"Neymar puede perderse el partido del año"

Voz 1375

00:00

buenos días Pepa a esta hora de la mañana podemos decir que Neymar no va a jugar el martes que viene contra el Real Madrid empezando El Larguero con Godín jugador del Atlético de Madrid como invitado de lujo anoche en los estudios de Gran Vía treinta y dos llegaba el parte médico oficial del PSD para sorpresa de todos no era un esguince era algo más de un esguince una fisura en el quinto metatarsiano del pie puede que sea una guerra de guerrillas psicológica puede que sea jugar al despiste puede que sea algo exagerado pero en lo que todos coincidimos es en que si ese parte médico que yo me creo parece una cosa muy seria como para que los médicos del París Saint Germain anden exagerando más de la cuenta una lesión como esa Si esa lesión es cierta como nos contaba el doctor Ripoll anoche en El Larguero Neymar no podrá jugar a una semana vista el partido más importante del año imagino cómo estás ahora mismo la cabeza ve Mary la del presidente del PSD también la de los madridistas ayer decía Zidane que le gustaría que estuviera al brasileño en ese partido de vuelta pues parece que no va a jugar pero mal haría el Madrid en confiarse juegue o no juegue Neymar hasta luego Pepa