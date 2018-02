Un libro, devuelto a la biblioteca con medio siglo de retraso

Voz 1 00:00 las historias del libro sabe regó comentaba hace un momentito alguna vez en fin a todos nos ha pasado lo de pillar un libro de la biblioteca haberlo con retraso en fin puede retrasar una semana hundía no hoy bueno o más incluso Diago llega la pagaba retraso J de cincuenta años pues vamos a ver hace unos días en una de las bibliotecas públicas de Gandía en el buzón de libros prestados que funciona veinticuatro horas puedes ir cuando cuando quieres a veces te no no te ven apareció un libro que había desaparecido de sabios hacía exactamente medio siglo cincuenta años de de vuelta el viaje

Voz 1501 00:41 de primero de de que libro estamos hablando

Voz 2 00:44 bueno pues estamos hablando un libro decisión una novela una novela de Alistair Mc Lean cuyo título es La Odisea del Ulises

Voz 1501 00:52 la odisea no no lo Ulises de Joyce no ha porque entonces estaría justificada he tono de alguna pieza os había ocurrido algo remotamente parecido a esto

Voz 2 01:07 pues hasta la fecha de hoy honestamente mi nunca jamás y la sorpresa bueno pues fue mayúscula porque te puedes imaginar cuando cuando te ganan las manos es que está pasando a ver a ver qué es esto bueno al final pues sí es verdad que que es un libro ya que no es ni siquiera de del actual de la actual biblioteca de Gandía porque bueno claro en en en tantos años de la ciudad de Gandía ha evolucionado afortunadamente pasó de tener una pequeña biblioteca en una esquina un aquí en la Plaza la Jaume Primer una pequeña biblioteca que creo que tenía cincuenta sesenta metros cuadrados con treinta y cinco puntos de lectura hemos pasado a una red de lectura pública con siete con siete bibliotecas iban a biblioteca central que desde la desde la que estamos ahora hablando ahí claro este libro pertenece a aquella pequeña biblioteca que que funcionó desde los años cuarenta hasta los noventa que y que bueno bueno pues afortunadamente ha desaparecido oí ha dejado pues a esta red de bibliotecas en la que en la que bueno pues actualidad ahí

Voz 1501 02:15 esto es cuando no estaba en el diccionario vamos a Simao tiempo eh pero el usuario que dijo uno dejándolo a uno de los dejó anónima esto es de este episodio habrá una ficha que explique quién se lo llevó

Voz 2 02:30 claro en su momento ya hizo en su momento se mantendría un registro pero claro hace cincuenta años y saber quién se lo llevó se lo prestó y que han sucedido durante durante durante todos estos años

Voz 1501 02:44 usted es verdad es que con poco más que ficha hay que someterla a una prueba del calor este episodio da comienzo una novela te esta novela cine oye Tony una curiosidad malsana ya lo sé pero curiosidad hace cincuenta años cuando no te lo voy a tiempo que multa te cara

Voz 2 03:02 pues mira a mi lo que más me choco porque esto fue curioso no me me lo trajo mi compañero que te Dani que trabaja en la en la biblioteca de barrio IM dejó haga adivinen qué te traigo indio que me trae hombre digo mira aparecido me de los libros menos deja encima de la mesa midió iba sí ese no no abre los haberlo similar lo hizo cargo cuando lo hablo se desmontó un poco el el lomo que está deseen colaborar lo primero que veo es una etiqueta enormes del tamaño de libros que pone pues claro Servicio Nacional de Lectura la digo voy esto esto que ha pública municipal y luego en un cuño eh de tinta esto que se usaban en la época día y lo primero que pone dice devuelva este libro antes de la última fecha anotada cada días de retraso de venga dos pesetas y a continuación cuide luego pero no lo manche no Ray en sus páginas eran las instrucciones que que figuraban en la saldó todas además que son pertinentes todavía no hay que hay que decirlo eh

Voz 1501 04:06 bueno lo de la multa no quiero calcular lo que sería si transformado a Eurovisión

Voz 2 04:09 pues pues he sido hemos calculado aproximada

Voz 1501 04:12 pero idea si calculamos que somos

Voz 2 04:14 unos cincuenta cincuenta y cinco años va a dos pesetas por día sobre doscientos entre doscientos veinte y doscientos cuarenta euros como sería sería la multa que el el el usuario en o el heredero porque quizá es alguien que ha recogido los libros pues debería pagar bueno es anecdótico no porque en ella sabes de repercusión pero bueno así es verdad que entonces el sistema penalizaba económicamente por el retraso de la devolución de los libros has dicho dos libros hay otro entonces también hay otro pero el otro es desapareció hace quince años

Voz 1501 04:49 por eso típico

Voz 2 04:55 hasta llorar eterno no pues no no es tanto no lo hemos recuperado está bien ir de demora pues la verdad es que no no es tanta merece aquel desmerece

muy bien bueno Toni ordeñar a gracias para sumar

te este ratito en La Ventana verdad muchas gracias

Voz 2 05:11 a vosotros quitarnos hizo recordar las bibliotecas que también estamos aquí trabajando todos los días a parte de de de estas cosa que no sucede anecdótica mente que nos hacen bueno pues aparecer en los medios de comunicación