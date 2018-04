"Política de gestos"

Voz 0194

00:00

si la política también se hace de gestos son muchos los gestos que nos han situado en el punto en el que estamos en el caso de la crisis catalana el más reciente ayer mismo la ausencia de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau del presidente del Parlamento catalán rehuye Torrent en el primer acto de bienvenida al Rey Felipe VI en Barcelona en ocasión del Mobile World Congress cuenta la alcaldesa que no fue para manifestar su desacuerdo con la actitud del jefe del Estado en el tema catalán el Rey le dijo que él estaba para defender la Constitución y el Estatuto un poco más atrás recuperando gestos el gesto de Mariano Rajoy al no querer recibir al presidente del Parlamento catalán ruso Torrent quién le pidió una cita apunten al gesto de Rajoy esté otro protagonizado por el mismo sí recibió a los representantes de sus civil catalana sin ningún papel institucional más atrás todavía el gesto de los independentistas al reconocer ya no sólo en sede judicial sino también ante los medios que la declaración unilateral de independencia pues sólo simbólica no real como habían hecho creer a sus seguidores aderezado esto con los gestos inmediatamente posteriores a esa declaración en forma de fin de semana de huida del propio Carles Puigdemont retrocedemos un poco más el gesto cobarde de Puigdemont que pudiendo haber convocado elecciones y dibujar otro destino para los catalanes sacó Bardot is hecho Almonte antes el inexistente gesto del Rey que en su discurso del tres de octubre no tuvo ninguna palabra para los catalanes para cualquiera de ellos independentistas o no y antes de todo esto el gesto el responsable de Interior del Gobierno central que primero no impidió después no se Usón y dimitió por las cargas policiales contra ciudadanos durante la consulta del uno de octubre Easy seguimos retrocediendo Nos encontramos otros muchos gestos de Reuniones no celebradas de reuniones frustradas declaraciones estériles que éstos de inmovilismo gestos de loca carrera todos son gestos que agradan a unos o a otros satisfacen a unos o a otros pero que no sirven absolutamente para nada sino que se quiere es encontrar una solución al problema Ángels Barceló