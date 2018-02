El asedio a Ghouta desde dentro

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER como dice la viñeta del genial Forges no hay guerras justas ni guerras injustas sólo hay malditas guerras

Voz 3 00:18 pues ahora Hardy si jugó hoy aviones artillería entre cada misil pasa menos de un minuto porteros armas que nunca habíamos oído antes los niños están aterrorizados nunca han pasado tanto miedo

Voz 4 00:34 pero si nadie te ven

Voz 3 00:36 son sótanos ordinarios no están preparados para la guerra Un solo barril de explosivos puede hundir tres edificios

Voz 5 00:44 el buen y el dónde podemos ir con nuestros niños sentados bajo este terror no nos atrevemos a salir no nos atrevemos a llevarnos a ningún lado no nos atrevemos a llevarnos ni siquiera un refugio

Voz 4 01:00 ponte por suponen la gente sufre falta de comida agua calefacción y encima las condiciones de salud son malas

Voz 6 01:10 la maldita guerra en Siria está escribiendo otro de sus capítulos más sangrientos el del asedio a la región de Guta un enclave rebelde que les

Voz 1667 01:18 ejercito de Bashar al Assad está tratando de recuperar

Voz 6 01:21 sangre y fuego sometiendo a cuatrocientos mil civiles que sobreviven entre las bombas

Voz 7 01:27 mucha gente que está refugiado sótano donde se están quedando días para evitarlos los bombardeos nosotros de las de las estructuras que estamos apoyando Médicos Sin Fronteras trece han sido bombardeada au con uno o han recibido fuego de artillería nueve de ellas han sido el práctica parcialmente dañadas o destrozadas y luego han sido completamente destrozada la situación de hoy día en el este de Guta la vemos desde el principio del conflicto

Voz 1667 02:00 Oriol Andrés buenas noches Oriol hola buenas noches nuestro compañero nos va ayudar a conocer las claves del asedio a Guta esa región al este de Damasco que ya es una de las batallas más sangrientas de toda la guerra en Siria como os contábamos en portada para empezar Oriol dónde está exactamente Guta cuando empezó este este asedio

Voz 8 02:19 para situarnos el este de Guta se encuentra a unos quince kilómetros del centro de Damasco y tiene un tamaño similar al de la ciudad de Barcelona en este territorio hay unos veinte núcleos urbanos la mayoría rurales se calcula que hay atrapados dentro unas cuatrocientas mil personas para que nos hagamos una idea del de la dimensión del drama esta cifra supone el noventa y cuatro por ciento de la población asediada en Siria en todo Siria mirando un poco hacia atrás durante dos mil once fue un importante enclave de protestas contra el Gobierno de Asad Ia en dos mil doce como tantas otras partes hay sufrió un proceso de militarización ya entonces empezó a sufrir restricciones en su acceso pero fue un día de abril de dos mil trece cuando sus habitantes encontraron que no podía ni entrar ni salir ya que el Gobierno había decretado un asedio para la zona la situación pero se tornó especialmente dramática el año pasado cuando el Gobierno sirio destruyó los túneles de contrabando y limitó mucho el acceso de ayuda humanitaria de hecho desde noviembre ha entrado un solo convoy fue sobre todo simbólico la carga que llevaba apenas cubría las necesidades de un dos por ciento de la población de Guta para aún mes valle Bayona Oriol y nos hablabas de cuatro

Voz 1667 03:26 doscientas mil personas atrapadas después de meses de asedio y sin posibilidad de la llegada ayuda humanitaria que sabemos de la situación dentro

Voz 8 03:33 desde el punto de vista humanitario a las situaciones de emergencia total sin ir más lejos la ONU esta misma semana habló de una campaña monstruosa de aniquilación de un lado el régimen ha usado el hambre como arma de guerra ha bloqueado la entrada de productos básicos y esto ha provocado un aumento de precios Easy ha hecho que mucha gente no pueda acceder a estos productos en consecuencia hay mucha mal nutrición especialmente entre los niños y bebés y esto es un elemento que unido a la devastación a la falta de calefacción de electricidad la insalubridad facilitan la proliferación de muchas enfermedades y esta situación no ha hecho más que empeorar esta semana ya que los bombardeos ininterrumpidos del régimen han obligado a los civiles a refugiarse en túneles bajo tierra y sótanos de manera muy precaria nos lo explicaba Cadena SER el activista y fotógrafo firmas Abdulá que se encuentra dentro del este de Guta

Voz 4 04:23 tipo de Rolling la gente sufre la falta de comida ante agua de calefacción y encima las condiciones de salud son malos

Voz 8 04:33 pero el tema de la salud seguro que lo explicara mucho mejor el compañero de Médicos sin Fronteras a continuación si finalmente hay un aspecto que por ahora no se ha abordado mucho pero que es básico es el de la salud mental de los habitantes de esta zona que se encuentra muy afectada tras cinco años de asedio ya horas Tampere orando debido a las condiciones muy duras que está soportando la población esta semana todo el mundo tiene familiares muertos muchos de ellos son niños y el asedio genera una situación adicional de estrés entre la población que no tiene dónde escaparse escuchemos esta vecina que lo expresa de la siguiente manera

Voz 9 05:07 a dónde podemos ir con nuestros niños en todos bajo este terror no nos atrevemos a salir no nos atrevemos a llevarlos a ningún lado nos atrevemos a llevarlo siempre

Voz 8 05:17 en este sentido las heridas psicológicas afectan a varias generaciones visto que es poco probable que se les de una atención adecuada tardarán mucho tiempo en sanar ahí

Voz 1667 05:26 ya quién compara este asedio con el que sufrió Alepo hace dos años si se presenta Guta como como otro hito sangriento no dentro de los ocho años de guerra en Siria es así

Voz 8 05:36 si os parece escuchamos primero a la investigadora para Siria de Human Rights Watch Sarah que ya Ali quién decía a la agencia Reuters lo siguiente

Voz 10 05:42 te te puede si la campaña de bombardeos combinada con el asedio crea una situación muy problemática para la población estas una táctica que ya hemos visto al Gobierno sirio usar antes en Alepo y viola muchos principios legales internacionales las

Voz 8 06:02 sin duda está siendo una ofensiva más sangrienta que en otras partes del país por el tamaño de Guta hay por la singularidad del asedio es una ratonera sobre la que llueven proyectiles a diario curiosamente Guta declaró zona de de ese escalada militar el año pasado en un pacto que firmaron Turquía Irán y Rusia tres de los grandes actores en la guerra pero hay dos grupos milicianos islamistas que controlan la zona y uno de ellos el menor tiene una alianza con la antigua filial de Al Qaeda en Siria no cuál ha permitido al régimen cogerlo como pretexto para seguir atacando la región si es que el régimen necesitan ningún pretexto para seguir haciéndolo además el Ejército sirio ha hecho uso de armas prohibidas por las convenciones internacionales como son los barriles de explosivos que causan una devastación indiscriminada ya habido casos también de ataques químicos de hecho esta zona ya sufrió en dos mil trece uno de los peores ataques químicos de las últimas décadas en ese caso fue con gas sarín is según las fuentes murieron entre doscientas ochenta mil setecientas personas y como decías Archive Ali la situación actual se parece mucho a los últimos días de Alepo allí también hubo Sergio también hubo hambre como arma de guerra en las cinco semanas que duró el asalto final murieron al menos seiscientas personas se trata de una estrategia que buscan minar la moral de la población dividir a los grupos armados como ya pasó en Guta y como también pasó en Alepo allí todo acabó con un acuerdo entre el régimen y los grupos milicianos opositores que al final aceptaron retirarse a la provincia vecina de Idlib de momento en Guta según dijo Rusia esta semana los rebeldes se habría negado a una solución similar de hecho las negociaciones se han roto pero habrá que ver qué pasa si esta táctica empleada por el régimen sigue lo que está claro es que quién sufrirá las consecuencias de todo ello será la población civil que se encuentra en una situación muy crítica

Voz 1667 07:51 lo es desde Beirut muchas gracias

Voz 8 07:53 un abrazo hasta pronto

Voz 1667 08:04 Lorena Bilbao es la responsable de programas de Médicos Sin Fronteras en Siria hay conoce bien esta zona de Guta asediada por el Ejército sirio buenas noches Lorena hola buenas noches bueno para empezar cuál es la información que os están transmitiendo vuestros compañeros sobre el terreno los que están atendiendo a los desplazados por este sangriento asedio Lorena

Voz 12 08:26 bueno pues Médicos Sin Fronteras estamos apoyando estructuras médicas en en el este de en el este de Guta aparte José Donoso Damasco entonces estamos apoyando estructuras Mary casi personal médico que bueno han visto y los informes que nos están llevando de un aumento increíble de los ataques de los heridos y muertos que están llegando NASA a lanceros facilidad las estructuras médicas que estamos apoyando situaciones de Guta siempre ha sido terrible osea que digamos no es nada nuevo y Médicos Sin Fronteras ha hecho llamamientos anteriores sobre la situación en en el este de Guta pero es verdad que ahora no teníamos están increíble y son tan intensos los los ataques que desde desde el principio del conflicto no habíamos tenido este incremento en el número de de de heridos entonces las estructuras médicas

Voz 1667 09:30 vuestra presencia allí ahora es clave es necesaria totalmente como en otros muchos escenarios pero en este caso más si cabe porque los ataques han dejado prácticamente fuera de juego las infraestructuras sanitarias de la zona no

Voz 12 09:42 sí nosotros de las estructuras que estamos apoyando Médicos Sin Fronteras trece han sido bombardeada o con uno o han recibió fuego de artillería nueve de ellas han sido practicado parcialmente dañadas lo o destrozadas y luego completamente destrozadas entonces claro lo que hemos lo que estamos viendo es que hay menos estructuran médica a causa de los bombardeos y luego es que además la zona como es una zona sería dados esto es una es como un enclave está cerrada la zona entonces es mucho más complicado todo lo que es el acceso de de material médico de medicamentos dentro del este de Guta entonces por ejemplo nosotros tenemos stock de medicamentos dentro pero claro hay algunos que a consecuencia de esta intensificación de los ataques ideó un mayor número de heridos se nos están acabando entonces tanto para Médicos Sin Fronteras como para las estructuras médicas que estamos apoyando por ejemplo pues bolsas de sangre medicamentos anestésicos generales antibióticos por vía intravenosa no tenemos ya han acabado y sin embargo luego pues bolsas de tela y quiero intravenoso pues tenemos para para doscientos casos de trauma severo te contaba la situación cambia cambia de manera rápida y ahora todo una intensificación en general es horrible la situación dentro de Guta es además es complicado porque como los médicos que están dentro están ocupados en en el el trabajo médico en atender a los pacientes y luego además las las comunicaciones con el interior del Este Utah no son muy buenas creado así que sea para nosotros también más complicado tener la información en el en el minuto dos médicos que están en el interior pero es que a la hora están aumentando los los casos están aumentando los los bombardeos algo que también

Voz 1667 11:51 gente como los estás contando Lorena os afecta no el apagón informativo que hay en torno a lo que está sucediendo dentro de Guta

Voz 12 11:59 sí nosotros hombre como llevamos apoyando años personas ver tenemos una una relación yo en contacto regular con con los médicos pero es verdad que ahora es más complicado porque más están trabajando en una situación entre el caos los bombardeos suficientes medicamentos y el material médico hay que las comunicaciones Internet por ejemplo no no siempre está disponible pues cauto junto es bastante más complicado estamos en contacto con ellos pero no se puede estar en cara a cara acaba instando cada momento

Voz 1667 12:37 cuando tú misma Nos lo decías no en esa situación de de este tremendo asedio falta sangre faltan sí son elementos absolutamente básicos para atender a los a los heridos que provoca una situación así no yo estos bombardeos como es Guta Lorena qué nos puedes contar de esa zona cercana a Damasco tú decías antes que es una región es una zona que ya está sufriendo las consecuencias de la guerra o de manera muy muy notable desde hace tiempo ya no

Voz 12 13:08 sí exacto es una zona donde haber hay una cosa a tener en cuenta Médicos Sin Fronteras nosotros todavía a día de hoy no hemos recibido autorización por parte del Gobierno de Siria para trabajar dentro de Siria a pesar de llevar intentándolo desde hace años entonces no estamos presentes en en lo que frena en la zona de la ciudad de de Damasco por ejemplo pero lo que es Guta llevamos eso apoyando años estructuras médicas ya hay más o menos las cifras oscilan la verdad es que es difícil de tener cifras concretas a trescientas mil cuatrocientas mil personas dentro del este de Guta con claro un sufrimiento absoluto hay mucha gente que está refugiado en sótanos donde se están quedando día para evitarlos y los bombardeos Icono oí por ejemplo todos los pacientes que están en estado crítico no pueden salir que estamos a mí impidiendo son las médicas que se pueda llevar a los pacientes que están en estado crítico a hospitales que ya está completamente como en círculo sea vamos es muy complicado que es muy complicado que que que la gente salga a la gente que está dentro nosotros estamos hoy presentes para Bertín si la gente salió o no pero vamos el sufrimiento es lo mismo ya hay aproximadamente cuatrocientas mil personas en todo el este Guta musa

Voz 1667 14:42 si se compara ya este este asedio Lorena como con uno de los como uno de los episodios más sangrientos no de de toda la guerra de Siria no sé si vosotros lo vais así también vosotros que recibís información a diario sobre las consecuencias de estos bombardeos de heridos de muertos en estos bombardeos no sé si vosotros lo estáis viendo así también

Voz 12 15:03 sí a ver en realidad en serían es el este de oculta pero también hay otras muchas zonas que han estado y que están en en constante necesidad si sufrimiento y bueno te podría nombrar mucha fe en la provincia de Idlib el norte dejó once le pos hay muchas hay muchas ganas pero es verdad que para nosotros por ejemplo desde que llevamos apoyando en Siria la situación de hoy día en el este de Guta no la vemos desde el principio del conflicto y la necesidad de atención médica urgente que vemos ahora en Guta realmente la más urgente que hemos tenido noticia desde el principio de la guerra osea es cuando cuando realmente no están llegando más demandas de medicamentos de material a esa hora

Voz 1667 15:58 lo dice Médicos Sin Fronteras la responsable de programas de esta organización en Siria una de las peores situaciones desde el comienzo de la guerra en Siria así está Guta a día de hoy Lorena Bilbao muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga ya aportar unos más información a pesar como hemos hablado de ese cerrojazo informativo que nos impide saber a ciencia cierta hay al cien por cien lo que está pasando allí dentro muchísimas gracias Lorena

Voz 12 16:24 muchísimas gracias a vosotros