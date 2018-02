Lo que no suena bien

Voz 1389

Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días eh que te parece todo esto pues me parece bastante complejo empezando por una por una cuestión bastante sensible Dacca la alcaldesa ayer estuvo la seria tendido también a bastantes medios en todos hizo mención a su ciudad una ciudad que llamó como podría ser divina Barcelona dijo que el Rey había tenido una falta de empatía extrema con Barcelona en el discurso famoso del tres de octubre dijo que en Barcelona había causado dolor ese discurso que ella como alcaldesa de Barcelona entendió que había que responder de alguna manera esa afrenta y no recibió al Rey un problema que es el problema de Barcelona también es el problema de Cataluña a hace mucho tiempo que la palabra Barcelona y la palabra Cataluña no significan exactamente lo que sus dirigentes creen que significa el que significan vamos a hacer una prueba la alcaldesa de Barcelona ha dicho que el Rey ha tenido una sensibilidad especial con su ciudad en el discurso del tres de octubre el discurso del tres de octubre del Rey de España ha causado un gran alivio en Barcelona esto no suena bien puesto no suena bien porque no es verdad o no es toda la verdad las personas que dirigen las instituciones catalanas representan a los ciudadanos que han votado pero también representan a los ciudadanos que no las han votado por eso son instituciones y por eso no son partidos políticos creo que uno de estos problemas quizás el problema más grave de la política catalana puede empezar a solucionarse cuando dirigentes por ejemplo como Ada Colau diga que no está de acuerdo con las cargas del uno de octubre diga que le parecía un error el discurso del Rey diga que a mucha gente le causó dolor ese discurso pero en su ciudad ella gobierna también para los que le pareció todo lo contrario son tan barceloneses como los primeros ella es su representante lo que no puede hacer es darle la espalda y asumir en su discurso que la mitad de la ciudad no forma parte de lo que ella llama Barcelona esta mañana jabón un beso hasta mañana