uno a su bola porque esta gente se ha venido aquí es que también no tiene nada que hacer ahora que podrán estar y todo eso me lleva a recuperar la sección del otro día si lo dejamos porque claro

Voz 1194 16:09 hay muchas eh este fin de semana preguntándome que si de verdad lo vamos a tener que dejar el programa iba allí ayer sagrada hay un pequeño matiz

Voz 0759 16:18 no es que lo vayamos a tener que dejar es que sería un retiro voluntario por lo que abogó por el retiro voluntario como los toreros de antes cuando está que luego volvían acababan pero bueno cuando estaban en lo más alto ya me retó

Voz 0470 16:29 pero o Michael Jordan con Michael Jordan el mejor momento nosotras no se veía al Rey León Pieter Willem sigue en cartelera tú quieres te traigo digo esta vergüenza torera el el el Michael Jordan de los Chicago Bulls va a jugar al béisbol dos años luego volvió con gran éxito nos podíamos hacer lo mismo cuál sería nuestro jugar al béisbol

Voz 0759 16:47 estoy buena podríamos hacer mientras tanto podíamos estar en amigas y conocidas dos años

Voz 0470 16:54 a mí clásica conocidas y volver a hacer esto o detesto

Voz 0759 16:57 exacto el vehículo con Herrera en la Cope de tertulianos omisiones llaman claro hacer tiempo para hacerlo

Voz 0470 17:02 hacer tiempo mientras que acordamos la acosador el dijimos que cuando veníamos hoy hemos reflexiona cada uno en su casa y ayer por la noche en un grupo de lo tres dijimos que al final vamos mañana no pero sí sí sí sí

Voz 0759 17:17 hemos estado hablando de buena hemos negociado que principio hasta Semana Santa sería el partido e ir sin avisar al parque el retiró un domingo ya ser un número de mimo

Voz 0470 17:27 sin avisar los toda la gente los vea

Voz 1194 17:30 ser la flor

Voz 0470 17:32 la aflora el braille ahorcado como Lacuerda el ahorcado no

Voz 0684 17:39 no que sólo hay adultos

Voz 0759 17:46 carrera inversa de los cómicos claro exacto acabamos en el Retiro donde bueno pues yo creo que son todos señales para que lo dejemos una señal muy clara también viene del mainstream del mainstream y cuando digo Cuatro la cadena Cuatro en la IV de la imagen de entonces yo la pues Enrique IV la puse

Voz 0470 18:07 pero casi literalmente yo a la puse P salió esto se olvida

Voz 0759 18:10 salió Iñaki en cuatro los salió bache luego salí

Voz 0470 18:13 primera retransmisión que se hizo entre Iñaki Eva Hache

Voz 0759 18:15 que Havel ahí yo pusimos en marcha la por ahí pero bueno que una cadena que vimos nacer efectivamente que tuvo un recorrido que luego cuando lo compró Telecinco

Voz 1194 18:25 tu otro hijo que ahora tiene

Voz 0470 18:28 el derrape sí hombre no entiendo Larry sillas de verdad

Voz 0759 18:30 el cambio de rumbo cambia de rumbo o no aún no apostó por lo que venía apostando por mantener cuatro pues ya está no pasa nada está hay que recordar esas editoriales gloriosas de Iñaki hombre por Dios qué hombre ojalá algún día pueda hacer

Voz 0470 18:43 de un videoblog en el país

Voz 0684 18:47 ver qué hacer una canaria no vale

Voz 1194 18:53 a su cuenta de parece que

Voz 0684 18:56 las graba Apolo sí sí

Voz 0759 18:58 Ana de cuatro es un es un programa que se parece muchísimo al rojo vivo de La Sexta buenos como el rojo el paro en Cuatro sí lo presenta Javier Ruiz porque

Voz 0470 19:06 a a La Sexta no les

Voz 0759 19:09 a tiempo pero no puede no puede ni Ferrera no pueden pueden pero podría hacerlo de obra podría echarse a la espalda los dos programas todo

Voz 0470 19:16 audiovisual español

Voz 1194 19:20 el concursante

Voz 0759 19:26 pues Las mañanas de Cuatro el pasado miércoles justo cuando nosotros estábamos haciendo el programa estamos grabando el segundo como la una y pico hasta ahora entrevistaban a Pablo Iglesias os acordaréis Pablo Iglesias

Voz 1194 19:38 el parecía que se refiere a Pablo parecía que sí

Voz 0759 19:40 sí es bueno e hijo se enredaron hablar de de la censura porque claro había pasado lo de la retirada de Arco de la obra Presos Políticos tónica lo del libro Fariña y en un momento dado hablaban también de más cosas

Voz 9 19:55 no tenemos que decidir entre todos Lina y ha abierto la ley ha abierto la polémica Assange acatando la vida moderna el himno eh si son ustedes sensibles les adelanto que les va a doler pero el himno esta canta que que la propuesta para el himno de España me presten atención debes meses voy a pedir que me lo valore abstenerse sensibles atentos himno de España ahora ya no es que lo quiero

Voz 0470 20:23 esta es la imagen para que la gente vea es una conexión es un dúplex de estos días Javier Ruiz en el plató Pablo Iglesias esperando en una conexión

Voz 0759 20:29 a un boli

Voz 0470 20:32 que es muy importante es poco amuleto como cuando estás haciendo tiempo pago y sin cosas

Voz 0759 20:37 le pues el caso es que ahora Javier Iglesias hace va muy bien Javier Ruiz pero lo hace va muy enrollado puesta en televisión Maestre nuevo y lo que la polémica y bueno pues lo que es en la televisión entonces

Voz 0684 20:58 los los bien

Voz 1194 21:06 Telecinco olvidado porque la estamos en el pago pero esto era así acuerdas Javier consistía en juego

Voz 0759 21:16 es gracioso porque cada le piden una valoración del himno entonces

Voz 1194 21:18 le le mete en Teruel y no íbamos a ver

Voz 0759 21:21 pues eso cómo va como a como lo recoge la cara

Voz 0470 21:24 lo reciben la carita Pablo Iglesias y su boli Bic

Voz 7 21:26 todo difiere están el bueno me dio las llaves soy como Robin Hood pero justo que la olla aquí lo que pasa que a veces Singapore

Voz 0684 21:46 pero vamos a ver lo que le pregunta sonreir y lo que vemos de grandes

Voz 9 21:58 señor Iglesias les preguntaron en su día quién le parecía el de Marta Sánchez que le parece que que ojo eh bueno pues a este paso lo que que puede acabar en la cárcel

Voz 0684 22:12 Pablo no des ideas pero me importa lo teníamos

Voz 0470 22:20 yo entiendo la analogía que que somos compañeros

Voz 1194 22:24 entre bomberos no sigamos viniendo a la izquierda

Voz 0470 22:27 lo que temo que que que te hemos traído programa eh

Voz 1194 22:33 espíritu cainita de siempre tema de verdad me parece maravilloso

Voz 0759 22:41 hallan todo el rato pero bueno entiendo eso la analogía quizá no ironía luego ya hizo una defensa pues eso de la sátira que al fin al cabo es lo que se estoy de la crítica social íbamos a ver el el final de la entrevista como recoge también Javier Ruiz

Voz 9 22:56 B crítica social como hacen los de la vida moderna que espero que no acaben en la cárcel pero no secretario general de Podemos quiere ser un abrazo procuraré hacerlo gracias Javier capte la ironía que igual eso ganamos guionistas ganamos y que que llaman el trullo

Voz 0684 23:16 porque la amigos cobré

Voz 1194 23:20 nosotros siempre esta gente no toma como para acoger el brazo en vez de si con nosotros

Voz 0470 23:29 es favorito ha dicho igual eso ganamos si tú estás en la cara y sobre todo gracias a la ironía algo sigue sigue

Voz 0684 23:38 la táctica de asustar a tendrás trabajó como periodista o no si la táctica de sí

Voz 0759 23:46 estará viejas en este caso a la mía

Voz 0684 23:51 la señora

Voz 0470 23:51 hay en Salamanca

Voz 0759 23:54 pero es me llamó además en el pueblo estaba agravando todavía estamos poniendo han puesto a Pablo Iglesias

Voz 0470 24:01 el hijo que estás haciendo en Madrid

Voz 0759 24:03 en Topas topa Topas Topas es la que nos queda por favor yo quiero a Topas se lo pido

Voz 0470 24:11 siete se repite en si los voy p'alante me gustaría

Voz 0759 24:13 el ir a Topas a mano o a Soto del Real porque me que acerca de Tres Cantos para una cosa

Voz 1194 24:19 pero no te notarán un manicomio el toque manicomios cada una cárcel psiquiátrica cárcel psiquiátrica estará compitiendo está más loco

Voz 0470 24:32 bueno pues yo ya estaría yo con continuos no habría dispersión de presos no note no tengo hebrea

Voz 0759 24:37 no por favor conmigo va al tonic esta gente si somos lo de la risa claro joder entorno que te dejen ahí entonces me gustaría acabar las secciones O'Shea agradeciéndole mucho a Pablo Iglesias Nueva Izquierda que me haya evitado trabajar

Voz 0470 24:49 además en no al trabajo

Voz 0684 24:52 muchísimas gracias

Voz 10 24:59 Don ganar el Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres en la cárcel trabajo

Voz 0470 25:17 si quieres si cuenta quizás no creo hoy cotice pero creo que tiene da beneficios que no

Voz 0759 25:23 las obligatorio no no no es aquello de antes de trabajo

Voz 0470 25:26 no no no pero si quieres apesta Tim Robbins ya cuál de carrera perpetua es también la peli está otra obra tostón tostón

Voz 0759 25:36 no hace falta rebajar la canciller pues igual no es mal sitio

Voz 0470 25:39 pues estaba tocado Zaragoza ahora otros cuatro

Voz 0759 25:42 bueno siempre te encuentras a alguien en la cárcel como muy voluntarioso de a hacer una vividos

Voz 0684 25:46 qué canción la radio algo

Voz 1194 25:49 lectivo pero si no quieres no realmente tras a tu terreno como maestro porque es la mayor justificación que hay para no trabajar lo que estoy aquí el programa esto lo quiero rectificar por cierto dije la frase tu libertad termina donde empieza a tu gilipollez esa frase quiero corregir

Voz 0470 26:07 sé muy buena frase muy buena frase tu libertad termina donde

Voz 1194 26:10 empieza el gilipollas pero pienso que en realidad no es así en el caso de balconing es el claro ejemplo de que alguien aunque sea gilipollas no tiene porqué ir tres años y medio la casi me arrepiento de aquella que dice ir haciendo a partir de ahora claro defiende nuestro derecho a ser gilipollas verdad tocar fondo que la gente te mira un puto gilipollas pero que no por eso de aquí al apunta Carsen se pueda plegar

Voz 0759 26:36 la perfectamente a nosotros tres que pueda

Voz 1194 26:39 Moser gilipollas lo que estamos avisando de que no necesariamente por lo que hacemos tenemos que ir a la casa y lo hoy también creo que decir una cosa que ver quiénes más gilipollas aquí en Sivall tonic o la justicia en España porque quiero decir este tema yo creo que el tema

Voz 0470 26:54 bien bien es sección de crítica social pero muy breve

Voz 1194 26:56 el tema lo suficiente para que los incrimina vale Tony era entraba en un chico que trabajaba en una o trabaja en una frutería en Mallorca es un rapero profesional derepente tiene un ritmo lo que sea y con sus colegas le da para hacer la broma ya se un rap que a lo mejor hubiera escuchado ochenta personas fue gracias a la justicia española la la casualidad que es no sé sin número uno a uno de los temas más escuchados así durante el fin de semana no sé a lo mejor el tiro salió por la culata en esta ocasión igual que en la feria ARCO la feria Arco que les retiraron vamos a ver lo que pretende la justicia española en el fondo de verdad censurar esto y meter miedo o que hagamos el puto ridículo a nivel internacional en la feria de Arco seguramente de La Ventana que hay desde España a al extranjero más con más glamurosas de repente quedamos como como un puto país que censura obras de arte exhiben que era una mierda de era como presos políticos pero a su cara eso lo lo obligaron a quitarlo va la gente va a verla en blanco la gente va Arco le mola verlo en blanco el acto de censura se ha convertido en un harto un acto artístico

Voz 0759 28:16 es que ha sido ha pasado lo mismo con el libro de Fariña que lo mismo secuestra al juez la Amazon ya gente vendiendo a cincuenta pavos y sí

Voz 1194 28:24 sí yo mismo yo mismo lo he dicho muchas veces lo único que he hecho es fingir y fingir hasta que algún día me salga bien y lo único que consiguió en quince años aprender a medir un poquito como hombre a costa John Fernando ya la vida moderna bueno pues yo he aprendido a medir ustedes me tienen que ver hace quince años usted no sabe la cantidad de gente que yo he tenido que ofender justamente para aprender un poquito lo físico yo he dejado el camino lleno de cadáveres yo digo que es una fase del aprendizaje meter la pata hicieron gilipollas no hay otra manera de empezar en el mundo del entretenimiento sino ser un puto flipado

Voz 0470 29:10 sí tanto en el Rat como como en la radio como como en la

Voz 1194 29:14 media o como él mismo

Voz 0470 29:16 de music hall Alepo de Bill vuelven a avanzar

Voz 1194 29:22 la única manera de empezar desciende en puntos flipado entonces reivindico el derecho a ser un gilipollas por eso tenga que ir a la cárcel hicieron este fin de semana el camino para lavar mi imagen muy bien no es serio

Voz 0470 29:34 da igual porque lo que me han dicho que tontería perder

Voz 1194 29:38 esto lo empecé a hacer yo este sábado actúan

Voz 0470 29:41 te lo agradezco actuando benéfica mente

Voz 1194 29:44 para un centro de acogida hay da opción o de gatos hay en Lavapiés la gato Teka durante el festival que han organizado que se llama Festimad la Barbie ya que hay dos personas que asistieron a aquella actuación gracias por estar ahí en primera fila

Voz 0470 30:00 damnificados sana porque

Voz 1194 30:02 defiende que lo que quieren que voy a decir no es cierto porque ellos presenciaron la estación no hay manera más bonita lavarme imagen de cómico ofensivo que actuar entre gatos en una gata tenga para para la persona flipado también asume a su manera africanas de los gatos que estaban allí esa noche tengo que decir que el vínculo que me une a la Teka es que en su día yo adopte un gato allí desde el dos atrás cuando acto sigue vivo y eso es lo que quería decir en la gato teca fueron lo suficientemente valiente como para darle un gato en adopción al poco de las Cole para conseguirlo fui con mi hijo tú lo sabes lo que yo a mi hijo esa mañana nunca le he puesto colonia a mi hijo al menos aquel día que les presentan la para qué obsesión hijo callado oliendo a colonia a diez metros con una camisa yo soy un padre separado miope sólo pido que el fin de semana que no estoy con mi hijo tener algún gato entonces fue fue muy bonita no hay colonia claro echarle colonia también al gato inpasse una de las cosas más humillante Jemima han en estos quince años

Voz 0470 31:20 tan pasa muchas repasa mucha pero nunca

Voz 1194 31:22 me me flipa que siempre se hace quince años cifras ningún mantra algo es como hace quince años y nunca me había visto yo durante mi actuación el pasado poco por un gato en esta ocasión un gato sabes es bonito este que yo llevo a la a la a veces que detraído aquí el bonito que el que lo cojo y le doy un golpe impresa lo utilicé en un momento dado de la actuación a quizás un fallo en un ambiente animalista un error quizás un error pero en él bonito el monitor pero muchos se quedó en el suelo vino el que se llama Moggi lo recogió y empezó a acogerlo con con los brazos hace hacer lo sigo que parecía estaba haciendo malabarismos está todo en la gente digan pelo sino flipando lo con Moggi que estaba detrás de mí yo actuando y de repente veo que todo el mundo dirige la vista hacia otro lado a lado empiezan a aplaudir a reírse al punto que estaba olvidada y te lo juro es humillante para mí verme allí intentando llamar la atención del mundo con el mierdas y combinatoria

Voz 0470 32:36 en la atención de Ignatius porque sí

Voz 1194 32:38 chupar espesores que esa foto ahora gente que me grabó chupando persones esa noche colgará ese vídeo en las típicas páginas de gatos lado empujando con un novillo no dejará la gente muy Cuqui viendo esas vidas y de repente yo chupando persone a un jovencito confeso que estaba que contra contraria

Voz 0759 32:57 animal no hay nada que hacer te roba el plano te todo

Voz 1194 32:59 yo nunca me sentí más en tercera fila totalmente eclipsado otra cosa reseñable de aquella noche es que se celebraba fíjate que yo sé que tengo que reconocer que no tengo demasiado repertorio de gato entoces tuve que tirar pues al terrorismo

Voz 0684 33:16 falta alegatos cita

Voz 1194 33:20 queda un bronco pero no no no te voy a decir que la gente se celebrará el terrorismo porque no era así hombre pero la Penya bueno la gente celebraba la violencia entre humanos y me lo hicieron saber normal la inmediata Quiete con la historia de Victoria los animalitos

Voz 0759 33:39 yo tengo la Historia

Voz 1194 33:40 el gato atropellado de gato atropellado hasta aquí la conté aquí en alguna el gato atropellado si hay alguna persona siempre a la que le gustan los gatos en la historia del gato atropellado pero pero sin querer fue sin querer fue mató sin querer aun bueno no bueno pues hace una cosa animalista los animales también mueren el se pelean matan entonces esta historia era totalmente tabú yo dije voy con puedo contar la historia aquí en el gato Teka de otro pilladito a todo el mundo me miraba pero hoy se recoge pinchamos te linchan en cambio la violencia humana era celebrada hasta el punto hasta somos sin

Voz 0470 34:22 hasta el punto que me dijeron que allí se celebran

Voz 1194 34:24 catolicismo

Voz 0470 34:25 el gato el gato al racismo la religión

Voz 1194 34:28 gente que va a tope con los gatos

Voz 0759 34:30 vamos que la gente de izquierdas está cambiando la religión por otras cosas

Voz 1194 34:34 se trata totalmente yo me yo fíjate que yo habitualmente Sol el que incomoda a la gente gracias a esta gente de la Gata tenga este sábado por la noche del fin de semana te lo juro que nunca he vivido esa lección de humildad de por fin saber lo que es que la gente te incomoda ITA corra cientas observadas de una manera agresiva no es bonito no es bonita pero aquí les doy las gracias por darme esta lección de humildad porque me lo conocía por fin ya se gracias a la Cotec a lo que se siente acorralado hasta el punto de que la suma sacerdotisa del catolicismo que M3 Alex la propietaria de un momento mientras yo hablaba de violencia Humala de la hostia que le metieron la Rajoy de la posibilidad de ir a una guerra civil por culpa del enfrentamiento otra España Cataluña

Voz 0470 35:25 eso adopte violencia entre humano y cada uno flipa

Voz 1194 35:27 los con su bandera cosas que en el fondo ridiculizan al ser humano Alix la suma sacerdotisa de la gato Teka se estiró en el suelo panza arriba Vigen decía no es así hizo el gesto de sacerdotisa absoluto para celebrar la violencia y hacer el gesto de goce dejó hace gatuno de goce felino que se quedase es así

Voz 0684 35:53 como

Voz 0470 35:54 lo viendo la tripa claro ellos también tienen su gesto

Voz 1194 35:57 para celebrar cada vez que los humanos meten la pata y lo celebraron desde usted

Voz 0759 36:03 está pasando mal yo es que creo que a la posmodernidad ponemos freno ya

Voz 1194 36:07 hay que lo esté que vivir nos dimos salió el vídeo de un youtuber que quiso gastarle una broma y fingir que les daba un ataque y que moría se grabó dejó la cámara grabando

Voz 0759 36:17 en al hoy mismo a que se vivir un ataque

Voz 1194 36:19 él él el dueño dueño youtuber fingía que él mismo le daba un ataque al corazón y que moría delante Sugar

Voz 0470 36:25 las dos en las que hubo claro

Voz 1194 36:28 es el gato eso porque le daba quiso que hizo la sacerdotisa del catolicismo simuló un ataque al corazón se cayó fulminado el gato Léonie un poco ya sepan Sarria

Voz 0470 36:42 inciten a cuidar comer

Voz 1194 36:43 pues claro es quién ha muerto te come sólo gozó entonces quiero decir que fue una lección de humildad para mí contemplar cómo les damos una lección al ser humano y finalmente chupetes el que nunca tengo justificación para sano no hubiera sido bonito terminar con la gana toda la añada Chupeta un pezón por la involución por renunciar al progreso volver a nuestro Estado animal así que de esa manera era celebré el catolicismo en la gato tenga este fin de semana el lavado de imagen que yo pienso dar como Un paso adelante vale en esta nueva andadura de la actitud que vamos a tener en la vida moderna

Voz 0759 37:25 pero el paso adelante es perdón

Voz 0470 37:28 es que iba iba iba a cantar algo eh

Voz 0759 37:33 pero el paso adelante es desearle la más perder el paso adelante es desear la involución humana

Voz 1194 37:38 involución absoluta renunciara a la cultura

Voz 0759 37:41 la civilización volver a un estado Mad Max donde la idea de un cambios entre coma sabes que lo gatos eran salvajes ahí no

Voz 0470 37:49 eso Gates remataba iba ibas a corear algo Psicosis

Voz 1194 37:52 Clemente ha muy bonito que levantado

Voz 0470 37:55 el puño para coreano que que ha hablado queda como ahora

Voz 1194 37:58 ya no solo hombre claro es que yo estoy celebrando que por fin puedo volverá a poner en cuenta quilombo

Voz 0759 38:04 otros acero sin ir después de un acto benéfico cómo actuar entre gatos es un

Voz 0470 38:09 es un muchachito Muchachito nueve y ahora me queda

Voz 1194 38:12 territorio de ofensa por delante campo sin correr así que ahora ya lo estoy saturado

Voz 0470 38:17 Corea Corea ya te queda simplemente

Voz 1194 38:20 gracias a todo el mundo que corear conmigo

Voz 0684 38:27 ahora tiene plaza

Voz 0470 39:41 la vida moderna estirarse un acto que te sepa AM de mea hemos tenido muy buena va a pelear como gusta cómo me gusta la bota abril íbamos a que van a cambiar

Voz 0684 39:58 Fischer

Voz 0470 39:59 vamos a vamos a hacer recogiendo cable haciendo una llamada sin la fachada vamos a pasa el tiempo pero mañana para que no nos pase otra vez empezamos el programa Alex recuerda que decirle a Julio que lo recogiendo cable mañana empezamos de llamadas de disculpas a empezar ya eh Muchachito no me deja hacer creo hacemos la disculpa empezar ya a partir de ahí una nueva época hay que pasar dos semanas y luego Bounty que ahora nos despedimos aquí eso sí de una planta