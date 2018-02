Leticia Dolera: “Se nos llama putas si gozamos de nuestra sexualidad o monjas cuando decimos no”

Voz 1693 00:00 no es cómodo que una gran parte de la sociedad nos trate como un trozo de carne como tampoco lo es que cuando una mujer denuncia una agresión la tachen En seguida de exagerada o mentirosa no es cómodo que no aspiro PN en la calle cuando qué casualidad no nos acompaña ningún nombre ni que nos llamen zorra So putas y vestimos mostrando parte de nuestra piel unos adueñar de nuestra sexualidad no es cómodo llegar con miedo a casa por las noches ni que nos arrimen la cebolleta en el metro y nos quejamos no griten a la cara puta loca puta es algo que enseguida no sueltan me pregunto por qué

Voz 1727 00:37 Leticia Dolera buenos días hola buenos días tan comprador respuesta a esa pregunta porque con esa facilidad a las mujeres en cuanto se revelan se las llama Guta

Voz 0909 00:46 bueno pues porque era una forma de mantenernos sumisas es recordándoles que somos mujeres a través de nuestra sexualidad no siempre ha sido un gran tema éste desde la caza de brujas del siglo XV en el que se demoniza daba a las mujeres que sexualmente

Voz 1727 00:59 que eran libres no

Voz 0909 01:02 seguí seguían las normas que la Iglesia y el Estado marcaban para ellas entonces pues esos en los llama o putas y gozamos de nuestra sexualidad unos adueñar de ellas de ella o monjas su puritana Si precisamente Nos adueñarse de ella decidimos cuando si cuando no

Voz 1727 01:16 Leticia Dolera conocida de todos ustedes como actriz debuta como escritor a morder la manzana la revolución será feminista o no será que publica Planeta estos días un libro en y que hay datos teoría historia opiniones y experiencias personales una guía casi un manual no de del feminismo yo me preguntaba leyéndolo si la adolescente Leticia Dolera hubiera querido tener un libro así entre las manos

Voz 0909 01:43 totalmente de hecho este es el libro que a mí me hubiera gustado leer siendo adolescente veinteañera y por eso me dirijo muchas veces a a la lectora también al lector que quiera sumarse por supuesto para lectora como si estuviera yo hablando conmigo misma con mis amigas de esa época

Voz 1727 01:57 cuando mordió la manzana Leticia Dolera cuando se convirtió feminista un momento algún desencadenante o fue una progresión

Voz 0909 02:04 he sido consciente del machismo en la edad adulta por eso ahora en el libro recoge experiencias de mi pasado y les hago una lectura de género no a través de la teoría feminista cuando buscaba financiación para mi primera peli como directora ahí me di cuenta de que de que el machismo está muy presente mucho más de lo que yo me esperaba

Voz 1727 02:23 por qué

Voz 0909 02:24 pues de repente te das cuenta que cuando entra el capital cuando entre inversión económica es cuando más se duda de la capacidad de liderazgo de una mujer muchas reuniones me pasaba que hacían preguntas a mis productores a mi vuelo como que había muchas dudas no me decían pero esto vas a dirigir usó la nadie te va a ayudar y hombre sí lo voy a firmar

Voz 1727 02:44 yo voy a dirigir yo no en el libro libros

Voz 0909 02:46 describe muy bien una sensación que casi todas las

Voz 1727 02:49 quieres podemos compartir son esas situaciones incómodas que se vive en el ámbito de la profesión en el ámbito de la vida social y que muchas veces no detectas porque no le das crédito a que esté pasando lo que parece que te está pasando por eso no reaccionan no ante algunas actitudes machistas y es después cuando dices pero visto lo que había detrás de esto era era un un acoso Un un desprecio de género incluso trabas con rabia

Voz 0909 03:16 y con sentimiento de culpa tu casa por no haber alzado la voz por no haber dicho algo pero claro como somos educadas en en el agrado en la en la delicadeza en la fragilidad en en buscar la la la la aceptación sobre todo el género masculino pues se nos hace extraño revelar unos y además en empezamos a asumir como natural cosas que no son naturales que son habituales ciertos patrones son habituales porque son estereotipos con los que crecemos y nos educan pero no son naturales y en el mundo del cine

Voz 1727 03:43 cómo se vive esto que estamos contando aquí porque es fácil declararse feminista en el mundo de cine español o eso cierra puertas

Voz 0909 03:51 ahora yo creo que como el feminismo está empezando a formar parte de la agenda cultural social política mediática cada vez es menos raro a mí sí que es verdad que hace yo hace años que me declaro feminista ahí sí que notas en conversaciones pues que incomoda a quieres la pesada o ya estás viendo tú no siempre la visión de género con las pelis las pelis no están para adoctrinar cuando en realidad el hecho de que la mayor parte de las películas tengan protagonistas masculinos y las mujeres estemos relegadas a la juventud a la belleza o a ser el la víctima que hay que rescatar esos también es adoctrinar no sabes muestra una visión del mundo

Voz 1727 04:27 concreta ya industrial cines machista en España la industria

Voz 0909 04:32 yo creo que España es machista entonces la industria el cine no se va a escapar no al final todos y todas somos educados en la misma cultura patriarcal entonces no vamos a escapar unos por ser por ser cineastas me gustaba mucho

Voz 1727 04:44 a un test que propone Leticia Dolera para examinar si el machismo está presente o no en el cine como es SCS

Voz 0909 04:52 es el hotel tienes que hacerles preguntas a una película cuando vayas a verla una ese dos personajes femeninos con nombre propio esto no no vale si es una recepcionista en un hotel que le dice su habitación es la A cuatrocientos quince sólo cuenta como personaje con nombre propio la segunda pregunta es si esos dos personajes femeninos con nombre propio hablan entre ellas y si pasas la a la tercera pregunta porque esta ciudad afirmativa la tercera pregunta es estos dos personajes femeninos con nombre propio hablan entre ellas de algo que no sea un nombre

Voz 1727 05:20 la relación sentimental que no pero hablen de una relación sentimental un hombre en cualquier orden de la vida IS tres lo pasa muy pocas peligro

Voz 0909 05:27 tú pasan pocas películas evidentemente no significa que una peli vaya a ser buena o mala hay grandes películas que no pasan este test pero sí que no sirve para ver un poco qué qué tipo de relaciones entre mujeres estamos contando en el relato cultural

Voz 1727 05:39 parece mentira que tengamos que subrayarlo que voy a subrayar ahora pero lo subrayo libro busca la complicidad con los hombres naturalmente hacen falta para la igualdad

Voz 0909 05:48 sí sí por supuesto de hecho el feminismo es la causa de todas las personas que creemos en un mundo más justo e igualitario por supuesto queremos a los hombres de nuestro lado además esta revolución feminista no de la claro en el libro viene a deconstruir lo que es la feminidad pero también lo que es la masculinidad porque los hombres también a ver no sufren la las cosas las consecuencias que nosotras sufrimos del machismo evidentemente pero también crecen en esa concepción de la masculinidad como el tío violento el que no habla de sentimientos el que tiene que traer el pan a casa hay sino es un calzona zoos el qué tiene que mandar a su mujer sino es un calzona no ir todo esto también hace que que los hombres viven en esa especie de jaula de la masculinidad que que hace subida menos rica en el fondo encuentre esa

Voz 1727 06:33 complicidad Leticia Dolera

Voz 0909 06:36 afortunadamente sí sí sí yo tengo amigos que que se consideran aliados feministas y que también están en la propia lucha consigo mismos de bueno soy consciente de mi machismo pero quiero andar hacia el feminismo vamos a a

Voz 1727 06:51 esperar unas declaraciones de Berta Ojea que es la secretaria de Igualdad de la Unión de actores y actrices que decía ayer lo siguiente

Voz 1 06:57 la violencia no se va a dedicar hasta que no cambiemos nosotros también los contenidos de las series que emitimos del teatro que hacemos del cine que hacemos porque el arte la cultura cree imaginarios colectivos que si no los transformamos seguimos repitiendo las mismas estructuras esto tiene fin

Voz 1727 07:22 la explicación evidente y fácil no Si los estereotipos se van repitiendo es muy difícil batallar contra ellos pero tienen la dificultad de la industria por eso cuando le preguntaba Leticia Dolera que dificultad encontró justo la de la financiación no esta esta es la dificultad para batallar contra guiones en los que las mujeres no aparece por eso es importante que los hombres no lo asuman como una afrenta sino como parte parte de la evolución natural no

Voz 0909 07:48 si además el hecho de incluir una nueva mirada que es la mirada de las mujeres a la industria lo que hace es enriquecer la darle nuevas nuevas visiones nuevas formas de contar las historias de todas formas no creo que sea un machismo o que un productor decida a darte menos dinero de manera consciente porque eres mujer es precisamente el pez que se muerde la cola del que habla abierta muy bien no sea el imaginario y mientras siga siendo machista nuestras relaciones también lo serán con lo cual mientras no veamos a mujeres liderando historias dudaremos de una mujer liderando cualquier cosa cómo afronta

Voz 1727 08:18 a la huelga del ocho de marzo una actriz como Leticia Dolera pues la afrontó con con ilusión

Voz 0909 08:24 con muchas ganas de salir a la calle a manifestarme en ese día se inaugura la muestra de cine fantástico de Madrid que yo la presento Hinault la voy a presentar ese día sería no voy a ir a trabajar he tenido la suerte de contar con la complicidad precisamente de los directores del canal que que apoyan la huelga feminista totalmente no será fácil que se sigue en el mundo del cine en el mundo de la televisión en el mundo de la ficción digo visual yo creo que en el mundo del cine será muy complicado precisamente porque como ya su mundo precario en el que ya sufrimos mucho la crisis económica la piratería todo esto encima añadirle una huelga pues en un día de rodaje eso es entiendo que es complicado para muchas compañeras por eso por lo menos existen los paros de dos horas a los que se pueden sumar hay yo animo a todas las compañeras a a parar

Voz 1727 09:10 yo a los compañeros a acompañarnos es curioso porque le he preguntado por la complicidad que encuentran los hombres pero no por la complicidad que encuentran las mujeres del mundo del cine

Voz 0909 09:20 pues pues encuentro encuentro tengo muchas compañeras amigas feministas o incluso actrices que se acercan y me

Voz 1727 09:27 me me dan las gracias por haberme como atrevido a

Voz 0909 09:31 precisamente a morder la mano que me da de comer no practicamente en pero sí que es verdad que es difícil en una industria ya te digo donde creo que es el siete por ciento solamente de los actores y actrices vivimos de nuestro trabajo si encima añades el factor de género es más difícil todavía no cobramos menos hay menos papeles sea nuestra situaciones de fragilidad laboral absoluta entonces colocarse ahí y criticar la industria que que te da de comer