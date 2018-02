Play Fútbol: City camaleónico (26/02/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo por pisa la Parla adiós el dos miradores pretendo sin no es contra el militar

Voz 0301 00:26 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Pep Guardiola consiguió ayer la cara o Cup para el Manchester City y puso la primera piedra en el camino es esperan en Inglaterra la primera de muchas el primer paso para instalar al Manchester City entre los equipos de verdad temibles ya no sólo en Inglaterra sino sobre todo en Europa todos sueñan en que sea el primer gran recuerdo de lo que quieren llamar la era Guardiola en el City aquí no engañamos a nadie es un título menor y así de hecho lo ha reconocido públicamente el propio Guardiola pero sí deja la tranquilidad del trabajo bien hecho yo hasta ahora para afrontar con más calma el tramo final de la temporada en el que se espera que en Citi gane cómodamente la Premier League y haga algo como mínimo ilusionante en la Champions eso sí tendrá que volver a inventar Guardiola con un sustituto para Fernandinho lesionado el brasileño en el partido de ayer la otra cara de la moneda es Arsene Wenger se puede perder una final contra el City ISE puede ser inferior pero no se puede poner cero dos el equipo de Guardiola con dos goles como los primeros que marcó el City Mustafi en su marca el Kun Agüero primero y una mala lectura defensiva dejando la frontal del área libre condenaron al Arsenal a un resultado seguramente no merecía tanto el City hasta ese momento pero volvimos a ver un Manchester City camaleónico otra vez adaptándose a las circunstancias sacrificó por un rato el juego brillante de casi siempre por algo de solidez defensiva y acabó ganándole claramente la partida a los de Arsene Wenger vamos a arrancar ya un Play Fútbol con muchas cosas enseguida se pasa también por aquí Axel Torres esta semana nos va a hablar de mil Lincoln Savic ni más ni menos el jugador que tiene pinta de crack que juegan la Lazio del Centenario alumnado aquí en nuestra sección de el mundial esta semana nos vamos a preguntar sí son compatibles Leo Messi Idi balas y Sampaoli tiene opciones juntar al diez del Barça ya al diez de la Juventus con esto y mucho más hora y media de fútbol internacional que arrancamos ya en Play Fútbol Play

Voz 0301 03:02 suena la sintonía de fútbol británico en Play el fútbol para dar paso es el primer tema por tema principal de de la semana título el primero de la era Pep Guardiola en el Manchester City porque seguramente podremos hablar dentro de unos años de era Guardiola en en el City Álvaro de Grado qué tal muy buenas hola buenas bueno no te has tuviste en Wembley presenciando ese cero tres victoria del Manchester City contra el Arsenal muy clara sobre todo te diría en la segunda parte E incluso como se ha levantado Inglaterra el día después del primer título de de Guardiola desde que es técnico de del Manchester City se habla también en esos términos de he llegado a leer el primero de de muchos que seguramente caerán

Voz 3 03:47 sí absolutamente es como el el inicio

Voz 0267 03:50 López esperaba que podía pasar el año pasado que al final no ocurrió que fue la primera temporada de Guardiola sin sin títulos en esta temporada pues ya tiene uno iba camino de otro con la Premier que probablemente lo consiga en las próximas en las próximas jornadas pero lo cierto es que si es lo que se esperaba que fuera este este Manchester City desde hace un año y medio esa segunda mitad sobre todo eso la demostración de superioridad con respecto a a un rival al que considera casi directo o más o menos el telón de los más importantes que puede tener en Inglaterra en una sensación de dominar el partido a su antojo de marcar goles determinar Granandos complicaciones en el resultado pero tres en una final es un resultado bastante bastante abultada hay la sensación de que el Manchester City tiene muchas noticias positivas después de esta final sólo una negativa que es la la lesión de Fernandinho que para él varias sábanas

Voz 0301 04:41 luego lo analizaremos cómo queda la plantilla del City después de esa lesión de de Fernandinho el cómo eso puede ingeniar Guardiola para tratar de de suplir la Guardiola que hizo mucha incidencia después de del partido en la zona mixta en sala de prensa en lo que le cuido el Manchester City el año pasado no fue un buen año los resultados estuvieron claramente por debajo de lo que la mayoría de gente esperaba ahí asegura que tú todo el mundo en el club cuidó mucho a a Guardiola por eso quería agradecer especialmente ahora en los buenos tiempos ese trato recibido Rodin a quienes

Voz 4 05:18 están en paro manche Siri suban los costes David son tres vayan son happy For formase decir eso veo que jamás las hizo buen Washington so good off of lista de once en hay que no porque o Habbo

Voz 0301 05:38 dice que no va a olvidar nunca como la de trato todo el club la seguridad que les dieron a a Guardiola a pesar de que no fue un buen año otra cara de la moneda Álvaro S L Arsenal Arsene Wenger contábamos ayer en Carrusel la información que tenemos es que ese idilio ya no está tan claro que hay gente que manda en el club de Londres que estaría pensando que la etapa de Wenger en el Arsenal está llegando a su fin y que tienen en mente a un técnico español que ya ha salido en la prensa no vamos a descubrir ningún hombre ya salió en la prensa pero les gusta mucho un un entrenador español Álvaro que se dice en Inglaterra también de de esa derrota sobre todo de cómo llegó con dos errores defensivos otra vez muy graves de del Arsenal en el marcaje de Mustafi Agüero en el primer tiempo en ese primer gol el gol que le marcan de córner no voy a decir que es de chiste pero pero bueno es una jugada de un error muy evidente también de del Arsenal Álvaro

Voz 0267 06:40 sí varios ejemplos de Chambers durante todo el partido varios despejes de Ospina en los defensas que que no se sabe hacia dónde iban

Voz 5 06:47 casi ocasiones de peligro

Voz 0267 06:50 en la que esa sensación de fragilidad defensiva no constante que que era el Arsenal Lens en según qué partidos efectivamente al final la conclusión que desvelarse esta temporada es que es sino ganar la Europa League lo tiene muy complicado Benger seguir no porque porque la la expectativa ahora mismo es intentar quedar lo más arriba la Premier pero no están fuera de los puestos de Champions lejos en las dos Copas bueno un anterior a la final en la otra cayeron eliminados por el matizan por estos son edición yo ahora mismo sino gana en la Europa League que por cierto el momento no van mal eso hay que decirlo se quedaría en una temporada muy muy cubre de las más pobres de las últimas temporadas porque hay que recordar que en los últimos años tres de las últimas cuatro cápsulas ha ganado el Arsenal de alguna manera del último partido de cada curso pues se queda un buen sabor de boca no en el turismo en el en el canario pero este año ya no va a ocurrir esos entonces si no afectan a la Europa League que clasificaría al equipo para la Champions Hilarión título europeo porque sería una manera de determinar al alza este año la las sensaciones que Benger pues igual no

Voz 3 07:52 cumple el contrato que tiene y se tiene que ir antes

Voz 0301 07:55 hay un Arsenal Milán un renovado Milán de de Gattuso luego lo haremos de de ello también con Alberto López que puede ser clave en muchos nos lo apuntaba ayer Axel Torres en Carrusel y tiene toda la razón gracias Álvaro hasta la semana que viene un abrazo

Voz 1671 08:11 hasta luego adiós

Voz 6 08:14 gays a dejar con voz sugiere Childs este pum sin debates de otros retos Juan lo primero

Voz 0301 08:25 queremos profundizar un poquito más en el partido en esa victoria del Manchester City por cero a tres contra el Arsenal también es lo que está siendo esta temporada el viaje de Guardiola en este Manchester City dos punto cero de el técnico catalán saludamos a Ignacio B Betty y la verdad es que leerle Si no les seguís en Twitter hacéis mal hay leerle siempre Augusto le podéis leer en Ebay punto com también es un habitual en de táctica al Room de verdad que que es muy recomendable leer a Ignacio Benedetti que además bueno lo reconoce es un fiel seguidor de de Guardiola porque le gusta lo que hace el técnico catalán queremos comentar con él un poquito la final de ayer y también como está haciendo el viaje insistimos de éste Manchester City de Guardiola la temporada hola Ignacio qué tal muy buenas

Voz 1671 09:18 hola Bruno gusto charlar contigo como todo bien se verdad que es un honor

Voz 0301 09:23 igualmente para nosotros ya estuvimos el año pasado hablando con Ignacio Benedetti charlamos un poquito de el juego de deposición en si hoy queremos hablar un poquito más de lo que está siendo justo en este año un equipo como es el el Manchester City empezando Ignacio por el partido de ayer en el que no sé si estás de acuerdo igual podemos discutir lo pero me da la sensación que vimos de dentro dada un Guardiero un poquito más pragmático plantee un cuatro dos tres uno en el que prácticamente siempre el doble pivote con ganando Ghani Fernandinho está pendiente de no dejar muy descubierta la la posición entre yo creo que entre eso y la presión del Arsenal lo comentábamos whatsapp yo vimos aún Manchester City un poquito desnaturalizado en el primer tiempo de hecho lo lo reconocía Pep Guardiola eh

Voz 1671 10:09 sí yo coincido llama Leo y lo doy mucho mérito a la propuesta del Arsenal no sobre todo en estos tiempos en los que Arsène Wenger se convierte algo así como la víctima preferida de de la de las redes sociales porque con esta defensa de tres centrales colocados termina colocando dos hemos dos carrileros por los costados que ayudan a poblar el centro del campo yo creo que se les esperaba Guardiola por eso se esa especie de doble pivote con siendo por supuesto el futbolista digamos con más recursos técnicos para para construir juego y a partir de ahí creo que en ese primer tiempo el City yo no encontraba la manera no creo que hubo además otro otro y ten que que deberíamos reconocer y es que de pedíamos el costado derecho del equipo de Guardiola en el que estaba básicamente caer Volcker muy solo porque d'Hebron desierto partía como como una especie de volante por ese costado terminaba siempre tirando estas al centro para tratar de degenera la sociedad con con con David Silva entonces Walker tenía que hacer toda la banda en ataque y en defensa sin digamos este alguien lo apoyara esto teniendo en cuenta obviamente lo que hablábamos de Monreal por ese costado por supuesto las a pie las apariciones de presupuesto de Obama Jean entonces yo decía que o me daba la sensación de que estábamos ante el mayor reto de Walker en lo que va de temporada ahí creo que más allá de alguna equivocación que ya nos tiene acostumbrados creo que lo terminó aprobando lo con con buena con buena nota no pero pero si me da la sensación de que en él ha sido el partido más incómodo o el primer tiempo más incómodo el si tienes que primer en esta en esta temporada

Voz 0301 11:52 podemos hablar de de un Manchester City en el segundo tiempo cambia absolutamente inmoral la sensación también Ignacio que el cambio tiene que ver también con el el eso de de Brooklyn a la posición centrada al al centro del campo porque de Berlín durante toda la temporada hemos destacado que es su cambio ha sido fundamental para este Manchester City sea convertido en uno jugador capaz de prácticamente todo capaz de dañar en el último tercio de campo como siempre había hecho desde su etapa en la Bundesliga pero también capaz de organizar al al equipo eso es lo lo ha entregado se lo ha dejado ver Pep Guardiola en cambio ayer por también necesidades de del equipo por esa baja de Sterling sobretodo renuncie al al de Brin más centrocampista puro cuando vuelve de brinda a la zona más central más de relación con el inicio de la jugada volvemos a ver a un Manchester City yo creo bastante más dominante

Voz 1671 12:50 sí a ver el doble pivote inicial hace que lo convierte en una especie de Brooklyn o lo que veníamos viendo De Bruyne un futbolista con una relación mucho más íntima con el balón la lesión de Fernandinho obliga a esta modificación que a ver no solamente retrasarlo a Europa insinuó acercarlo a la zona de influencia a la hora de de haber por donde más pasa el balón en el Manchester City

Voz 5 13:18 porque más allá de Sterling

Voz 1671 13:20 Anne de los laterales todos sabemos que los equipos de Guardiola hay una construcción de juego que se inicia desde el arquero pasando por los centrales por los volantes Ike obviamente qué para hacerse fuerte digamos eh pisar y utilizar todas la la todo el campo de juego pero hay traer a De Bruyne al centro del campo a esa zona en donde digamos empieza a ser el Manchester City De Bruyne pese a tener esa relación más íntima como te decía anteriormente esa digamos esa fase de de mayor influencia la gana justamente por lo que podríamos hablar de una una situación inesperada que era esta esta lesión de de Fernandinho entonces ahí cambia no primero porque es lo que veníamos conversando De Bruyne y segundo porque quién digamos termina suplantando Fernandinho el portugués Bernardo Silva verdad Silva eh va a la posición en la que el hemos visto que es Partiendo desde esa son Adela banda pero muchas veces también tiramos al centro es decir gana un socio más cualificado para que empiece a construir con mucha mayor tranquilidad quizá Fernandinho es insustituible en esta plantilla porque digamos por los desplazamiento por el conocimiento de de de los tiempos para marcar para acortar pero al al dejar segundo Dogan en esa sobre la oposición frente a un Arsenal que es cierto que trajo peligro pero lo atacaba en bloque empieza el sitio dominar yo creo que lo el lunes tremendo porque pensamos a ver las fases de interés digamos de influencia cuando lo tenemos un poco más alejado del centro en ese breve que quizás vimos en Alemania o que también vimos al principio cuando en su etapa en el Chelsea es porque tiene cualidades pero no tiene gran influencia ahora esta conversión de Guardiola es lo que no sé lo que nos lleva a pensar que es un jugador fantástico es una especie de de todo terreno porque su grado influencia se sé cuántas veces lo hemos visto hacer digamos el viejo papel de Xavi Hernández y agua pero conducir desde el inicio de la jugada hasta llegar a tres cuartos de cancha todo por el centro entonces ya es un futbolista que se siente cómodo y a gusto en esa en ese rol

Voz 0301 15:28 absolutamente y para mí es el nombre propio por excelencia de el Manchester City esta temporada un Manchester City que ha ido virando bastante en lo táctico durante el año ya obviando hoy pasando página del partido de ayer que supone el primer título para el equipo de Guardiola que va a ser seguramente muy importante para ganar tranquilidad para para el Manchester City Ignacio estamos viendo un a un equipo que que ha virado bastante en lo táctico durante lo que llevamos de temporada para empezar en agosto planteó Guardiola un equipo en el que había tres centrales carrileros el confiaba mucho en sus laterales para que llevaran todo Europol por banda y luego una doble punta con Gabriel Jesús si el Kun Agüero igual me equivoco pero me da la sensación de que Guardiola advirtió los problemas que tenía el equipo el año pasado en las dos áreas quiso tener prácticamente siempre a tres centrales para resolver cuantos más problemas en el área de Defensa mejor además del fichaje de Emerson e ir como le faltaba gol al equipo claramente marcaba pocos goles para la cantidad de ocasiones que tenía trató de acercar lo más posible y poner a cuantos más jugadores con gol posibles y ahí estaban ver significados Gabriel Jesús si el Kun Agüero Ignacio no sé si compartes

Voz 1671 16:44 a mí me da la sensación Bruno de que la primera gran modificación en la del arquero no obviamente Bravo tuvo algunos inconvenientes en la temporada anterior pero pero eh son le da una una construcción de juego mucho más elaboradas no ha mucho mucho más limpia de lo que estaba siendo Bravo después hay hay otra gran modificación yo yo hablaba de esto con con algunos amigos incluso escribiera algo para para una web sobre la crítica Caser Mourinho de lo que pagaba de lo que apagan en la defensa

Voz 0301 17:17 eso sí sí yo

Voz 1671 17:20 lo que quizá Mourinho no sabe si sabe porque ver sería su ex técnico es que su estatura pero quizá no lo quiere decir en público es que Pepe está comprando futbolistas no defensores ni atacantes futbolistas para una idea cuál es la idea atacar cómo se ataca a partir de la relación del equipo con el balón o el balón género espacios por qué porque culo el balón da paso a la pelota los compañeros y esto se tienen que ir moviendo primero para recibir porque sino no el el el rival te marca muy fácilmente y segundo a partir de ese movimiento va generando espacios que necesita Guardiola en este que que citaba a diferencia el año pasado laterales que aportaran no sé si frescura porque porque es un término que me me genera un poco de conflicto pero sí una una entrega a la idea mucho más kamikaze hizo me permite el término que que que Zabaleta por ejemplo es otro de los futbolistas que que que estuvieran que estuvieron el año pasado entonces abres la cancha justamente para darle fuerza el centro del campo ahora bien a mí me ha encantado este City olvidemos que ganó ayer como comandando la la la tabla de la Premier League porque ha tenido que adaptarse a haga atarse a que primero que los equipos ya saben es lo que más o menos va a intentar segundo a la lesión de un futbolista que como ya venía conversando era vital en estos planes que era mentira es decir lateral izquierdo Guardiola tiene que inventarse todos laterales uno Fabian del que bueno este arrepentido pero en los partidos

Voz 0301 18:49 es muy importante lo que dices Ignacio perdona porque hubo un momento de de la temporada la gente seguramente no se acuerda pero que el volumen ofensivo del Manchester City por la zona izquierda por ese talento hoy hay físicos natural que tiene Mendi para para subiera el carril izquierdo es que aglutinaba muchísimo porcentaje de los ataques que es de del Manchester City se tuvo que adaptar lo que dices a a una baja que en aquel momento parecía súper sensible para el para el equipo y cambió absolutamente de formato incluso te diría poniendo un jugador absolutamente diferente a como es Fabian del

Voz 1671 19:24 sí sí sí coincido contigo porque además fíjate que te ofrecía vendí no solamente es un lateral a ver que con una potencia bestial no sino que además es un futbolista que te puede jugar de tercer central como tú bien decía arrancando en esa posibilidad de jugar contra él y abrir las bandas con carrileros a mí me da la impresión que Guardiola la ven vendí un futbolista con la inteligencia suficiente para en algún momento hacer lo que hizo por ejemplo este da vida lava que jugar no ha lateral sino que en su en su recorrido pasar a hacer Interior es no sé si me explico

Voz 0301 20:02 sí sí sí porque digo esto

Voz 1671 20:04 pero obviamente Guardiola el Mónaco pero no sabíamos que Mendi fue futbolista de te Marcelo Bielsa de Marsella ideal hay una conexión digamos hay una una amistad entre Guardiola vial seis y antes de comprar ha vendido obviamente algo que habrá conversado ya dice que con futbolista que empezó a crecer en el gusto por por el juego que cuando lo toma vías a su futbolista que bueno si está medianamente entregaba su profesión se cuida pero bueno es un futbolista que le guste estudiar videos ya hay un quiebren a mitad de temporada que el futbolista se convence porel mico de qué tiene que crecer entonces yo siento que él él el y él veía Mehdi como una especie de Alava incluso el mismo Abidal que ya sabemos que en el Barcelona terminó jugando o partiendo de distintas posiciones no pero la lesión de medite condiciona tanto es así que los laterales uno que no estaban que planes como él porque a mí me da la sensación de que de vez en cualquier momento salía del club y el otro este chico que es nada más y nada menos que un volante me refiero a Incheon

Voz 0301 21:07 al parecer una solución natural

Voz 1671 21:10 de haber retrasaron futbolista pero sabemos lo complicado que es adaptarse a una nueva zona de partida un nuevo rol porque son un nuevo socio son nuevas responsabilidades entonces ya por ahí a mi me parece que es un equipo que se ha adaptado muy bien pero vuelvo al partido de ayer justamente a partir de lo que te plantea el rivales que equipo tiene la plasticidad digamos eh o la capaz la adaptabilidad justamente para cambiar para decir bueno el rival me está plan cuando una presión alta rival me está planteando justamente intentar interrumpir mi generación de juego desde el inicio bueno tengo un arquero que sale muy bien con los pies que sabe poner la pelota de digamos saltar esas líneas de presión a partir de ahí construir a otra velocidad o con otra intención

Voz 0301 21:55 sí sí absolutamente hemos visto también en el Manchester City de un tramo de hemos visto en el Manchester City también un tramo de lo de la temporada en el que era muy importante la presencia de de los extremos hay un artículo muy bueno también de Alex de táctica al rum que recomienda también sobre cómo genera ventajas Leroy Shane ya no sólo con su fútbol sino a través de la posición en la que juega en el lugar donde ponen la Chinchetas Guardiola para que se coloque Leroy lo Annette pero dicho esto por hablar un poquito de comentarlo con contigo Ignacio Guardiola tenía muchas opciones para los extremos gente que calle la más como hemos dicho de desde banda hacia el centro como es el caso de Bernardo Silva hielo opta por un momento de la temporada con extremos a pie natural con Sterling en la banda derecha hilera en la banda izquierda con muchos movimientos profundos y muy pegados a la banda es decir muchos desmarques al espacio yo hipotéticamente siempre que que podían sobre todo en el caso de San eh Leroy sí que hay perdón Sterling sí que caiga un poquito más decía el centro y se asocia un poquito más pero desde la oposición generando muchísimas ventajas Ignacio

Voz 1671 23:08 sí son a ver qué hace referencia justamente a la posición y a mí me recuerda mucho a la final de

Voz 5 23:17 la Liga de Campeones entre

Voz 1671 23:20 digamos entre el Manchester United X y el Barcelona en la que es en Wembley la posición de Pedro un futbolista que lo hemos hablado mucho cuando hablamos de del juego posicional más allá de la intervención inmediata es decir de de de ofrecerse como al al conductor cercano mantiene una posición al mantener esa posición obliga al rival a tener en cuenta que al rival han poder cerrar caminos para otros compañeros yo creo que lo hemos es lo más de lo más extraordinario también que que que ha mostrado este equipo no porque son dos son todos muy abiertos sobre todo en esta etapa que que ha estado Agüero muy solo porque le Gabriel deje su se lesionó porque no hay otro centro delantero en la plantilla que pueda más amenas de cumplir con esas funciones entonces primero los tiene digamos muy muy abiertos y muy profundos después después ha habido una transformación porque no en vano esterlina ha terminado digamos a nivel goleador teniendo su mejor temporada en Inglaterra es un futbolista muy joven pero no olvidemos que terminen en un momento dado se nos cayó como promesa hay parecía descarriarse por la víctima como una manera no

Voz 0301 24:27 sí sí sí terminan

Voz 1671 24:29 después primera siendo esos extremos haber digamos clásicos no el recorrido por la banda profundo no solamente de centro pero si llegar hasta el final para que digamos de alguna otra manera garantizar que el equipo viajara aclara hasta el área rival no pero después empiezan a intercambiar posiciones y estoy muy rico para verde en los extremos y quedan a pie cambiado con la posibilidad obviamente de hacer el regate y encontrar el Cowen o encontrar inmediatamente sociedad como Agüero o con el mismo Ebro en entonces en este momento de la temporada que haber empiezan a pesar los partidos y Iyad la gran mayoría de los entrenadores digamos tiene una idea de cómo juega el sitio te encuentras siendo no sé el Arsenal o el Manchester United o en la Champions con que este City puede puede atacar te de muchas maneras distintas con los mismos vagonetas entonces ganará perderá no lo sabemos pero la riqueza es fantástica ahí a ver por momentos te ciega porque insisto ayer en lo que en lo que terminó siendo el partido más difícil de todos el equipo se adapta no porque Guardiola entre el campo y digamos intervenga inmediatamente no es que para eso me entreno para esos trajeron a ciertos futbolistas y por eso insisto Guardiola no es que compra jugadores para atacar o para defender los trae a su Manchester City de la misma manera que los trajo al Bayern de Munich o al Barcelona

Voz 3 25:50 para jugar de determinada manera jugar para ganar

Voz 0301 25:54 además yo le doy también mucha importancia por ejemplo a cómo ha introducido a Agudo aun cuando funcionaba ese centro del campo también con Fernandinho con De Bruyne y con David Silva problemas personales de estado de salud de de dijo de David Silva llevaron a muchos partidos de baja de turista canario y entra segundo Gan pues de una nueva lesión de mucha duración de larga duración y bueno está jugando a un nivel el alemán de origen turco directamente espectacular con la importancia de David Silva eh que estamos hablando de sustituir a uno de los mejores jugadores sin duda de la Premier League ir la última te Lago Ignacio mirando un poquito al al futuro sea lesionado Fernandinho tengo amigos con los que comparto gustos futbolísticos también que apuntan a que va a jugar de mediocentro con David Silva Icon de bullying como vimos ayer ya me lo decían antes que él la opción de Dogan mediocentro era una opción muy muy válida también no sé hasta qué punto lo ves tú Si te plantea ahora mismo una hora antes de de un poco por ejemplo Manchester City Real Madrid de Champions League ves una alineación con de Brooklyn Silva cuando gana en el centro del campo Ignacio

Voz 1671 27:08 hoy sí hoy si yo veía apostaría por esa opción por problemas ante en Sitges que yo siento que abundó Gun lo trajo para que jugar ahí fíjate que a ver si algo ha venido tratando de de de hacer Guardiola como cualquier otro entrenador en este Manchester City es la es componer una plantilla medianamente equilibrada no habló de juego sino de futbolistas hay dos puestos que sorpresivamente no tenían o no tienen recambio natural uno y y el lateral izquierdo pero todos sabemos que es un futbolista que puede jugar ahí y que incluso a pesar de de de algunas actuaciones un poco digamos de bajo nivel también ha tenido algunas muy importante incluso ayer creo que que es un futbolista que que hay que ejerce gana la posibilidad de seguir defiendo o peleando la titularidad para partidos importantes y la otra posición ese es ese primer volante seguramente más más retrasado tenías a Fernandinho después de que a la duda porque haber pareciera que es una solución de emergencia yo creo que no yo creo que segundo Gun no olvidemos que viene de debate muchas lesiones Le costó entrar en el equipo y yo creo que inclusive me atrevo Bruno decirte que el año que viene hay una hay una digamos un equilibrio en cuanto a partidos jugados en esa posición habrá perdón entre Fernandinho Duggan mundo Gante da mucho más juego posicional te da una salida mucho más limpia cierto estamos hablando de la Premier League en donde se permite todo tipo de contacto y que es un torneo mucho más físico pero sí citó casa pelota rápido el rival no llega Si tú sabe jugar bien al fútbol el rival no llegan nunca esa fue la la la la intensión de los viejos escoceses con el pues buenos pases

Voz 0301 28:49 si esto es lo que intenta Guardiola ahora

Voz 1671 28:51 yo me la juego no sabemos que intentará Guardiola porque ojo si revisamos en la plantilla Fernandinho en muletas sino tener no no hay otro de sus características salvo que a ver si alguien decide apostar por ella pero yo no no lo veo Nature para en condiciones de los partidos importantes creo que cuando Gun en esa zona con esa capacidad de de de entender el juego de de manejar el balón sería una gran ayuda para un lateral de emergencia como como Dalí lo en ese costado Izquierda o el mismo día

Voz 0301 29:23 bueno pues me quedo con con ese apunte interesantísimo siempre con Ignacio Benedetti hemos hecho un viaje a través del Manchester City Guardiola dos punto cero desde esos primeros pasos con lo que suponía tener son de de portero en detrimento de Claudio Bravo con esa irrupción de Mendi con los tres centrales con la irrupción también del nuevo Kevin De Bruyne los extremos Súper abiertos bueno hemos hablado mucho y con mucho gusto como siempre con Ignacio Benedetti de este Manchester City que se lleva su primer título Ike a aspira a más que apunta más apunta claramente a la Premier ya se de uno de los equipos que de como mínimo mucha guerra en la Champions League Ignacio insisto ha sido un placer charlar contigo y espero poder hacerlo más veces a quien en Play Fútbol una y te agradezco la la conversación

Voz 1671 30:14 un abrazo grande Bruno que me tengas en cuenta ahí por supuesto gracias

Voz 8 30:19 antes de cerrar sobre la final de la cara

Voz 0301 30:21 ah o Carlos ha querido dejar su opinión también un analista habitual de Play Fútbol José David López que además estuvo comentando la final en Teledeporte así vio el Arsenal cero Manchester City tres José David López sí sí

Voz 9 30:34 la realidad que fue una final marcada yo creo que

Voz 10 30:37 directamente por el momento en el que llega o el que rompe el partido primero porque es cierto que el Manchester City había salido con mucho dinamismo arriba con mucha capacidad para para romper líneas con capacidad también para llegar por fuera en zonas exteriores sobre todo Salnés esto la había provocado varios saques de esquina muy rápido el algunas dudas defensivas en en la zona del Arsenal seguramente con Chambers con Mustafi como principal el ex sufridores dentro de tres esquemas pero la clave es que minutos antes de que llegara el Kun Agüero las su mejor momento había conseguido quitarle la pelota el City incluso había tenido una ocasión clarísima que para mi marca el devenir del encuentro que una opción en la que celebrar dar prefiere dejarse la perfecta agua Millán que es incapaz de rematar hasta en dos ocasiones prácticamente a un metro de la portería de de Claudio Bravo eso digamos que hace que el partido no se desnivel a desde el punto de vista menos esperado que era que el Arsenal se pusiera por delante y entonces justo después llega la falta de que como digo uno a falta de juego para mí no han falta también fuera de juego vidente mente Iggy a partir de ahí con una definición perfecta pues el City se hace con la pelota ya sin ningún problema empieza a generar un ritmo de juego superior a mucha más velocidad en en transición encuentra eh con bastante facilidad abundó Gambia Silva que retrasaban no aparecían mucho por delante de los centrales es más incluso cuando Fernandinho eh se marcha y tiene que te podría retrasarse claramente Guardiola le comenta que que retrase su posición que sea él quien lidera el equipo de atrás el equipo todavía se suelta más porque entra también Gálvez Jesús pocos minutos después es decir hay una sensación clara de qué desde el Manchester City se hace con con los galones de partir hoy realmente fueron tres la sensación que tuvo más pegada que otras veces y por eso rápidamente marcó diferencias en el marcador en ese sentido el Arsenal no se pudo meter yo en ningún momento una vez que se vio con el marcador en contra entre otras cosas porque no tiene argumento es no tiene esa capacidad tampoco de banquillo es muy superior y por tanto en ese sentido justicia pero justicia de verdad primer título de la era Guardiola yo desde ayer en en en la narración en los comentarios de de Teledeporte con el partido que seguramente va a ser el primero de muchos que la sensación al que el proyecto que está haciendo Guardiola en lo que se pretende es al final ser un competidor nato siempre por títulos de todo tipo por eso Guardiola ha dicho que lo más importante para ello gastar en unas semanas que va a ser cuando va a ganar definitivamente la Premier y este equipo sin ninguna duda esta plantilla está hecha para tener más tardes de este tipo así que primer título yo que muchos más van a venir para Pep Guardiola hay para más detective

Voz 0301 33:37 dejamos aquí el análisis de esa final de la cara Capi nos lanzamos Yago nuestra sección del Mundial aquí empieza del Centenario alud luz Nicky esta semana vamos a hablar de la selección argentina del rompecabezas que debe tener ahora mismo Sampaoli por completar

Voz 1038 34:01 del centenario a luz Nico

Voz 12 34:04 eh

Voz 14 34:20 Prodi dos

Voz 15 34:28 abrimos aquí como cada semana tratamos temas en relación con el Mundial de Rusia dos

Voz 0301 34:34 mil dieciocho y en esta ocasión toca mirar hacia Argentina hacia la selección albiceleste vamos a intentar contestar a la pregunta de si Messi lidi bala son compatibles Icomos podrían encajar juntos en la Argentina de Sampaoli la respuesta final sólo la tienen ellos tres empezando por el seleccionador que es el que va a elegir qué once juega ante la selección de Islandia ahí arranca el el Mundial pero hemos querido juntar a tres grandes analistas para mí tres de los mejores para que intenten dar respuesta lo que ahora mismo es una incógnita hay manera de que encajen y cuál sería esa manera vamos a charlar de ello vamos a escuchar el análisis de Albert Chen responsable de la página web EU M D punto es y colaborador también de balón de otros foros futboleros también lo hemos preguntado Alex Dahl más a la lista de los partidos del Barça socialista de del Barça Cataluña también colaborador en Barça TV y La Vanguardia íbamos a acabar precisamente yendo a Argentina vamos a escucharlo con los cuenta Vicente Mugler periodista del diario leí también escritor del libro Chepe que analicen la conexión de Guardiola con el fútbol argentino como decía empezamos con Albert Moreno sí que ha habla de características similares de los dos futbolistas pero sobre todo zonas de influencia muy similares de Messi iguala en parte sí

Voz 1239 35:57 a parte son dos futbolistas con ciertas características similares bueno en tanto que son dos jugadores zurdos son dos delanteros con tendencia a participar en la elaboración del juego de involucrarse en tareas de medio campo y en ese sentido sí después evidentemente pues Leo Messi tienen más pase Leo Messi tiene más gol m si tiene más regate bueno un futbolista de una dimensión superior a Hadi bala pero sí que en cierto sentido tienen tiene algunos paralelismos para mí lo que pasa es que sobre todo donde más se asemejan y donde puede tener más problemas ahí la selección argentina para casarlos es en las zonas del campo en las que se desenvuelven en las que influyen porque los dos buscan recibir el balón en esa parte derecha del mediocampo yo ya he dicho que son dos delanteros que les gusta participará bajo y además en ese abajo los dos tienden a la zona de por decirlo de alguna manera del interior el mediapunta por la derecha eso es algo que Messi lleva haciendo ya ya hace años y en el caso debido a la que se ha acentuado en las últimas temporadas sobre todo a partir de la llegada de Higuaín Jaycee a si tratáramos los mapas de los dos jugadores probablemente se super pondrían serían dos cayucos de dos futbolistas que buscan recibir en la zona del derecho de medio campo y a partir de ahí buscan la salida Interior así que hacia el centro hacia la media y ahí sí

Voz 0301 37:20 son muy muy similares es muy evidente que Messi va a ser titular que Messi va a jugar y le hemos preguntado al ver moren sí puede permitirse Sampaoli el lujo de prescindir del talento de Di

Voz 1239 37:32 vale cualquier selección teniendo a su disposición a dos talentos tan brutales como Leo Messi Paolo di bala prescindir de uno de los dos de manera total es decir no alinear a uno de los dos es un lujo

Voz 16 37:48 algo muy difícil de aceptar

Voz 1239 37:51 yo creo que donde era total sino de manera más matizada sigue de la versión del cien por cien de uno de los dos si va a tener que prescindir porque se me hace muy complicado que la versión de la de la Juventus y el Messi del Barça puedan convivir en un mismo equipo porque repito hacen prácticamente las mismas funciones pero sí que tenía a dos jugadores de ese calibre en el en el once debería ser la la opción debería serlo lo deseado también es verdad que como apuntas estamos viendo a la selección argentina que el rendimiento junto de un jugador en su club no está siendo el mismo después con la albiceleste ya eso es un factor corrector que también cabe poner sobre no sobre Leo Messi pero sí sobre sobre porque es hablamos del lujo que sería prescindir de la de la Juventus el de Juventudes uno a la de la albiceleste habrá que ver si es el mismo es el mismo quizá ya no es prescindir

Voz 16 38:48 del mismo talento del mismo

Voz 1239 38:50 jugador Irak caben en otras opciones

Voz 0301 38:54 ante la opción de que seguramente lo mejor para la selección argentina sea encontrar cabida en el once a a Paulo le hemos preguntado también al ver moren dónde en qué posición apunta Albert Morán que con su juego muy matizado es decir haciendo cosas diferentes como nos viene explicando a las que hace habitual ante la Juventus podría formar una línea de medias puntas con Leo Messi en la que el argentino del Barça caería un poquito más a la zona derecha Idi bala área otros funciones pero en la misma línea jugando a la altura de Messi a la izquierda

Voz 1239 39:30 yo creo que si se busca conjugar en un mismo equipo al diva de la Juventus y al Messi del Barça aquí difícilmente habrá un esquema que les dé cabida porque es que ocupan en el mismo lugar en las mismas zonas hacen existen los mismos recorridos si se aceptan cambios que uno de los dos a priori lleva la tendrá que matizar su juego y cambiar algunas cosas de las que habitualmente hace aquí ya sí que se abre más el abanico de alternativas por ejemplo el tres cuatro dos uno podría podría ser una podría ser una porque hay un esquema que plantea futbolistas abiertos a hay que por lo tanto es generar espacio interior que los deja cierta libertad por detrás de un punta que además entiende trabajaría sobre sobre los delanteros Mickey pues viva gay Messi podían juntarse podrían ocupar ese medio apunta a los con los dos Le gusta con el inconveniente para uno de los dos el principio de que sería un poco más inclinado hacia la izquierda y por lo tanto con salida más natural hacia fuera que hacia adentro propuestos a encajarlo es a darles cabida ese versión más libre de los dos me parece la solución más más posible

Voz 0301 40:37 le damos las gracias a Alberto Morais N Le hemos dado voz también Alex lo decíamos antes analista habitual aquí en Cataluña le hemos preguntado abiertamente si son compatibles Ia asegura está convencido de almas que sí que pueden jugar juntos pues sí de bala es cierto es cierto que tienen

Voz 17 40:57 características muy muy parejas muy similares pero por supuesto que son compatibles a en fútbol a los que hemos estado en un terreno de juegos a hemos que que el talento siempre es compatible y que al final este en este deporte Se trata de de tejer ciertas complicidades dentro de una estructura de equipo con lo cual para mí si para mí sí ha son compatibles lo que sí que es indispensable es que sobre todo Pablo de Iguala la tendrá que matizar su juego tendrá que sacrificar muchas veces lo que le pide el cuerpo futbolísticamente para hacer un rol un poco más posicional lo que está claro es que hay una serie de factores que Messi necesita para para rendir isla visto durante todos estos años están un punto muy avanzado de su carrera las selecciones tienen poco tiempo como para trabajar eso así que Diva ala para encajar en ello a deberá cumplir unas unas normas posicional es al menos dentro de los partidos cuando estén cuando nos llena

Voz 0301 41:53 es cierto y es más yo creo que

Voz 18 41:55 de las posibilidades de Argentina en el Mundial pasan en gran medida por hacer compatible este encaje entre los dos futbolistas al final el fútbol a los jugadores que tienen una misma visión tienden a buscar

Voz 17 42:10 se estés y esto siempre es un extra para cualquier equipo también lo debe ser para Argentina a respetando una serie de de condicionantes que ya tiene de partida

Voz 0301 42:20 ojo al titular que nos ha dejado ya más eh dice que seguramente gran parte de las posibilidades de Argentina de algún de ganar el Mundial pasan por juntar en el once a Messi Isi diva bala claro lo hemos preguntado cómo como qué posición debería ocupar la cómo tendrían que jugar

Voz 17 42:38 Messi ha demostrado durante estos años durante su carrera que lo que necesita esa el generar el caos dentro de un orden es decir necesita unos mínimos de orden necesita unas referencias indispensables como para poder rendir como para poder sacar su fútbol en este sentido sus su trayectoria en el Barça demuestra que él es capaz de sacar todo ello todo todo su repertorio con el campo más grande posible el campo al final lo ensanchan los los extremos ha a en este Barça de Valverde por ejemplo que la sitúa situado como bien dices por dentro a son los laterales quién hacen la amplitud muchos partidos no les da no les da como para como para generar una estructura suficiente como para que Messi tenga toda la ventaja posible para para que sea el enlace número uno y menos aún lo sería serían Argentina en unos laterales que no son tan profundo no son tan anchos no entienden eso

Voz 19 43:29 la manera de o no la entienden tan radicalmente

Voz 17 43:31 esa manera de de concebir el fútbol eh

Voz 19 43:34 eh de generar ocasiones ha

Voz 17 43:36 creo que es indispensable papel de los extremos con lo cual para mí y aquí volvemos al punto número uno cuando te decía que te que Pablo tendrá que sacrificar ciertas cosas a me refiero a haberlo donde donde mejor lo veo en banda opuesta zumbando puesta jugando como extremo y en muchas veces dando profundidad es un jugador tan bueno que como pasa con Coutinho en el Fútbol Club Barcelona pueda adaptarse a lo que sea simplemente tendrá que ha tendrá que sacrificar ciertas cosas tendrá que trabajar las un poquito tendrá que no dejarse llevar tanto sino pensar un poco más en en en el campo

Voz 0301 44:10 es decir que la jugando en banda izquierda habla de la importancia de la amplitud de que haya gente que ensanchó el campo para que se generen espacios por dentro y eso lo pueda aprovechar Messi claro ha hablado de que de la juzgue por banda izquierda pero no de su formación ideal para la selección argentina puede sorprender apunta les de más que él prefirió un cuatro tres tres en la selección argentina con atención Messi de falso nueve

Voz 17 44:41 a mi hija el que me parece mejor es el cuatro tres tres como decía antes con Messi como falso nueve un un poco lo que lo que hemos visto en el Barça durante muchos partidos esta misma temporada decidiendo el cuando Salim de líneas cuando no con un viva a la más posicional pero combinando el juego corto con el juego largo que también lo pueda hacer

Voz 20 45:01 sí y un extremo derecho eso sí muy

Voz 17 45:04 común con lo que con lo que poder generar fijar toda la línea Anoia hacer un dos contra dos en el cual Messi de bala ahí sí que podrían hacer muchísimo daño

Voz 0301 45:12 íbamos a acabar como decíamos en Argentina con Vicente Puglia que nos habla del intento de Sampaoli de juntarlas a los dos a Messi de bala fue en esa posición de dobles medias puntas dice que no hubo feeling en esos partidos el periodista argentino y apunta también a otro factor externo dice que no hubo demasiada ayuda del colectivo para que esa dupla Messi de bala en aquel momento funcionara

Voz 5 45:39 uno cree que a veces los futbolistas los buenos futbolistas logran asociarse de manera rápida de de de de armar sociedades que son las necesarias el fútbol es lo que tiene que ver con la inauguración del juego en la construcción del juego colectivo que que puedan asociarse rápidamente porque entienden el juez pero en los escasos ratos que han compartido ambos en un campo de juego creo que lo que los ha perjudicado más allá de todo lo que ha mencionado con relación a las características bastante similares que ambos tienen es la falta de un full se una miento colectivo que logre sostener el digamos ese experimento el de poder unir a Messi con la selección argentina ha sido en los últimos tiempos un cúmulo de individualidades me ha faltado un sostén estructura desde el punto de vista colectivo contra el juego y ahí es donde cuando uno quiere

Voz 7 46:48 sí

Voz 5 46:49 armar alguna sociedad creo que es donde también se ve perjudicada que no hay un equipo que acompañe con movimientos como para facilitar justamente esa conjunción que podría ser a tener en Messi iba vale yo creo igualmente teniendo en cuenta lo poco que falta para el mundial que hoy por hoy en la mente de Sampaoli no está la posibilidad de que Messi iguala arranquen jugando juntos

Voz 0301 47:20 es información en lo con los cuenta Vicente Mulet de momento Sampaoli no lo ve la posibilidad de juntar a ambos futbolistas le hemos preguntado por la idea que tiene Sampaoli apunta bastante a ese tres o cuatro dos uno

Voz 5 47:36 a diferencia de otros entrenadores de de selecciones que tienen proceso más largos en el caso de Sampaoli todavía no tiene claro el sistema que va a utilizar argentina en el Mundial

Voz 1671 47:50 esto justamente habla a las claras de las

Voz 5 47:52 de la incertidumbre que se vive también con los futbolistas que van a participar de esa formación inicial frente a Islandia porque porque el entrenador todavía no tiene muy claro el sistema elegido para para para la Copa del Mundo pero el ahí Lea de Sampaoli esto lo he hablado con con asignados al entrenador argentino en principio es jugando con un esquema de tres centrales tres defensores centrales cuatro volantes que forman en el medio un cuadrado con dos carrileros o digamos futbolistas que hayan toda la lavanda la derecha y la izquierda un nueve de área que que en algún momento obviamente pueda generar movimientos para fabricar espacio para Messi en ese cuadrado del medio campo en el que hay dos volantes dos mediocentros uno con más juego y otro capaz

Voz 1671 48:53 de poder retroceder

Voz 5 48:55 para para hacer el el el que haga los relevos y el que puede armar una una línea de sensores detrás están todavía no están definidos los nombres si los dos mediapuntas o los otros dos vértices de ese cuadrado es decir la parte más ofensiva obviamente que unas Messi Gio hoy el técnico al que ve como su Cossio de Messi por adentro es Ángel Di María yo creo con la hipótesis de en qué lugar podría estar Divar seguramente sería en esa en esa posición es decir a la izquierda de Messi pensando en el ataque no sobre la banda izquierda pero no como un como un jugador como un medio apunta abierto sobre la banda sino cerrado

Voz 0301 49:44 nos apunta Vicente Mugler que declaran los amistosos que tiene ahora en marzo la selección argentina la idea de Sampaoli es poner en esa línea de dobles medias puntas a Di María al lado de Leo Messi y el Kun Agüero arriba que quiere crear Conexión entre los tres es la idea que tiene ahora mismo de hecho sin no le da más bola a bala es porque él lo que quiere es gente futbolistas que rodee bien que se lleven bien que conecten bien con Leo Messi y eso no lo vio en bala cuando les juntó el el técnico argentino

Voz 5 50:20 está claro que el entrenador quiere rodear a Messi con los jugadores que sean que se han emprendido mejor con Messi en estos últimos años es decir buscar futbolistas obviamente que si fuera por el deseo de Sampaoli por ejemplo en este momento nacionalizó haría como argentino absorbí Alba porque ha logrado en el Barcelona una entendimiento el sobre todo en la última temporada con con Messi que ningún futbolista argentino en la selección lo cuando grado pero bueno veremos de acá los amistosos como como observada encarrilado la cuestión