Vincent R. Werner autor del libro "It es not what it is. The real (S)pain of Europe"

Voz 0313 00:00 pues ya estamos aquí con la ventana abierta un día más en la Cadena Ser con Roberto con Isaías como todas las tardes bienvenidos compañeros hola buenas tardes hasta hoy hoy yo creo que en esta primera hora de programa deberíamos estar Un poquito más callados que de costumbre tomar nota enseguida entenderán los oyentes porqué haber esto iba a decir padece el comienzo de un chiste pero está algo bastante más serio no eran una vez un inglés que Michael Robinson buenas tardes hola Michael y sueco que es Tom calendas que conocen los oyentes ya Hoy por hoy de hace tanto tiempo y Atón buenas tardes bienvenido y un holandés y lo que es el que acabamos de citar como autor de este libro y que van a conversar en directo esta tarde está en Radio Barcelona Vincent Berners buenas tardes qué tal

Voz 1 00:45 muy buenas tardes bien sentencia moda eso qué tal os conocéis con con tono con mayor os conocéis por casualidad no no no no no no no he tenido el placer bueno pues ya os conocéis en la radio Ibarretxe tener el protagonismo muchos tras porque

Voz 2 00:58 Sacyr de igualmente a partir del del libro

Voz 0313 01:00 oye el libro Vincent y ocho la lista de virtudes hace un ratito y me quedo corto es para decir al final bueno pero por lo demás bien no pero pero por lo demás bien no que es de toda esta lista cuál es el defecto español que te da más rabia

Voz 2 01:17 vamos a ver yo yo no

Voz 3 01:19 es un defecto que me más Arabia pero si esa si hay un defecto que destaca porque el libro se llama eres no obstante introducción de no lo Kai Long no Nos lo cae está está vinculado a una actitud que lo bueno que yo describo como perfil de cero

Voz 4 01:39 eso de dar por bueno la primera explicación en un debate tú hablas por ejemplo de la educación dices aquí no se discute a los profesores es verdad

Voz 3 01:49 por qué crees que ocurre esto y y ya yo yo creo que hay hay mucho para los profesores que sí

Voz 0313 01:57 eso es bueno y eso es bueno como debería ser

Voz 3 02:00 pero también estaría bien si hay un sí sí sí supere sí se supone crear un profesor queda ahora mismo todo el mundo está está apuntando todos los hechos entre días de de lo que dice profe pero realmente no se sabe si son hechos igual los alumnos tienen sus pensamientos propios y yo creo que podría tener más valor crear un debate con un profesor que sólo apunta

Voz 0313 02:30 oye Vincent tú porque has escrito este libro

Voz 4 02:33 ha ido como no sé como como terapia o es un desahogo él tenía ganas de hacerlo hace tiempo cómo ha surgido esta idea

Voz 3 02:41 pues al principio quería filtrar mis ideas estaba estaba trabajando para una entidad financiera holandesa la gente los directivos en Holanda no me entendieron la lentitud por ejemplo cuando vinieron a España teníamos un montón de lunes y a todo el mundo dijo así si es que buen plan al final no no ha salido nada yo estaba persiguiendo a esta gente que que dijeron que fue que fue en buen plan por ejemplo pero fue desastroso

Voz 5 03:17 eh

Voz 3 03:18 he perdido mucho tiempo en en cazar a gente que que dijeron que estaban involucrados en el proyecto y al final el

Voz 0313 03:26 y sin embargo llevas un montón de tiempo viviendo aquí que es lo que qué es lo que te atrae lo que es lo que qué es lo que te ata para bien de España que has encontrado a Quique como para decirme van quedar

Voz 3 03:37 es lo típico no la calidad de vida a la gente el tiempo

Voz 0313 03:43 el tiene comida en el tiempo tenemos poca influencia a nosotros

Voz 3 03:49 bueno sólo son los tópicos típicos no los temas típicos que que no atraen

Voz 0313 03:55 Michael y Tom a me gustaría de verdad que hiciéramos eso de que venir a Isaías en contra de lo que está tomando notas yo luego debatirá también que no sé qué contrastar Ice un poco todo cuando llevas tú

Voz 6 04:07 veintiséis veinticinco ir yo voy a confesar que son los más Felix este medida así que yo tengo una visión de Spanair muy diferente de Vincent de reconociendo que todos los países y todos los pueblos y culturas tienen sus defectos pero eso depende

Voz 0313 04:20 tú tienes que viste un libro hace un par de años y todo eso salirme con ñ si tú lo era mucho fue un gran libro ustedes con todo

Voz 3 04:28 pero es que tengo yo yo también estoy muy a gusto aquí y me me encanta es por qué no has escrito entonces un libro un y no a España

Voz 0313 04:35 no queremos ser himno no por favor un homenaje a España

Voz 3 04:43 pero para despertar al país y también para despertar a la Unión Europea yo creo que hay muchas cosas que no que no funcionan bien todos los lo sabemos todos los hablamos en Agbar los amigos pero al final no no no hacemos nada

Voz 1546 04:57 el Consejo yo lo he dicho muchas veces

Voz 0313 04:59 Michael le ha comido

Voz 1546 05:02 el contigo cables no en antena incluso de que España pues comparándolo con el Reino Unido el Reino Unido por ejemplo dónde nací viví pero menos veintisiete es mi vida a es un país muy fastuoso es que tiene muchas virtudes cientos de cientos de virtudes si tal vez sólo diez defectos lo que sucede los defectos que tiene el Reino Unido editan Hispania puede ser un país con con con cientos de efectos Si Pietro que pasan las virtudes que tiene España no hay ningún lado Imaz con más que compensa para todos los defectos que tengan no han como Tom hablando de sus años más feliz su vida los últimos treinta años de mi vida en ser más felices Portobello compartido con los españoles y también donde más ha prendido por qué aquí hace mucho beneficio a las dudas de charla se puede conversar han ido en contra un agente que si dedica su vida precisamente en buscar la felicidad sentirse feliz con menos cosas si hablamos de una forma empresarial Socio-Políticos todo aquel no es posible que tenemos ciertos lunares pero realmente no son suficientemente importantes para borrar las inmensas virtudes Keating este país piensa que España es un país Nico en su forma de dedicarse a interpretar la vida pienso que ISNA arte que muy pocas gentes en el año dos mil dieciocho sepa ni lo intenta han diría que la inglés es un tipo que Didi para trabajar ignora tantas cosas tan sensibles y las matices la de que se hallan entre casi todos los españoles no no hay una cosa

Voz 6 06:51 dice Vincent de Michael todos en ese sentido mira a mis paisanos os suecos los ingleses los holandeses trabajan todo el año duramente para poder durante dos semanas un mes estar aquí en este periodo

Voz 0313 07:03 a nadie irse tienen mucha suerte

Voz 6 07:06 casa aquí prejubilarse quién tiene que aprender de quién en ese sentido obviamente esos valores que dan odiosa la Premier a vista y lo más tiempo que está en España más engendra al no les queda más claro que agua no que es un que es un gran país para eludir está obviamente sólo en el contexto financiero estatal pues por supuesto lemas esto esto no no podemos esconder pero este eso es un paraíso

Voz 3 07:31 el texto financiero e perdona de Pino

Voz 6 07:33 qué tal ha dicho también que sin digamos el desempleo

Voz 3 07:37 son las personas sin techo la pobreza

Voz 6 07:39 descubre la pobreza infantil también si la prostitución

Voz 3 07:42 legal la corrupción la lentitud del sistema judicial es que yo podía continuar continua

Voz 0313 07:49 no no yo hace un momentito cuando abierto de programa he dicho que sí que en fin que antes de reaccionar como se reacciona ante las críticas hicieron seamos un poquito honestos hagamos repaso que muchas de las cosas que dice vamos es que hay que estar de acuerdo o sentirse reconocido porque esos así lo cual no es incompatible con lo que defienden Tom imán que creo que tú también el que este es un país que por la gente como somos no sólo por el clima de tal tiene un algo especial que hace que muchos de fuera se quieren quedar aquí cómo es tu caso por ejemplo no es incompatible una cosa con otra yo creo

Voz 1546 08:20 la obediencia que hablaba Vicen alumno profesor etc etc si es que yo lo encontraba cuando meneo al fútbol es decir que el entrenador habla más si Cairns a futbolistas no se ven acercarse al míster ayudarle ayudarle diciendo oye mister me siento un poco así hoy por qué no hacemos esto a pensar entre nada de una forma de ETA no sé qué mis compañeros me miraron como si fuese un lunático no o un atrevido un rebelde a ver

Voz 6 08:53 como hemos dicho obediencia

Voz 1546 08:55 de las voluntad de echar una mano a ir yo pienso que también en los colegios en el Reino no asiste mucho y con mucha frecuencia al colegio pero sí me acuerdo de que en muchos casos fue masón es una conversar yo no yo noto pero no lo digo de una forma muy tremenda tal sino a Hidalgo que es mejorable somos muy obedientes de vez en cuando demasiado obediente cuando no está siendo obediente esos rebelde a un bocazas un iluminado algo así no

Voz 6 09:30 no sé yo creo que una los grandes es precisamente que gente aquí tiene punto de listas diferentes esto puede ser un defecto también en Suecia ponernos de acuerdo demasiado rápido bueno siempre no es casi un vicio nacional por el otro extremo tampoco está mal pero a mí me parece muy bien aquí en España que que hay puntos de vistas contrastes yo creo que también una cosa que es que nos quedamos con las Banyoles la capacidad de adaptarse improvisar esto ha hablado con suecos no lo entienden pero en los nórdicos se bloquea si no sale plana no tienen un plan B yo creo que parte del de España porque sigue funcionando sigue de pie en función de siempre no si yo creo que seguir funcionando porque me han preocupado un poco lo que decía antes yo he escrito este libro es pero el Espanyol despertar el Unión Europeo que que estuviesen desprovista de la Unión Europeo

Voz 3 10:24 no es que bueno lo escuchábamos siempre no hay que cambiar el chip y cuando pregunto a mis amigos que quiere decir cambiar el chip me miran con con una cara no lo saben es que casi nadie se siente europeo es que todo Moon se siente bueno tomo se siente vinculado a su propio eje región ir está en el campo de fútbol en un mundo el fútbol pero nadie sabe nada de lo de lo que está pasando en bueno en en otros países Si dos me viene en el dinero y el Internet que utilizamos de las ciudades es están mejorando mucho hay mucho mucha construcción pero gran parte del dinero viene de Bruselas no la Unión Europea

Voz 0313 11:07 eso es verdad que lo críticas en el libro Vinçent que que estamos

Voz 4 11:10 hemos poca información o nos preocupamos poco por tener información de nuestro entorno de lo que nos rodea

Voz 1546 11:16 claro que yo conozco dos paises europeos los tres incluyendo España relativamente bien uno donde nací en el Reino Unido otro Francia donde tengo a España a tu pregunta es un francés fuera de París por Francia on parisino sobre el resto de Francia en no hablar mucho y lejos de Europa evidentemente hemos visto sepa los británicos Opel Europa se puede inscribir se en un sello postal a que no yo no pienso que esto es necesariamente español he dicho que no sabemos es que hay muchos europeos que no sabría Europa

Voz 4 11:55 yo Tom cuando en España cuando en España por ejemplo hablando de educación o de otras cosas pero ponemos siempre como referente el modelo nórdico Suecia dijo es que en Suecia hace muy bien las cosas de tal tú estás de acuerdo con eso

Voz 6 12:06 no yo creo que es no es un modelo para seguir y poco a poco nos da cuenta en varios documentos en películas que nunca ha sido un paraíso sinceramente ha tenido sus pros y sus contras algunas han funcionado muy bien para los propios fuera

Voz 3 12:19 no

Voz 6 12:20 es un modelo para exportar esa de las Espanyol el futuro luego no es hacerse más suecos

Voz 7 12:27 yo yo lo hago alquilará a Dios pero pero no el recomiendo como una solución para los problemas

Voz 6 12:32 los problemas de de de España no yo creo que España es Suecia lo en los países del norte como dice Michael muy bien tenemos los propios problemas que es la soledad los enfermedades mentales un frialdad que es difícil definir pero la sociedad Expo todos los sociedad gente mueren solo gente están abandonados tienen un Estado pero no tienen comunidad y esto es lo que de calor humano tenemos funciona mejor aquí que en esos pues yo creo que es clave

Voz 0313 13:05 lo ideal Vincent sería una mezcla o para ser mejores deberíamos ser más holandeses oros holandeses español eso cómo hacemos una no hay insuficientes aquí

Voz 3 13:15 no yo creo que hay que buscar un modelo europeo es que no no nos copiar un modelo de Suecia Holanda o Francia yo creo que todos tendríamos que buscar un modelo europeo porque es verdad en en en otros países también hay mucha gente que no se siente europeo y por eso estamos mal informados pero yo vivo aquí yo formo parte de la población española es lo que veo no es un libro sobre Holanda ni sobre hacia ya ya ya pero sí sí sí lo que me gustaría bueno preguntar es que por ejemplo en Suecia yo creo que en los años noventa había este caso no de tope Verón de de Mona Salin que dimitió por haber comprado una barra de chocolate con dinero público se había también un pago a la niñera que material alguno

Voz 0313 14:03 eso es impensable efectivamente en eso sí tenemos mucha envidia de los suecos

Voz 6 14:10 es cosa es verdad no hay corrupción pero tampoco aquí

Voz 3 14:13 de niño donde dimos

Voz 7 14:16 insistimos es lamentable que no se puede compaginar una falta de con mucho cariño a esta hora hasta podemos empezar esto

Voz 0313 14:25 en menos de Cary hoy vamos a hacer una cosa y vamos a saludar a a Isabel Ferrer colaborador del diario El País en en en anda vamos a saludar en un ratito llevan rato escuchando porque bueno todos los países tienen árabe y es verdad que los tópicos son tópicos pero lo son entre otras cosas porque parten arrancan de una base real que existe no por eso la lista de virtudes entre comillas que incluye en su libro Vincent pues es normal que nos sintamos reconozca reconocidos en en en muchos de esos elementos no igual pasarían Reino Unido en Suecia en Francia en Holanda en Holanda por ejemplo Isabel Ferrer buenas tardes hola buenas tardes a ver ya sé que esto es un poco incómodo pero bueno en fin desde el otro lado de la barrera así como en un tal y cosas que nos pueden digamos resultar chocantes de los holandeses para alguien como tú que lleva cuántos años viviendo en Holanda este momento dieciséis dieciséis bueno pues lleva aquí Vincent lleva diecisiete es comparable la situación a ver por dónde empezaría es cosas que nos puedan chocar del de la forma de ser de los holandeses desértico seguir siendo

Voz 8 15:32 a ver yo creo que lo que echa de menos Vicenç es la quizá la poca capacidad de consenso que tengamos los españoles es decir en Holanda el consenso está en el ADN de la población por eso hay unas coaliciones que en España serían incomprensibles entre socialistas liberales de derechas izquierdas democristianos protestantes católicos

Voz 0313 15:53 algo que no pasaría en España

Voz 8 15:55 es verdad quizá quizás opiniones tan diferentes que tenemos en España unos de otros sea difícil unirlas para llegar a ese punto común del negocio de la empresa que le a lo mejor no pudo conseguir porque nadie se puso de acuerdo qué es lo que pasa si eso se traduce os se lleva el extremo en la vida cotidiana pues que a veces la gente está tan acostumbrada consensuar que no tiene opiniones personales le cuesta mucho exactamente llegar o dar tiene una opinión para cosas puramente domésticas cotidianas y eso a veces para un españoles un poquito complicado

Voz 9 16:28 sí lo entiendo que más extremas

Voz 8 16:31 qué voy a decir hablaba de los colegios que en los colegios los niños a lo mejor no habla no no debaten con el profesor puede ser yo conozco la primaria a la secundaria y la universidad holandesa desde dentro como madre y a mi me parece que quizá lo que falla en en España que es que no se habla tanto con el profesor en la secundaria sobre todo porque

Voz 0313 16:52 en Primaria es es otro tipo de relación

Voz 8 16:54 sí aquí es verdad se habla más con el profesor pero también hay un punto muy nacional también en el que ser tan directo ir las cosas de una manera

Voz 6 17:04 qué tal

Voz 8 17:06 Donald puede acabar en La mala educación lo raya a veces en La mala educación es decir se puede ser directo se poder asertivas como dicen los holandeses hace Ortiz pero si hay que guardar un poco las formas en el mejor sentido no abrir y cerrar puertas poner y quitar sillas sino ser bien educado en el sentido más amplio de la palabra que eso no quita ser directo y quizá lo que falla en la educación holandesa sea sobre todo la hora de aprender su propia lengua el holandés de que son un poco aburridos si me lo permites Vincent

Voz 0313 17:38 no hacer maravillas con la lengua fuera

Voz 8 17:40 leer pueden inscribirse puede hablar pues leer poesía se pueden hacer presentaciones se pueden hacer pequeños teatrillo los miles de cosas que los británicos hacen con el inglés pues literalmente aman su lengua de una manera apasionada y que no hacemos los españoles tampoco lo los los holandeses no se utiliza vivió uno más allá de la gramática de la sintaxis

Voz 9 18:00 no hace muchas cosas con la lengua interesante eso

Voz 8 18:03 por ejemplo es que otra cosa el ahorro el famoso ahorro holandés es verdad es verdad que sois o que son muy ahorradores es verdad que te dicen riendo siempre cuando vienes del sur de Europa sobre todo que el ahorro sirve para ser un país rico y que el ahorro ha servido para que bueno en la época gloriosa del Siglo de Oro fueran una potencia os prepotencia comercial y que haga sigan siendo muy importantes que sea país que tenga muy poco paro y que tenga una buena hucha un buen una buena darnos buenas arcas eso es verdad también es verdad que es un país pequeño y que está en el centro de Europa y que por definición tiene que ser tienen que abrirse al mundo tiene que abrirse a la Unión Europea no es que sean más o menos europeos que los españoles es que no les queda más remedio

Voz 0313 18:45 que europeos y abrirse a su comercio ya

Voz 8 18:48 su mercado natural que es Europa porque es que sino que harían si sería en realidad en los Países Bajos son un delta en un delta por el que desemboca en el río Escalda y que se pasa la vida intentando achicar agua por lo tanto si no comercia insinuó saca lo buenísimo que tiene pues no iría a muchos sitios

Voz 0313 19:07 Vincent tú tiene decía yo al principio corrígeme si me equivoco tú de momento tienes pensado seguiría habiendo en España sí porque estás a gusto o no tienes no tiene otros planes no sea un ciudadano crítico que es lo que demuestra con tu libro yo solo soy una persona que Sato y a mí eso me parece muy bien pero de momento que te vas a quedar aquí sí oye y una curiosidad en este libro que hoy estamos comentando aquí amigablemente entre todos nosotros alguien le ha parecido mal alguien te ha dicho por qué no te callas o alguna cosa

Voz 3 19:37 sí sí sí sí pero sobre todo al principio es que sacaron un artículo sobre el libro sí habían mucha más bueno había muchas reacciones pero de gente que no lo había leído que no es en esto también está aquí

Voz 0313 19:53 pero me decía yo es que quiere decir mérito eh porque habiéndolo escrito en inglés para los españoles pues claro

Voz 3 20:01 si no incluso habían dos amenazas así que se sé no sé si eso fuese serio pero no lo ha no tenemos bajo control pero después de tres cuatro días había gente que bueno que que que entendieron en mí

Voz 0313 20:20 estos son las señales horarias otro por Cope son lo que son las cuatro y media en cuatro o no en la radio española así que somos tontos eso son las señales horarias oye si tú sí sí sí Isabel por ejemplo publicara un libro como éste en Holanda como crees que sería recibido

Voz 9 20:39 no lo sé no lo sé no has honor

Voz 3 20:41 no pero lo que estamos haciendo ahora mismo es una comparación entre países sí sí pero el libro lo escrito con con datos que que recopilados sí sí español no es más que nada un libro para reflejar nos un libro para comparar que yo yo yo hecho que hay desempleo por todas las partes hay corrupción por todas las partes en lo que está pasando en España es que todos los parámetros está en el ojo que sí casi todos todos todos es el de la pobreza los datos que apuntan son reales y terribles desde luego

Voz 0313 21:14 bueno pues Isabel que te oigo por ahí de fondo

Voz 8 21:17 ha sido sólo quería si puedo preguntarle Vincent cien algo de lo que de lo que yo he dicho se ve reconocido

Voz 10 21:26 y eh

Voz 0313 21:29 un bonito momento de Radio disparo

Voz 3 21:35 es que es lo mismo lo mismo al país hay aire todo pero si hablamos de de un noventa y dos por ciento en la población de los españoles cree que persiste la desigualdad de género yo creo que es un es un número tan elevado que bueno que que que tiene que ser verdad no

Voz 9 21:56 sí pero tú te reconoces reconoce lo que yo he dicho en un par de cosas

Voz 3 22:01 por ejemplo

Voz 10 22:04 bueno sí

Voz 3 22:06 ya tiene ahora mismo estoy pensando eh te lo has dicho

Voz 0313 22:11 no te ser tan directos que casi a veces rayan lo mala educación por eso sí sí sí sí eso es un buen punto

Voz 3 22:16 me han dicho que si con amigos me me me me adapto es que claro claro claro sí sí sí yo creo que ese es el punto más fuerte que tenemos de los holandeses que somos directos no con malas intenciones pero muchas veces con la idea de mejorar las cosas

Voz 0313 22:39 pues con ese mensaje Nos quedamos bien ha sido un placer tenerte en La Ventana de verdad da igual

Voz 3 22:43 hay muchas gracias un abrazo muy grande no

Voz 0313 22:46 Isabel Un beso hasta pronto bueno todo mañana te escuchamos

Voz 6 22:49 no he hecho nada

Voz 0313 22:52 de nada aquí por Romareda yo no ha nada en contra yo me dio cuenta cuenta Juan ahí lluviosa hablando de ahorros hace que yo tengo que justificar el ingreso eso sí que sí

Voz 6 23:05 tengo que ya tiene una cosa que Roberto ni tú ni yo habíamos hecho una mejor defensa en nuestro país que Michael Tom sí