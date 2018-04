Mesa Política: 26 de febrero

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:05 veinticinco

Voz 1 00:15 Ángels Barceló

Voz 3 00:21 a la central y la Generalitat

Voz 0194 00:25 Cataluña la de Barcelona

Voz 3 00:27 a desempleada

Voz 0194 00:29 propósito esencial la colaboración entre el Gobierno central la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona debe ser siempre un propósito esencial estas fueron las palabras del Rey Felipe VI anoche la cena inaugural del Mobile World Congress de Barcelona una cena a la que sí asistieron Ada Colau alcaldesa de Barcelona irrupción en presidente del Parlament que decidieron no acudir a la recepción previa a esta cena hoy alcaldes explicaba las causas de su ausencia la recepción y contaba la charla quemando

Voz 1600 00:55 después con el Rey Canigó mantendrá calmó nadie entendió que el monarca avalará las tesis más duras del PP con esta respuesta represiva y nada dialogante al conflicto de Cataluña me limité a trasladar este malestar y él me dijo que él se tenía que limitar a defender la Constitución yo le dije que sólo entendía hay que lo daba por hecho pero que yo creo que la Constitución se puede defender de otras mejores maneras de otras maneras

Voz 0194 01:16 caldera de Barcelona que a estar con nosotros en Hora veinticinco a partir de las diez de la noche sobre ese desplante al Rey reacciones desde la política Manuel Escudero PSOE Albert Rivera C's y Pablo Echenique Podemos

Voz 4 01:28 que no reciban al Rey que se equivocan y que siguen acumulando errores e que con esta actitud olvidan sus responsabilidades institucionales y perjudican a su ciudad

Voz 5 01:40 en se mueve por el mundo sabe con Congreso ese tipo es un caramelo para cualquier capital mundial de hecho hay otras capitales que en dos mil nueve la quieren por tanto me imagino que igual que nos pasó con la pérdida de la capitalidad en este caso al medicamento europeo pues nos puede pasar con esto

Voz 6 01:53 la Sala de de Barcelona se ha comportado como una ciudadana al siglo XXI que hace honor a sus responsabilidades institucionales que saca Aldesa pero que no es hierba

Voz 0194 02:07 mientras en Bilbao miles de pensionistas se manifestaban de nuevo esta mañana desde el PSOE anunciaban ya la semana pasada a registrar mañana en el Congreso una proposición de ley para derogar la subida de las pensiones prevista por el Gobierno de sustituida por un aumento en función del IPC dos asuntos en esta portada de la mesa política de lunes que vamos a tratar ahora mismo con los diputados los políticos que ya nos acompaña negros que queremos también tener temas de los que queremos tener la opinión de los oyentes árabes

Voz 1880 02:36 los buenas noches Ángels buenas noches ya saben cómo pueden participar los oyentes pueden enviarnos notas de voz aguas del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribirnos también a la página de Facebook la dirección es hora25 también a Twitter arroba Hora Veinticinco

Voz 0194 02:53 hoy en Madrid Paco Martínez Partido Popular buenas noches muy buenos noche damos la bienvenida a la diputada socialista Luz Martínez Seijo palabras noches Pablo Echenique podemos buenas noches ya lo hemos escuchado hace un ratito le volveremos a escuchar Carles Campuzano P D Cats buenas noches y solo en Barcelona en Radio Barcelona mando de Páramo Ciudadanos buenas noches hoy Rajoy buscaba quitarle importancia a ese desplante al Rey de con la Wii de Torrent lecho de que alguien desconozca su sobrino

Voz 7 03:20 acciones institucionales por necesite hacerse notar es un tema menor que en ningún caso puede empañar lo más importante que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona verá

Voz 0194 03:34 Nuestro de energía turismo decía que es un gesto político que nos entiende que puede acarrear males mayores

Voz 8 03:39 no les digo yo que la situación política que hay aquí pues algunas distorsiones no quieran ser aprovechado por otros para que el mover el deje estar en Barcelona

Voz 0194 03:48 como lo escuchábamos antes me empezar Pablo Echenique que le tengo aquí sentado a mi izquierda el gesto de Ada Colau pone en peligro diría usted dirías tú la continuación de la continuidad del Mobile en Barcelona

Voz 1662 03:59 bueno John Hoffman que es el máximo responsable del Mobile World Congress esta misma mañana a decía que no así que yo creo que digamos estos intentos de meter miedo por parte del Partido Popular por parte de ciudadanos creo que por un lado son falsos por otro lado son peligrosos porque parece que quisieran que que un evento tan importante como éste ese fuera de de Barcelona en un criterio empresarial en un criterio turístico figura la cantidad de referencias que se le hace un Rey los criterios los para recibir congresos tienen que ver con que da ciudad esté bien conectada con que en fin sea más acogedora para los turistas tenga espacios bien habilitados para llevar a cabo este tipo de Air este tipo de eventos Barcelona todo esto lo cumple la gestión desde el Ayuntamiento en estos años creo que está siendo objetivamente ejemplar y ya digo que lo pienso yo es que lo piensan los máximos dirigentes de este de este evento y por eso creo que que no está bien que dirigentes políticos de nuestro país intentar meter miedo con algo que no es verdad porque ya digo parece que no les gusta que el Mobile World Congress esté

Voz 0194 05:21 no en Barcelona Vega Martínez era desde Moncloa desde donde se señalaba la posibilidad de que estuviera en peligro la continuidad el Mobile por el gesto de ayer de la de la alcaldesa

Voz 9 05:29 pues yo creo que efectivamente el gesto de Colau Torrent es muy desafortunado sí Illa interpretación de Echenique es muy equivocada a mi juicio con todo el respeto no es decir bueno para empezar evidentemente yo creo que ni yo ni nadie

Voz 10 05:44 en ningún ciudadano hay ningún

Voz 9 05:47 monárquico se siente siervo lo que se sentirá es dentro de una lealtad hacia nuestros símbolos constitucionales y hacia nuestras instituciones que no tiene nada que ver con sentirse siervo eso por un lado ni con hacer reverencias yo creo que efectivamente como ha señalado el presidente pues hay mucho de querer llamar la atención y se ha perdido una gran ocasión para dar una imagen exterior pues de normalidad dentro de las lógicas y legítimas discrepancias pero de normalidad hacia un evento que es importantísimo que por supuesto nada más lejos en la intención del gobierno del Partido Popular que que generar razones para que el Congreso no se celebró en Barcelona todo lo contrario todo lo contrario y creemos pues que este tipo de gestos sin dar pues tampoco mayor importancia porque efectivamente son intento de llamar la atención pero muy desafortunado que desde luego no benefician en nada ni a la imagen del Congreso ni a la imagen de Catalunya a la situación en la que vivimos ha perdido una gran ocasión

Voz 11 06:41 la camino oración anormalidad Carles Campuzano PDK

Voz 12 06:45 yo creo que lo relevante es que las tres administraciones que están implica

Voz 13 06:49 Heladas en el Mobile el Gobierno del Estado

Voz 12 06:52 lo el gobierno de Cataluña el Ayuntamiento están comprometidas en esta en este en este congreso en esta semana lo que implica el Mobile más allá de esta semana ya a mí me consta que durante estos meses y a pesar de todas la situación que se ha vivido y a pesar de la anormalidad de la situación política que hay en en Cataluña las tres han trabajado para que el Mobile sea sea un éxito y las tres administraciones tan comprometidas para que el Mobile continúe en Barcelona y que Barcelona se convierta en una en una ciudad de referencia en los cambios enormes que se daban producir en la telefonía móvil a raíz de los cinco

Voz 9 07:34 G

Voz 12 07:35 hay por tanto eso es lo relevante pero lo que lo que es evidente también es que en Cataluña hay en Barcelona las administraciones especialmente a aquellas administraciones como el Ayuntamiento o en este caso el el presidente del Parlament que ponía difícilmente se pueden abstraer de una situación de anormalidad hace un año el la los los actos del Mobile eran como presididos por el president de la Generalitat y hoy en Catalunya no hay presidente de la de la Generalitat no tan solo porque ha habido investidura sino sobre todo porque esté vigente el artículo ciento cincuenta y cinco de la

Voz 0194 08:11 de lo que dejará de estar vigente en cuanto antes pero bueno

Voz 12 08:14 la normalidad de una segunda cuestión ains en amplísimos sectores de la sociedad catalana hay desafección respecto al papel que

Voz 13 08:22 jugado la monarquía en todo a este

Voz 12 08:25 en todo este conflicto y eso forma parte de una realidad que esconderla Nos daríamos trampa pero yo creo que más allá de los gestos de la alcaldesa Ada Colau el compromiso del Gober de Cataluña gobiernan el Estado el Ayuntamiento es firme para que el Mobile tenga un papel más ella que tiene durante esta semana se de todo el año y que Barcelona sea capital

Voz 11 08:47 de la telefonía móvil a nivel mundial Luz Martínez Seijo Partido Socialista un

Voz 14 08:51 a mí lo que me parece es lo es que que no se ha cumplido con esa función representativa que tiene que tener la alcaldesa de Barcelona hay el presidente del Parlament al acabo con ellos son representantes de instituciones sino simplemente de representan a un partido político no sumó su propia a su propio punto de vista más allá de eso yo creo que que ha habido una falta de deslealtad a lo que es una visita institucional claramente Marca Ike nunca se tiene que olvidar que una alcaldesa exalcaldesa de todos los barceloneses barcelonesas y por tanto tenía que haber estado a la altura de las circunstancias lo mismo ha ocurrido con la presencia del Parlament más allá de eso yo creo que sí que se daña con este tipo de gestos no al a la imagen de de Barcelona a la imagen de lo que tiene que ser una ciudad que que tiene que ser promotora de una iniciativa empresarial económica que siempre ha sido un referente y que desde luego esta imagen que se está viviendo permanentemente de fractura de que cada cuestión qué se sabe de la vía de la normalidad al final acaba siendo un suceso un acontecimiento que que influye claramente es luego la actividad económica por tanto en lo que se está demostrando es que que no hay esa normalidad que os espera ante un evento de esta magnitud no que es una fuente de recursos económicos para la ciudad de Barcelona y que este tipo de acontecimientos lo que están haciendo es dañar permanentemente a al futuro de Barcelona futura de la de la economía no de de Cataluña en si hay que recordar que ellas han perdido tres mil empresas desean y Don hoy que desde luego no ayuda en absoluto la inestabilidad política que está teniendo en Páramo a Campuzano levantó el dedo para

Voz 15 10:34 sí es una perdidos levantan desde que hable páramo es una forma más del independentismo mi tierra a las Performance se hacen cada día entonces ahora ha tocado no saludar al Rey mañana se inventa lo que pasa es que la gente podemos cometer el error nosotros mucha gente de dejarlo en que simplemente es un gesto pero lo que hice Echenique que es el miedo y que llamamos algunos al miedo a lo mejor es porque no conoce la realidad de lo que está ocurriendo en Cataluña pero también decía Artur Mas que era miedo que las empresas nunca serían de Cataluña decía que eso era un discurso el miedo la agencia del medicamento es el único el último gran fracaso del del de la inestabilidad en Bruselas que hemos también perdido en mi ciudad que es Barcelona por tanto eso que llaman los independentistas miedo y sus socios de de Podemos al final es una realidad hecho realidad yo recomiendo que vean ustedes el vídeo de Artur Mas diciendo que las empresas nunca serán por cierto en Jaén

Voz 11 11:26 yo tenía de de de predecir el futuro hundió a su partido bueno

Voz 15 11:31 hecho su partido está condenado por corrupción por tanto en ese en ese camino en los que algunos creen que todo esto es parte del miedo al final se ha convertido en la realidad de Cataluña y la realidad desgraciadamente por culpa al pero sexy por culpa del señor Torrent señora Colau ir el señor Puigdemont al final la realidad que la imagen de Barcelona que la imagen de Cataluña posea mal hay que se está encargando en definitiva lo que está pasando en Cataluña lo que está pasando en Barcelona probando no lo dejemos simplemente no los gestos son muy indicadores por desgracia los que estos cruces en vez de traer estabilidad que es lo que debería hacer el señor Torrent la señora Colau en Bétera nuevas oportunidades para Barcelona y para conjunta de Cataluña lo que hacen es que seamos noticia no precisamente por albergar uno de los eventos más importantes a nivel mundial sino porque no se ha hecho ese gesto que por otro lado y coincido con lo que han dicho otros compañeros de tertulia la mesa al final el señor tu rehenes el presidente del Parlament por tanto de todos los diputados de todas las fuerzas políticas por cierto también de ciudadanos que es la que ha ganado las elecciones también lo tiene que ser de todos los barceloneses de los que voten a la señora Colau con toda la dignidad y con todo el derecho del mundo pero también de los que no la votamos por lo tanto creo que a veces los gestos son importantes especialmente en el momento de inestabilidad que está viviendo Cataluña

Voz 0194 12:39 Campuzano yo tiene la palabra

Voz 12 12:41 parece que algunos tienen

Voz 15 12:44 muy un especial interés en que las

Voz 12 12:46 cosas deban de ir mal en lugar de poner el acento en lo importante es que las tres administraciones están colaborando que las tres administraciones tan comprometidas en el que el Mobile sea un éxito

Voz 16 12:58 qué tan sólo buscan la ventaja partidista la pequeña ventaja partidista a ver si

Voz 12 13:04 puedo dar si puedo dar dar un poco de guerra y es muy lamentable y es muy lamentable porque eso forma parte de la lógica de la de las profecías auto auto cumplida lo y a seis escuchamos aquí

Voz 0194 13:16 eso es clave si escuchamos señor De Páramo a él le da más razón para que las cosas vayan mal ejemplo ejército vamos a seguir hablando de escuchas hechas Ernesto echarla está dando la palabra empleado o luego por ejemplo no

Voz 12 13:31 hay gente que se olvida por ejemplo de de explicar que en el periodo enero es en el mismo

Voz 0194 13:36 en el mismo periodo que efectivamente tres

Voz 12 13:39 mil y pico de empresas han cambiado domicilio social en Cataluña en Madrid han sido unas dos mil unas dos mil quinientas llegan conducía unas mil y pico debemos de amenizar eso hace pero tampoco hagamos profecía

Voz 16 13:52 auto cumplida porque parece que algunos su ventaja política tan sólo está en que las cosas vayan mal

Voz 12 13:58 yo creo que la gente desea que eso que al ayuntamiento y la Generalitat y el Estado trabajen para que el Mobile un éxito pongamos el acento

Voz 0194 14:08 ahora te das la paraba Páramo pero tenían petición Echenique voy contigo pero pero luego se pierde no no se pierde y lo que te lo recuperaría no te preocupes Echenique que sí

Voz 1662 14:19 yo lo primero que que me gustaría puntualizar es que cuando uno sostiene como parece que se está sosteniendo aquí por parte de algunos partidos políticos que quedan aún besamanos nótese nótese ya el sabor antiguo de del nombre de de este de este evento dieron besamanos al Rey es obligatorio porque creo que es lo que se está sosteniendo aquí parece que nadie puede no hacerlo como ha hecho como alcaldesa de de Barcelona eso sí denota cierta actitud de de vasallaje que uno voluntariamente la mano al Rey de España eso forma parte de la libertad individual de cada uno pero cuando se mantiene que es obligatorio hace de esto creo que ya estamos viendo o todo tipo de EHAK si tú ves más cercanas como digo a las aptitudes de de vasallaje au de o de ser un súbdito Hinault no un ciudadano de de Siglo XXI en segundo lugar quería simplemente puntualizar una cosa menor que que me encanta cuando cuando De Páramo miente y en los demás socios de de hecho independentismo cuando es precisamente Ciudadanos en que comparte el grupo en el Parlamento Europeo con con dos señales de BP de Katy de Convergencia no pero bueno esto es un detallito que Fernando siempre su está en las en la convergencia usted tú ya has ver a ver si no por último decís antes de venir hacia aquí estaba viendo en la tele como estaban entrevistaban a extranjeros que que han venido al a Guillermo baila con edades preguntaban por esto hice quedó tomaban todos con una inmensa normalidad porque porque esto que estamos viviendo de que esa meta en la cárcel a la gente por injurias la era la corona este tipo de cosas que estamos viviendo en la relación entre dos ciudadanos españoles y una de una institución de otro tiempo como es la la monarquía fuera de nuestras fronteras las manifestaciones de libertad de expresión las manifestaciones de protesta política se entienden con total hay naturalidad son la normalidad la normalidad no es rendir pleitesía a un jefe de Estado elegido nuevo no la mente sino que es pues manifestaba discrepancias políticas haciendo uso de la libertad de expresión para los extranjeros que han venido a duermo va en Condes es completamente normal que no quede ahí don besamanos con un compacto

Voz 0194 16:54 Paco para y luz por este orden bueno primero

Voz 9 16:57 en relación con lo que ha dicho Carles Campuzano no sé si todo eso que decía que hay quién se empeñan que las cosas vayan mal yo estoy de acuerdo hay quien se empeña efectivamente el señor o la señora Colau no es decir es efectivamente es el independentismo y el independentismo tiempo parcial quién se empeña en que las cosas vayan mal por eso todo totalmente de acuerdo salvo en el punto en el que señala a los responsables no y en cuanto a la comentario que hacía Pablo Echenique yo es que creo sinceramente que que que hay una confusión absoluta sobre lo que son las instituciones y lo que es el respeto a las instituciones primero la monarquía no es una institución de otro tiempo sustitución absolutamente encajada dentro de nuestro ordenamiento constitucional como lo está Pablo en el Reino Unido como lo está en muchos países europeos son países fuera de Europa con toda normalidad y por tanto no sé creo que eso es más bien un cierto prejuicio muy muy poco constructivo por otro lado besamanos es un término protocolario no significa SBS la mano como sabes muy bien por otra parte hasta tal punto es libre no acudir a ese acto que no han acudido no ha pasado absolutamente nada lo que estamos diciendo es que es profundamente descortés y es una es una falta de sentido institucional de respeto institucional pero libre claro que es libre no han ido no ha pasado nada y yo lo que creo es que sean equivocado profundamente confunden totalmente el sentido y el significado de las instituciones acudir a un acto así no significa ni adherirse a ningún planteamiento ni siquiera avenirse a la propia institución de la Corona yo lo que creo que es es un acto de cortesía institucional y las formas son importantísimas en el mundo político son importantísimas

Voz 1662 18:42 sí la falta de formas también es me hace hace Mariano Rajoy besamanos como si pregunto si Rajoy como si no lo reconoce ese gesto no nos cortesía institucional digo hacia cuando Mariano Rajoy van sitio ahí de repente algo que se llame manos en el cual la gente tiene que ir pasando en fin como pasa con el con Ray pregunto porque a lo mejor es que me estoy equivocando y esto es lo que pasa es que hay un encuentro de las instituciones creó bueno

Voz 9 19:10 Pablo marengo a Mariano Rajoy no es el en jefe del Estado y el besamanos como tal con ese nombre entiendo que el hombre puede ser un poco anticuada en eso coincido contigo pero por ejemplo cuando se producen tú has estado allí porque yo coincido contigo el día de la Constitución en el Congreso de los Diputados el presidente del Congreso presidenta en este caso y el presidente del Senado reciben en un besamanos a todos los invitados tuyo ya hemos coincidido en ese acto no creo que participara en el tema

Voz 1662 19:36 la ningún y no se ninguna significar

Voz 9 19:39 son de servilismo de vasallaje nada aparece

Voz 1662 19:41 para mí tampoco no hacerlo es faltarle

Voz 0194 19:45 el hilo el hilo era que las empresas que se iban que se iban de de Cataluña luego voy

Voz 11 19:51 gracias gracias Angels por el y hilo si así es decir

Voz 15 19:54 pero Campuzano que sólo nos fijamos en lo malo no y que somos unos fatalista exprés que es lo que tiene el pluses que sólo otra cosas malas fíjate todas las empresas que ha salido de Cataluña en la Agencia el medicamentos otro ejemplo y espero que nos cargos también el Mobile a ver si es capaz de contestarme Campuzano una sola cosa buena que haya traído el pluses para Cataluña en todos estos es una sola cosa buena que haya traído estos años de pluses de monotema de tertulias en las que sólo hablamos de eso ni una sola cosa buena que haya traído entonces seguro que nos podremos poner de acuerdo y hablas de profecías auto cumplidas por favor pero sí Puigdemont es el rey de las profecías lo que pasa es que él no se cumplen de hecho dijo que en dieciocho meses seríamos independientes te acuerdas de esa frase en dieciocho meses seremos independientes y bueno han pasado unos cuantos meses y afortunadamente no somos independientes pronto profecías incluso es que se anotó cumplidas que simplemente ni se cumplen simplemente a lo que a lo que estabais comentando y al debate

Voz 11 20:47 en relación que decían que decía me

Voz 15 20:50 compañero Pablo Echenique mira en Cataluña pues todos tenemos pues en nuestros entornos gente que es independentista por supuesto puede ser de otra manera pues respeto absoluto el mismo respeto que tú deberías tener también por tu número dos en el Parlamento de Cataluña la señora Elisenda alemán que ha declarado que es independentista abro comillas es vida por todo el mundo que soy independentista cierro comillas pronto por eso ya me refiero cuando he dicho antes a los socios de los independentistas porque vosotros tenéis gente apostó partido que es totalmente democrático totalmente respetable pero que defiende abiertamente la independencia hay y como digo no lo único que queda es respetarlo para cerrar el asunto ya cierro la ley intervención respecta al access corte eso descortés lo que se ha producido insisto en que los gestos a veces por desgracia en política pueden tener pues consecuencias que al final las pagamos todos los ciudadanos porque la señora Colau o el señor Torrent deberían reservarse

Voz 11 21:42 sus manías sus digamos

Voz 15 21:45 cuestiones personales y pensar un poquito más en los ciudadanos y pensar un poquito más además en todo este tipo de de actos y eventos como es el Mobile de ese pueden poner en riesgo precisamente por no

Voz 0194 21:57 de todas formas con esto que decías ya se puede ser independentista no estar de acuerdo en la fórmula utilizada por quienes han intentado alcanzar la independencia por la vía que lo han hecho pero ser independentista independentista no no vamos que que es una una ideología que se ha defendido de muchísimas maneras

Voz 15 22:12 el Parlament lo único que se puede estar en contra de como de como se ha hecho por supuesto para eso decía que es totalmente respetable me decía no lo esperábamos tampoco lo de luego pasa nada

Voz 14 22:21 ese decir yo yo yo creo y considero no que los gestos y son importantes que lo que sabemos ahora aquí es que ha habido un gesto y creo que no es casual sino que es un gesto buscado que además obedece a una trayectoria de la alcaldesa de Barcelona y hombre utilizar el término pleitesía el besamanos que yo creo que son conceptos no que pertenecen más casi a la a la España medieval no es totalmente fuera fuera de contexto echó el hecho importante el hecho importantes que que no sea asistido que que era un acto institucional y entiende que ella como alcaldesa el presidente de del Parlament como presidente tenían que deberá en representación de todos los ciudadanos de Barcelona

Voz 17 23:05 ya no hay con respecto

Voz 14 23:07 no va a los intereses de Cataluña pues de verdad yo creo que los españoles queremos que a Cataluña le vaya bien porque si a Cataluña va bien también eleva a España por tanto el objetivo es que haya una situación en que se vuelva a una situación de anormalidad estabilidad en que la economía catalana prospera adecuadamente yo creo que estamos esperándolo todos y estamos esperándolo todos con los brazos abiertos no haya volverá al marco de la estabilidad de la normalidad de la legalidad Ia acabar ya de una vez para que ver la gente lo los catalanes puedan volver a vivir una vida normal vean las perspectivas económicas y que no se vean teñidas por la por la sombra de la duda de que ante este tipo de acontecimientos de cualquier cosa que pasa en Cataluña nacional acaba siendo pues una reacción social con manifestaciones que yo creo que no ayudan en absoluto a a nadie que ni el futuro de Cataluña quiero cerrar el tema catalán

Voz 0194 23:58 Campuzano querías decir algo en treinta aquí

Voz 12 24:00 el amigo Páramo ese algo positivo y mira lo más positivos habrá sido que lo programa que Aznar ir Rivera comparten de liquidación de la promovieron ha fracasado no sabemos qué nos depara el futuro pero seguro que aquello que Aznar deberá comparten que es volver a la situación previa a mil novecientos y siete seguro que no va a pasar

Voz 0194 24:23 Campuzano Campuzano encontraron o no lo más importante es tiene para hablar de Albert Castillón hablar albergar ha buscado lo más lo más importante otros otros lo que pasaba es que te darías una lista eso sí sí sí Ángels me da tiempo podemos podemos profundizar a treinta según esas cosas hablan de pensiones Nacho favor dado el setenta y uno cuando quieras cualquiera de las pensiones que le interesa muchísimo a la gente pero si quería hacerte una pregunta Campuzano se que vienes de un acto que yo he preguntado antes a micrófono cerrado si sabía algo del acuerdo investidura me has dicho no se ha llegado algún Whatsapp te lo digo porque hay algún medio El País que está hablando de que se ha cerrado un acuerdo para

Voz 11 24:59 que sea Jordi Sánchez ex president queda tú tienes

Voz 12 25:02 ya me consta que era inminente el acuerdo que en las últimas horas había encerrado los las las cuestiones que estaban que estaban abiertas que ésta era una

Voz 0194 25:13 la fórmula sería una opción que me consta

Voz 12 25:15 o sea que es estaba estaba trabajando pero no te lo puedo no te lo puedo confirmar supongo que es cuestión de tiempo

Voz 0194 25:22 hemos eso de la película de de la iglesia de dejar el móvil aquí pero no se puede hacer y no lo voy a yo no lo voy a hacer

Voz 1880 25:29 pero sí hay muchas opiniones y muy distinta se David por ejemplo dice si es un error a varios millones de ciudadanos en todo el Estado Nos parece bien el error ya vale de pleitesía al dinero por encima de los principios consuelo también en esa línea dice ningún error ninguna deslealtad al contrario Ada Colau he sido leal a quién lo tiene que ser y su comportamiento es un ejemplo para todos y un aviso para la Corona Por otro lado Rosa dice el miedo lo están metiendo los independentistas porque se están cargando Cataluña o Diego al final lo que ha conseguido Colau es que en las noticias se sigue hablando de Cataluña Hinault de tantas y tantas cosas que realmente importan como la crisis el machismo la sanidad la educación o la investigación no

Voz 0194 26:06 las pensiones y ahora vamos a hablar nosotros de pensiones porque la proposición de ley que registrará mañana al Partido Socialista busca echar atrás la subida de las pensiones el cero veinticinco la prevista por el Gobierno en sustituirla por un aumento en función del IPC esto supondría que subieran un uno coma seis por ciento Cristina Narbona presidenta del partido Manolo Escuredo secretario de Política Económica del PSOE no

Voz 18 26:26 partimos en absoluto la idea de señor Rajoy de que no se pueden revaloriza

Voz 0194 26:32 zar las pensiones con toda la humildad del mundo

Voz 2 26:35 pero pero con el corazón puesto donde hay que ponerlo estaremos en la calle con las movilizaciones de los pensionistas

Voz 0194 26:41 manifestaciones que seguirán celebrando cada lunes según adelantaba esta mañana en la de Bilbao la portavoz de la Asociación de Jubilados de Bizkaia Andrea Uña iba

Voz 19 26:49 es bastante entrando nos todos los lunes aprovechando esta marea marrón seguiremos haciendo más cosas es no solamente en Bilbao y en todas las ciudades sino que queríamos hacer una muy especiales en Madrid para que se nos oiga

Voz 0194 27:06 Luz si se pueden revalorizar las pensiones

Voz 14 27:09 por supuesto que se pueden de hecho nosotros es la razón por la que vamos a presentar mañana esa proposición de ley en el Congreso

Voz 17 27:16 y a somos todos bueno

Voz 14 27:18 lo que sí que es cierto es que nosotros llevamos demostrando una preocupación permanente por el estado de las pensiones debemos recordar que Zapatero dejó la hucha de las pensiones con sesenta y siete mil millones a las arcas del Estado estaban suficientemente llenas no como para hacerlas sostenibles y que a lo largo de estos años hemos visto primero que no había una política clara hacia dónde quería ir al Gobierno con la política de pensiones que se ha ido perdiendo poder adquisitivo de los pensionistas entre otras medidas precisamente por el médicamente lazo que las pensiones no están siendo abordadas adecuadamente que ya la la última ha sido el incremento de ese ridículo de cero coma veinticinco por ciento que ha supuesto que al final pues los pensionistas con todo el derecho del mundo hayan salido a la calle a reivindicar lo que en principio nosotros siempre hemos considerado un derecho que siempre hemos luchado por mantener el equilibrio de las pensiones es una propuesta absolutamente asumible porque sí que somos conscientes de que a lo largo de los últimos años no ha habido suficientes cotizaciones e ingresos a la seguridad social y por tanto si eso no es sostenible no es suficiente con cotizaciones muy difícilmente se puede a nosotros ya en campaña electoral propusimos que había que atajar este problema hay que había que enfrentarlo con seriedad ya propusimos en aquellos momentos el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social impositiva a través de distintos impuestos la propuesta que hemos desarrollado sería a través de dos impuestos a uno el impuesto a la banca que sería un impuesto nuevo y el segundo impuesto a las transacciones financieras con ambas propuestas estaría más que garantizado ese incremento del uno coma seis por ciento revalorización de el del IPC desde luego estaría absolutamente financia

Voz 11 29:08 para poderlo a será para poderla hacer asumible Paco se puede no se puede revalorizar las pensiones bueno primero hay más pensiones y son más altas

Voz 9 29:16 en la actualidad yo creo que lo que deberíamos hacer si quisiese hemos apartar este tema que como muy bien ha dicho es un tema que importa preocupa mucho a la gente a mí me merece todo el respeto si quiénes están manifestándose y en fin y quiénes están preocupados me merece todo el respeto pero precisamente por eso lo que deberíamos hacer las fuerzas políticas es ser respetuosos con los pactos respetar que es en el seno del Pacto de Toledo donde se decidió no polemizar no politizar este asunto y tratar de buscar soluciones y ahora parece que lo que se quiere sacar rédito político el PSOE ya lo hizo una vez romper el Pacto de Toledo lo hizo el veintisiete de mayo del dos mil once precisamente para ser el único partido que votó a favor de congelar las pensiones y ahora parece que los vamos a encontrar otra veces es decir en aquella sesión el veintisiete de mayo de dos mil diez perdón que creo que es bueno releerla no releer aquellas intervenciones que hacía la vicepresidenta del Gobierno entonces la defensa que hacía él la voz del grupo socialista no sí ciertamente esa deslealtad que se mostró en ese momento era porque entonces y esa es la herencia de Zapatero entonces porta la nueva pensión se destruían tres puestos de trabajo hoy por cada nueva pensión se crean seis puestos de trabajo y eso es lo que va a permitir garantizar las pensiones de hoy de mañana y eso es lo que todos lealmente deberíamos tratar de conseguir en el seno del Pacto de Toledo lógicamente en lo que se está buscando es un una ruptura del pacto precisamente para buscar beneficios políticos a corto plazo

Voz 11 30:48 Vera azuzar ese miedo hacia el Partido Popular y los pensionistas

Voz 9 30:53 las etcétera ya lo conociera te dejaré responder porque

Voz 0194 30:55 los compañeros de tertulia serán breves en sus intervenciones que se nos acabará el tiempo Echenique

Voz 1662 31:00 sí yo lo primero es agradecer a a todas esas abuelas y abuelos que es están manifestando estos días para reclamar algo que es suyo es las pensiones dignas que además has figura en la Constitución después de pegarse una vida trabajando oí sacando adelante no solamente su familia ahí su gente sino del conjunto de de nuestro país creo que es hacerlo en creo que creo que aunque ese día desde el Partido Popular que se les respeta cuando se dice cosas como que la gente vaya ahorrando para un plan de pensiones privado cuando se dice que que los pensionistas son dos que comparativamente menos mal lo han pasado en el periodo de crisis creo que se les está insultando in creo que creo que una de las lecciones que nos han dado es la misma lesión que no dio el 15M Hay que no tienen otras movilizaciones de eso en en nuestro país y es que el pueblo español hay gente que se da cuenta cuando en robar la cantera que sabe lo que tiene que que pelear respecto de de las medidas concretas efectivamente hay que hay que volver a a referenciar las pensiones al al IPC IU nuestros abuelos en nuestras abuelas que tienen memoria saben que eso se rompió en el Gobierno de Zapatero saben que eso pasó en la segunda legislatura de de Partido Socialista efectivamente hay que volver a al a a que estén referenciadas allí pese a que derogar el factor de sostenibilidad y hay que hacer muchísimas cosas más pero estas dos por lo menos hay que hacerla PSOE con esto y acabo que no completamos en nosotros hace pocas semanas presentamos en el Congreso de los diputados prácticamente por lo mismo nosotros cuando el PSOE ha atraído eso como por ejemplo que los derechos laborales de las subcontratas sean iguales que los de la empresa principal nosotros la apoyamos no corrimos a presentar una igual dos semanas después para intentar sacar rédito político ya yo trámite que básicamente dice algo muy parecido a lo que el PSOE va a presentar mañana si no me yo pienso que no completamos por esto que es demasiado es emoción

Voz 0194 33:18 Campuzano pidió brevedad la pidiera Páramo porque quisiera Cruz contestara a Campuzano

Voz 12 33:22 sí pero mañana lo que se va a producir es que un conjunto de grupos parlamentarios entre ellos también los diputados del Partido Demócrata vamos a entrenar a petición de los sindicatos una proposición de ley para que las pensiones en este dos mil dieciocho se actualicen según el Índice de Precios al Consumo en la reforma de las pensiones de dos mil trece cuando el Partido Popular en solitario impone un nuevo sistema de revelación de las pensiones que se desvincula del IPC que el conjunto de los grupos de la oposición entendemos que rompe el Pacto de Toledo con aquella decisión ahora se trata de corregir para este año esa esa cuestión en el marco del Pacto de Toledo ponernos de acuerdo en un nuevo índice que tenga como objetivo principal garantizar el poder adquisitivo los pensionistas si continúa imponiéndose el sistema que el PP impuso en el dos mil trece el pop el proceso de empobrecimiento de los pensionistas es inevitable porque las pensiones ya no crecen según los precios crecen en base una fórmula matemática única en toda en toda Europa qué hace que mientras el sistema tenga en déficit las pensiones tan sólo crezcan un cero veinticinco y finalmente están siendo el Partido Popular y Ciudadanos quieren de los diputados impidan que estas cuestiones puedan discutirse en el Congreso

Voz 0194 34:38 Páramo un minuto datan ser también estaba como Pablo Echenique a ver si soy capaz venga un minuto te corta porque creo que intervenga para Pablo Páramo eh

Voz 15 34:49 va a haber sobre sobre sobre este asunto fijas que fíjense el Gobierno propone la subida de las pensiones de cero veinticinco es decir un euro el PSOE propone una subida del uno coma cinco por ciento es decir cinco euros por cierto el PSOE añade unos impuestos que los impuestos a la banca que por cierto después los van a pagar todos los ahorradores porque los impuestos los pagan los ahorradores entre ellos también pagarán incluso hasta pensionistas por tanto es la solución al problema que tenemos de las pensiones subirlas un cero veinticinco es decir un euro propuesta al PP os subir las uno coma cinco por ciento es decir cinco euros propuesta del PSOE yo creo que no yo creo que son parches algunos algunos también coincido con casco ha dicho en la mesa buscando también el rédito político buscando también marcar la agenda con un asunto gravísimo en el que estamos viendo además movilizaciones especialmente de gente mayor lo que cree que todavía es más grave por tanto cuál es nuestro modelo con eso termino yo creo que nunca habrá pensiones dignas sino hay salarios dignos por tanto vayamos al origen del problema y el origen del problema está en acabar con la precariedad en acabar con la temporalidad que tenemos en los dos contratos en España era en tener políticas de conciliación que permitan por ejemplo aumento de la natalidad entre otras cosas que seguro que puede beneficiar a las pensiones por tanto parches para subirlas un euro subirlas cinco euros intentar rascar algún voto creo que no es la solución sino precisamente abordar nuestro modelo laboral y abordar también esos salarios que no son dignos y que impiden que pueda haber presiones

Voz 0194 36:11 a usted dice brevedad también lunes parece verdad

Voz 14 36:14 es lamentable que se está hablando de oportunismo cuando se está hablando de las pensiones el empobrecimiento de las personas mayores me parece oportunismo absoluto de hecho el Partido Socialista lleva trabajando lleva reclamando una mejora de las pensiones no de ahora sino desde hace tiempo y además de una manera más virulenta en estos precisos momentos vida la inacción del Partido Popular debido a ese incremento del cero coma veinticinco por ciento de lo que se trata de lo que se trata es también de estar al nivel que están en otros países europeos ya que hay que recordar que los únicos países que no actualizan el IPC son Lituania Irlanda el resto los países lo tienen como principio la revalorización hombre que Vera es diciendo que nosotros no somos cargado el paro todo de Toledo y que nos hemos cargado el sistema pensiones a mí ya me parece rozar la desvergüenza política porque hay que recordar hay que recordar ya lo he dicho Carles que fue en el dos mil trece cuando el Partido Popular como suele hacer las cosas de manera unilateral toma decisiones sin ningún tipo de negociación y por cierto Se están tomando actuaciones Si estamos realizando actuaciones por la inacción del Partido Popular porque mientras tanto mientras se va vaciando la hucha de las pensiones al mismo tiempo el Partido Popular viene lanzando en de Mugica Teherán por los fondos de pensiones

Voz 20 37:25 vale deja treinta se deja treinta segundos a Paco para crear un poco más serio el curso treinta según

Voz 9 37:30 la creación de empleo y el sostenimiento del sistema pero no hoy sino hoy y en el futuro y sobre desvergüenza política te repito consulta con tus compañeros de grupo parlamentario que son unos cuantos empezando por el secretario general de tu partido por Pedro Sánchez y siguiendo por muchos muy conocidos podría dar una larga lista Miguel Ángel Heredia Ciprià Císcar muchos que hoy son diputados que votaron en aquella sesión del año dos mil diez la congelación la única vez que se ha producido esa medida

Voz 20 38:00 no es ministro esto es lo que estáis haciendo son estos son los Juan Carlos Alférez déjame terminar esto con los hemos Bernotat haciendo además estos son los que la carga quince segundos para Echenique está a punto de las pensiones son unos chavales los niños no se congela

Voz 0194 38:16 segundos para el empleo

Voz 1662 38:19 es fundamental pero qué tipo de empleo saldado buenos salarios porque sino en cotizaciones y ahora mismo hay una ley para subir el salario mínimo parada en eso vetada por el Partido Popular

Voz 0194 38:33 a tanto de pensiones cómo de Cataluña aseguró que seguimos hablando Paco Martínez Numan Luz Martínez Seijo Pablo Echenique Carlos Campuzano Fernando de Páramo gracias a todos reserva hasta la semana que viene