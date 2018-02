Voz 1 00:00 escolar insulto

Voz 0867 00:03 dos agresiones casos que en ocasiones acaban también en un juzgado de la que les vamos a contar hoy es la historia de María mañana juzgan a dos menores que sencillamente le han hecho la vida imposible primero en el colegio después en el instituto y por último en la calle y en redes sociales una historia de acoso escolar que ha trascendido las aulas y ha llevado a María a no poder vivir tranquila y ahora ella tiene quince años ha estado en tratamiento por fin mañana a su familia verá a dos de las acusadoras presuntas acusadoras en el banquillo Luis qué tal muy buenas tardes el programa cómo estás buenas tardes volviese es el padre de María hace unos meses nos contraste quién añadió el caso de tu hija muestro caso en realidad no porque no se puede decir que esto esté limitado sólo a la víctima directa sino a toda la familia

Voz 1187 00:48 si esto se acababa llevando la estabilidad de una familia porque es muy duro vivir así a diario nosotros desde que nos levantamos por la mañana en hija Sara hacían Instituto la rutina que tenemos es a dónde estás estas ya en el metro ha llegado al instituto ya estoy dentro ese es el día a día de de nuestra hija es vivir con miedo y en alerta las veinticuatro horas del día ella como está

Voz 0867 01:18 afronta este este juicio de mañana porque tiene que ser verdadero trance encontrarse mañana con dos de las chicas que le han hecho la vida imposible

Voz 1187 01:25 pues ya está nerviosa hay mal bien no se puede estar porque nosotros hemos hecho todo lo posible para intentar parar esta situación a que hemos puesto seis denuncias tres de ellas con amenazas de muerte y de alejamiento se han negado hemos cambiado de instituto no solamente Mohamed instituto también a Mohamed distrito a pesar de haberla cambia de distrito el día seis de octubre otra agresora antigua compañera de instituto se presentó en el portal de mi casa en la volvió a agredir

Voz 0867 02:04 mire empezó en efecto en el colegio siguió un instituto después esto llegó llegó la calle no han respetado en el portal de de vuestra propia casa incluso tu mujer no sé si es cierto

Voz 1187 02:16 primero pegaron a mi hija será logró coger una vecina Hay meterla en ascensos nosotros vivimos un octavo mi mujer ya había oído a mi hija a través de del portero automático pedir auxilio hoy cuando bajos encontró allí a al agresor haya otra que va acompañado que pensábamos que que estaba grabando así no no ha hecho saber la agresión también también mi mujer también decíamos que que no es el único caso

Voz 0867 02:48 desgraciadamente pero si éste es de los pocos que han llegado a un juzgado mañana Se Se tendrá lugar se produce el juicio me decías que bueno lo afronta con cierta intranquilidad pero entiendo también es el final de un camino largo no quiero se debe consolidar au debe finalizar en una en una sentencia entiendo que vosotros creéis firmemente en una en una condena severa para ellas una condena evidentemente teniendo en cuenta que son menores y que por tanto será una una con era un tipo especial

Voz 1187 03:16 pues tenemos esperanzas o sea lo que pasa que Dalí como está la ley del menor pues la justicia es un poco legalista buena para todos especial para pagar a los menores entonces pues no sabemos en qué va a quedar la cosa

Voz 0867 03:33 decíamos que no es fácil denunciar sobre todo es más fácil obtener la colaboración el testimonio de otras familias otros chavales que hayan podido presenciar algún tipo de agresión habéis contado con ese respaldó cuando llamáis a casa de otros padres de de otros chicos para pedir ayuda y colaboración ese ese respaldo se obtiene

Voz 1187 03:52 realmente en pocas ocasiones acabase no te acaban aislando todas las familias que subimos

Voz 0867 03:57 que por miedo se hombre evidentemente

Voz 1187 04:00 por miedo la Familia familiares sufrimos esto acabamos aislados si sólo sea un problema

Voz 2 04:06 sí hay poca gente que sea valiente

Voz 1187 04:09 ya te echo la mano nosotros hemos tenido en parte un poco de suerte bueno debemos contar con dos o tres familias que sí que han comprendido la situación y lo agradecemos también con la Policía Nacional y los agentes tutores de la Policía Municipal que bueno han estado muy pendientes de de mi hija y bueno estamos en qué momento el tema

Voz 0867 04:33 si llega a manos de la Fiscalía en qué momento la Fiscalía digamos se toma cartas en el asunto oí eleva esto ya a la situación que estamos viviendo ahora mismo

Voz 1187 04:42 esto empieza en dos mil dieciséis cuando mi hija sufre una una paliza en las fiestas de de Hortaleza y entonces ya decidimos denunciar y empieza a empezar el protocolo de acoso a través de la Fiscalía el Instituto eh

Voz 3 05:01 y de todos los medios que corresponden no pasa

Voz 1187 05:05 de momento la Fiscalía de Menores estrato muy bien no se hizo caso de un fiscal que que no creía que el caso era lo suficientemente grave bueno lo denunciamos en los medios de comunicación y a partir de ahí pues parece que

Voz 0867 05:25 pero la cosa cuál es el papel de de un centro como decías que la vis cambiado de de instituto pero cuando uno llama a la puerta del director o directora del centro le cuenta lo que está pasando que se encuentra ahí se encuentra respaldo apoyo colaboración todo lo contrario tratado ocultar al tema

Voz 2 05:42 pues depende depende de dos profesores depende del

Voz 1187 05:46 director del Centro y depende de los inspectores yo creo que el protocolo de acoso la mayoría de los profesores no se lo han leído no saben de qué va pero yo creo que es por falta de poder a la administración a lo mejor sí que les tenía que dar más Mérida para para ejercerlo formarlos darle más cursos Si Si hacerles ver que esto es un problema que esto desgraciadamente esa llevado vidas de de muchos chavales porque muchos acaban suicidándose

Voz 4 06:22 vivimos

Voz 0867 06:24 una época en la que mandan las redes sociales las comunicaciones a través de teléfonos móviles que han jugado a estas redes sociales o los sistemas de comunicación como Whatsapp en el acoso que ha sufrido tu hija

Voz 1187 06:36 sí Danone mi hija ha recibido amenazas de muerte a través de de Whatsapp también lo denunciamos y hoy en día juega un papel brutal pues a las redes están muy mal muy mal utilizadas de hecho te voy a decir lo último que hemos podido encontrar de la de la menor ésta con la que tenemos mañana el juicio estos de la semana pasada no sabemos iba dirigida a mi hija o dirigida a otra a otra niña otro niño pero esto es lo que colgó en su perfil de Instagram que viene a decir esto no sé si es peor esto de no liarla porque se está acumulando el odio y la rabia su puta madre el día que explote no voy a parar hasta que no la deja muerta

Voz 3 07:25 esto es lo que cuelga está no sé cómo llamarlo

Voz 1187 07:32 en en Instagram entonces claro más amenaza que esto yo no sé si iba dirigida a mi hija o a dirigida a otra niña pero creo que que la Fiscalía o quien corresponda debería de tomar medidas porque a lo mejor no pasa nada pero a lo mejor hay una desgracia no se puede volver atrás

Voz 0867 07:49 las agresoras presuntas agresoras son menores estoy diciendo que sus padres tienen alguna responsabilidad en todo esto

Voz 1187 07:57 de ese tema casi es mejor no hablar porque ellas han estallan fiscalías vista con la fiscal y no no parece que la actitud haya hayan cambiado mucho porque permanentemente están metidas en líos

Voz 3 08:13 hace dos semanas una

Voz 1187 08:15 la pelea una más que lo pelea en Pinar de Chamartín Hinojosa que que una de ellas estuvo allí salió en en

Voz 3 08:25 periódico de tirada nacional entonces pues no creo que que las Familias las estén ayudando mucho porque yo creo que que que lo que necesitan también esa ayuda

Voz 0867 08:39 Luis déjame que que termine esta esta entrevista en positivo porque se quemaría es una buena estudiante es metódica y además es campeona de kárate no bueno no es kárate exactamente es una especialidad

Voz 1187 08:50 pues un hace dos semanas se proclamó campeona de vamos es campeona de España hace dos semanas quedó campeona aquí en Madrid si los estudios la verdad que lo vas sacando bastante bien en el nuevo instituto que es un instituto público que yo sola o lo público Santa amarga hay unos profesionales maravillosos Se están portando fenomenal Corella y la verdad es que si ahora mismo pues es un poquito lo que la va aliviando el día a día es Luis muchas

Voz 0867 09:23 de mañana gracias a la radio por contarnos el caso que tu hija hileras un beso fuerte de nuestra parte mucho

Voz 1187 09:30 gracias a vosotros porque para nosotros soy muy importantes porque por dejarnos denunciar este