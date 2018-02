Patricia Ramírez: "Hay muchos deportistas que confunden ser jugadores con ser persona"

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:06 viva el pino negro hacer amigos a la publicidad me la trae floja me la segunda me la trae al fresco OCU que miedo la pregunta a la que así que yo propongo que de aquí digamos dando pero es si nos parecen un razonamiento muy brillante no le he entendido mal

Voz 4 00:45 bueno yo creo que el arte como tal siempre has engañando engaño diga la verdad

Voz 0470 00:56 ya estamos en Todo por la radio con Toni Martínez Pedro Aznar especialista secundario El Mundo Today ahí como cada lunes en un ratito con una persona a la que entrevistaremos cogí bien podrían ser humano en un ratito hoy esta mañana

Voz 0230 01:11 el rey de España Felipe VI y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau han viajado en el mismo autobús

Voz 2 01:19 eh

Voz 0230 01:25 así ha viajado en el mismo todos sus amigos amigas sabéis lo que significa esto prácticamente un armisticio institucional prácticamente la paz han llegado todas las autoridades juntas en el mismo autocar un minibús en realidad al recinto donde se desarrolla el Mobile World Congress por mal nombre Congreso Mundial de Móviles en el mismo autocar iba también la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo todos juntos

Voz 2 01:52 ahora

Voz 6 01:57 no podemos precisar si iban cantando si van de buen rollo que pero han llegado juntos los organizadores del congreso les han visto a todos buen escritos Ada Colau

Voz 0230 02:06 hoy el Rey que historia ayer la alcaldesa no fue a recibirle luego se sentó a la mesa luego hablo con él esta mañana en autobús dos días más y acaban en paella

Voz 2 02:19 ahora viene coche Everest

Voz 0230 02:37 también es posible él la idea de que fueran todos dentro juntos en el autobús y nadie hablando con nadie esto sería peculiar aussie hablan hoy hemos sabido que incluso los desplantes tienen un protocolo luego lo veremos mientras tanto el presidente del Gobierno Mariano Rajoy reanuda su actividad como líder internacional viajando a Túnez

Voz 2 02:56 ver Juana Garnett Sálvame

Voz 0230 03:02 hace meses que Rajoy no viaja dice que por causa de la crisis catalana sea por la crisis catalana o porque tiene que cambiar al ministro de Economía y le da pereza sea por la razón que fuera está bien que recupere la actividad porque ha perdido algo de practica el pasado viernes tuvo Mariano Rajoy una reunión en Bruselas sobre cooperación con África con una región de África llamada el Sahel formada por cinco países si salía Mariano Rajoy de esa reunión se disponía a explicar a los periodistas y se olvidó de los países suerte que los periodistas los iba llevando

Voz 7 03:33 es una reunión a la que asistimos la mayoría de los jefes de Gobierno y en su caso jefes de Estado de la Unión Europea también representantes de Naciones Unidas con los cinco países del Sahel Mauritania Mali Chad Níger si se hacen

Voz 0230 03:51 en Níger

Voz 8 03:56 Burkina Faso efectivamente eh que momento donde tendría la cabeza

Voz 0230 04:02 hoy porque sale de una reunión sobre eso es como salir de una reunión sobre las vocales decir hemos estado hablando de las vocales

Voz 9 04:11 con la la ese la esa no la he si la otra la la la

Voz 8 04:21 ya la la ahí la isla u gracias

Voz 10 04:29 la vida

Voz 8 04:31 acabamos twiterías

Voz 11 04:34 te nada citaría sean aunque sea lunes hay gente que aún tiene garitas desgrana como por ejemplo Calvo de Navidad

Voz 12 04:41 al señor tenemos que bajar su maleta bodegas tienen Bodega Bohemia Miami

Voz 11 04:47 hay forma más bonito recordar con tu pareja que esta que nos cuenta

Voz 12 04:51 Paco hace la maleta que te vas a por tabaco

Voz 11 04:55 aquí un buen ejemplo de Ariño tú crees en Dios sí dame a mí el paracaídas la verdad es que tienen muchísima razón este tuit miércoles diez

Voz 12 05:05 todos somos muy modernos hasta que el explota mi corazón de Rafaela Carra nos pilla con el puntilloso

Voz 11 05:11 ya acabamos las teorías con una voluntad de revisar la evolución de las especies a cargo de John Mamón

Voz 2 05:16 qué dicen los monos que volvamos casino es

Voz 13 05:22 tú y después a Nastun

Voz 0470 05:25 querías como todo el mundo sabe llegan

Voz 13 05:28 las noticias del Mundo Today

Voz 1981 05:30 la organización del Mobile World Congress ordena la retirada del nuevo Samsung Galaxy presos políticos es una edición especial adaptada al mercado español con carcasa amarilla ciento cincuenta y cinco gigas de almacenamiento y un carrete de imágenes que incluye veinticuatro retratos píxel la dos entre los que figuran los de Oriol Junqueras Jordi Sanchez y Jordi Cuixart sale divorciada y con dos hijos de una sesión de citas rápidas ya no recuerda al hombre del que me enamoré hace cinco minutos se queja el Rey obligado a besarse la mano Asimismo debido al desplante de los políticos catalanes se ha estado aplaudiendo durante dos horas frente a una pared vacía niños socio pata desmonta un bolígrafo para verle las entrañas tenía las manos manchadas de tinta y una mirada diabólica los cambios sociales obligan a Telepizza a repartir las pizzas familiares en trozos en distintas casas la nueva pizza familiar desestructurada reservará porciones sexta para el nuevo novio de papa con todas las anchoas que no quiera el resto camarera prefiere arriesgar la vida de un cliente alérgico antes de admitir que no sabe qué ingredientes llevan plato si se muere al menos sabré que llevaba frutos secos una olla de Barcelona preferiría vivir en una ciudad donde no la golpearan cada noche

Voz 0470 06:44 ciudadanos concienciados han organizado una cacerolada

Voz 1981 06:46 a defender los derechos de las olla albañiles construyen un piropo de veinte metros de alto es el primer piropo de la historia visible desde el espacio intenta rebobinar una cinta de lomo para volver a comérsela se trata de una cinta de lomo con los grandes éxitos de la vaca presentan en el Mobile World Congress un Puigdemont capaz de vestirse telemáticamente tiene más autonomía que el anterior hice carga de forma independiente

Voz 1704 07:32 no lo ha

Voz 0470 07:35 vamos a pasar lista como cada lunes en Todo por la radio

Voz 1704 07:37 con Pedro Francino si habéis enterado Usain Bolt el hombre más veloz de la historia ha dicho que ya ha fichado por un equipo de fútbol ya ficha ya fichado pero no ha dicho cuál aún no sabemos lo ha dicho pero lo ha hecho muy rápido y no nos hemos enterado el equipo que sea sólo necesita al portero que es éste sí que esta canción para arriba Haji que corra ya veremos lo que pasa no por eso hoy os he traído cinco Datos alucinantes de la vida de Usain Bolt que probablemente no sabía empezamos a contar del cinco al uno a empezando por el quinto Usain Bolt fue muy rápido desde el principio principio principio de su padre al óvulo en cero setenta y seis segundos vamos con el número cuál es real con nombres real es un Said pero él cree que se llama Usain porque de niño todos lo escuchaba con efecto doppler técnicamente vamos con el número a Usain Bolt lo que más le agobia en el mundo es la web de Renfe no no no lo puede concebidos como pero vamos con el número dos Usain Bolt batió su primer récord del mundo júnior con dieciséis años doscientos metros veinte segundos cigarrito incluido

Voz 2 08:41 el número uno de los cinco Datos alucinantes de la vida de Usain Bolt es que recientemente en Madrid

Voz 1704 08:46 cuando había niveles altos de contaminación Usain Bolt tampoco podía pasar de los setenta en la M treinta

Voz 16 09:04 sí sí

Voz 0230 09:50 todo este episodio del congreso de móvil en el mensaje que colgó Carles Puigdemont diciendo que el Rey será bienvenido el Rey de España será bienvenido a la república catalana cuando pida perdón por su comportamiento inconstitucional

Voz 8 10:09 acusa al Rey

Voz 0230 10:10 de comportamiento inconstitucional bueno debería felicitarle si fuera así no es raro en cualquier caso esto es raro

Voz 2 10:21 bienvenido a la república catalana en la película

Voz 0230 10:23 Arsénico por compasión Los amantes del cine clásico lo recordarán hay un personaje que se cree Roosevelt de cuando en cuando toca la corneta sube y baja corriendo las escaleras esto es como Puigdemont de cuando en cuando toca la corneta es sube baja corriendo las escaleras el caso es que la alcaldesa de Barcelona no acudió a saludar al Rey en la inauguración del Congreso por la falta de sensibilidad demostrada por el susodicho

Voz 0008 10:55 la poca sensibilidad que yo creo que ha demostrado el Rey con con esos hechos

Voz 0230 11:00 lo mismo hizo el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent con el agravante de que Torrent no hablo durante toda la noche entonces violento atraco cola aussie habló y le dijo al Rey que la Constitución se puede defender de muchas maneras al Rey todo el mundo lo dice cómo defender la Constitución como a los padres primerizos todos les dan consejos como en la comedia de Berto Berto Romero muy recomendable mira lo que has hecho pues todo el mundo al Rey le da consejos como todo el mundo de los padres consejo sobre el mes así saludo no saludo no por qué son porque son diez minutos lo explica de acodado el saludo

Voz 0008 11:35 lo que se suele hacer o que suelen organizar no cuando vi

Voz 0230 11:38 en el Rey que es una especie de

Voz 0008 11:40 sí yo de o lo que se suele conocer popularmente como besamanos aunque no se ve esa literalmente la mano no pero que nos ponen en hilera eh pues a las autoridades durante cinco diez minutos los quieren en hilera hasta que llega el Rey no saluda uno a uno no

Voz 0230 11:55 bueno entonces no saludo a sí misma mesa los dos

Voz 0008 11:59 algo Clausí conversación doy por hecho que vamos a ser todos educados y cordiales porque nos va con el cargo institucional

Voz 0230 12:05 entonces sí conversación educados cordiales no saludo si mesa no besamanos porque como dice Pablo Echenique si alcaldesa no sirva que sacan de esa no si todo esto es un protocolo que es inventado pero un protocolo todavía puede ser más disidente con el protocolo Torrent no saludos y mesa no conversación no autobús en el caso de Roger Torrent presidente del Parlament nueve Sámano si mesa sin hablar es decir no besamanos y mesa no hablar tampoco conversación de sobremesa no autobús esto es bueno es un protocolo de residencias esto es tres hombres complicadísimo ser residente

Voz 8 12:41 taparle

Voz 0230 12:44 la lista catalán Miquel Iceta esto le parece un despropósito

Voz 12 12:46 yo no quiero que en Barcelona empieza a correr la especie que en Barcelona ni siquiera ese recibe viene al Rey de España

Voz 0230 12:52 toda la presidenta andaluza Susana Díaz ya advirtió hace tiempo sobre Ada Colau y ahora lo recuerda en tono de honda preocupación porque dice las cosas si no le hacemos caso

Voz 18 13:01 ya lo dije hace mucho tiempo no ha sido ni neutra

Voz 0230 13:05 ni imparcial el popular andaluz Juan Manuel Moreno hace una afirmación

Voz 4 13:10 que no le gusta al jefe del Estado el Rey de España no

Voz 0230 13:14 pese a nosotros y que no Cut pero el Rey no puede ser como los pimientos del Padrón que a unos gusta y otros no y hubo ayer una primera reacción de nervios en el Gobierno pues os portéis malos quitamos el Congreso como cuando los padres dicen a los niños te quito el juguete hoy ha sido distinto escuchamos al presidente del Gobierno Mariano Rajoy decir que los gestos de Ada Colau no pueden empañar el congreso de móviles ojo al

Voz 19 13:36 alguien y luego el hecho de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema menor que en ningún caso puede empañar lo más importante que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona

Voz 0230 13:53 cuidado con el alguien porque podría estar a punto de renacer la terrible civilización de los algún

Voz 20 14:00 los algunos son una especie de ser como el de la forma del agua la peli de Guillermo del Toro pero en peligroso Guillermo Montoro a gente no pero los algunos son peligrosos los algunos son peligrosos porque son enemigos

Voz 0230 14:12 de la realidad hay algunos que tienen como

Voz 4 14:15 qué bicho ante su enemigo implacable

Voz 20 14:17 que se llama la realidad los algunos tienen malas políticas económicas van las políticas económicas de algunos los algunos son unos irresponsables fue por la irresponsabilidad de algunos nos algunos tienen una peligrosa alianza con los esos esos que prometen ahora el oro y el moro

Voz 0230 14:37 si los eso sí los alguno se alían se puede montar la de Dios

Voz 8 14:41 ya no te digo si aparece alguien

Voz 0230 14:45 menos mal que está Puigdemont impidiendo el paso al Rey

Voz 21 14:48 en la república catalana es de las imágenes buena buena buenas Puigdemont en Bélgica es perdiendo pasaportes de la República catalana hay afirmando que el Rey de España sólo será bienvenido cuando pida perdón por no cumplir la Constitución española es una tema

Voz 0230 15:03 Prada buena de frases e las cosas como son tenemos Artur Mas diciendo que en realidad nunca proclamaron la República y preguntándose en voz alta esto fue un engaño es un engaño o es una versión parece que Puigdemont seguiría engañado tendrían que llamar decirle oye que lo de la República fue una exageración también tenemos como frase buena la de Rafael Hernando cuando le preguntan por la financiación del PP yo soy afiliado

Voz 8 15:30 muchas gracias a todo esto

Voz 0230 15:33 no sé si habréis notado que en los últimos tiempos Albert Rivera hasta como crecido

Voz 11 15:37 se está

Voz 8 15:41 está como venido arriba parece como que se gustan mira que parece tan vuelan desde la oposición estamos liderando las reformas España imaginados que no haremos y gobernó más motivos para que se venga arriba Rivera

Voz 0230 15:58 esta encuesta dice que son el segundo partido en Andalucía el PSOE primero ciudadanos II El Partido Popular tercero escuchamos la preocupación de la presidenta de Andalucía Susana Díaz

Voz 18 16:08 te dan ánimo fuerza y ganas de seguir haciendo las cosas bien me preocupa de la encuesta el derrumbe del Partido Popular puede provocarles un estado de nervio que imposibilita un acuerdo sobre financiación

Voz 0230 16:21 pues aquí todo el mundo está preocupado por los demás por cierto que el líder del PSOE

Voz 8 16:31 bueno la verdad es que no he hecho nada ayer Susana Díaz del país como me alegra decía Susana Díaz en la entrevista el país como me alegra ver que Pedro Sánchez está haciendo lo que yo decía y añadía y apoyo de veces Pedro apoya

Voz 0230 16:51 Rajoy advierte de una mezcla letal que nos amenaza peor que los algunos

Voz 0470 16:55 ahora nos enfrentamos a un amigo

Voz 4 16:58 la letal para nuestro país al Socialismo se une el populismo

Voz 0470 17:03 en sus distintas versiones

Voz 4 17:06 madre mía peor lo puede ser Rivera

Voz 0230 17:08 también en la línea de que le preocupa a todo el mundo le preocupa a los demás Alves Rivera le fastidia que el PSOE y Podemos estén desaparecidos porque tiene que cargar él solo con España lo dice como que les gusta le da una Ramis el PSOE Podemos es el espera que no han propuesto

Voz 22 17:23 nada más allá de la de la pancarta

Voz 0230 17:27 no no no no puede

Voz 8 17:28 hombre blandengue de texto

Voz 2 17:36 no

Voz 1704 17:42 poco que Broadway con Pedro Aznar convocada lunes va bueno todo esto del Mobile World Congress es una cortina de humo eh para lo realmente importante el día de hoy veintiséis de febrero se celebra de esos días mundiales que no tiene mucho sentido pero ya sabes que no hay días mundiales sin Día Mundial ya sólo falta el Día Mundial del Día Mundial pues hoy es de mis favoritos es el Día Mundial del pistacho o Munich

Voz 8 18:02 eh eh si estamos todos de acuerdo

Voz 1704 18:09 con amigas un fruto seco tiene su propio día para el paracetamol no tiene Día Mundial el ibuprofeno tampoco pero que para que el pistacho si eso sí que es fruto seco estaremos de acuerdo a lo mejor ese récord pistacho es el Barça y a cardos el Madrid se van repartiendo los títulos del mejor frutos secos el país del mundo donde más pistacho se consumen esto no sé si lo sabíais es Estados Unidos no y eso que dicen que el pistacho es bueno para adelgazar el hice lo comen com con bacon doble cristal eso mayonesa y lo curioso es que el pistacho es de procedencia árabe concretamente de Irán o sea que es la única cosa árabe que en Estados Unidos gusta a todo el mundo el pistacho es el fruto seco más antiguo que se tiene constancia en la vía ya aparece en un pasaje en el que Jesús lo intentó abrir no pudo entonces ya se pasó al pan que era muchísimo más fácil

Voz 2 18:53 sí

Voz 1704 18:54 durante el día de hoy has visto hoy verás publicados artículos sobre lo bueno que es el pistacho adelgazar eso sí vale una pasta si tu colega te pone pistachos aperitivo pídele pasta porque tiene eh en algunos países de Asia el pistacho está relacionado con la suerte te sale cerrado se considera un mal augurio pie o petición absurda

Voz 17 19:19 ha cinco un vistazo esos tirar el dinero maldita sea vivero hombre el Whatsapp bien Huete verde y fuerte yo escribiera continuación lo leído es muy él pistacho qué colza que lo eh cero echaban la ley tú ya ya

Voz 2 21:01 quiero Stevie Wonder centrales

Voz 23 21:06 la Ventana Francina

Voz 2 21:20 cinco y treinta y seis minutos de la tarde cuatro y tres

Voz 0470 21:23 Days seis en Canarias enseguida saludamos a nuestra invitada que está en los estudios de Radio Zaragoza pero antes

Voz 1 21:28 Especialistas secundarios

Voz 3 21:37 bueno vamos a hablar de

Voz 11 21:39 cogía deportiva entre otras muchas cosas y está listo en conmigo de acuerdo en que existen pocas guerras psicológicas más intensas que en la que se declaró entre un portero y un delantero en un penalti decisivo entre uno y otro otra tratan de intimidar se con mira Haditha frases citas con gestos cuidado en esta guerra porque esta guerra suele tener consecuencias nefastas me acompaña Xuso mano de hierro Valerón es un portero que vio vivido una batalla buenas tardes

Voz 12 22:07 sarda o lo he visto una batalla psicológica terrible en un penalti verdad la tanda de penaltis llevamos cuatro cuatro última penalti no hubo penalti te lo lanzó cerca el delantero al Parc punta penalti sonríe mala y empezar lo que son las provocaciones me dice por la por la derecha te lo voy a meter hiriendo a la derecha de espero le digo vale no tiene mantienes firme no no les metió un gol arcoiris matado ahí el serrín con los ojos cerrados dice voy a marcar cada vez se acerca más siguen las pullitas cada vez más cerca frente a frente retando no sabe con con la mirada nos insultaban total porque además no podía haber el el el fulgor de los diez gente llevando a sus ojos las punta de la nariz se rozaban muy cerca de ahí pasó lo que tenía que pasar es Nos basamos aparte nada como nunca nadie sabe en la vida tienes sensación partió como comerse un melocotón en verano que jugoso no tuvimos ahí basándonos más de un minuto debió Un beso eterno no ya luego nos reímos oí agarrado a la cintura entre risa nerviosa ahí beso nos prometimos amor hicimos planes de futuro ya para toda la vida ya sea tuvimos un buen rato agarrados de la cintura y otra cosa es nuestro futuro colorados do muy colorida o no el colorao interesa muchísimo saber la reacción de los demás que estaban allí en el partido bueno maravilla eh si se la jugadora no aplaudían de los dos equipo eh gritaban viva su Urra vivan los novios no rodeaban que pública en pie aplaudiendo al estadio la megafonía puso música preciosa

Voz 11 23:39 son afonía se adelanta ni pienso eh fue el triunfo de del amor desde luego que sí instaba a los celebraban que bonito Árbitro

Voz 12 23:51 pues el árbitro tuvo que intervenir no claro pero de buen rollo y buen rollo se secándose las lágrimas con un pañuelo sí estaba emocionado se dijo que se alegraba mucho para nosotros pero bueno que faltaba un penalti que habría que adaptarlo no se agarrados de la mano fuimos hacia la pelota al poquito con esta música se deben perderse eso eh yo a Messi me sitúe en la portería a portería no de zaguero zaguero vale el cancerbero también veros ver David dócil de recordemos tratando de penalti estaba empatada el último penalti claro enmarcaban marcarnos eliminaban no

Voz 11 24:23 entonces decidió tirarlo fuera para que nadie ganara a mi hija que quedar en paralelo del eje me sentaría junto al palo amor tu dado yo lo quiero hacerlo ahí

Voz 0230 24:34 otro Pita no son reímos

Voz 12 24:36 miramos a los ojos

Voz 11 24:38 y ahí lo pudo ver como que ahí los pude ver que el que el amor somos aquel que dices

Voz 12 24:45 me levanté dolménico de suelo yo disparo con una potencia bestial contra el palo contrario dices Santé pero no llega a tiempo entonces la pelota dentro como uno más El Salón salió corriendo fuego fuego salió corriendo hacia sus compañeros a celebrar la clasificación ocho sea todo era una mentira todos los besos la sonrisa las promesas Los Bambones bombo ese tiempo no sendos a cosa me banquillo me al una caja con una carta con una clan vale yo caí como una colegiala me doblegó emocionalmente me manipuló

Voz 11 25:18 esto como te llevabas Xuso si esto es un es una es un uso de la psicología en el deporte muy sofisticado y me parece a mí que extremadamente cruel que te dijeron los de tu equipo cuando vieron que aquello era todo

Voz 12 25:30 mascarada no la entendiera perfectamente ella hubiera hecho lo mismo te gusta el fútbol el mundo del fútbol cuidado jugadores y seguidores es súper comprensivo con el amor sobre todo con lo haremos sexual si eso es verdad te recientes de algo a pesar de que perdisteis el gol lo que yo juegue las cartas con el amor no aposté perdí eso es todo

Voz 8 25:50 qué bonito un poco de rabia te cuento

Voz 11 25:53 ahora estoy en contacto con el delantero

Voz 12 25:55 en lo que va de hecho en cuanto le le le vuelva a verle arranca con la nuez con los alicates que no te llamen pues Xuso muchísimas gracias por compartir con con toda la gente de La Ventana está emocionante y gracias a vosotros por pagarme el taxi la merienda y este abrigo maravilloso digo vamos que que los tíquets aquí

Voz 0470 26:11 a Olga Nebra gracias Xuso ambiente antes Él los tíquets Olga Nebra tiene que presentarnos como siempre a través de la música el perfil de nuestro nuestra invitado de hoy

Voz 24 26:21 la música puede alimentar positivamente el alma Patricia

Voz 1636 26:25 mire será nutre con canciones que le

Voz 24 26:27 dudan a dar pasos firmes en su vida

Voz 25 26:32 descubrir el mundo eh

Voz 1636 26:35 esta canción de Borja Navarro se la dedica a sus padres y a ella misma porque habla de eso de lo esencial de la vida las cosas sencillas

Voz 26 26:47 cerrar ídolo con mayúsculas

Voz 1636 26:51 cuenta con valores que para ella son esenciales en la vida la actitud que tenemos ante ella el valor que tiene esto

Voz 27 27:00 pequeñas cosas que no dejan una huella en el alma unos

Voz 28 27:05 si quiere ver en que nos Mato voy a

Voz 1636 27:14 hoy puede ser un gran día estais la imagen que le devuelve el espejo a Patricia cada mañana cuando respira hondo y sale a correr por la ribera del Ebro

Voz 2 27:24 hoy puede ser un gran día plan así

Voz 1636 27:29 esta canción de Los Panchos la escuchaba en casa han desde que sus padres se separaran tenía cinco años recién muerto Franco Patricia me cuenta que alimenta recuerdos buenos y malos del pasado y que además también degenera una conexión con la nostalgia

Voz 29 27:48 vale

Voz 1636 27:54 este recorrido lo cierra con un deseo

Voz 30 27:56 casarse con su pareja con esta canción sonando de fondo eso sí deberá compartirla con su otro amor Manuel Serrat

Voz 31 28:08 que no se animan a donde con los campos

Voz 0470 28:20 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Patricia Ramírez buenas tardes que qué bonito es muy bonito verdad

Voz 1681 28:30 precioso Patricia que fue psicóloga deportiva

Voz 0470 28:33 la de equipos de fútbol como el Mallorca como el como el Betis que ahora es con deportistas de alto rendimiento más imparte conferencias talleres y todo eso viene presentarnos un libro que propone un reto si saliera a vivir qué harías para tener un día pleno esto además se que durante el proceso de creación y lo lanzase en las redes sociales que te respondieron así un poco de todo no general Patricia Perdomo y para gente apuntaba

Voz 1681 28:56 la gente respondió cosas muy sencillas que yo creo que todos tenemos acceso a ellas tomarte un café tranquilo pasear por la playa darte una ducha sin prisas poder leer un periódico no sólo sea cosas que realmente podemos hacer a diario que Silos tuviésemos como innegociable seguramente y prioridades la establece haríamos un ratito y harían que nuestro día fuese más pleno pero con el ritmo este que llevamos el cerebro multitarea ABC los detalles de la vida se nos olvidan

Voz 0313 29:22 eso quería preguntarte porqué no hacemos esas cosas porque no podemos au porque no caemos en ellas

Voz 1681 29:27 porque no caemos nos metemos en una mala rutina en la que equivocadamente nos metemos prisa pensando que llegaremos antes que ahorraremos tiempo cosa que no es cierta porque además se ahorra son diez minutos que luego no saben lo que hacer con ellos si ir al final es es el mal hábito no yo creo que para poder cambiar estos hábito buenos que requieren poquito tiempo pequeños momentos de felicidad al día hace falta plantearnos lo hacer una lista tener un compromiso con ello dedicarnos ese tiempo

Voz 0470 29:54 pero es una cuestión de de organizarnos mejor o de actitud o una mezcla los dos

Voz 1681 29:59 las dos cosas no la gente suele decir que no tiene tiempo y es cierto que hay personas que planifican su día para que quepan cosas que de un día de treinta y no lo tiene para ello tenemos que saber establece que ver con la actitud porque hay mucha gente queriendo vivir una vida un poco más saludable queriendo leer un poquito más queriendo hacer cosas que enriquezcan su mente pero luego nos metemos en una rutina en la que te tumbas en el sillón coger las redes sociales con la televisión terminas bueno pues invirtiendo un tiempo del que luego no te sientes muy satisfecho

Voz 0313 30:26 a una pregunta que plantea el libro que a mí personalmente me parece muy interesante empecé casi decisiva cuando nos invitas a plantearnos lo siguiente esto qué te preocupa hoy mañana valdrá la pena si esto lo hiciéramos con con una cierta frecuencia yo creo que el resultado sería espectacular

Voz 1681 30:41 pues sí porque terminamos dándole la conducta este rumiar no que es horrible y en la que incrementa nuestro nivel de ansiedad rumiar y rumiar primero sobre cosas que no siempre controlamos no dependen de nosotros sobre cosas que dentro un tiempo no van a ser tan importantes cuando tú miras atrás dices madre mía que perdí toda la semana que te falta de sueño que estuve dándole vueltas a esto o que se ha solucionado solo o que no tiene solución pero en ese momento si no sabes dejar de rumiar que hay forma de hacerlo al final te termina quitando el hambre el sueño y las ganas de hacer cosas que valgan la pena

Voz 0313 31:12 sí señor oye Patricia es trabajado decía antes que como psicóloga en varios equipos de de fútbol que que aporta o que hace una psicóloga que que no puede hacer un entrenador cuál es el valor añadido

Voz 1681 31:22 bueno el psicólogo como ha hecho una carrera de Psicología del Deporte pues maneja una serie de variables psicológicas como es la atención la concentración la percepción la rapidez la toma de decisiones y saber sobreponer te ante ante una caída aprender a gestionar eficazmente el error saber mantener la ambición cuando llevas una buena racha son variables que casi todas tienen una base neurocientífico osea hay que entender el cerebro y saber cómo funciona el comportamiento humano para poder trabajar las no siempre hace falta que un jugador tenga falta de confianza o fracase el cerebro como esta en plástico nosotros podemos entrenar lo para que tenga un poco de concentración más para que esté más atento para que sepa decidirme

Voz 8 32:01 rápido

Voz 1681 32:01 para que sepa no rumiar un un error como el penalti que le marcaron a este pobre Xuso no que uno pueda sobreponerse y seguir jugando no lo pasa que incluso estuvo en el final del partido yo es pobre hombre ya poco tenía que hacer y enamoró

Voz 0470 32:13 la alguna alguna vez te una historia parecida a la de

Voz 8 32:19 no la verdad es que no

Voz 0470 32:22 claro que formaba ya claro porque uno de los códigos además cuando hablas

Voz 32 32:27 de de enciende de examinar de bucear en el

Voz 0313 32:29 sin en el interior de un deportista las caídas y tal es el concepto de rival es lo mismo un rival con adversario sea cómo se prepara eso como como tienes que ver al que tienes delante es como un adversario como rival

Voz 1681 32:41 yo creo que como un rival no yo yo creo que tenemos que sobre todo respetarlo porque no en que tú pierdes el respeto al rival pensando que puede jugar peor que tú competir peor tu cerebro de una forma no consciente se relaja al relajarse no es capaz de dar todo el potencial que uno tiene entonces el revés el rival hay que empezar por respetarlo hiciese puede pues por supuesto cuanto más información tenemos ante una situación no ante una competición más seguros y controlado nos sentimos pero no siempre el rival es controlable entrado en lo que depende de ti

Voz 0313 33:09 eso que dices valdría para jugadores para aficionados también bueno eso sería sería lo deseable no

Voz 1681 33:15 sí lo que pasa es que claro la afición dicen que la afición es soberana no iba dentro del del mundo del deporte de alto rendimiento se mueven tantas emociones y tantas pasiones que a veces confundimos el saber estar con la pasión

Voz 0313 33:26 el otro día leí una entrevista con Gianfranco Zola que eso era es un centrocampista italiano buenísimo que jugó la selección tio muy fino muy bueno decía que le había costado mucho lleva costado años incluso superar no hablaba de depresión pero casi cuando dejó de ser profesional deportista de elite cambiar de aquí le costó muchísimo cómo se hace eso Patricia

Voz 1681 33:45 sabes por qué porque hay muchos jugadores que son que confunden ser jugador Concert persona cuando dejan de jugar se piensan que todo su valor que tenían como jugador de repente se pierde entonces tenemos que trabajar con los jugadores cuando están en activo para que sepan que su valor está por ser persona que la vida te ha dado un talento que te has podido desarrollar gracias a una serie de valores que pertenecen a tu persona como es el sacrificio la disciplina el el compañerismo que eso lo vas a seguir manteniendo lo ideal en ese momento en el que uno empieza en acabar su carrera profesional es empezar a soltar de un lado y coger de otro volver a ilusionarnos con un proyecto ya sea una carrera a una empresa con un con un proyecto para que cuando suelten no te vea solo

Voz 32 34:25 leí en alguna entrevista que quisieron

Voz 0313 34:28 admitía que te encantaba celebrar los triunfos con los jugadores de los equipos donde habías trabajado eso lo echas de menos

Voz 1681 34:34 pues la verdad es que la dinámica un vestuarios echa de menos se echa de menos porque hay emociones muy intensas y tú cuando ibas emociones intensas al final terminas teniendo mucha complicidad allí lazos emocionales con con esa gente con la que trabajas también los momentos malos te unen muchísimo no porque en ese momento sólo sólo tú y sólo la gente que está dentro comprende lo que se está sintiendo desde fuera no se puede ver eso lo echo de menos pero también es cierto que dejar dejar de trabajar dentro un equipo me ha dado mucha calidad de vida sobre todo familiar no poder yo no yo no pasaba un fin al día siguiente a veces hay viajes larguísimos disfrutar de la familia para mí ahora es un regalo

Voz 0313 35:10 los hombres los jugadores te aceptaron siempre correctamente y bien por ser mujer

Voz 1681 35:15 los hombres me aceptaron porque soy psicóloga no porque

Voz 0313 35:17 mujer ya ya pero pero sí

Voz 1681 35:20 eh mira yo creo que entró alguien yo me eduqué con mi padre con mi hermano a mi hermano les encanta el fútbol así que vivido el fututo a la vida entonces cuando yo entro en un vestuario yo como psicóloga me gustaba el fútbol hizo me gustaba sabía entender su idioma osea los términos que utilizaba sabía las reglas del juego y me apasionaba yo creo que yo viera una una profesional que entendía el trabajo que estaban ejerciendo y que tenía mucha motivación y mucha pasión por ayudarles a posa aprender a pensar de una forma distinta a manejar las emociones a cambiar conductas que les ayudase a tener mayor regularidad en su profesión

Voz 0313 35:53 oye Patricia no te has planteado nunca ser psicóloga de de políticos

Voz 8 35:58 ay no no me gusta nada yo para trabajar y ahí no

Voz 1681 36:03 porque yo para trabajar en algo tengo que sentir pasión ya no siento pasión por la política la sentí cuando tenía dieciocho años yo decía que quería ser presidente de España tú fíjate qué barbaridad me encantaba la política me encantaba ir nefasta amor soy como muy transparente pero no no no no es algo que me me afectado no no no no me atrae nada

Voz 0313 36:24 en qué momento te desencantada este tanto como cuentas de la política

Voz 1681 36:28 no fue un momento fue un proceso ha sido un proceso cuando he visto que por uno hoy por un lado hay mentiras y faltan valores entonces para mí como lo de la escala de valores es algo tan importante en la vida ya me da igual que de un lado y de otro me siento totalmente defraudó

Voz 0230 36:40 la

Voz 1681 36:41 cada vez que escucho algún político tengo la sensación de que están haciendo como una competición de a ver quién es más irónico a ver quién tiene la broma graciosa a ver quién ataca mejor y soluciones yo escucho poco

Voz 0313 36:49 yo no quiero es que tendrías mano como profesional para decirme habían oye mira esto que estás haciendo no por aquí no va bien

Voz 1681 36:54 pero yo creo que una persona consiga hacer bien su trabajo cuando disfruta de lo que haces yo no creo que fuese disfrutarán

Voz 0470 37:00 vale vale venga entramos en tiempos de Rueda eh

Voz 8 37:03 enseguida entramos en tiempo de radio prensa aquí pregunta

Voz 0313 37:05 todo el mundo el primero Kike

Voz 0470 37:07 sí es muy fácil cuál es la canción infalible para poner en El Vestuario y salir al campo hecho o echa una fiera era de es que no

Voz 8 37:16 le hemos pregunta coño

Voz 0470 37:23 no bueno sí pero no en el vestuario es un partido por favor más preguntas Arman

Voz 11 37:31 hola Patricia mira yo que te tengo aquí voy a hacer una una pequeña consulta gratuita que tengo un problema vivo rodeado de runner

Voz 8 37:38 sí yo también yo también soy una

Voz 11 37:41 vale entonces no sé si soy un caso perdido o no pero no encuentro el más mínimo placer ni beneficio a la práctica deportiva pudo hacer algo o no es ni siquiera lo intento

Voz 1681 37:52 no no no primero puede leerte un capítulo que hay en mi libro sobre cómo motiva

Voz 8 37:55 para hacer ejercicio y te voy a decir por qué porque sí

Voz 1681 37:58 mira porque los beneficios del ejercicio físico en el cuerpo los conocemos pero si tú supieses cuáles son los mentales como mejoraría tu salud mental y como mantelerías tu cerebro joven buscaría es la motivación aunque fuese haciendo zumba

Voz 8 38:10 no te interesa cubierta me entero

Voz 11 38:13 espero que me mentalmente sí acabó agotado que qué beneficio en el agotamiento

Voz 1681 38:18 no no no el agotamiento o no lo que es la atención la concentración tu nivel de bienestar en Isabel lo que llegar a mayor como mi abuela con noventa y cuatro años con un cerebro privilegiado que te

Voz 8 38:27 pero si bailaba

Voz 1704 38:34 vale lo intentaré que albano punto dos preguntas orales a mis propias curtido Patricia bueno algo os vais a correr juntas

Voz 8 38:44 ahora

Voz 1704 38:50 sí sí ya no sé lo que iba a preguntar blancos Patricia que te quería preguntar con el tema de ser Coast de futbolistas para que yo lo entienda cómo es posible o cuál es el primer problema de motivación que puede tener un señor de XXI veintiún años millonario que ha cumplido sus opciones

Voz 0470 39:07 el futbolista hay que te me baja tópico pero quiero saberlo quiero saber qué te di

Voz 1681 39:12 es un futbolista en el vestuario emotivas cualquier profesional gane lo que gane por eso no se lo diría a Nadal y Nadal también gana mucho dinero

Voz 8 39:18 igual que lo que van está motivada

Voz 1681 39:20 siempre para ser mejor para dar su mejor

Voz 1704 39:23 pero claro no lo que te pregunto es cuál es el principio la principal causa de desmotivación

Voz 0230 39:27 no cuál es la motivación alarga malo normalmente

Voz 1681 39:29 de que las cosa no te salgan y uno empieza a desconfiar de sus posibilidades no hoy de sus habilidades te metes ahí en un bucle en la que empiezan a fijarse más en lo que no funciona que en lo que sí pero sí claro o de cualquier profesional cuando las cosas no le salen se desmotiva porque tiene la sensación de que no cumple con las expectativas no va por ahí

Voz 8 39:50 este mire a pero no estaba pensando

Voz 1704 39:56 echando en Douglas del Barça que no jugó ni un minuto y ganó cuatro títulos entonces bueno pero estaba bajista

Voz 0470 40:00 el equipo más preguntas Xavi cuál sería entre comillas no los Sporting costaba el año pasado dijo me la fácil porque este es un poco más seria cuál sería entre comillas la lesión psicológica más frecuente en un deportista la lesión si una de ellas vamos más común yo creo

Voz 1681 40:21 de la inseguridad no cuando tú tienes inseguridad y falta de confianza en ti mismo no es capaz de dar todo lo que tu talento es es capaz de dar no entonces sí votó por inseguridad lo podemos entender que me lo pasas como lesión como como animal de compañía pues y seguridad

Voz 0313 40:36 esto pasa André Gomes creo por es una opinión personal eh pero en fin no vamos a profundizar tampoco porque sé que no habría consenso

Voz 0470 40:44 somos el teléfono de Patricia más preguntas Toni

Voz 0230 40:46 sí sí mira hablando de André Gomes los aficionados al fútbol vemos un partido a veces iremos como unos va muy deprisa van como motos y otros va muy despacio parece que vayan a parados y entonces tienes la impresión como aficionado de que unos están físicamente mejor preparados que otros pero luego escuchas al entrenador dice no no es mental es mental es mental esto tú lo sabes

Voz 1681 41:13 soy yo que sé es que siempre y cuando no se encuentra la causa también no siempre

Voz 8 41:18 no esto

Voz 1681 41:20 tú no siempre oye hay jugadores incluso que saben por la edad aprender autorregularse y saben cuándo tiene que ir y cuando no pero vamos me parece como muy insensato por mi parte juzgar algo que ahora no conozco pero en general yo creo que lo más correcto preguntarle incluso al propio jugador oye porque no has corrido más igual tampoco era sumisión no que hay veces que no sólo tenemos unas expectativas puestas en lo que tienen que hacer y luego en la dinámica interna ha decidido otra cosa pero también a los entrenadores les encanta decir es que falta de actitud y luego les piden al titular jugadores pero tampoco dan herramientas para entrenar la actitud que la actitud más algo que nace de forma espontánea la actitud algo que hay que entrenar porque como entrenas algún algún tipo de estrategia no

Voz 0313 41:57 oye Patricia me meto yo he perdón las las lesiones musculares por por por bloqueo mental no son leyenda urbana se producen a veces es verdad

Voz 1681 42:06 bueno sí que dice no que hay que tú te puedes lesionar por culpa del estrés yo creo que el estrés y el estrés lo que hace a cualquier persona no solamente a los jugadores tensar nuestra musculatura porque nos prepara para luchar o para sí para luchar o para quedarte bloqueado no para defender esa tensión muscular cuando tú tienes ansiedad en un partido porque no está cumpliendo con las expectativas au por lo que sea sitúa esa tensión muscular le añades la propia tensión muscular del partido pues puede ser que tenga un efecto de sobre entrenamiento entonces sí es cierto que cuando una persona está estresada aumenta su probabilidad de tener lesiones porque tampoco juega fluido entonces sino juega fluido en esa precisión que tienen ya en ese desgaste pues puede ser que te lesiones

Voz 0313 42:46 está bien Roberto por cierto que me dice Marta Estévez

Voz 33 42:49 Douglas se fue al Sporting y ahora está en el Benfica

Voz 0470 42:51 de forma alegramos el él tenía que ver con el Vestuario desde el punto de vista del entrenador un entrenador al margen de que domine

Voz 33 43:00 hay ciertos conocimientos técnicos etcétera Es importante que sea un poquito manipulador

Voz 1681 43:05 bueno yo creo que hay una diferencia entre manipular e influir yo creo que tiene que ser alguien que influya de forma positiva insurgente para sacar el mejor rendimiento de su equipo de trabajo yo creo que es mejor influir lo de manipular suela suena

Voz 8 43:19 hace

Voz 0313 43:20 Patricia tu trabajo como psicóloga deportiva es más eficiente más fácil más difícil en un equipo o con una persona es decir con un tenista con un ciclista o con un equipo de fútbol balonmano colectivo lo que fuere

Voz 1681 43:32 pues pues la verdad es que igual no es igual mi trabajo distinto porque la persona que compite a nivel individual es su propio escaparate y a veces suelen ser personas un poco más obsesivas y controladora porque de ello depende todo y luego en un vestuario pues la responsabilidad está más repartida no no hay tienes alguien que te apoya en caso de que tute equivoque siempre hay alguien que va a estar ahí las variables que trabaja son las mismas pero pero el trabajo es en sí es distinto por por el nivel de responsabilidad con el que se ve un jugador individual

Voz 0470 44:06 Patricia Ramírez autora de si saliera a vivir qué harías para tener un día pleno muchísimas gracias por estar en La Ventana