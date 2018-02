La Vida Moderna es comprar un ataúd en Aliexpress y que no te llegue a tiempo

Voz 1 00:00 ha llegado el martes que es

Voz 0470 00:57 mire forma de empezar pero te te cómo puede suerte los mocos con esa potencia pasando de niño que tengo alguna Pilar sanguíneo débil ayer tenía de niño entonces bueno pues igual que los enunciados

Voz 1194 01:07 el que operar porque existen

Voz 0470 01:10 como que quemarlo no logos carteles y a mí me los temas que yo he tenido suerte con tanta fuerza nariz capilar sensible nunca nunca capilar pero sabes que cualquier otro podía disimular sabes que yo

Voz 1194 01:20 ha aprovechado la situación para insinuar que el Sfar lo pero pero sabiendo bien lo que tú uno es votar Ciudadanos no bueno darle una chica yo voy sonándome los mocos y a partir de ahí lo utilizo como filtro

Voz 0470 01:37 quién sí casi ahí es que que te quiero

Voz 1194 01:40 en la noche como chico que no de pasar la camiseta tuve Story

Voz 0470 01:46 es la historia de un chaval que que que le tiró los tejos a una chica en una noche

Voz 1194 01:50 la siguiente frase de todos los amigo han hecho esta camiseta que pone ninguno de los dos está

Voz 0470 01:56 el telón de la reasignación de una prosa para gente

Voz 3 02:02 aparte de lo sabido ahora pero la frase sobrada entre sorianos y no hay que dar explicación

Voz 0470 02:15 ya se da por hecho que se reproducen entre ellos

Voz 3 02:19 bueno vamos a ver ayer dijimos

Voz 0470 02:21 en la nueva estrategia porque hemos ofendido muchos sin querer ultimamente la gente en muchas regiones y colectivos

Voz 1194 02:27 pues hoy hemos empezado bien si lo perdemos todos

Voz 3 02:29 cuesta aguantando porque Viena

Voz 0470 02:32 ayer dije que del programa hemos de una llamada a varios representantes de gente a la que hemos ofendido de tiempo que hoy no no no queremos sin tiempo decidió hacerlo pleno

Voz 4 02:39 pues venga venga vamos entonces estaba ayer dijimos

Voz 0470 02:42 vamos a recoger cable Alex no grabó Julio recogiendo cable lo ha puesto con la canción que le dije Pon recogerlo

Voz 5 02:50 esto eh Rehn

Voz 6 02:55 cogiendo cables la cabeza martes careo pero cuando la cabeza

Voz 1194 03:27 hola muy buenas por Murcia

Voz 0470 03:35 eh yo te estaba mirando a ti baila y de pronto he notado algo detrás de mí como aire en gira hoy estaba cogiendo nombró a una muchacha

Voz 1194 03:43 exigida igual

Voz 0470 03:51 vamos a ver a Juan Ignacio Noema correr

Voz 4 03:53 música más adecuada estará es que buenísima para recoger

Voz 0470 03:56 déjalo por debajo así suavito o más bien claro porque mi gente se mueve de Val vigente si no estoy sí sí faltaba alma signos entonces eh vamos a hacer tres llamadas gente gente claro es recogiendo cable y entonces mi gente las gentes vamos a pedir perdón y había suelo

Voz 6 04:14 claro

Voz 0470 04:21 perdón ballet Juan Ignacio en estos en serio que no tengo que les tienes y a la gente borde entre llamadas sin ironía porque recordemos que esto lo que no va a permitir es coger un perfil bajo

Voz 4 04:32 sí hay quedarnos en el en el en el Mato

Voz 0470 04:35 vamos que en el matorral agazapados como lagartos

Voz 4 04:37 algo hace aguas en la teoría pero para la plantilla

Voz 0470 04:40 no queremos pedir perdón y toda la gente que estamos tranquilos ya lo dijimos ayer después de dos semanas

Voz 8 04:46 y cogerle por sorpresa

Voz 9 04:51 poco del pichichi

Voz 3 04:53 a Buffett a lo Jiri

Voz 0470 04:57 eso es un poco a poco las barreras y entonces hay que hacer tres llamadas rápida porque hay que con el programa antes y sin ofensa ninguna Peridis pues ahora con lo que ha pasado un aplauso patrocinador ignoramos

Voz 3 05:09 al otro lado al teléfono de teléfono vamos hoy

Voz 0470 05:13 con la extrema cercanas al irse ofendió mucha gente la gente de pelea Gonzalo en Zamora por favor hicimos chistes con los con que hubo un incendio una granja murieron veinte mil veintinueve mil pollos y sobrevivieron dos dijimos que esos pollos la punta ósea perfecta gente allí le le ofendió

Voz 1194 05:28 entonces bueno se aplica bien pero de verdad que no son

Voz 4 05:30 os vamos a por los pues no la desgracia eso

Voz 0470 05:33 sin ironía ninguna vamos a llamar para pedir disculpas en esta nueva etapa eh tenemos al teléfono a Francisco Calvo que es ojo alcalde a vamos llamarles vale Bella el ex alcalde de pelea Gonzalo yo de la Granja Calde hostio Vic dueño alcalde

Voz 10 05:49 sí

Voz 0470 05:50 Francisco qué tal cómo estás estamos ya de la vida moderna en la SER cuéntame un aplauso para Francia a Francisco te llamamos una llamada muy corta hemos hecho unos cuantos chistes porque no tenemos conocimiento eh no no nos hemos hecho cargo de la situación dramática que hay en pelea Gonzalo Zamora te llamamos sólo para ofrecerte nuestra disculpa desde la cadena

Voz 10 06:14 bueno pues las acepto encantado

Voz 0470 06:17 oye te deseamos lo mejor que se recupere la granja y desde aquí nuestras disculpas y una plaza para Francisco Cal muchas gracias

Voz 6 06:31 de los mejores personas

Voz 3 06:36 hombre porque muchísimos mira eso de encima papi Hermida sobre mí ya nada como una mancha ahora entiendo a Jesucristo una ante tenemos otra llamada La Biblia cobra sentido

Voz 0470 07:00 en la misma actitud aquí la OTA

Voz 3 07:02 me quedan dos llamadas

Voz 0470 07:05 Mara Ignacio Galán presidente de Iniciativa Paul asturiano porque hicimos noche quiero asturianos bueno un idioma ni nada nos reímos de ellos el enfado pero por favor entonces de verdad pero yo de mi la iniciativa

Voz 4 07:16 en lo en serio

Voz 0470 07:19 hola Ignacio qué tal cómo estás están llamando a la Cadena Ser aquí estoy de hace una plaza para no terminar nunca nadie es una ya para muy rápida dramón de la Ser hemos hecho una broma de sobre asturiano porque somos gente sin estudios que volantes y a favor entonces es una lengua entremos en esta es una lengua un idioma muy respetable llevamos de corazón para eh excusarnos ni Pedro disculpa pone otro pensar a esa noble lengua

Voz 12 07:52 nosotros venimos a no sé qué pero que decís pero si os estimamos pero en este sentido

Voz 0470 07:55 no pero hubo gente que se ha quemado es que también estaba los desear creo que está nos reímos ya verás bueno

Voz 1194 08:03 lo vamos a ahí porque te disculpas y al que está explicara

Voz 0470 08:08 eh tú vamos a ti no sabíamos si tu Darias ofendido no prever también una comida que ha ofendido entonces desde aquí te pedimos que acepte nuestras disculpas de corazón yo os pido un acuerdo ya me imagino bandera de modernidad porque no hacéis el asturiano oficial estamos buscando

Voz 3 08:23 seguirá posición para negociar

Voz 1194 08:29 tú crees que el asturiano sea lengua oficial de Bono

Voz 13 08:32 claro

Voz 3 08:38 a Asturias va a pleno asturiano

Voz 0470 08:44 a poco bien vale vale perfecto muy jóvenes lo llamábamos asturiano de uno

Voz 3 08:51 eso pero el unicornio azules algo porque nos discrimina Furia para ello a rodillo vale porque la gente cuando le pidió disculpas a veces es bueno un poco eh bueno Francisco es lo ha llevado bien Ignatius

Voz 1194 09:26 se ven ya en una exposición va no Vito

Voz 0470 09:33 no queda una una llamada fiesta igual hay que darle igual que la sensación es magnífica tenemos al teléfono vamos además al manuales a José Antonio Vera Luque lo que dijiste que era chirigotas en una sátira al siglo XVII y que tengamos en su puta madre usted que

Voz 1194 09:47 tenemos un chirigota al otro si tenemos

Voz 0470 09:49 no llamando José Antonio Vera Luque ganador de la chirigota dos mil dieciocho de Cool disculpas por lo que hemos dicho cada uno su casa que aquí no pasa nada sí eh con Antonio de la Cadena SER José Antonio Vera un aplauso para José Antonio estamos en la SER el otro día se hicieron en esta mesa unos comentario despreciativo seguro

Voz 1194 10:15 perdón si derrapó sobre la chirigota

Voz 0470 10:17 es simplemente te llamábamos muy rápido no para pedir disculpas a esa tradición centenaria e Iker de aquí nuestro lo más humilde disculpa por todos estos gracias a ti te claves donativos y al duende que lado eso es que al Twente pero ninguno José Antonio simplemente era eso pelito disculpa porque nos metimos con la chirigota porque verdad sin conocimiento ya está así que si pieza todo bien

Voz 14 10:45 sí plena yo invito a que venga hay algún añito por aquí de la movida e I jo invito no literalmente deleitó simbólicamente se pagará copita José no me hayan invitado eh

Voz 0470 10:58 todo estaremos en Cádiz a tope con la chirigota Los casi cinco para afrontar la etiqueta por nosotros todo bien un aplauso para jugar

Voz 3 11:04 pero

Voz 2 11:12 bueno él dijo que no no invitaba literalmente pero creo que se hizo un pequeño lío que no nos invitaba que no lo sea o pagar el viaje haciendo vale vale como estáis bien pero bien no no no ya está claro llamar a Méjico

Voz 0470 11:27 hombre es que hay que ir poco a poco claro hoy en una tanta con las tres últimas se han pedido disculpas

Voz 4 11:31 vale no sean vendiendo en México el rubio

Voz 1194 11:34 ya

Voz 0470 11:36 cólico a las ahora llamado a todo mundo que hemos ofreció no no no no sea un venga Vaquilla dentro de la patata en Perú claro es que pese a todo gas a Teresa Romero Excalibur imagínate

Voz 1194 11:47 poco a poco a poco a poco quiero decir tenemos varios programas por delante para perdiz culpa a todo el mundo

Voz 0470 11:52 esa es nuestra nueva actitud como como Sentís muy bien yo la verdad muy bien eh pues eso con ganas de ofender otra vez como haremos lo vamos a esperar unas unas unas semanas noticias sin ofender

Voz 1194 12:04 el marcador a cero con el marcador a cero y si la gente que me lo puedo decir yo sintió muy pacífico ha ganado incluso podría decir muy muy conciliador ya está soso por culpa de este puto negocio en el que me he metido era omeya

Voz 3 12:18 día tira

Voz 1194 12:22 así que me he quitado un peso de encima por poder ser por primera vez como soy yo

Voz 0470 12:26 vale la música

Voz 6 12:36 no hemos podido

Voz 3 12:41 es culpa de todo o los genitales

Voz 0470 12:44 podemos empezar el programa esto de la vida moderna muchas para venir aquí empezamos

Voz 8 13:40 sí

Voz 2 13:45 militares uno Jaén cero no la vida moderna

Voz 11 13:56 cómo hemos cambiado

Voz 0470 14:04 que estamos en la que no se me puesto aquí me tachado aquí Zamora Asturias y Cádiz tachado ya esto ya fuera de la ofensa esto está limpio mi lado cada día aquí como como como una familia cúpula directiva de desestructuración estructura del Gobierno de Macedonia una planta

Voz 3 14:23 Héctor de Miguel otra vez con americana y restos de caramelo el sensor castellano

Voz 4 14:29 vale si si es que hacía mucho que no volvamos ahora que hemos vuelto a al que hemos recogido un poquito de Calder vamos a oleadas secciones canónicas a las elecciones que que no crean tal

Voz 1194 14:40 parecía que el programa está abocado al abismo y ahora hemos hecho una jugada

Voz 0470 14:46 de este modo la buena

Voz 1194 14:48 Fox en Ostia le hemos dado la vuelta al programa como un calcetín muy

Voz 0470 14:52 lo que tenemos delante de nosotros es un campo de de de amapola

Voz 4 14:54 le ofreció el cuidado que a lo mejor una por un agujero negro te meten el agujero vuelve a empezar todo Price sales en un mundo sino un voy a hacer otra Mining micros sección que es que no me gusta hacer a veces antes de la sección oficial que tampoco suele crear ningún conflicto en nada

Voz 0470 15:13 la parejita

Voz 4 15:15 la promoción de sólo para anunciar simplemente para anunciar que pasa que por fin que es que no lo está viendo mucho las gentes de la gentes de esa parte de España estaban en hace mucho Guadix dicho parte España no quieren meter en líos

Voz 3 15:29 volverá a Barcelona con blancos cura pero cuando cuando el Gobierno lo bonito

Voz 0470 15:39 no es una visita pueblos oprimidos

Voz 1194 15:42 de Puebla primero como representante de Sonia presente allí tenderle la mano dos Diaz que son de obligado buenísimo queremos

Voz 4 15:50 conciliar todavía no vamos a las fechas que es en abril y que pronto ya os diremos entrar

Voz 8 15:57 para así conseguir la parte de los beneficios que se saquen de esa actuación serán destinados a soterrar Mursi

Voz 1194 16:05 sí que es bueno y que que la gente echar niega que esté en Cataluña ya no tenga complejos pensar que venían de

Voz 0470 16:13 claro que es porque les sabremos que habla raíz

Voz 3 16:16 exacto exacto lo tienen que arrepentirse de mi abuela era murciana no está soterrado pues empezar una vida nueva Enrique Enrique VII ya habla catalán con este ánimo vamos

Voz 4 16:29 pero de momento vamos con cómo hemos cambiado que hacía mucho que no perdón perdón pero la promo

Voz 2 16:34 hola que hay aquí que está

Voz 0470 16:36 en un momento de hecho hemos cerrado e intocable

Voz 4 16:40 a seguir bailando recuerdo

Voz 0470 16:43 está cerrada y no no yo no he visto a la Tierra en recogiendo cable abre hiciera la Promoció porque era después la promoción hiciera la promoción aplauso para Koke por favor por esto me encanta porque va comiendo

Voz 1194 17:02 secaron de puta madre bien vamos a Cómo hemos cambiado que claro es la sección en la que no celebramos sino

Voz 4 17:10 somos conscientes de que ahora hay problemas ahí

Voz 1194 17:13 movidita muy usted malos movidita porque le quita hierro

Voz 0470 17:16 sí eh lo de Boko Haram vamos a ETA

Voz 1194 17:21 ha perdido el mechero vaya móvil perdido Cataluña movedizas entonces eh

Voz 4 17:28 ahora estamos mal hay muchos frentes abiertos y hay gente que lo está pasando realmente mal pero antes estábamos peor eh vamos a introducir la sección con una creo que tenemos además la foto del titular el titular sacado directamente del país de no hace tanto eh de marzo del ochenta y uno un titular que hoy sería impensable Pablo el caso

Voz 3 17:50 esto nervioso eh nuestra gente en el estudio sostiene todos vamos a leerlo para los de la radio por favor

Voz 4 18:00 de cuando en el Plan de Prevención de la normalidad empieza con tres años de retraso

Voz 3 18:04 en marzo de mil novecientos ochenta en aquella época el periodista que escribía esto no no veía nada raro

Voz 1194 18:18 pero es verdad es que hay que ser conscientes

Voz 4 18:19 esto que esto era lo de hecho subnormal ya explicamos es una palabra que surge para tapar otra anterior

Voz 0470 18:24 sí que había era que era tontito había mucha retrasado claro entonces

Voz 4 18:29 normal era la que ahora cólico Mongolia la que ahora sería mal

Voz 1194 18:32 ya que cuando se juntaron los médicos dijeron

Voz 4 18:35 esto es los bonito vamos a llamarle su normal

Voz 0470 18:37 pero sí es verdad es un término como está como estadísticos y descaro intelectual está tan por debajo de verdad

Voz 4 18:43 de pero luego sean pero la acepción este titular ahora mismo sería larguísimo que sería el Plan de Prevención de la discapacidad intelectual empieza con tres años de discapacidad

Voz 3 18:53 fíjate lo que hemos logrado con todo

Voz 4 18:58 esto es que sea más difícil titular mayo titulares imprimir enlatadas sólo hay uno solo uno que supera esto tiene que ver con otra cosa que el tiempo y que está presente en el puede buscar que es Fidel Castro

Voz 1194 19:12 recibe el Premio Gaddafi a los derechos humanos esto pasó claro esto pasa

Voz 0470 19:19 no falta aunque no falta nada entrega el premio Kevin Experience entrega el premio Cristiano Ronaldo

Voz 3 19:29 de este espacio

Voz 1194 19:33 bueno vamos con otro documento audiovisual

Voz 4 19:36 cómo hemos cambiado aunque en este caso nos afecta a poco lateralmente tonos acordamos

Voz 1194 19:40 yo creo de Susa a mí ya me pidió por favor a sus a sus legítimos material para para absoluto parafraseando la frase de Bertolt esa acción una Berto Romero

Voz 0470 19:53 oye gran serie de mandarle comandamos mutó míralo

Voz 1194 19:57 has hecho vino no por estar en Movistar no no lo haríamos igual siéndolo

Voz 0470 20:02 desde aquí desde aquí hemos recomendado cosas de otras cadenas y los programas y es que la serie de ver todo lo puta

Voz 4 20:08 bien y Susa presentó aquí durante muchos años pero que en Telecinco un programa infantil también el mal en otras tierras como por ejemplo Argentina durante

Voz 0470 20:17 no lo eh sus una rubia brasileña

Voz 4 20:20 ahora la a saberlo era bastante atractiva y un programa infantil claro rodeado de niños esto es de de la televisión argentina del noventa y tres un momento desde de su ubicación de Susa que empieza a contar una historia que los niños hacen más no sé si era para niños a ver vamos a verla

Voz 15 20:40 una cosa así le secuestraron a Chiquito muy pequeña pequeñita ella estaba llorando mucho porque cuando se despertó estaban familia y quedó tan malo porque la Chiquito no paraba de llorar el hombre dijo que su hija que ha aportado la hija hiciera sí

Voz 6 21:13 qué

Voz 1194 21:16 ya lo cuenta como si fuera del día a día normal

Voz 0470 21:20 pero si escribe la imagen que sus ahí detrás cincuenta niños

Voz 3 21:24 sí sí sí sí sí yo hice lo de la cortó a cachito

Voz 0470 21:27 pero ya hace gesto igual con objeto de porque es decir cortal como consejero esta jamón se elevó para dirigirla

Voz 16 21:36 al realizador no me lo creo mosto claro

Voz 4 21:42 sí sí es que el todo bonito justo ahora además yo no olvido pero en ese momento aquí colocándole abuchean porque a ella hacia los niños lo bueno y lo malo

Voz 1194 21:52 traernos

Voz 0470 21:54 voy a explicar cómo se parte

Voz 4 21:56 tiene razón que pasa aquí que es el contexto claro el cotejo de un hotel no lo venir no lleguen en este programa infantil es esto esto traumatizó mucha gente en Argentina

Voz 0470 22:05 con nuestro matizó Mia ahora que tengo dice ella no treinta años

Voz 4 22:08 vamos con otro tramita porque además estamos a punto de que creo que es la semana que viene no lo bonos el ocho de marzo no la huelga feminista

Voz 17 22:15 y en el femenino eufemismos Un tema delicado

Voz 1194 22:18 todo es un tema divertido

Voz 4 22:23 exactamente eso es divertido es un campo minado y por eso hace gracia claro estamos mal ahora pues sí seguramente esa huelga es necesaria y hay mucho trabajo para hacer esto

Voz 1194 22:31 vamos peor antes no lo dudé ex veis

Voz 4 22:36 hay que vamos a ver una un material de estudio de de ser bueno no se debe ser

Voz 0470 22:43 estoy viendo la foto antigua totalmente bastante

Voz 4 22:46 eso los setenta Bassi Irene vía Javier Ochaga había que ya lo hemos recomendado es un usuario de Twitter que se dedica a casi si os gusta lo de cómo hemos cambiado por favor seguirle porque es impresionante el titular Europa Press no se prohibe que las mujeres anuncien bebidas alcohólica en Televisión Española

Voz 0470 23:03 no se no se prohíbe que a priori Cesc coño

Voz 4 23:06 es algo bueno no a porfía

Voz 0470 23:09 no sé eso espero luego debajo titular

Voz 4 23:11 otra siempre que no simulan que van a ingerir las

Voz 1194 23:17 entonces entonces con la justicia me encanta con la justificación de que se pretende eso no influir el ojo

Voz 4 23:28 pues para que tomen medidas y tal cual lo venden como algo bueno porque estaba todavía en la dictadura antes había que vender cierto aperturismo pero en realidad no es nada bueno porque es decir las mujeres sólo pueden aparecen en la publicidad de bebidas alcohólicas y lo dice aquí además y no salen bebiendo si no tienen intención de vender su contenido hice no se prevé sin embargo que en un anuncio abejas alcohólicas figuren señoritas en otras actitudes como ofreciendo una copa

Voz 1194 23:52 muchos camarera así

Voz 3 23:55 borracha la jovencita Rita Barberá como me siento yo soy una rebelde izquierdas contra yo soy antisistema

Voz 0470 24:06 mira ahí está ahí está el titular sí sí sí

Voz 17 24:09 es un claro está estamos mal pero está

Voz 4 24:12 los peor ya con otro con otra anunció esto me la manda muchísimo por las redes había mucha gente interesada en que lo pusiéramos no voy a explicar nada vamos a ver directamente a Jesulín de Ubrique

Voz 18 24:24 pero si es que mira mira decorado que tomando Colacao no te compadre para nosotros Boedo maestro radicalmente Bultaco la cada duele chico una fuerza y una vitalidad para torear para que haga falta además amore esto Colacao es más toros para el cuerpo en otras cosas

Voz 2 24:46 la garra on

Voz 0470 24:49 no se va de caza

Voz 1194 24:51 fiel amigo es que yo de joven es Jesulín anunciando Cola Cao pero como si fuera además una especie de que te pone

Voz 0470 25:00 hay hay hay un gesto que afrodisíaco de vamos del el de patriarcado gravísima que él dice viene muy bien para torear la coge por la pintura el acerca de si no se nota y si tiene su momento tengo una encimera in es apoyar

Voz 3 25:19 anunció se seguirá emitiendo en Canal Sur no había visto nada raro a Caruso hola te ofrece el programa de Juani y bueno vamos a acabar

Voz 4 25:37 hay que decir que es valorable que siempre algo de frente él nunca

Voz 0470 25:42 siempre de Karanka ha disimulado

Voz 4 25:44 bien vamos a acabar con un homenaje a nuestros compañeros del diario Marca que en realidad compañero

Voz 0470 25:51 no son campos en medio pero nosotros no no son de la misma cadena ni son periodistas los nosotros dijo

Voz 3 26:01 a ver si vamos a meter la pata en el último

Voz 0470 26:04 hombre recordemos que estamos en nuestra etapa azul claro cuando no esto no es cien por cien libre de ofensas por favor no decía nosotros sí señor

Voz 3 26:13 sigan redactando esas esas titulares es probable que en faltas de ortografía

Voz 0470 26:23 era simplemente en el noventa y siete que

Voz 4 26:25 en cuando vamos a hablar no quede nadie trabajando en de aquí

Voz 3 26:31 vamos

Voz 4 26:32 era agosto no había fútbol corría corría agosto el noventa y siete no había fútbol con lo cual no había mucha noticia para ver aún así la portada de Marca presupuesto tres cuartas partes eran para el fútbol a pesar de que no había partidos pero quién había Mundial de atletismo eh ganamos la plata y el bronce no sé si te acuerdas en el noventa y siete en que en que competencias en mil quinientos mil quinientos hombre estaría Nacho Cacho que año noventa y siete noventa y siete pero también quién gano la plata digo lo el oro

Voz 0470 27:04 José Luis González en el Canal supongo que igual el Guerruj El Guerruj sí señor pues Mutxamel Guerruj era lo ganaba aquí no

Voz 4 27:12 arrasaba claro que desde Marruecos a nosotros ganamos la plata y el bronce si ve cómo iban a desaprovechar la oportunidad e de sacar esta portada

Voz 0684 27:26 Moro plata y bronce

Voz 3 27:39 sí lo sé

Voz 1194 27:43 oro plata Hebrón de humildad para la civilización pero lo podía dejar aquí efectivamente como había concertado los tres Reyes Estévez el primero no hombre no

Voz 0470 27:55 nació eso pero no una vueltita

Voz 1194 27:58 que tengo una vueltita porque bueno es gravísimo que no hace tanto tiempo es que claro pero aquí está aquí está jugando con cuidado porque los conceptos para hacer el juego de palabras son Moro sí claro

Voz 4 28:09 que ya ha usado no da el oro el que cago el More

Voz 0470 28:11 sí bien Moro plata esto es el siete de

Voz 4 28:14 Justo el seis de agosto el día antes de la final si hay sí hay marca hijo María creo que le gusta dedicar toda la portada porque hemos llegado a la final podemos tener españoles ahí igual había más no perdedor mínimo el día antes el seis de agosto ya lo cebaron un poquito

Voz 0470 28:30 no menor portada del día anterior por favor

Voz 4 28:32 eh leña al moro

Voz 3 28:38 ahí es más grave

Voz 1194 28:40 porque el juego de palabras ya no es entre Moro lloro es entre otra cosa que no voy a decir muchísimas gracias hasta aquí como no

Voz 3 28:54 Alemania

Voz 11 28:55 Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 6 29:04 aquí estoy

Voz 1194 29:14 yo digo pipas Rodrigo diez días de viva fíjate fíjate no parece la reconquista a redactores

Voz 0470 29:25 sí lo hemos sacado cosas del año setenta y ocho de la BBC

Voz 4 29:30 qué fácil que la gente no he visto son portada

Voz 0470 29:32 en color del de años

Voz 4 29:35 el meta años eh bueno te pido

Voz 1194 29:38 una concesión

Voz 0470 29:41 piensas retrospectivas y que no hemos hecho nosotros el cien por cien libre defensa recordemos que su broma muy distinto al que conocí

Voz 1194 29:46 es únicamente una concesión irme intento justificar hace unas semanas pasó algo que me retaron voy a intentar ser más ofensivo mi respuesta pero recordemos que digamos que esto pertenece ya a otro espacio tiempo vale lo que pasa que como en su momento no va haber reflejo a pero pida disculpas digamos que esto es

Voz 0470 30:03 también un pequeño espacio paréntesis pequeño ínterin de ofensas para entender porque viene el pasado

Voz 1194 30:09 de cumplen

Voz 3 30:11 parece claro digamos que

Voz 1194 30:17 la sombra del pasado es alargada y aquí me atrapa vale

Voz 0470 30:20 de niño para empezar entonces alguien me reto

Voz 1194 30:23 bien retó de esta manera que vamos a ver en este vídeo a pollito de Troya simplemente para comentarlo brevemente a bien cuidado podemos ver el vídeo

Voz 0470 30:31 es una retransmisión de la NBA dos metros y Movistar están Iñaki Cano y Germán Gabriel a en el estribo

Voz 19 30:41 caso aparte de empresas

Voz 0470 30:43 haces algún ejercicio

Voz 19 30:46 más levantó cuerpo pesados barbudos barbudos canarios Canario sí cómico miopes miopes

Voz 0470 30:58 no pues eh

Voz 19 31:01 a ver ahora de Germán ahí está tu es un bicho el rollo Germán Gabriel campeón del mundo junior y medalla de bronce en el Europeo

Voz 20 31:13 lanzó un reto al Estado de Mother perdonen la NBA especialmente a su chamán pollito de Troya Ignacio eh loco de la pradera se le va la cabeza cada dos por tres de la pradera quiero ese puesto sea era transmitía Liga Endesa esto en edad creciendo poco a poco voy a llegar al programas quiero ese puesto quiere un enfrentamiento contigo te desafío es tiempo de que te enfrente es alguien no voy a decir esto altura porque te saco básicamente como treinta centímetros prosigue tu peso porque creo que estaremos por lo mismo ahí está lanzados

Voz 3 31:51 muy bien Germán Gabriel Germán Gabriel

Voz 0470 31:58 el gran pívot doce medirá ese hombre y en las imágenes muy fornido

Voz 1194 32:04 ese legítima lo que me ha retado simplemente una pregunta por la gente que salta siempre tiene que hablar como si fueran gilipollas

Voz 3 32:11 sí

Voz 1194 32:12 a ver vamos a ver el vídeo otra vez es que fíjense ahora en el vídeo que dista perdón pausa el periodista siempre le hace la pregunta cómo pagarle LIC tú cuánto mide no menos yen

Voz 3 32:29 no te vayas no diputado estuvo

Voz 1194 32:37 pero salto San colegial bicis se levantas a gente barbuda lleva anula simplemente ver el pesebre de Europa no

Voz 0470 32:52 pedir

Voz 19 32:54 esto veinte kilos y ciento veinte kilos en el gimnasio aparte de Baltar pesa una pregunta

Voz 0470 32:59 no sólo del ejercicio más

Voz 19 33:03 levantó pesados barbudo algunos canarios canario miopes miopes

Voz 3 33:13 dime lo que repita yo algo más a tierra a ver porque sea salto

Voz 1194 33:22 tienes que hacer gilipollas éstas insultando a la gente alta sólo que me miden más de dos metros

Voz 3 33:28 es un paréntesis recuerdo claro

Voz 1194 33:32 esto es la no sé si es buena idea es una buena idea expone bajo creo no posiciones ha depuesto

Voz 0470 33:38 pívot que si es como si una cosa

Voz 1194 33:41 a lo mejor no has tocado fondo todavía

Voz 0684 33:43 pero a lo mejor puede Ezker todavía es más bajo German Gabriel Mírame Mírame todavía mira algo jugando con esa es todo eso no te Pepe a cual mejor les mejor a lo mejor no lo sé a lo mejor no conoces todavía

Voz 3 34:07 el hombre que Procris una

Voz 0684 34:14 cómo voy voy a ser KaKá en tu mente pero pero luego como una persona elegante que se extenderá en la taza del váter no comulga gárgolas comulga gárgolas donde voy a asumir en Tu cara me mira me mira hay mucho que aprender de las viejas tías German Gabriel como una cargo la satánica voy a ser caca en tu mente

Voz 16 34:37 una gárgolas siendo esto se todo todo todo esto

Voz 0470 34:51 no

Voz 3 34:51 ver exacto exacto el reto

Voz 0470 34:58 hay que llamar a Germán Gabriel es decirle que bueno que no es que se hizo así un poco pero se va a poder venir

Voz 3 35:05 no creo que venga vamos a ver la última vez que me Pelé Pelé

Voz 1194 35:10 se fue con una persona enana y una persona muy bajita amigo de Koke que se llamaba perdona como o Sergio era Sergio nuestro amigo Sergio de un metro menos

Voz 0470 35:20 otros veinte vendería metros momento quiere decir eh entonces si yo no voy a pasar de alguien pero es esto que me aquí es cierto es cierto tengo una noticia Patrice pero es cierto que cierto que el vídeo el bien yo yo yo pensaba también yo yo pensaba también yo conozco o le pregunta le he preguntado Serrería hoy no está hoy no está no está

Voz 3 35:51 tengo la desata Germán Gabriel muy animación fama de Tirado que ahora se dedica al periodista divertido

Voz 0470 36:01 yo estoy a Filipinas hoy hoy no está bien de mañana mañana mañana miércoles en aquella sala sino alero no sale el vídeo Polo en Twitter todo esto es sólo la forman final

Voz 3 36:21 no yo quiero volver a enfrentarme conmigo ahora ahora entrenamos

Voz 0470 36:30 supongo mañana por lo pronto mañana Germán Gabriel te vas reventado la cabeza pero no

Voz 1194 36:35 no tiene tantas es torpe no tiene tanta capacidad de reacción

Voz 3 36:38 es normalmente una plena

Voz 22 37:10 bueno pues con con

Voz 23 37:53 sí

Voz 2 37:54 sí estamos escuchando que bonitos este es un tema de Rainbow

Voz 0470 38:03 qué te mazos de tempo de Kim que es como suavita eh muy elegante creo que como es más de lo habitual merece

Voz 2 38:12 pues no me dice nada cero que me extraña pero muy evocadora pensaba que te va a gustar nada bien me suelo leyeron de en el año de la letra no la entiendo pero si la letra es cosas destripar se citarse

Voz 0470 38:30 de flipa se disculpó

Voz 2 38:33 con esta con ese tipo de música es que me evoca a la verdad es que me pego yo en casa en la finca que ya te gusta no te pongas ahí

Voz 0470 38:42 no ponerse el sol Escorial puesta de sol

Voz 2 38:45 en la silla de Felipe sector de Miguel veo cómo se pone el sol en la mecedora sí sí sí la perra al otro lado si la escopeta

Voz 3 38:57 claro

Voz 1194 38:58 por si vienen los de Podemos y suena esto no tiene que mirar hombre ahora ya visualizando la armas

Voz 0470 39:06 de fíjate fíjate que lo caso estamos que la completan la mano mirarlo

Voz 2 39:09 y una pajita que la boca de cerveza de medio litro venid venid a por lo mejor que no se ponía el sol en el Imperio español aquí os espero por tanto nota un pues si si con todo esto es como cuando me explican las cosa grande anda que no hay boca imagínate corriendo cámara lenta Moody's

Voz 16 39:32 y por detrás

Voz 1194 39:37 si esto lo dice Jiménez Losantos muy grave pero yo me lo puedo permitir pero bueno hay todavía todavía dije Pablo Iglesias corriendo me imagínate Echenique

Voz 4 39:51 siempre casa algo así siempre puedes correr te la pongo Alberto

Voz 3 39:54 a Rivera de los me gusta a este comentario

Voz 0470 39:58 recordemos que todo son comentario metafórico hipotéticamente hayan no se ofende a nadie esto es una Maxine ofensas

Voz 1194 40:03 esta canción lo demuestra que que tenemos otro tono

Voz 0470 40:06 eso es fíjate que ayer pusimos un tema ecuatoriano era el programa nuevo impusimos Overkill de Motorhead que es un lo Krohn Yoigo ha puesto esto porque es que ahora ya no hay ofensa Ramos en otra etapa así que un doble cien para esto porque los encantar a la tranquilidad así que hasta aquí la Review la radio la vida moderna es comprar un ataúd en Ali Express y que no te llegue a tiempo hemos tenido muy buena definición de arroba del sesenta y nueve río muchas premiando la muchas gracias a los nuevos Muchachito es en el mundo de la no ofensa un aplauso para decir que quela