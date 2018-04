Desamores de Rajoy y Rivera

Voz 1 00:00 como

Voz 1900 00:02 se ha llegado a esto

Voz 2 00:05 no hay una respuesta fácil para los asuntos del corazón las relaciones sentimentales de Mariano

Voz 1900 00:12 leer nunca fueron fáciles pero es que es que no podía ser de otro fondo quizás ese debiera a la diferencia de edad o a una cuestión de piel pero en los primeros encuentros la incomodidad fue patente lo reconozco a usted quién le gusta más Rajoy o Ribera

Voz 3 00:28 niveles el Partido Comunista de la coleta

Voz 4 00:32 parte de ciudadanos así

Voz 3 00:35 a decidió dar ese me gusta sí escuche venga

Voz 1900 00:38 eh recordará que en algún momento hubo que repetir elecciones generales puede ser hacia finales del verano de dos mil dieciséis Mariano ya

Voz 5 00:45 ver acordaron contraer matrimonio político para permitir que Rajoy fuera investido

Voz 1900 00:51 presidente es muy positivo este acuerdo Portes

Voz 6 00:53 España necesita un gobierno es Messi pero sí que creo que se piensa más en España

Voz 7 00:58 es el primer momento dio la impresión

Voz 1900 01:01 que estábamos ante un matrimonio de conveniencia

Voz 8 01:03 bueno pues mire que no está razones usted quería ir porque lo hizo porque creía

Voz 1900 01:09 que era mi obligación

Voz 9 01:10 el de en la vida muchas veces uno tiene que decidir entre lo malo y lo peor

Voz 1900 01:16 el matrimonio permaneció bienvenido mientras sonó el vals con que ese sello

Voz 10 01:20 la voz pero levantaron la vista en el horizonte divisaron nuevas elecciones que estoy Estelle detrás de esas elecciones

Voz 4 01:29 otras elecciones ya

Voz 1900 01:33 atenten en los últimos tiempos se han acentuado los celos y reproches y con razón Albert Mariano discuten por cualquier cosa gente que habla mucho por ejemplo Mariano Rajoy dice que el PP es más patriota español que Ciudadanos el que más Rivera se lo discute bueno es absolutamente falso y en esas estamos enredados

Voz 11 01:54 bien de España a nosotros nos importa sacar más o menos escaños importa España todos lo va a permitir que nadie para olvido de España la unidad de España España es todos los españoles

Voz 1900 02:11 entendemos que a usted le pueda parecer todo esto un poco cansino paso tan de verdad que no pero aunque se tapen los oídos no

Voz 11 02:22 a frenar

Voz 12 02:25 Irán probó la prisión permanente reto

Voz 13 02:29 vamos a seguir permitiendo que los libros de texto mientan sobre la historia de España es viernes en España lo suficiente

Voz 1900 02:36 ahora si ustedes tienen algo que decir estaríamos encantados en escucharlo

Voz 0538 02:40 en el que los votos del PP es están yendo para ciudadanos totalmente ahí está en la pelea el poder el puedo leer engancha PP más españolito que el otro pero bueno el otro no ha salido un poquito sí del cascarón parecía otra cosa pero se está arrimando yo creo que ahora mismo ciudadanos representamos a la sociedad que el que lo que es el Partido Popular bueno Oise

Voz 14 03:06 pero es que a Ciudadanos creo que ha venido en un momento pues que le ha sentado muy bien todo este follón pero no lo veo como políticos muy serios la verdad Rivera un poquito me parece un poquito charlatán porque no hace no dice su política sino siempre metiéndose con el otro Rajoy es un hombre que lleva treinta años en política

Voz 15 03:32 no necesitaba estar ahí para mí está

Voz 14 03:36 pues hay muchas dudas que hay el dilemas no sabemos a quién a quién votar ahora porque es que hay un dilema que no sabe uno me caen bien los doce date un poco a poco está jodida la cosa bastante tengo ya sabes hubo que bueno pues quiero que quiere plantarle un poquito más de cara al nacionalismo de Ciudadanos para ver si cambia algo porque el PP está muy jodido hombre yo siempre me

Voz 16 04:03 ha parecido que el Partido Popular se define un poco más por la unidad de España lo que pasa es que le he visto un poquito débil con con respecto a lo de Cataluña y entonces ahí ya pues hace también un poquito pensaban

Voz 17 04:17 el hombre para mí Rivera creo que representa más la unidad de España porque Rajoy se limita a hablar de temas económicos del en los temas económicos de Rajoy a mí me causó en una gracia increíble sabe muy bien somos el la la primera potencia en crecimiento etc etc pero la gente sigue comiendo de la basura hay estando en la miseria o sea que yo creo que este es decir tejanos Vera para mí yo le veo con más futuro político que Rajoy entre otras cosas porque no ha gobernado nunca vamos a dejarle que gobierna alguna vez a ver cómo lo hace

Voz 0730 04:49 sea el tema catalán de Cataluña es fundamental para entender el la situación actual de Ciudadanos

Voz 1900 04:55 como el inmovilismo clarísimo del PP