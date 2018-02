España, una mirada guiri

Voz 0313

00:00

dicen los que saben de estas cosas que en la vida es muy importante comparte con gente que te digan las verdades a la cara personas que desestimó óptica desde su criterio particular tenga no tengan razón sean capaces de darte una visión digamos no precisamente complaciente de optimismo bueno pues hoy prepárense todos y todas porque vamos a hablar de un libro donde el retrato de los españoles queda por resumirlo más o menos así somos cortoplacistas que Gekas poco éticos nadie asume responsabilidades no tenemos cultura financiera no nos manejamos bien con el inglés no nos gusta el riesgo a la hora de emprender tenemos una burocracia desesperante no somos productivos porque no sabemos trabajar correctamente pone no sigo para que nadie se deprima pero que sepan que esta es parte de la lista de de virtudes entre comillas que se nos atribuyen en un libro titulado esto no es lo que parece irreal Tale of Europe el S de Spain está entre paréntesis haciendo así un juego de palabras con la España real de Europa el dolor real de Europa antes de antes de reaccionar como se suele hacer ante las críticas que es negando las cargándose al que las hace les sugiero al menos dos cosas una primera que repasemos atentamente esta lista porque estoy seguro que en ARCO sea mucho o poco en algo Si somos honestos nos tenemos que reconocer segurísimo Quirós den por seguro también que alguna virtud auténtico debemos atesorar cuando el autor de ese libro que es un holandés que lleva diecisiete años en España asegura que quiere seguir viviendo aquí muchos más iguales que no somos tan diferentes