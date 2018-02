Godín: "Me preocupa que Griezmann se vaya, pero ahora mismo le veo quedándose aquí"

Voz 1 00:00 buenas noches Diego buenas noches gracias por estar en los Larguero no desea usted cómo ha ido el día bien bien muy bien muy bien Hot después del partido ayer no

Voz 0503 00:07 la verdad que que si un día lindo para

Voz 2 00:10 a recuperar y disfrutar bueno pensando ya en el partido Leganés entre semana el domingo en el Camp Nou vaya semana eh sí pensando

Voz 0503 00:19 la recuperando para el partido del miércoles supuesto va a ser un partido exigente duro sí bueno una semana Linda de de Liga hay Liga no de Liga hay Liga claro

Voz 2 00:31 pero si dependientes lo que pasa con el Leganés vosotros y con la Unión Deportiva Las Palmas el Barça pero siete puntos

Voz 1 00:36 mostraba a falta de doce jornadas

Voz 3 00:39 no a ver lo que está claro que pagan

Voz 0503 00:41 nosotros va a haber Liga siempre y cuando bálsamo lo ganando los partidos tenemos por delante tenemos muy muy muy bien claro de qué el Barça está en un momento espectacular que que como todo el mundo coincide es difícil imaginarse hoy que el Barça pueda perder varios partidos seguidos pero lo que se puede algo que tenemos otro por delante hay bueno esa es nuestra meta ganar los partido que tenemos de bueno Illes sí si llegamos con esta distancia de punto poder enfrentarnos a al rival directo que está Liga todos sabemos por experiencia además que que además la Liga Sí Se mantiene en esto me está esta distancia de puntos mantiene viva de esta manera al final de la Liga pasan muchas cosas siempre se ven cosas que uno no se imagina en mitad de la Liga pero en los últimos cinco partidos hay siete puede pasar doce la idea es poder vivo a esa a esa etapa

Voz 2 01:37 eso es Diego Godín que lleva ocho temporadas en el Atlético de Madrid que no va acompañar en este Larguero que puedes oír como siempre en la Cadena Ser y que puedes ver en el Facebook y lo digo bien en el Facebook en Instagram en la web de la Cadena ser correcto en los tres y te puedes ver en directo el larguero y puedes ver que está Godín perfectamente con los dientes ya casi casi casi casi controlado cómo va eso

Voz 0503 01:58 la extensión de la que me colocaron este los los dos que me quedaron vivos

Voz 2 02:06 no creo que tengo postizo son los que te cayeron no uno que fue se vio la imagen que fue que voló

Voz 0503 02:11 ese se lo perdí totalmente sea uno los encontró

Voz 2 02:14 es una Luque no sé

Voz 4 02:17 nadie porque que falta igual si libre igual alguien lo vendió al cómo se paga el colmillo no sé yo te y bueno hará

Voz 0503 02:29 no tengo revisión esta semana porque obviamente que que hay que esperar un tiempo para que bueno todo suele vuelva a la normalidad el la fractura que tenía ahí a ver si sueldo buenos a partir de ahí cuando todo te normal empezar a ver estéticamente como lo dejamos era mejor manera seguro que a lo mejor que antes

Voz 1 02:47 igual que antes de poder volver a comer asado

Voz 2 02:49 es importante no

Voz 1 02:50 no comer como de todo ya has vuelto a hincar el diente al casado y se lo corto

Voz 2 02:56 sí si no queremos que llevabas Amate dos

Voz 1 02:58 no no no me mate también pero

Voz 2 03:01 me meto

Voz 1 03:04 no parece pues nada vamos a hablar un poco de todo

Voz 2 03:09 yo preguntarle muchas cosas hay que preguntarle por la Liga por supuesto por el Barça por el momento de Godín que es uno de los capitanes generales este Atlético de Madrid por el sólo Simeone por Torres por Griezmann por Diego Costa muchas preguntas que seguro que queráis hacerle elevan a hacer también el resto de compañeros que están por ahí está ahí nuestro Miguel Martín Talavera al hombre que narra los partir del Atlético en la Ser hola qué tal mano buenas noches has visto les ha traído el mate y todo hasta el mate de Gustavo López por aquí nuestro comentarista hola qué tal Manu

Voz 0503 03:34 muy buenas no no podéis ir a ningún sitio sin mate no

Voz 0749 03:37 y yo personalmente no aparte lo inventamos nosotros los argentinos así que

Voz 1 03:42 no pensé que iba a decir rioplatense para quedar bien estamos aquí Pedro Fullana Pedro hola muy buenas

Voz 2 03:51 lo Pinto qué tal muy buenas Imanol está no la Manolete

Voz 0503 03:54 me deja cantar

Voz 3 03:55 en la canción de modo por favor Manolo Godín Diego ven Diego Gobi Diego Gómez

Voz 1 04:02 por lo que me que me da me da vergüenza Lequi con Diego simplemente gracias no que mentiroso era está pegando palos en el barco a China hace un rato pues nada nos va a acatar luego Manolete también algo a Diego

Voz 2 04:24 bueno oye Baixa prepara el mate porque estáis en vuestra casa Gustavo si queréis prepararle un mate a tiempo

Voz 0749 04:29 tomando todo esto qué tiene que tiene de particular

Voz 2 04:31 el mate es una difusión más no es una infusión es parte de cultura

Voz 0503 04:36 que siempre aplicado más allá de de que no guste acostumbrada a sí y a veces como como adictivo porque como un café un té tiene Maté Ina según esto no duermen sólo por ejemplo va va canaria amarilla de noche si me tomo ahora no duerme no duerme

Voz 1 04:54 de esto un poco de noche

Voz 2 04:58 sea lleva hay siempre el tenemos con el agua vais a los partidos autobuses ve con el termo y con la hierba no va caliente irá Weiss echando poquito a poco exacto era bombilla que tú pagas muy a esa esa suerte

Voz 0749 05:12 luego culturales saludo entre amigos cuando alguien dice bueno no juntamos a tomar un café como dicen en España nosotros nos juntábamos después de un asado una reunión en las concentraciones en Argentina en Uruguay en las elecciones sí pero nosotros lo vais pero nosotros no vamos

Voz 2 05:24 la cafetera crece y no me imagino al autobús con un cortadito poquito les podría haber

Voz 0749 05:31 por ejemplo en Argentina nosotros y dejáis como en Argentina no no hay está cultura llevarlo en la mano en Uruguay

Voz 2 05:36 digo yo si no vas paseando ves a la gente

Voz 0749 05:39 en en el termo por por cualquier lado de la ciudad con él en Argentina no están así en Argentina es verdad que lo hemos degenerado un poco porque edulcorantes

Voz 1 05:50 tiene es verdad que bate así no

Voz 0749 05:53 eso no es mate son amateur es mejor

Voz 1 05:56 no o o el uruguayo cada bien pero hay mucho mucho

Voz 0503 06:01 la va además es la que vende Uruguay que bastante buena

Voz 2 06:06 nada remate hablaremos también todo ofrecidas para preguntarle a Udine un montón de cosas pero antes déjame que les cuentan los oyentes del Larguero Diego que acaba de terminar el Levante Betis que lo estábamos viendo hoy justo cuando llegaba Diego estaba casi acabando el partido en Valencia ha terminado en esa ciudad de Valencia está por ahí José Manuel el alemán Levante cero Betis dos pitos en el estadio contra otra vez López Muñiz que fue ratificado la semana pasada Quico Catalán y no sé si va a haber algún tipo de decisión esta noche tenía una cara el presidente en el palco de pocos amigos hola alemán muy buenas hola Manu

Voz 1070 06:34 buenas noches sí la verdad es que no es una noche para para tener muchos amigos sobre todo en torno a la figura del presidente del consejo de administración del director deportivo porque como decías fue ratificado López Muñiz el pasado lunes en un consejo Dani extracción Express y veremos si supera esta noche o mañana sigue llevando las riendas de del equipo porque hay jornada semanal juegan a Mendizorroza el próximo jueves y no sé si a lo mejor será tremendamente precipitado pero la verdad es que es la décimo tercera jornada sin ganar once derrotas de forma consecutiva el equipo se precipita hacia las zonas de de denso uno por encima e uno por encima de la Unión Deportiva Las solamente por demérito de Las Palmas del deportivo el Málaga

Voz 5 07:12 es lo que de momento impide que que el Levante

Voz 1070 07:15 no había caído todavía después de tantas jornadas a la zona de descenso hoy tenía una magnífica oportunidad ante el Betis para sacar un poquito esa cabeza pero otras la derrota veremos si la cabeza que le corta a alguien es el consejo de administración deportivamente a Juan Ramón López Muñiz ya al equipo que se ha llevado esta tremenda habitada nada más terminar el encuentro

Voz 2 07:45 bueno pitos otra vez contra el entrenador que ha dicho por cierto el técnico en la sala de prensa alemán pues

Voz 1070 07:49 que él está preparado para todo

Voz 5 07:52 pero que nadie le va a reprochar es que

Voz 1070 07:54 qué tiene enormes ganas de seguir trabajando que sigue convencido de que él es capaz de sacar este proyecto hacia adelante y que el problema fundamental es que las pocas escasas ocasiones que en el equipo al final Lole acaban suponiendo goles para meterle sobretodo en un partido con complicado como lo que ha tenido ante el Betis Muñiz hablando de las ganas que tiene de seguir ligado a este proyecto pero que evidentemente eso ya no depende de él

Voz 3 08:16 fuera de puestos de descenso el equipo sabe de la dificultad que vamos a tener como vamos a tener un poco más a tener otros equipos

Voz 6 08:25 ahí nosotros no vamos a agachar la cabeza nunca ya te digo que cuando trabajas con honradez que con profesionalidad e nunca puedes tirar la toalla porque ellos confió mucho en el trabajo y confío mucho en hacemos nosotros los jugadores

Voz 1070 08:37 lo ha probado todo Mancebo ya está cambiado el sistema ha jugado con cuatro cuatro dos con dos delanteros con Roger y el debutante sádico pero ni por esas el Levante hoy tampoco ha sabido ha sabido ni ganar ni tan siquiera empatar a pesar de la dificultad que tiene esta categoría para el equipo

Voz 2 08:50 un abrazo José Manuel luego recordamos y se queda el Betis séptimo con treinta y seis puntos a tres del Sevilla ahí están los dos equipos sevillanos mano a mano a ver quién se hace con esa sexta plaza aunque el séptimo probablemente también juega la competición europea y el Levante decimoséptimo con veinte puntos uno por encima de la Unión Deportiva Las Palmas que ahora mismo marca el descenso los goles de Chema en propia puerta de Sergio León que marcaban el sesenta y nueve eh además mañana arranca nueva jornada de Liga tenemos martes miércoles pues la jornada veintiséis mañana a dos partidos Espanyol Real Madrid Carrusel Deportivo desde las ocho de la tarde Girona Celta a las nueve y media ha habido un partido de Segunda que se aplazó ayer por las lluvias en Tenerife se está por ahí Aller Rodríguez celebrando Tenerife tres aplazara sino la victoria de esta tarde Tenerife tres Lugo uno además alerta en París por el asunto Neymar luego le vamos a preguntar al al doctor Del Corral Si a una semana del partido que será el martes que viene de vuelta en el estadio del PSE podrá estar Neymar o no con el tobillo como un botijo tuve va a estar en el partido no Mamón que se ponga a que juega uno a jugar punto y su partido si es preferible jugarlo y luego tiene que estar descansando un mes recuperando

Voz 3 09:58 depende del grado de gravedad

Voz 2 10:01 lesión pero un esguince todo ahora no es fácil recuperar te vamos al tobillo hinchado y no a una semana Hesperia baja

Voz 0503 10:06 inflamación y un vendaje

Voz 2 10:08 infiltración iba a estar seguro que estará en pues luego contaremos la última hora desde desde París y además fuera del fútbol hoy le ha ganado España siete nueve seis siete a Montenegro partido oficial para el Mundial Talavera llevamos cuatro de cuatro con los chavales y cuatro de cuatro en cuatro partidos cuatro victorias ya lo tenemos hecho primer día de el nuevo Mc Laren de Fernando Alonso ha conseguido el séptimo mejor tiempo en los primeros test de pretemporada en Montmeló Carlos Sainz ha quedado quinto el mejor tiempo redunde Ricardo siempre habrá una reducción absoluta en el tenis mundial

Voz 1375 10:36 Gerard Piqué el que ha convencido a la bueno a lo grande este

Voz 2 10:41 grandes tenistas mundiales y a la Federación Internacional de Tenis para cambiar el sistema y en lugar de jugar la Davis como se juega actualmente cambiar el sistema para que haya menos calendario tenga más fechas libres ganen más pasta sea mucho ya ojalá alguien inventara eso para el fútbol que con menos menos fechas menos calendario menos y más bien

Voz 1 10:57 sí eso eso ya ocasiones pues te digo una cosa así o Piqué el culo

Voz 2 11:03 inventado Piqué con Djokovic si hay de empresarios vigués

Voz 0503 11:06 visionario misión arriba por lo menos el tenis el fútbol

Voz 2 11:12 bueno bueno que puedes escucharlo como te he dicho en el facebook en la web en lista de la Cadena SER once y cuarenta y dos una menos en Canarias arrancamos el Larguero con Diego Godín uno de los capitanes pesos pesados del Atlético de Madrid

Voz 7 11:24 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas base subirse al telesilla a menos cinco grados para qué

Voz 8 11:32 por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber

Voz 7 11:37 porque las has hecho tanto Falls vague en Taiwán para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 0503 11:42 desde veintidós mil cien euros

Voz 10 12:07 bueno pues esta canción en los Andes en el mono

Voz 1 12:13 bueno bueno o por lo menos ha encargado de ponerla en el autobús siempre que que íbamos a los grandes partidos y no rutina después de tantos años que ya fue cambiando pero la seguimos teniendo era un poco y el Viva la vida de de el Barça no de Guardiola Éste era nuestro estudio la vida bueno cómo está el Atlético ha en estos días

Voz 2 12:35 eh de cierto revuelo con los resultados acompañando pero con muchos nombres propios eh y algunos de ellos relacionados con el fútbol chino hoy se ha hecho oficial ya a la salida de Carrasco y de de Gaitán como sea tomado en el vestuario la salida de estos dos

Voz 0503 12:47 bueno bien con naturalidad porque fue una decisión personal de los dos bueno eso fueron conscientes Si bueno con las ganas de de irse a probar suerte ya tener un nuevo contrato

Voz 2 13:03 seis temporada Carrasco final al fútbol chino parecen muchísimo tiempo no paran jugador de su edad de su calidad no ha sorprendido

Voz 0503 13:10 y no no me sorprende porque la verdad que que es un contrato que le pusieron encima de la mesa prácticamente irrechazable no sinceramente sonada de pregunté si las cifras que maneja la la prensa es es verdad pero pero creo que sí bueno es muy difícil pero que no sí a veces a veces si no oí bueno todas las las he las opciones si las decisiones son varias y hay que aceptarlas Si respetar la presupuesto no pues definitiva somos los jugadores eh

Voz 2 13:42 es como una calidad espectacular Nico Gaitán a Juan menos Braque fue una de las apuestas del Cholo al final no ha tenido tanta suerte los dos en Marchena China en algún momento llegaste a Torres también haciendo la maleta para irse a China

Voz 0503 13:52 no no no no además cuando vi que la prensa salía lo que que es verdad es verdad no me sean ofertado

Voz 1 13:59 a día Messi ha tenido varias ofertas viene Fernando

Voz 0503 14:04 lo quiere que has sacado ahí bueno está contenta así no

Voz 2 14:07 te sorprendió oír al Cholo en esa rueda de prensa decirlo como dijo bueno no voy a luchar lo mismo para que se quiere Torres que lo mismo que lucha para que se quede Griezmann no ahora me sorprenden

Voz 0503 14:17 porque a lo mejor interpretó hoy se sacó de contexto soso entendí perfectamente lo que quiso decir de Beñat pregunta ir después claro seis Un mundo de todo eso pero pero bueno es un tema que está zanjado y está ya está más esperado cómo es la relación Torres Cholo bien normal de mucho respeto como lo es Fernando que eso tipo espectacular muy respetuoso siempre ha hecho lo también que es una persona que se maneja hice ha manejado de que sólo conozco tengo relación siempre manteniendo el mismo camino Hinault tiendo de discurso no porque en definitiva él siempre ha precisado el equipo Illera Grupo oí los resultados por encima de cualquier nombre y creo que eso definitiva hace bien al club hielo goleador Soldado que ni Torres ni máxime aún están por encima de Atlético de Madrid ni ni de los aficionados y creo que esa era la harán realidad la afición tiemblan

Voz 4 15:09 pues que hay ahí una cada vez que ven que hay una una grieta en el matrimonio todo

Voz 2 15:12 el Cholo es como que no nos Alice elegir entre papá mamá no normal

Voz 0503 15:16 que lo peor que puede tener el aficionado de tener que decidir por por dos grandes ídolos los masones y de los que que tiene el club en los últimos años compromiso aragonés entonces es muy difícil situación a todo le gustaría que que no hubiese ni una pizca de de suspicacia nadie duda ni que la prensa hablaran de absolutamente nada pero bueno así es el fútbol no oí Se trata en el día a día

Voz 2 15:41 y esa frase crees que se la podía haber

Voz 0503 15:43 al Cholo no se no no voy a poner y que sigue no porque todos sabemos que esto lo mismo que dijo Luis sacan de contexto lo digo que sí van a saber dónde

Voz 1 15:52 lo que no importa cortarlo y entonces la verdad

Voz 0503 15:55 es un tema que quedan para hablar muchísimo oí bueno lo lo que te puedo decir que Fernández no está la cosa más que habladas dato más que vivían sobre todo bien más que bien Ruano pero te digo en el sentido que tenemos claro cuál es la el camino nuestro y lo que tenemos que hacer y Fernando lo tiene clarísimo es una persona espectacular hecho también son personas muy clara Si está claro el tema

Voz 2 16:20 es verdad que unos días antes lo puso precisamente como ejemplo

Voz 0503 16:23 yo creo que no se nos lo contaba Kiko y Talavera tal hace

Voz 2 16:26 que unos días antes en uno de los entrenamientos el Cholo pone a algunos que pues te llegan que se incorpora más tarde que lleva menos tiempo en el club y que pone a Fernando como ejemplo por su entrega en el día a día que es intachable no como muchos de ellos

Voz 0503 16:37 no no es eso no me acuerdo no a lo mejor no sé si si lo dijo Bono estaba pero lo ha puesto de ejemplo un montón de veces y es que Fernando y es una persona que que es un ejemplo realmente día a día no es de hablar mucho no es de por ahí de de estar dando voces consejo todo el tiempo es una persona que si lo observado aprendes muchísimo es un gran profesional muy respetuoso que tiene un gran sentimiento este club bueno creo que eso les da un plus y lo hace diferente en El Vestuario y acá en el club

Voz 2 17:10 yo eso no que sean malas relaciono relación fría Cholo Torres sin embargo luego el propio entrenador le pone como ejemplo muchas

Voz 0503 17:15 pero bueno pero que es que es un ejemplo porque es un jugador que a lo mejor no ha tenido tantos minutos como le hubiese gustado sí te puedo asegurar que entrena más que nadie que nunca tuve una mala cara eh acepta jugar de los partido que esto que jugarse suplente me tengo suplente bueno que mejor puede tener un entrenador que que un que el líder más grande que tiene este plantel porque es él Fernando que que puedo hace suplente de que pase el titular sí que es siempre tenga la mejor exposición y que que siempre tiré para adelante priorice el equipo antes que sé que lo que lo personal tú en China no debes no

Voz 1 17:55 teníamos que te han hecho fuertes en algunos momentos no no no me oferta

Voz 2 17:58 yo me plantearía por eso te digo guerra

Voz 1 18:00 estable no se ha sido mañana me planteo una oferta alguna de guerras consigue acabar está temblando o no pero que

Voz 0503 18:10 es que es verdad hoy en día mercado chino está

Voz 1 18:12 bueno está tirando la casa por la ventana hay La Ventana

Voz 0503 18:15 a base de dinero está haciendo cosas que a mejor hace unos años atrás

Voz 2 18:20 no no también de allí Mario que también estuvo en el Atlético de Madrid y a gusto también a China no y unos cuando el bueno el club del mates está deshaciendo poco

Voz 1 18:28 si la banda el mate el bate

Voz 2 18:33 muchos a China de bueno el de la banda el mate número uno es es Griezmann que ahora hablamos de Griezmann que ese sí que es un de de la banda el mate como ya demostró cuando vino aquí El Larguero Godín en qué momento está Godín en en su corre en su carrera en el Atlético ocho temporadas todavía te queda una más si no me equivoco treinta y dos años llevas ocho años de rojiblanco feliz son feliz y absolutamente siendo uno de los capitanes generales este equipo feliz tranquilo

Voz 0503 18:59 con un año hermoso por delante disfrutando el momento de del equipo de club he intentando disfrutar día a día Hay bueno y poder al hacer una gran temporada Hay bueno a mentir que es un año de Mundial que es especial Hypo la llegada de la mejor manera posible en todos los sentidos a esa gran cita que que la que todos queremos estar bien no igual hasta

Voz 2 19:25 somos las caras Uruguay España creo que ese es el rival de Rusia no en el grupo de Rusia está está a Uruguay dependiendo si somos primeros juegos otro segundo iguala digo hay España

Voz 0503 19:35 te cruzaban grupo B no estaría malo hurgó España

Voz 2 19:37 te gustaría

Voz 0503 19:38 mientras clasifique mientras así que hemos que ven ya pero está claro de que de que hoy por hoy está caña y como Alemania Brasil Francia está un escalón por encima que que la televisión es a priori no de sabe de mundial es un es un torneo corto que depende mucho muchísima Besse de como usted en ese momento y cómo se fundamenta en el Atlético sí porque no porque no pero pero bueno es verdad que el Atlético Madrid y ha crecido muchísimo Tati en un crecimiento enorme que a pasos agigantados la exigencia cada vez en mayor igual no he dicho como pienso retirarme muy muy muy grande

Voz 1 20:23 a lo mejor con tres cuenta con cuarenta años a jugar al nivel que requiere el equipo pero pero

Voz 0503 20:31 así porque no

Voz 2 20:32 ah eso que era competencia viene dura eh vienen por detrás de Gustavo muy bien eh Jiménez como viene Lucas a ojo eh

Voz 0503 20:39 bien muy bien yo creo que no hay ningún equipo a nivel

Voz 0749 20:42 europeo que tengo a cuatro centrales tan bueno digo tiene cuatro centrales para mí espectaculares primero experiencia hay juventud y eso creo que lo hace mucho más potente a a la línea de frente

Voz 0503 20:53 sí sí coincido plenamente además la juventud de Josema he de De Lucas Stefan que también es joven puede tiene veintiséis veintisiete años bueno y todos a un nivel espectacular cualquiera puede jugar este de hecho esta temporada hemos jugado todos todos hemos tenido muchos minutos ahí hicimos siendo una era de Defensa memoria de Europa entonces eso marca aclara de del nivel que hay y además deben los partido no que tanto Lucas que ha teñido fue que más creció rápidamente y el que dio el paso más más agigantado Josema

Voz 0749 21:30 tú que tienen unas piensa que tiene treinta años y lo tiene veintitrés años Josema

Voz 0503 21:35 igual cualquiera de los con

Voz 0749 21:37 quién con quién es mejor

Voz 0503 21:40 sí o no con él me entiendes en cuanto no no no puedo decir de entienden nada no entiende en cuanto eso sinceramente jugado con todo sí siempre intento tengo que que no haceros sentir bien a mi compañero no hay con quién me siento bien eso su intento una a la situación y al compañero que me toque tanto en Atlético de Madrid como ha pasado en la tradición olla central que va a ganar es Lucas eh sí Si no sé qué cómo está el tema

Voz 2 22:08 si te va bien va bien sedaciones va a jugar España va bien ese tema bien a no no sabía si sí sí pero es un central espectaculares para que juegue Lucas con la selección española si si si pudierais jugar con uruguayo Matías en Uruguay por supuesto pero esto porque a jugar de central de lateral

Voz 0503 22:24 te da

Voz 2 22:25 te da mucha Variante te queda un año de contrato te queda en lo que queda de esta temporada hay una temporada más a partir de ahí el Atlético tiene una norma que es de año en año partido a partido temporada temporada eso es bueno llegado la edad de de Godín pues con treinta y tres un año más os pone en una situación difícil también para algunos decir os tras y me ofrecen tres en la Premier o el Atlético está por encima de todo ahora mismo

Voz 0503 22:48 primero esta norma es así no es anormal

Voz 1 22:50 esta es anormal dicha por Enrique Cerezo voy yo sí sí sí sí lo digo para que sepas entonces mañana tres años mientras se esperé habrá excepciones

Voz 0503 23:03 es por eso que las normas están para romperlas por estar me ofrecen tres

Voz 1 23:06 el año que viene no

Voz 0503 23:09 bueno eso sí consciente

Voz 2 23:12 lo que decía el momento estoy tranquilo tengo contrato

Voz 0503 23:14 sí que seguir disfrutando el momento el día a día bueno que has cosas

Voz 2 23:19 es andando naturalmente en España jugaría en otro equipo ya estuviste en el Villarreal pero después el Athletic te planteas jugar en otro equipo que no fuera el Atleti en España

Voz 0503 23:26 si no lo sé sinceramente no sé mi idea como te digo si jugando muchos años no me planteo retiran ahora no es ni se me pasa por la cabeza no lo sé el fútbol dado muchas vueltas porque no eso no puedo decir que no porque pues ser una posibilidad

Voz 2 23:43 os atrevéis jugando hasta los cuarenta mientras

Voz 0503 23:45 físico me ve y me sienta competitivo la verdad es que no no no me planteo en este momento ni pienso en un momento del Retiro es algo que no no no lo veo no lo veo no no no no sé cuando se momento que qué pasará pero yo creo que el fútbol

Voz 2 24:02 en Jerez a mí y eso que el nivel de exigencia con el Cholo tenéis ahí la vieja guardia pretoriana de toda la vida

Voz 1375 24:08 los Koke Gabi tú Juanfran jugadores que yo hay un montón de años un el Cholo donde el nivel de exigencia es altísimo

Voz 2 24:16 eso no es fácil aguantar durante ocho temporadas en tu caso no pero bueno eso no es así nos ha hecho

Voz 0503 24:22 crecer a todos individualmente porque la exigencia de de grupo de equipo hay club eso hace que nosotros tenemos que esforzarnos cada vez más y el club ha ido creciendo la exigencia dentro del equipo han ido creciendo hay más competencia nosotros individualmente tenemos que seguir creciendo sí porque obviamente que eh como te decía antes el Cholo aprovechar el equipo que que una relación personal una amistad hubo un cariño y bueno iré exigencia tiene que ser máxima para poder mantenernos dentro de equipo del grupo

Voz 2 24:59 me dice Manoli te pregunta les verdad a Godín que te oiga

Voz 0503 25:02 los puede el Atlético ganar la Liga a ver el fútbol han visto muchísimas cosas por qué no sí claro que sí mientras haya posibilidades matemáticas y apunto ya sean partido por supuesto que si siendo realistas en lo que habláramos fuera de vote sí al principio de entrevista uno por ahí no se imagina hoy a a este Barcelona como se iba a todo el año tan regular perdiendo a lo mejor cuatro cinco

Voz 2 25:29 esa es la realidad pero os del partido del sábado del Barça o el resumen

Voz 0503 25:33 sí sí sí te pareció

Voz 2 25:35 bueno me Messi es si es un poco lo que has sido tú

Voz 0503 25:38 año el Barcelona dominante y jugando a subir a placer muy bueno un Messi que que realmente hace lo que quiere no y cuando quieres ir bueno no tiene su jugada siguiente un equipo es muy difícil a veces pararlo Icon Luis que también años sobre todo después del de aquel aquel la lesión en una rodilla que nosotros fuimos también en Uruguay pues estamos en fase de clasificación eh que bueno que se recuperó se puso bien y está en el mejor momento de atemporal

Voz 2 26:13 fíjate que empezó flojo también y mira cómo están ahora mismo no bueno te quiere hacer un montón de preguntas a que yo

Voz 1372 26:18 el viento en el tema ese te recuerdo Godín que en tres ocasiones a lo largo de estos ocho años hemos jugado contra el Barcelona partidos trascendentales en una tunos viste es un homenaje con un gol de córner maravilloso que fue un título de Liga luego hubo dos confrontaciones en Champions donde enviamos de vacaciones antes de tiempo al Barcelona de Messi con lo cual tampoco serían nada del otro mundo hizo una salvedad tanto que habla de China que te lo reconozcan él ha tenido ofertones ofertas no ofertones de la Premier de los que has

Voz 1 26:54 consta de Chile pero pero otra no

Voz 1372 26:58 qué han hecho excompañero han escuchado al Cholo ir el Cholo no es la primera vez con los términos

Voz 0503 27:04 ella haya querido Cádiz hacer lo que quiera

Voz 1372 27:06 pero este tren acabará ganando la Champions la del próximo año no Davis bajarte

Voz 0503 27:12 que pasa que no se habla inglés Manolete

Voz 1 27:16 enseña

Voz 0503 27:18 es el si te quiso si me verano creo que fue una verano mil quince

Voz 2 27:24 porque cuando digo una de llama el Manchester City te pone encima de la mesa la oferta y la primera ahí no te entraba duda sí

Voz 0503 27:31 más que cuando te ponen lo que te digo anteponen ponen tanto dinero arriba en ese momento obviamente que que te mueve el piso

Voz 2 27:37 cualquier trabajo pero bueno

Voz 0503 27:40 después y siempre lo digo en ese momento puse naval abalanzado otras cosas y me que priorice y me compensa además bueno quisimos

Voz 2 27:50 vamos a seguir con Diego Godín van a preguntar un montón de cosas más ya verás hay que preguntarle por Griezmann y por lo que quieran habrá Talavera Gustavo Pablo Pinto Pedro Fullana pero estábamos hablando de animar al principio llega una última hora el parte médico de hace unos minutos médico parte médico oficial del París Saint Germain ojo sobre la lesión de animar Antón Meana que hay novedades hola qué tal Manu

Voz 1670 28:10 anoche si salía hace apenas veinte minutos parte médico del París Saint Germaine tiene un esguince de tobillo y una fisura en el quinto metatarsiano del pie así que un parte médico un poco más fuerte de lo esperado aunque en Francia insiste en la prensa que siga el PSG que llegará para el partido de la semana que viene contra el Madrid

Voz 2 28:28 está por ahí el doctor Ripoll a esta hora de la noche casi las doce en punto doctor muy buenas

Voz 11 28:32 qué tal buenas noches Luis Ripoll que se del centro

Voz 2 28:35 excelencia FIFA Ripoll y De Prado Clínic un jugador con esta lesión que no sacaba decir ahora mismo y Antón Meana tiene posibilidades de llegar al partido de dentro de una semana

Voz 11 28:46 es muy simple se trata de una ley similar a la que hubo James Hunter otros Alonso a los azul haciendo eses las personas que se produce cuando se produce un esguince de tobillo de tanta entidad como la que se produjo el último partido que frecuentemente incluso acaba en el quirófano a que es una subida como tal no no hubo aficionados que no profesional es una deseando Stockwell incluso acabar llevándole al quirófano iba a ser una versión de cierta importancia buen pronóstico en un esguince doctor se puede incluso uno infiltrar pero en este tipo de sino que es una fisura esto es más complicado no el problema es que en el quinto metatarsiano pregunten Don a Bilbija el el tobillo un tendón que tras continuamente desde el hueso mientras que Iniesta se necesita la estabilización del tobillo y entonces cada vez que el futbolista corren ese tendón pila de huesos que está aleccionado sí ya digo que es muy difícil que se trata de una que Suárez que comenta que el futbolista pueda jugar como partido incluso incluso lo o no no quiero ser alarmista pero ya digo que sí a toda la una con mucha frecuencia acaban en el quirófano

Voz 2 30:17 bueno pues ese es el diagnóstico del doctor Pedro Luis Ripoll gracias por estar en el Larguero por estar en la SER encantado un abrazo en nuestro médico de urgencia nunca mejor dicho

Voz 1375 30:26 es mano la la guerra no del fútbol que la prensa francesa sigue insistiendo que puede jugar cuando los médicos que más saben de estoy jugadores que tenemos en el estudio escuchan la lesión y esto es lo típico no que suele dejar fuera de de los partidos y seguimos con Codina

Voz 1 30:47 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 13 30:51 de arrendamiento el tranquila el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 14 31:21 ahora en Repsol Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburante Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tu ticket de compra más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 15 31:40 sí mira hija ni contigo ni con tu hermano me quedo en Amavisca estoy encantada tengo servicio médico y de enfermería veinticuatro horas todos los cuidados que necesito no estoy sola venir a verme todos

Voz 16 31:54 todos los días te año residencias para mayores mientras que te te

Voz 17 31:58 pero el indie manos al novecientos uno

Voz 2 32:02 treinta veinte diez a Madrid nuestra casa

Voz 17 32:05 cuál es tu hogar la televisión se ve pero también se puede con

Voz 18 32:09 hemos de decirle a los oyentes que estamos los dos encantados con la Carles Francino ahora que contará algo bueno salud pues ayudar a nuestros otra invitada te momentito porque hoy del nombre suponiendo siempre se abordaría la conoce todo

Voz 19 32:37 la SER

Voz 20 32:40 corren nuevos tiempos vamos

Voz 1 32:42 escucha

Voz 16 32:55 recíproco no

Voz 22 32:58 y un recibo dividido entre doce

Voz 16 33:01 es menos recibo con BBVA plan estar seguros puedes agrupar el pago de tu seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA BBVA creando oportunidades

Voz 7 33:16 la entrada para irse a casa a la porra el día en que llevas años aplazando a la porra

Voz 23 33:22 hasta aquí la porra de Reus se descarga nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada Hypo tras ganar cien mil euros con cien mil euros tu vida cambie

Voz 24 33:40 más tarde carita o cambia

Voz 1 33:43 no no no

Voz 24 33:45 pero en la porra de Carrusel todos los Go

Voz 25 33:48 les vale el jefe pedir café facturación actualizar la web y además vender empresas de todo el la nuestra hay Business para todos descubre los business del Citroën la gama del líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo hasta el tres de marzo

Voz 22 34:07 haciendo complicidad Financial Service condiciones en Citroën punto

Voz 7 34:10 después de pagarle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido el carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis figura maquis en vez de jamón de Jabugo Le dice es que en lugar de tirantes tú debes más con cinturón a lo que ella responde

Voz 16 34:25 por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida papá

Voz 8 34:28 te has preguntado si ser padre compensa

Voz 17 34:31 no pensar diecisiete millones de duras el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 7 34:42 ahora en General Óptica miramos por tu audición como has dicho sí sí lo has oído bien ahora

Voz 26 34:47 en general óptica también cuidamos de tu audición vena General Óptica descubre nuestro nuevo Servicio de Biología tenemos una revisión gratis del oído Isidoro necesitas podrás aprovechar nuestro dos por uno en audífonos General Óptica cuidamos de tu mirada cuidamos de tradición

Voz 27 35:03 carreteras al este carreteras algo diste carreteras al norte de carreteras al sur nací para escapar de Esther Rey conducir más allá de las montañas

Voz 28 35:14 quizá una nueva serie lejos de tu sopa vena tu concesionario y aprovechan las ofertas exclusivas de los días se tango y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistente a mantenimiento y garantía vive una gran historia antes de ketamina limpiarlo red de concesionarios Seat

Voz 30 35:47 doce y seis horas menos en Canarias con la noticia de Neymar y el diagnóstico del doctor Ripoll en directo en El Larguero segunda parte de la entrevista con con Godín eh creía

Voz 1375 35:57 es que vosotros fisio que les jugador y que ha sido jugador con esa fisura en el quinto metatarsiano Diego

Voz 1 36:05 custodia de más experiencia era un logro si es verdad

Voz 1375 36:14 sí es verdad es que a ver el parte oficial

Voz 2 36:18 los es que alguien piense si ese parte que es oficial del Paris san Germain puede estar exagerada de alguna manera o no hoy esta guerra psicológica mediante el proyecto

Voz 0503 36:25 por cierto o no

Voz 0749 36:27 hace dos meses dos meses y medio ya casi estaba jugando ahora

Voz 2 36:30 el partido claro es que el de Gustavo Si es cierto sea que el parte médico es cierto está claro pero que a lo mejor sea exagerar alguna manera o no te a saber pero sí es cierto Godín no sé por jugar en una semana no seguro que no

Voz 0503 36:40 gracias a Dios nunca tuve una lesión así pero no

Voz 1 36:49 este es

Voz 0503 36:51 no sé si es cierto o una fisura yo creo que

Voz 2 36:54 Pierre sí seguro de si no sé

Voz 0503 36:56 porque era verdad que a mí con la gente escuchaba a gracia porque escuchaba médico que sean Godín porque tres meses no puede comer

Voz 1 37:04 no puede comer usado por Juárez menos doctores hay que mandar al paro es verdad que no fue

Voz 0503 37:13 está así en este nivel Se Price aceleran Icex yo al físico ha a límites que que una persona normal día a día no está acostumbrada y bueno y todo puede pasar vamos a dar oye te sorprende ver al Madrid esta

Voz 2 37:26 temporada como esta te sorprende verle a catorce el Barça

Voz 0503 37:30 bueno me sorprende levemente la diferencia de Barcelona pero también es que el Barcelona no fuera impresionante en Madrid tuvo un bajón importante donde dejó muchísimos puntos y ahí está la diferencia no

Voz 2 37:43 todos iban con la preguntas todos ellos las dos últimas por mi parte que os ha dado Diego Costa que no teníais

Voz 0503 37:49 Diego y bueno adiós que tiene muchas facetas de juego donde te da agresividad donde no te da muchos juegos espalda mucha presencia dentro del área yo físico sí bueno y obviamente que que ese espíritu competitivo que que tiene que es severa en el gol que hace él que cuando no sacan amarilla ese caliente una rival llena primer jugaba si le hierve la sangre porque es así es competitivo iba a buscar la pelota robada la rueda ese gol eso Diego Costa

Voz 2 38:24 él es así si es así nosotros

Voz 0503 38:27 Ximo que a veces cuando lo chifla lo hacen en Ohio se que no jugó el árbitro buena rival juega más si son esos jugadores que que tiene esa competitividad los llevan es innato oí lo hace bueno lo hace mejor es si no fuera así era mejor no sería este yo

Voz 2 38:40 sí desde luego ya hace mejor también a Griezmann no qué bien le ha venido Antón que este Costa no sí sí si se complementan bien navales

Voz 0503 38:46 entiendo envían desde el momento que llegó tienen una relación además porque pues dio también está todo el día mirando ese chiste Antoine se ríe

Voz 2 38:56 el chiste este eso través bueno contando chistes y no chistoso

Voz 0503 39:00 de sí sí a veces inmanejable sí bueno reímos mucho hoy ya Antoine está encantado con él porque es un complemento necesario no es mi físico es fuerte pero va mucho el espacio juega bien de espaldas ya Antoine obviamente que que se nota allí además este año Antoine está está bien seré feliz eres un chico que que necesita estar estar Feeri estar despejado demente estar pensando sólo en divertirse dentro del campo yo seré ve que está divirtiendo oí al equipo lo hace muy viejo resalta

Voz 2 39:32 me lo ha dado esta buena versión de Griezmann

Voz 0503 39:34 y el salto de calidad siempre nos han dado los los buenos jugadores que hemos tenido en los últimos años Antoine ha sido diferente y el jugador que nos ha dado salto de calidad en equipo con Antoine está enchufado está bien está comprometido ese juego el que más correr equipo ese jugador que que te juega de banda de de

Voz 2 39:53 de media punta de puntera

Voz 0503 39:55 da asiste escapada hacer todo entonces ese jugar diferente que

Voz 2 39:59 es muy amigo si tengo muy buena relación amigo te preocupa al Barça

Voz 0503 40:04 me preocupa que que se basa por supuesto porque es un jugador juego ven que tiene para seguir creciendo que puede seguir dándole muchísima de club pero pero bueno como decía antes a todos los Juegos son muy diferentes sí sí bueno y lo momentos diferentes dice que hay que tomar decisiones no irá ahora mismo lo ves más

Voz 2 40:24 yo fuera ahora cuando acabe la temporada no

Voz 0503 40:27 no le veo aquí debido aquí debido aquí porque él como decía está disfrutando otra vez la primeros meses después de toda la movida como un verano de que que bueno al afecto obviamente que que era gente lo pitarán estadio has Familia también y y bueno a veces a uno a uno como freestyle afecta más ver a tu familia la he mal que que bueno creo que puede afectar a uno mismo Joyce prevé disfrutando sirve bien se insuflado muy buenas pero hemos terminado el año para para bueno para poder seguir creciendo

Voz 2 40:57 junto uso empieza a alguna inquietud

Voz 0749 40:59 cuando hablando de Griezmann un momento de la temporada que se vías de afuera que estaba desconectado del equipo que no estaba fino futbolísticamente físicamente como amigo y como líder del equipo como uno de los capitanes han hablado con él para ver qué es la lo que le pasaba que sentía porque él es para usted lo que Messi en el Fútbol Club Barcelona

Voz 0503 41:18 sí somos hablo mucho siempre hablamos y hablamos con obviamente no aquel momento par puntadas está bien si qué le pasaba y bueno vehemente que más a esa esa cercanía de la amistad muchas veces Antoine es un poco introvertido esos temas que no le gusta hablar mucho lo o abrirse en esos temas

Voz 3 41:37 pero una anotaba notaba que no estaba no estaba cómodo

Voz 0503 41:40 lo que que que le afectaba que la gente lo cuestionara he ya no se estaba sintiendo como porque no estaban haciendo las cosas dentro del campo y nota poniendo su al equipo sí bueno es como todo yo un equipo no les salen las cosas o no va bien primero en ser ha señalado es el el azul equipo el diferente como le puede pasar a Ahmed sin Cristiano el Real Madrid si bueno fue un poco eso pero pero ya te digo no era más que que se momento de él no no le salían las cosas al equipo tampoco inicial hubo ah se siente y se nota acá es cuando uno una de las piezas fallan equipo de equipos se resiente cuando equipos reciente muy difícil para uno tirar individualmente directivo no por ejemplo el pasado verano estuvo aquí en el en el larguero

Voz 1372 42:31 Anthony Eichmann el pasado mes de mayo dijo que feliz en el Atlético de Madrid y luego en Francia se abrió la puerta y demás en algún momento el pasado verano de verdad lo viste fuera

Voz 0503 42:40 sí sí cuando el cuando él se fue de vacaciones hasta estuvimos un tiempo Hay que obviamente se sí se rumorea que se iba de que de que esa nueva seguir acá hay bueno sí que aves sí otra la posibilidad porque era noticia todo lo Diana la prensa que se iba que que esa estaba cerrado que esto lo otro bueno después

Voz 2 43:02 fue el primero en llamarme cuando

Voz 0503 43:05 yo cuando dijo voy a seguir me quedo de hecho le prometí que bueno fue primero no estaba encantado y feliz de tomar esa decisión

Voz 1372 43:16 de ese momento donde tú dices que que lo veías fuera a este momento donde lo ves más dentro de un año después qué ha cambiado para que sea así para ese para que pueda verse cambio incluso en el pensar

Voz 0503 43:26 no pero porque por ahí cuando se puso en tela de juicio en aquel momento por las declaraciones que se tomaron y que ese sacaron en eso creo fue una entrevista que hizo en Francia ahí sacaron cosa de contexto son una escuché de pregunté y me decía no pero también dije esto y no lo hicieron eh sí bueno no que en aquel momento seguramente una oferta muy importante como digo a veces te pones te ponen ofertas arriba de la mesa que un oso somos trabajadores y te ponen ofertas cabestros rechazable y tomó en el piso de verdad más allá de de la comunidad que tenga de la necesidad de que esté bien lugar de de que tengan mucho compromiso muchas veces te tengo el piso oí bueno seguramente a él no movió en aquel momento pero tomó la decisión de poder de Ci en el club por el compromiso que tiene responsabilidad que siente con el sí bueno que hoy en día sólo veo con esa felicidad que lo veía en ese hace un año atrás cuando realmente disfrutaba hay llegó a ser Antoine Griezmann y estar entre los tres mejores jugadores del mundo no se ha ido el Atleti te ha recomendado que no te vayas tú nunca sí Fulham no

Voz 2 44:34 pero bueno yo te dije que te digo no que siempre siempre lo cuento que dio hace fue la al Inter

Voz 0503 44:39 el Mesia digo nuevas hasta en ningún otro lado o mejor que en Madrid

Voz 2 44:43 tiene suena un avión dibuja según te ve la costumbres son la misma

Voz 0503 44:48 agentes espectacular la verdad que como si de Madrid son once nueve vivió otra ciudad de Europa pero pero difícilmente se viva la misma manera por lo menos para nosotros lo dos hombre Cano rioplatense que nuestras costumbres esta culturas realmente son muy parecido

Voz 2 45:04 ya no dio sabios Forlán Diego

Voz 1576 45:07 qué haríamos daño al Atlético de Madrid o quién sería más en paz irremplazable va Griezmann o Diego Pablo Simeone

Voz 0503 45:16 los dos los dos los dos pero está claro de que de que el Cholo es es la la siempre decimos nosotros es un poco la la la piedra donde sí Mendoza así se ha cimentado este crecimiento de del equipo en estos últimos años eh que nosotros los jugadores y técnico pasábamos club sigue estando pero pero bueno jugadores por ahí más fácil de réplica de reemplazar que un técnico que lleva seis temporadas siete y que ha hecho crecer muchísimo al club seré han ido jugadores jueves importantes muchos años siempre sea reinventado y siempre ha sacado el equipo adelante en sólo dos importantes pero obviamente que hoy el Cholo está está por encima de del equipo no de de grupo de las diversidades que tenemos otro equipo me parece no

Voz 1670 46:12 Diego en la situación que se está viendo ahora con con Fernando de poner broche a su etapa en el Atleti tarde o temprano con cuarenta años seguramente pero os va a llegar a a a la generación que habéis hecho historia los Gabi Juanfran Nati pensáis en eso en qué manera ponerle el broche a una historia tan bonita viendo lo que está costando al final de la etapa de Fernando

Voz 0503 46:34 me imagino muchísimas cosas decías podía imaginarme me encantaría seguir muchísimo tiempo acá encantaría tener un partido de despedida

Voz 1 46:43 no me entero de un montón de cosas pero muchas veces

Voz 0503 46:46 lo que es como decisivo hay que ir viviendo el día a día que se con naturalidad hay si salir de la mejor manera si toca un momento Hay bueno me gustaría yo siempre salir salir bien y ser recordado en un grande que me espían eran forma no pero eso no se puede saber

Voz 2 47:06 yo puedo manejar Nino por controlar me gustaría ver si es por por pensar imaginar soñado pero bueno

Voz 1670 47:14 salga si con lo futbolero queda Si con lo poco que te conozco hay un entrenador en Diego Godín dentro

Voz 0503 47:20 mira la verdad es que eso sí me siento con ese bichito de poder entrenar hay obviamente que que los conos año ido empezando veo otras cosas tanto de de lo que fuera de campo como ver el fútbol manera eh de de otros aspectos de la cancha ahí manejarme de otra forma pero sinceramente hoy jugando y en este momento de actividad que tengo no me planteo dejaré Fuji Isère entrenador era otro día por qué no en los años pero no me veo ahora para pensar en los años con la fuerza de decir de jugar a fútbol voy a ser entrenador con la responsabilidad que eso sí ébano no es no es fácil entrenador es un trabajo importante de demanda muchísimo tiempo hay muchos Roncero de cabeza Hay Joy no se hoy sinceramente nueve hoy

Voz 0749 48:17 el XXV cabrones

Voz 1 48:19 no pero la nariz esto a suele

Voz 1372 48:23 tengo una curiosidad Diego estamos hablando mucho de salida pero yo creo que en ese vestuario llamémosle conjura llamémosle lo que quieras tú llamarle pero esa Champions de la próxima temporada que se juega en el Wanda Metropolitano tiene que ser un aliciente que vosotros mismos lo debéis comentar después de perder las dos que se perdieron de aquella manera sobre todo con los señores de negro que de él se ha una motivación especial y luego ya anima me permíteme dormir a ver si conseguimos este año que todavía podamos ver a Godín rematar algún gol de saque de falta un balón aéreo porque

Voz 0503 49:06 que uno de los entrenado al Atlético

Voz 1372 49:09 ha sacado la tabla ya empieza a hacer jugadas de estrategia es más fácil que un metal

Voz 1 49:14 que me lo descarta