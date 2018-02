Los analiasts debaten en 'El Sanedrín de El Larguero' el resumen tras la jornada 25

Voz 1 00:00 bueno soy de las me voy por ahí

Voz 2 00:03 ahora me voy ahora dónde está Raúl Ruiz Javi en el Sahara en Argelia me voy a Argelia está está hoy en pleno Sáhara de Raúl Rico una historia preciosa y enseguida pero quiero preguntaros en la Semana de la Liga con todo el respeto para el Leganés que jugó contra Atlético para la Unión Deportiva Las Palmas que juega contra el Barça todo se juega en el en el Camp Nou en el mejor momento del Atlético con un Griezmann que está en el mejor momento de la temporada pero será suficiente porque fíjate lo que hizo Messi el Elsa

Voz 3 00:31 bueno claro cuando peleas contra un monstruo pues nada es suficiente eso es evidente sobre el partido entre semana yo creo que es evidente que el Barcelona debe ganar en Las Palmas viendo cómo jugó Las Palmas el Leganés que Leganés debe perder pero viendo cómo han sido Bassi Rubén Pérez no no van a compartir ese partido porque ese auto amonestaron con lo cual ya se entiende que no es Prior

Voz 2 00:52 pensar en otra batalla no

Voz 3 00:54 sobre el gran partido que hay pues evidentemente es una prueba de fuego para ambos equipos donde iban a medir pues con toda su fortaleza el Atlético llega en un buen momento de un equipo con mucho entusiasmo que la asentado muy bien me extraordinariamente bien la presencia de Diego Costa no solamente por lo queda Diego Costa sino por lo que también favorecen el juego ofensivo a Griezmann es otro de los talentos que tiene que marcar diferencias y el Barcelona atiende a Messi nunca estás mal porque cuando estás mal aparece él solución a los problemas no lo ha hecho ya en infinidad de ocasiones ir puede volver a hacerlo

Voz 0749 01:24 todo va a depender mano de cómo este lunes será realidad el Atlético de Madrid todo lo quise Santi verdad todo lo ha potenciado dicho mejor a los compañeros ha contagiado una energía positiva eh o sea yo creo que no decía lo que le da el vestuario lo que revoluciona al equipo no exactamente y aparte de haber hecho una segunda mitad que lo dijo el Cholo Simeone comparto también esa opinión que fue la mejor de la temporada frente al Sevilla que independientemente de eso creo que el Fútbol Club Barcelona sabiendo como está Messi es es muy complicado de tiene una presa muy complicada igualmente hemos visto al Atlético Madrid competir de la mejor forma posible hemos visto de Atlético de Madrid en plazas mucho más complicadas ya sacaba los partidos adelante pero este Barça tiene unos registró muy pero muy bueno

Voz 2 02:13 lo normal es pensar que no hay Liga Álvaro se lo normal con siete puntos de diferencia el Barça jugando en su campo contra el Atlético estando como está Messi eso puede que sean más las ganas que tenemos de que haya Liga que la realidad pero pero claro es el Atlético que hay es un equipo que no te puedes fiar no

Voz 0104 02:29 yo tengo ganas yo tengo claro la Liga pero yo una de las claves la dado Cañete que es el el Atlético ha ha crecido mucho con Diego Costa porque ataca mejor con Diego Costa y eso te hace defender mejor quiero decir el Atlético que la primera parte de la temporada tenía problemas para crear situaciones de gol y para ahí para hacer goles tenia que acumular mucho más efectivos por por delante de la pelota en campo contrario eh para lograr hacer ocasiones porque nacía goles eso que te provoca bosque cuando tienes esas pérdidas defiendes peor no hay era un equipo más vulnerable que hablábamos de que que que he hecho lo tenía que volverá recobrar por los valores que le hicieron grande al Atlético de Madrid que no hará un equipo Matin fiable etc etc desde que apareció Diego Costa es han acabado los problemas porque porque le tira su melón fábrica ocasión de gol no todo lo que te da ofensivamente es increíble y eso te hace estar mucho más protegido yo le doy opciones al Atlético eh pero claro lo que decís Messi el otro día hoy la conversación de entrenadores que decía preparas toda la semana como cómo cómo contrarrestar a Messi con con una genialidad te te te destroza todo lo trabajado durante la semana por eso los jugadores de talento valen tanto dinero y bueno Messi Si está inspirado va a ser difícil para Atlético sin duda

Voz 2 03:45 ha sido un fin de semana deporte lazos también sentenció en los penaltis sino en tan buenas paradas era mejor que te pitarán Un córner que tenían un penalti claro porque lo hará dos días en Hall de que para el de Diego López era fue el mejor de la jornada

Voz 0749 03:59 para barato alguna vez de penalti en el propio

Voz 3 04:01 una vez pare dos penaltis dos veces una vez haber

Voz 0749 04:04 el año una vez contra el Deportivo que lo mandaron

Voz 3 04:07 pedir a Víctor mi compañero tuyo también Álvaro y otra vez con el Mérida dos penalti de verdad osado penalti pitado uno en la primera parte de otras

Voz 2 04:16 segunda en Castellón Mérida

Voz 3 04:18 eso hace más de ciento cincuenta millones de años antes

Voz 2 04:21 Cristo dos penaltis para Asenjo los paró por la mañana

Voz 3 04:26 es más fácil para el segundo que el primero eh sí sí que porque porque generas ya hay una confianza tuya y un miedo al que lo va a tirar muy grande el Athletic es un lance que tiene mucho de psicológico es decir el portero tienen que tratar de que la de que el adornos chute tranquilo tenga dudas de que generarle dudas moviendo dándole no dejándoles poner la pelota bien no sé pero porque si lo tira tranquilo no tienen alguna opción entonces cuando ya has parado uno lo que estás trasladando su miedo respeto no habría

Voz 2 04:56 el Getafe cambiaron de lanzador el primero fue no me acuerdo quién era algo primero fue Ángel Gimeno fue Jorge Molina correcto eso es o no jornada de grandes porteros eh

Voz 0749 05:08 tómate triste dos algún día dos penaltis en el mismo partido no no siempre me con uno pero es verdad lo que dice Santi el portero dependiendo mucho en el momento del partidos iba a cero a cero en un partido importante y si queda un minuto para terminar el encuentro el portero y Man y la portería de la de hockey es terrible desde entonces también te asusta en ese sentido porque toda la de perder la tiene el futbolista en ese apartado pero la verdad que tirar dos penalti el nuevo partido también en primero personalidad ay de puede por supuesto un buen lanzador pues

Voz 2 05:42 la bueno los tres pero te la tiro a ti te sorprende lo cariñoso que está Cristiano con Benzema últimamente tanto lo necesita Benzema o es que Cristiano necesita Benzema casi más que Benzema ese cariño

Voz 0104 05:58 eh que Benzema yo creo que distan ha sido consciente que Benzema sufrido sobre todo por el por por por los pitos del público no que a veces haces ha sido un poco injusto con él pero si yo no todavía manifesté hable con Yago en El Larguero que si Benzema juega juega como jugó el otro día nadie le va le va a pedir goles el otro día dio un recital de cómo cómo jugar de de cómo hacer jugar de asistí de de llegar a ocasiones de gol hizo un gol que para mí bueno pues es susceptible de ser legal incluso estaba muy justo el fuera de juego el problema de Benzema es que es que estar esta regla regularidad en en ese en ese rendimiento que todos sabemos que puede tener porque si me dices que no lo puede dar es que no le da el niveles que nada es que realmente hace partidos como el del otro día hay dices es que es verdad como no lo he visto más avanzado no casi cada fin de semana porque no habría dudas con él no yo si juega así no exige goles porque al final los va a hacer igual si estás Irene eh tío está enchufado va a hacer goles yo creo que es el gesto de Cristiano está bien en general por lo que transmite al equipo y el equipo hacia fuera

Voz 2 07:04 la retiraron penalti cómo estará como a Benzema para que le diga Cristiano sitio tira el penalti se preocupe dos veces no he pensado nunca bueno dijo venga espabila por favor que tenemos aquí bien

Voz 0749 07:15 forma que se la dio a fue muy cordial una será Quito Sergio Ramos porque Sergio Ramos era el capitán ilegal contra el Villarreal

Voz 2 07:25 esta vez le dijo no no me da me da fue muy corrida dio para Tavira que aquí a ver si te van a vender nueve no

Voz 3 07:35 en en ahora vienen los repechos hará bien en los puertos de montaña y necesitamos el mejor Benzema dijo Nene que necesitamos es mejor Benzema dijo Cristiano

Voz 2 07:45 a lo mejor Benzema a París la semana que viene hoy la última para ti Cañete el Valencia bueno no lo tiene en el bote sí yo creo que él

Voz 3 07:54 a Champion porque yo creo que tiene más regularidad que Sevilla que Villarreal es verdad que no está jugando bien que lleva tres partidos ganando que no merece bueno pues por otros que merece Si se te escapan los puntos hay que mejorar para acabar bien la temporada para acabar con buenas sensaciones se va a abrir mucha polémica o mucho debate no porque ya ha anunciado el Mateo Alemany esta semana que tiene que vender jugadores para cuadrar presupuestos nadie de momento Peter Lim no parece que va a poner una inyección de dinero ya sabemos todos que está fuera de los presupuestos porque así fue el compromiso que hizo el club al principio tanto Marcelino como Mateu sentido de vamos a invertir para estar en Champions con él yo sí estamos jugando bien crecerán los jugadores podremos vender los y tal y equilibrar presupuesto antes del treinta de junio es decir la idea del club ahora mismo de vender varios jugadores pero yo tengo su confianza de que primero por ahí se puede hacer algún truco de forma que al final pues engañar un poquito Peter Lim que mantener a alguno que a lo mejor ya está casi casi fuera eso es lo primero y lo segundo sí tuvieron capacidad tanto Marcelino con Mateo Alemany ahora ya con Longoria con un secretario técnico director deportivo de la Juventus sí tuvieron capacidad Marcelino Mateu de hacer un equipo el año pasado en tiempo récord con un presupuesto récord y lo consiguió hacer yo creo que ahora con más tiempo con un personal todavía más cualificado y demás yo confío plenamente que puede hacer un equipo bueno para Champions aún teniendo que ver