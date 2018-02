Tebas: "Si no fuese porque se filtró la noticia, ahora estaría en Italia"

Voz 1375 00:00 pero a esta hora me pide paso a Xavi Isidro está el presidente de la Liga ya su lado eh Xavi Isidro hola muy buenas qué tal Manu muy buenas bueno pues así es hemos celebrado la Gala Nacional del Deporte aquí en Castellón de la prensa deportiva Ia cerrando esta gala está con nosotros Javier Tebas en este escucha en sintonía del Larguero hombre don Javier Tebas buenas noches buenas noches

Voz 0906 00:19 tal al deporte pues muy bien la verdad que es un evento que siempre ha no no la verdad que bueno besa grandes deportistas ves también el trabajo de todos los compañeros nuestros no que se resume pues en en en esta gala porque ves muchos presidente de asociaciones provinciales no a Gestair en todos lados pues a la realidad

Voz 1375 00:41 no debe ser leves sobre todo donde donde estáis vosotros tenemos estar nosotros también eh en una semana en la que hay muchos temas de actualidad Javier pero sobre todo uno que nos preocupa a todos no y creo que el miércoles tenéis un día importante y ahí tenemos que estar todos juntos no en la lucha con los ultras que no sé que tenemos que hacer Javi

Voz 0906 00:57 pero

Voz 1375 00:57 hoy tenemos que ir de la mano todos hay que echar a los ultras del fútbol español

Voz 0906 01:02 sí bueno nosotros John eso quiere decir que llevamos desde el asesinato de la aficionado del Deportivo Jimmy trabajando duramente en esto no nosotros allí en aquella asesinato usted hicimos unos compromisos que hemos cumplido no desde el departamento de Interior queremos era Liga dirigido por un policía en excedencia que estaba a la Oficina Nacional de deporte los directores de partido que denuncian toda la violencia verbal en los estadios estamos personados en todos los temas judiciales que ha habido incidentes violentos en España desde la reapertura del caso Jimmy la conseguimos la Liga como acusación particular recurriendo a la Audiencia Provincial de Madrid bueno recibí un reciente incidente entre aficionados del Sporting de Oviedo estamos per personados porque creo que tenemos que tener la máxima condena e todos no bueno y luego también hemos trabajado con un reglamento de de entradas de aficiones visitantes que esto qué ocurrió desgraciadamente la la semana pasada pues no en España no ocurre porque existe un control muy exhaustivo de los desplazamientos de las aficiones visitantes hoy las entradas en no se pueden comprar en taquilla tienen que ser nominativas e los directores de seguridad de los equipos y a los creo de seguridad conocen perfectamente la desplazamientos de todos aquellos que los hacen en grupo en autobuses hay vigilancia hay

Voz 1375 02:27 es verdad que en eso hemos mejorado mucho y eso hay que reconocerlo aún así crees que hay clubes Javier que siguen siendo cómplices con algunos grupos ultras en nuestro fútbol

Voz 0906 02:35 es más que cómplices que les cuesta dar el paso definitivo no yo no yo creo que todos eh que puedo decir que ha habido muchísimos que ya no tiene fichados ultras eso o tienen su eso es lo que llama ahora de animación pero que no podíamos considerar que qué hacen violencia ya hay otros que ocasionalmente dos ocasional pero sí puedo decir que todos todos están trabajando unos les cuesta más y otros menos pues que es normal porque no es lo mismo el problema que podemos decir que pueda asistir en Sevilla que el que pueda existir en Soria es que no no todos equiparar en la forma que que que que hay actuar y todo en cada sitio pues sino sitios puede costar menos tiempo la concienciación y la alineación de este fenómeno en otros más no entonces tenemos que ir pero yo creo que hemos avanzado muchísimo de fútbol españoles

Voz 1375 03:20 miércoles hay una reunión Federación Liga

Voz 1 03:22 eh bueno todos los fuerzas del deporte del fútbol español

Voz 1375 03:28 tenía prevista alguna novedad alguna medida que pueda hacer que todavía sea más eficiente de la lucha contra los ultras en el fútbol Juan yo creo que por lo menos la Liga el planteamiento España

Voz 0906 03:37 ahora va a ser pues planteará UEFA nuevas planteamientos nuevas ideas de porque los últimos incidentes que éste no están ocurriendo de este extremo como fueron la eh la semana pasada han sido en partidos de competición europea recordaré el Ajax el Z Ajax el Real Madrid Legia Varsovia que por cierto en ambos partidos y que son de hace año y medio la Liga ya envió una carta a la UEFA quejándose de de los incidentes que están provocando estos aficionados y que tenían que tomar Se medidas entonces vamos a exigir no sólo el hecho que no se tengan que vender entradas a club visitante cuando monta o ya han montado un lío no eh yo creo que sí ejemplos ejemplo espartano Moscú ya montan líos incidentes Lorenzo

Voz 1375 04:21 viernes viajará a Moscú ya ya no pueden venir

Voz 0906 04:23 no se pueden vender entradas ha llegado de la cara

Voz 1375 04:26 petición habrá que echarlo pues habrá que echarlo nosotros

Voz 0906 04:29 pero aquí el problema que hay que a mí es un tema que nos demos cuenta porque la red en la última Eurocopa casi muchos países tendrían aficionados violentos por Francia no el hecho que nos tenemos que comience las instituciones que estamos en el organizando competiciones como la Liga la UEFA o la Federación que todo incidente que ocurra con la excusa del fútbol sea dentro fuera del campo somos responsables osea Si viajan unos aficionados iban a Madrid a ver un partido si esos aficionados tiene un mal comportamiento somos responsables los organizadores y tenemos que intentar que no viajen por qué es la fórmula de pues no podemos ser ajenos a esa situación porque si el fenómeno de ultras los delincuentes se aprueban de esa circunstancias como pasó en Bilbao la semana pasada

Voz 1375 05:14 claro y en eso repito iremos siempre de la mano y con nuestro apoyo contará siempre Javier Tebas presidente de la lía en otras cosas no tanto qué tal va el tema de los saudíes

Voz 0906 05:23 bueno pues ahí está uno fue ya convocado con hombre haya ido un bocado de Numancia pero bueno esto es todos las audio deben a mí hace hace tres semanas a uno convocado está bien no

Voz 1375 05:37 tres semanas tras recorrer tanto no un mes un mes se cumplió justo pero es una y no había jugado ni un minuto ninguno en mira el primero tocarnos

Voz 0906 05:45 una cosa es desde que se anunció ya está cuando se incorporaron los jugadores tardaron nueve días exactamente desde el anuncio incorpore ya los veremos lo que pasa que bueno primero la criticará que sin poníamos jugadores que iba a jugar ahora cuando no juegan las físicas porque en parecer porque no nos imponemos que jueguen o porque no juega yo puedo asegurar que ya hay algún club yo veremos qué quiere que ese jugador saudí se que la temporada que viene así veremos cómo José sino

Voz 1375 06:10 Nos lo sacan y un minuto

Voz 0906 06:12 bueno porque a lo mejor jugador delante en mejores condiciones que el año que viene se queda ese jugador guiados y en ese club

Voz 1375 06:21 no lo sé yo sinceramente creo que es más fácil o mejor me me mi opinión explicar a todo el mundo que es una cuestión económica que es un negocio sin más

Voz 0906 06:28 no no porque para que vender que hay jugadores tiene

Voz 1375 06:30 activa insisto si si luego uno Juanín minuto ninguno porque es mejor decir la verdad esto es un negocio si es bueno para la Liga es bueno para clubes modestos se cuentas y ya está no pero escasos perra si fuese verdad lo estaríamos así como en otros clubes podremos enojó a ninguno lo entiendo porque nos vamos a menudo se dice

Voz 0906 06:48 no sean muy buenos jugadores internacionales da vida hay jugadores que son muy buenos buenos y otros a lo mejor no son tan buenos otros no tienen sitio en su equipo cuando se fichan jugadores también se fichan jueves para cubrir las plantillas a Rajoy veinticinco jugadores

Voz 1375 07:02 todos se que contra ellos no tenemos nada pero pero que de momento

Voz 2 07:05 pues ojalá el vamos a dar tiempo breve de momento al mes

Voz 1375 07:07 de llegar no Honey minuto ninguno por cierto tres semanas tres una una curiosidad porque el dinero que recibía o que recibe el PSC de Qatar no es bueno y el que recibe la Liga de Arabia Saudí si es bueno

Voz 0906 07:19 me porque hay una diferencia clara el dinero que recibe el presidente Qatar es con inflando patrocinios que son inexistentes Quincoces hoy cumplen el el fair play financiero de la UEFA aquí no estamos hinchando patrocinios ni mucho menos dos que yo sepa a fecha de hoy no hay ningún equipo dueño de un equipo de de de del estado de Arabia Saudita no en cambio le llegue el Estado

Voz 1375 07:46 desde catas no me ha convencido mucho la respuesta pero eh no no tengo esa duda está muy preocupar los aficionados al fútbol en nuestro país por lo que pueda pasar a partir del siguiente contrató ayer creo que fue cuando tanto Telefónica como Vodafone han dicho que

Voz 1 07:59 no piensan facilitarle a Mediapro

Voz 1375 08:02 el que sus canales serían esos plataformas eso le preocupa Javier te

Voz 0906 08:06 las

Voz 1375 08:07 que él ya los canales de la empresa propietaria de los derechos de la Liga no se puedan ver ni en Vodafone Movistar en los de la liga la temporada que viene se ve si queda un año se queda un año de iba a partir del Patronato pues bueno queda mucho tiempo no yo creo que ahora queda un año pero digo sí le preocupa lo que dijeron ayer los responsables de Telefónica I de Vodafone

Voz 0906 08:26 no yo tenía yo Vodafone también horas la semana pasada no no dejemos todos no aquí dos cuestiones analizar primero en conversaciones privadas algunos no dicen lo que dicen tan radicalmente en conversaciones públicas por lo tanto bueno no sé con cuál me voy a quedar de ellas en segundo lugar el tenemos que analizar que el modelo de explotación de los derechos audiovisuales del fútbol español no es el mismo de hace tres años iba iba haber cambios de modelo gesto decir que es muy probable puede ser posible porque no a lo mejor un operador de telecomunicaciones con un operador de hotel acuden a comprar derechos no tiene porque ser sólo Telefónica

Voz 3 09:04 no sólo Vodafone todo

Voz 1375 09:06 más clara parece podrían Sacchi pero eso podría hacer que se hubiera sólo a través de una aplicación en Internet eso podría tener mucha menos audiencia para la Liga no en España pero no veremos que se había en Movistar Plus si Vodafone que que a través de una obligación Bin Koné en Inter

Voz 0906 09:20 bueno queda todavía queda una no nos tenemos que olvidar que para la liga española sacaremos el concurso ahora en los próximos meses si no llegamos a la expectativa cómica lo dejaremos desierto tenemos un año la Liga para trabajar en un modelo de explotación solos o para de comunicación de un canal de la Liga al canal con el con el Joventut que podamos llegar al acuerdo a que no descartó esa opción ya puedo garantizar a todo el mundo que el fútbol español en dos mil diecinueve Se verá Movistar serán Vodafone sacándolas eso además sitios así osea

Voz 1375 09:52 qué es lo que dijeron ayer los responsables de Telefónica y Vodafone no estoy diciendo no te lo que hasta el no no no es que no que acaba es decir que el ya les por decir a todo el mundo que ha partido nuevo contrato se verá también de Movistar

Voz 0906 10:03 una cosa es que no quieran pagar lo mismo que están pagando ahora y otra cosa es que aparezcan otros o otras ventanas de televisión que en conjunto todas sumen nuestras expectativas Sea Diamond hace tres años la irrupción de la Societe tipo Amazon Premium voy a poner o lo que puede ser ahora me voy Netflix que no tiene deporte no era lo mismo que es que es a lo que es ahora porque no puede compartir un operado determinación por ejemplo Horace con con operador de de OT con Amazon de uno un paquete de fútbol Harbin están oyendo los

Voz 2 10:37 lo que escucha

Voz 1375 10:38 la radio escuchan La Ser están diciendo madre mía donde Pereyo el fútbol dentro de año y medio pero bueno habrá que todavía queda mucho pero pasa con la Champions hace un par de años lo mismo y siempre Se acabó arreglando gracias a Dios porque si no se llega arreglar menudo de aplicación aquella que había que no se veían a menudo ensayo de acordadas te acordarás de la que qué lío domingos de digamos aquello total Chanel creo no sé si total Chaves bien no sé si podremos acuérdate del pollo que había con el total Chanel que menos me arreglo luego humanizarlo yo te pregunta ahora mismo cuando sábado hay Bin con él

Voz 0906 11:06 el depura ya verás cómo va creciendo

Voz 1375 11:08 manualmente pero bueno perfecto es el uno de julio

Voz 0906 11:12 el dos mil diecinueve yo no descartó un escenario que no adjudique hemos

Voz 1375 11:15 derecho ni hay veremos qué pasa pero vamos a ver si pasa veremos a ver estos dos meses nos alegramos de que la ya ha dicho que no la oferta que tenía de Italia hará muy buena la oferta que te hicieron en Italia

Voz 0906 11:25 pues si realmente la muy buena noche

Voz 1375 11:27 pues a ver de cuánto

Voz 0906 11:29 pues la misma que han puesto en España

Voz 1375 11:32 a la subida de sueldo que te han hecho los clubes es lo mismo que te ofrecieran tal

Voz 0906 11:35 ya sé efectivamente J tras orgulloso bueno estoy nervioso más por por todo lo que ha sido la liga estos cuatro años y medio no porque es conocimiento un trabajo hecho por pues no sólo por mí por los el equipo por los clubes no que han confiado ya han empujado en un proyecto de control económico es un proyecto de crecimiento del producto en proyectos de cimiento de la marca en un proyecto de internacionalización en un proyecto de normas de buena gobernanza en un proyecto de lucha contra las la gente va a favor de la integridad escuchar otras es la violencia y ese es el proyecto que en Italia le gustaba buscaban adquiridas ese proyecto ideal pues tenemos que estar orgullosos no

Voz 1375 12:13 a mucho pero muchos piensan que lo que has hecho es como los jugadores no que dice no tengo una oferta de Brasil para que me suban el sueldo en España y así te sube la ficha

Voz 0906 12:22 bueno eh todo el mundo sabe que yo esté estos últimos cuarenta y cinco días no lo pasó bien porque yo estaría ahora mismo en Italia si no hubiese sido pues lo que pasa en la indiscreción de fútbol eh Sepe facilita a los medios de comunicación italianos estuvo quince días en los periódicos como La Repubblica Corriere della Sera Gazzetta dello Sport la estampa en el interés del fútbol italiano que me quería que se quería incorporar llegaron a publicar la la oferta económica que tenía ya aquí en España todavía no había salido nada absolutamente nada si eso esa esa indiscreción yo puedo decir que no estaría en la Liga española pero el momento es o es Airis indiscreción y salió pues los clubes aquí se preocuparon igualaron y sobre todo para mí un tema determinante pues que XXXV clubes han querido que continúe aquí sí

Voz 1375 13:11 digo que no no que sí que te viene también bien para la deuda de Hacienda de tu empresa crecía mucho es que el fútbol español te ayudaba a la deuda de Haciendas pues bueno me imagino que como para pagar la hipoteca de tu casa

Voz 0906 13:20 eh

Voz 1375 13:20 a pagar lo que que desde estos no no pero eso es lo que he dicho Tebas pidió en su momento ayuda a los clubes lo digo por antes eh antes de la subida de sueldo de lo que se habló que no sé si es cierto por eso te lo a ti a pedido a los clubes que le ayude a pagar la deuda con Hacienda pues bueno

Voz 0906 13:36 la Liga es que eso no fue cierto yo lo que te voy a Ical

Voz 1375 13:39 se preguntaba si era cierto o no

Voz 0906 13:41 no no no yo a los clubes de la ligando y nada a vio el premio de Hacienda una parte importante quiera de los propios clubes se han comprometido a resolverlo de otra parte que corresponde a temas míos personales de los cuales te puedo asegurar que estoy convencido que voy a ganar todos en los tribunales no porque es una historia que hundía eh contaremos más paro juntamente cuando quiera muy vinculada al mundo del fútbol pero estoy convencido si no no hay pero lo demás oye pues como está claro viendo la hasta ahora sólo faltaba

Voz 1375 14:11 hará lo que quiera pero digo por lo que se comentó antes de la subida a sueldo que tú habías pedido a los clubes que te ayudarán a pagar nada

Voz 0906 14:17 bueno yo vida subida de sueldo no tiene que ver con perfecto con el tema haciendo

Voz 1375 14:21 el dos siete de Javier muy rápida solamente si tiene respuesta el Atlético de Madrid Betis confirmado se juega el domingo veintidós yo nuevas

Voz 0906 14:28 lunes porque todo eso hacemos que termina de estudiar porque el domingo es la Maratón de Madrid que el tema de seguridad de la policía de todo no parece que sea lo más comenzaran a ser

Voz 1375 14:40 la final de Copa es final de Copa el sábado y el domingo no se poniendo banda el lunes probablemente el Atlético B pero lo más que por el está en el Wanda por por los padres

Voz 0906 14:49 más de de

Voz 1375 14:50 de de la los cuerpos y fuerzas una del Estado que tantos eventos porque parece me parece bien porque me parece exagerado lo único que el jueves si el Atlético seguir vive en Europa League podría jugar lunes y jueves no ha habido hoy ha habido casos corridas y Balenziaga aunque aunque tuviera Europa League jugaría el lunes es once mayo Nuria vale y por último hay horario o tienes en la cabeza ya para el clásico de la segunda vuelta

Voz 0906 15:15 es nueve menos cuarto el domingo no porque es el de el que corresponde la lección a Movistar si no hay ningún

Voz 1375 15:21 el domingo menos cuarto el sábado por la mañana a la una ensalada matizó este sería nueve

Voz 0906 15:26 es el de Movi Star que además es un poco el del el de la ida es más un mercado asiático español europeo y el segundo pues es un mercado más americano España

Voz 1375 15:37 europeo perfecto va a ganar las elecciones Larrea o Rubiales

Voz 0906 15:40 las ya lo elevar ninguna

Voz 1375 15:42 es una Rubiales

Voz 0906 15:44 opciones tiene siempre porque no pero yo creo que sí que hay un apoyo mayor y más eh mayor en en la