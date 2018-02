Rosalía de Castro

Voz 1 00:00 él

Voz 0020 00:46 esto escribí parece ser pasé la vida escribiendo desde pequeña lo recuerdo aunque la infancia fue tranquila pero complicada con una madre primero ausente y luego muy presente de del que no supe nada hasta que lo supe todo en mi partida de bautismo figuraba padres incógnitas no lo eran tanto pero ocurría que no se podía decir quiénes eran él un cura ella una noble venida a menos que no debía contar que estaba embarazada de un sacerdote yo me enteré de todo esto cuando tenía quince años así de mí se hicieron cargo familiares varios de parte de uno y de otro hasta que mi madre volvió para atender me fue valiente la admirar es siempre nunca pude superar su pérdida ellas enfrentó la sociedad para contar su historia que era la mía no fue fácil no fui a la escuela demasiado y creo que mis faltas de ortografía en algunos momentos mostraron mi falta de muchas cosas pero lo que sentía quería compartirlo aunque fuera la pena que llevaba dentro al fin y al cabo la tristeza es una manifestación más de la existencia y mi salud fue siempre bastante pésima así que el existir y el estar viva lo tenía siempre presente aunque me flaquean las fuerzas en más de alguna ocasión aunque me costara vivir tras haber perdido a seis hijos aunque el amor no fuera para mí la sal de la vida sino la sal de las heridas pesimista puede ser sensible seguro y conciencia del lugar de donde procedía sin duda porque Galicia era entonces cuando la habitaba un lugar roto por la inmigración un lugar que se quedó cojo un lugar que necesitaba recuperar su sentido y que necesitaba recordarse lo válido que era empezó una transformación de la que yo necesitaba sentirme parte o resurgimiento Galego la recuperación de la conciencia el recordar qué es y qué significa ser allí

Voz 0020 02:59 me salí de Galicia por distintas razones una de ellas por amor a Manuel Murguía un hombre con el que me case en Madrid ahí al adicto de la radio desde la que habla a finales del siglo XIX hablamos hablamos de un momento delicado para muchas de las cosas de las que hablaba al mus Mi marido me ayudó a seguir escribiendo aunque no me ayudará tanto en otras cosas quise mostrar cómo era mi tierra como era el sentir cómo era la mujer de entonces no sé si lo conseguí pero al menos trate de hacerlo todo mientras trataba de tener una vida propia hay de cuidar a unos hijos a los que les costaba salir adelante no tuve mucho tiempo para vivir y el que tuve no fue la mejor de las maneras cuando vi que todo terminaba pedí ver el mar al que siempre tuve devoción aunque desde mi ventana no fuera posible verlo también pedí que todos mis escritos no publicados fueran eliminados lo que nunca pedí fueron todas las cosas maravillosas que sucedieron después el diecisiete de mayo es el Día de las Letras Gallegas porque fue el día que se público mi libro Cantares gallegos se que cada mes de febrero también se me celebra justo cuando sería me cumpleaños

Voz 0020 04:28 a su tiempo escribió en gallego cuando nadie lo hacía Rosalía de Castro es una autora traducida a las principales lenguas del mundo su obra supuso la recuperación de la conciencia galleguista sirvió además de inspiración para muchos grandes escritores de la época se habla además de una Rosalía feminista que muestra el papel de la mujer desde el sometimiento en ocasiones para contraponer lo a la fortaleza y a la revalorización de sí misma Rosalía de Castro protagonista de la llamada de la historia de

