Mª Antonia: "El hospital delegó en mi la responsabilidad de decirle a mi marido que iba a morir"

Voz 1 00:00 y en Cádiz Nos espera María Antonia buenas noches buenas buenas noches gracias por llamar yo delante tampoco porque estoy con él claro por supuesto para eso estoy aquí no se preocupe

Voz 2 00:12 a ver si yo he escuchado que huyera el día de los donantes y trasplante yo tengo una experiencia mi marido ha fallecido

Voz 1 00:22 hace seis meses lo siento María Antonia consenso

Voz 2 00:25 en un año ir bueno yo la verdad que tengo como una queja ahí nosotros escuchábamos este programa a los dos juntos y creo que debía hablarlo aquí porque fueron muchas noches escuchamos queja es que cuando a él le dicen que necesita o a un trasplante le hacen unas pruebas yo a los profesionales pues yo no valoro en ese aspecto porque eso está basado en su experiencia y aunque no estuviera de acuerdo yo no puedo hacer nada más yo lo que sí tengo la queja es el método empleado porque a nosotros nos dicen que a él no le pueden hacer el trasplante en una carta por Correos yo se lo tengo que decir entonces para mí ha sido muy duro oí fue un derrumbe total para los dos porque yo considero que un enfermo de estas características que tenían que tener más sensibilidad no se ponía que presenta una relación riesgo beneficio desfavorable para el trasplante en ese momento pues te quedas sin esperanza él estaba con oxígeno veinticuatro horas entonces con sesenta y un años te quedan así si una respuesta de decir tú puedes hablar con él me dedico cara a cara ahí decirle pues no sé lo que te saliera en ese momento Nos dijeron Mis hijos fueron Nos dijeron que sí que que iban a cambiar ese protocolo porque veían que no estaba bien pero a nosotros nos tocó esto me dolió muchísimo porque que queden a la gente sino una esperanza que yo sé que están haciendo una labor estupenda ahí yo como profesionales yo desde luego ahí no entro pero el método por lo menos que emplearon con nosotros en el Reina Sofía de Córdoba que tiene muchísimo que dieciocho y la verdad que hacen una labor pero yo mi queja estoy con una carta algo así pues nos quedó destrozado cinco meses hasta que falleció con sesenta y un año yo lo que digo que a veces no todo son objetivos a cumplir que ahí estadística que hay números pero que hay mucha gente también que se quedan en el camino de eso no hay estadística entonces a que a esto es enfermo cuando te quitan la esperanza que es lo único que se tiene que lo que se dice siempre que no lo hagan por favor de esa manera que a mí que yo puedan hablar con el médico hoy por lo menos tener esa queja o o poder rebatir lo que ellos digan que se quedan al menos con eso María está herido se quedó con esa angustia ahí yo tenía necesidad de explicarlo aquí porque le dije que lo haría porque escuchábamos muchos noche su programa así que les doy las gracias a todo todo a ver interrumpido y la admisión porque estaba gracioso

Voz 1 03:57 no no María Antonia pero ya sabe usted que aquí estamos para todo

Voz 2 04:02 necesitaba por tanto

Voz 1 04:05 maleza que ha tenido es tan importante lo que está contando afecta tanto a la a la sensibilidad de incluso a la esperanza que uno tienen un momento así María Antonia allí es un muy bonito homenaje además que nos diga usted que juntos escuchaban el programa de radio que no se han acompañado tantas madrugadas

Voz 2 04:24 sí

Voz 1 04:25 se lo debía María Antonia y que que fortaleza tuvo usted porque fue usted la que tuvo que comunicárselo eh si lo recibió una carta y se lo comunicó a la persona pues temas quiere usted

Voz 2 04:38 si yo se lo comuniqué porque mi hija yo enfermera y la llame y yo cuando recibió una carta porque nos dijeron que que normalmente te recibía una carta pero la nuestra tardó mucho tiempo entonces nosotros teníamos esa esperanza cuando no nos llaman es porque vamos a entrar en la lista y claro cuando yo voy al buzón y veo la carta yo me temblaron las piernas me quedé sin respiración pedir que la verdad es que cuando vi que no podía porque por eso exactamente eran unos siete renglones porque si me mandaron todas las pruebas que yo no sabía de que todas las pruebas que hicieron que fue una semana

Voz 1 05:20 sí para valorarlo

Voz 2 05:23 bueno no estaban tan mal porque nosotros huimos a varios médicos y tal pero yo no no entró en valorar eso y yo no soy profesional di yo no vamos no dudo de la profesionalidad para nada pero la manera la manera enfermos tan vulnerable que lo único que te que te quitas la esperanza es lo único que tienes a mí eso me dolió muchísimo que no sé qué les Se lo hicieran de otra manera que me he quedado con esa cosa a pesar yo sabía lo que iba a suceder pero eso me ha quedado para siempre y me duele tanto que que yo quedaran sin esperanza o quiere hubieran dicho de otra manera dado que cuando yo le tengo que decir con la carta he recibido una carta y sus malas noticias nos abrazamos y dijimos esto ya es el final y fue muy duro ha sido un año durísimo durísimo así que gracias por escucharme se lo debía a mí me he visto