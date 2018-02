Chema: "Me he refugiado en el juego por las decepciones y mentiras amorosas que he vivido"

Voz 1 00:00 con la Chema buenas noches desde Zaragoza gracias por llamar bueno buenas noches me escucha Chema muy bien pues yo también a usted así que nada cuando quiera

Voz 2 00:13 bueno pues en primer lugar buena programa más que bueno un poco del programa esta de que quería comentar que unos problemillas

Voz 1 00:23 lo que quiera usted para eso estamos

Voz 2 00:25 bueno pues en primer lugar yo quería comentarle que yo estoy sufriendo ahora una unos problemas debido a una casamiento quedó tuve una decirle a

Voz 1 00:37 se casó usted con una mujer de Brasil

Voz 2 00:39 si una mujer de Brasil entonces yo ya el tiempo marcho a dos hijos vigila palabras de no pasaba nada pues la piratería trabajo Italia igual pues bueno y humildad cuenta de que con el tiempo ya había que no estaba en Brasil a mí eso lo de menos is supe que estaba está viviendo el Marbella junto vuelos con el otro chico y está viviendo en Marbella

Voz 1 01:05 estado viviendo con otro hombre más bello y estaba casada con usted

Voz 2 01:09 instala cada conmigo a un hijo claro yo cuando la llame el otro día de la llame pues me dijo para para hacer nuevas el divorcio pues se llama Jaime irme yo que estaba en el que se conoce como un cojo si ella de mando vivió la dirección correcta o de estaba el Giro pero bueno a lo que yo quería decirle que esto más derivado de unos problemas pues que tomar de diva pues al se suya y nada de nada

Voz 1 01:49 ya

Voz 2 01:51 pues sí yo ya veía que me iba a tener un futuro que yo esperaba pero oiga lo que le quiero equipos ahí mixto para cuestionado de que yo me he ido apartando de la gente de los amigos enganchado a un lupa aquí al juego en fin una deriva unos problemas que yo ahora Congress también que estoy trabajando pero estoy de baja para decir algo de este bache para adelante

Voz 1 02:16 ya enciendo Chema porque cuánto tiempo llevaban casados

Voz 2 02:20 pues ya seis años

Voz 1 02:23 seis años casados donde se conocieron en Brasil aquí en Zaragoza

Voz 2 02:35 ya me pasó otro parecido las ideas que fue pues lo mismo de los papeles de corazón In a los dos años que traía pero bueno eso lo había problema irme y a raíz de esto buenos días tanto echaba

Voz 1 02:53 también brasileña

Voz 2 02:59 hemos ido de más de Madrid pero bueno mi opinión es que nada es decir pues nave Si ya lo que ahora con esto de este tema pues claro pues ido apartando como la de día D

Voz 1 03:19 ya bueno eso sí

Voz 2 03:21 y y habla de las mujeres lo lo todo y no no visto no quiero decir con esto que tú has un iguales pero bueno ya tiene que un poco el mercadillo

Voz 1 03:34 Chema como supo usted que ella estaba en Marbella y cómo supo que estaba con otro hombre como se entera uno de algo así

Voz 2 03:40 pues lo tengo en mi cuenta alguien tengo mis amigos son Poli Díaz así yo veía ya me decían que que si no estaba y cuando el giro de Correos y no hay giro padres de correo para amar al dinero

Voz 1 04:00 sí me he escuchado si con muchísima atención Chema claro estoy contenta

Voz 2 04:04 ya se había cortado claro

Voz 1 04:08 después que bueno pues que ha sido entiendo que un palo emocional no como se dice Esther no

Voz 2 04:14 era Pablo nos da sí pero es que te siente que va tengo cuadre al lado de los años trae más pasándole a

Voz 1 04:25 pero ella trece años menos que usted puede que haya tenido algo que ver la diferencia de dado

Voz 2 04:37 es que era una chica muy

Voz 4 04:40 sí

Voz 2 04:42 está mucho el club yo Deluxe poblado y eso me puedo permitir lujos muy buena chica pero eso en cuando cogido Lübeck y de pues mira ya puede pues nada pues ya digo pues lo que día decía

Voz 1 05:08 dicho digo pues

Voz 2 05:10 la pudo decirte que yo me va a como me a raíz de esto de lo otro oí vi

Voz 3 05:22 yo sabe uno cómo con más netas

Voz 2 05:25 porque en mi familia

Voz 1 05:27 como eso mi familia no lo sabe nadie de la familia por qué por qué no Chema porque no quiere contárselo

Voz 2 05:35 pues porque le cuenta algo lo primero que a mi madre tiene sentido gente ya no está en nuestra mentalidad que digo y impediría de hoy que os adiós habría de mi metido

Voz 1 05:56 cree usted que les dirían algo así

Voz 2 05:59 sí

Voz 3 06:03 yo yo creo que sí

Voz 2 06:06 porque él nunca ha sido bien recibido una forma la oveja la yo siempre me ha llamado me ha gustado igual Mi vida me gustaba que me gustaba de la que era

Voz 3 06:19 y meterme con la ley

Voz 1 06:22 no compartían su forma de ver la vida de disfrutar de la vida en las parejas que tenía usted

Voz 2 06:28 pues no lo compartía porque hago yo tan proyecto altere eso iba con bastante chica con una leído porque chica fue cedido pues alcaldables y ahí buen rusa con cuanto con rumana en fin con todo ya vive fuera de Zaragoza cuando abuelas de ahí al pueblo

Voz 3 06:48 pues yo no lo veía normal

Voz 1 06:52 siempre con mujeres extranjeras

Voz 2 06:59 uno de ellos me gustan todas las mujeres me daba por eso es un año

Voz 1 07:11 Chema perdóneme en iguales muy indiscreto pero donde conoce usted a tantas mujeres extranjeras si aquí en España

Voz 2 07:19 pues porque a me gusta adiós vinos de semana hay corro va si corro en sitios alguien nada bossa

Voz 1 07:26 no lo has ido pues bajo y luego en el mundo de la noche entiendo esas saben

Voz 3 07:35 es ella Emma

Voz 2 07:38 me ha gustado bueno me ha ahí me gustaron siendo pues hable siempre con mis obligaciones y mi trabajo pero me ha gustado la noche me gusta ir de noche

Voz 6 07:49 habla de Armero porque la las cosas cambian ahora como antes es que es lo que ha cambiado ahora gente a cambiar a los como yo

Voz 1 08:02 sea lo que no le gusta es la noche no es que usted haya cambiado es que ha cambiado de la noche

Voz 2 08:07 ahora hay que fue adelante pues detrás