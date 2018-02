Patricia: "Gracias a los profesores que se desviven para formar a nuestros hijos intelectual y moralmente"

Voz 1

00:00

soy paquetería in la hoja del diario que me esta oportunidad de llena pues desde para la clase de segundo B de Primaria del colegio Escolapios de Alcalá de Henares tratamos de defender la continuidad de la labor de su tutor porque desde la dirección pues no lo tienen prorrogar su contrato de ninguna de las fórmulas que que tiene disponibles para hacerlo los papás y los niños que estamos afectados pues vemos injusto y necesario oí totalmente contraproducente cambiar a cualquier profesor en mitad de un curso lectivo borre el único motivo de un termina contrato siempre que no existan casos de fuerza mayor como como no es el caso no es difícil de entender que cualquier profesor por bueno que que sea incorporándose a primeros de marzo pues no necesite un periodo adaptación a sentó a nivel y después a la clase eso está claro que que pone a nosotros hijos en en baja los hemos movilizado hemos atado de luchar por la continuidad y la estabilidad que buscamos fondo para el profesor como para los niños creemos también que bueno pues que es imprescindible enseñarles a los niños a que luchen por lo que es justo y aún así nos gustaría siempre de agradecer a este profesor Lorenzo ya ya el resto de profesores pues que se derriben más allá de la competencia que desempeñan que tienen una labor muy importante porque no iban a formar Tandil intelectual como moralmente a nuestros hijos