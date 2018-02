“El 50% de los pescados servidos en los restaurantes no son el que aparece en la carta”

Voz 1 00:00 Trigueros tres punto cero uno de los nuevos timos que las ofertas bajo sospecha los fraudes las estafas

Miguel Ángel Pardo buenos días

Voz 3 00:15 hola buenos días técnico de actitud

Voz 2 00:17 hable del estudio sobre los pescados que es un estudio entiendo europeo sobre los pescados que se vende no que nos venden los restaurantes no

Voz 3 00:27 sí efectivamente es un estudio a nivel europeo el nuevo sí que es verdad que nos hemos centrado más a nivel español está centrado en ver lo que no sirve antes a los consumidores coincide con lo que aparece en el menú

Voz 2 00:40 los datos son bastante sorprendentes no

Voz 3 00:43 sí bueno nosotros nos ha sorprendido tanto a Anne a nivel europeo que uno de cada tres Orantes

Voz 4 00:49 el digamos que nos dan productos

Voz 3 00:52 Estados erróneamente en España es uno de cada dos índices más alto sí

Voz 2 00:56 o sea que aquí peor que en otros en otros países

Voz 3 01:00 en principio en estudió en España ser chubascos se ha hecho más completo que dos países pero ambos compañeros nuestros del proyecto europeo fue integre también en su país como por ejemplo en Islandia han hecho un estudio más detallado en los sentado en Islandia por ejemplo es el mismo que en España un cincuenta por ciento

Voz 2 01:17 no estamos hablando de una un estudio que son doscientos cuarenta restaurantes y en el que vemos que lo que nos ofrecen no tienen nada que ver por ejemplo decís el caso de Nos están ofreciendo como si fueran merluza del Cantábrico resulta que nos están dando merluza de Namibia que en el precio no tiene nada que ver no

Voz 3 01:34 efectivamente ese número de restaurantes es el estudio español al europeo ha sido el doble pero sí pero a nivel españoles ese y efectivamente uno de los casos es el caso de la merluza que muchas veces te meten cruzas de de otras especies principalmente sudafricanas ocho argentina y chilena

Voz 2 01:52 qué tipo de pescado son los que habéis analizado o en los que han salido los datos más llamativos

Voz 3 01:58 lo más llamativos pero yo creo que ha sido sobre todo en los peces planos la lenguado

Voz 5 02:03 ves luz a I

Voz 3 02:06 por ejemplo el tema del mero hizo que el mero realmente de los casos nunca encuentra esmero unos menús que te sirven Cascón también que la muestra del caso aunque hemos analizado en en ningún caso a calzón otras especies de tiburones au incluso otros pescados

Voz 6 02:25 ya ya ha analizado los los me

Voz 2 02:27 no pensaremos esto pasa cuando los menús son los menús más baratos te dicen que es merluza merluza te dicen que es atún rojo no es atún rojo pero parece que no sólo en los menús baratos no

Voz 3 02:41 la incidencia el porcentaje digamos que por eso hemos hecho un estudio estadístico de las muestras analizadas y sí que es verdad que a mí a nivel a menor precio del menú que es mayor pero bueno más analizado tan en restaurantes de más de treinta euros ya están más de cincuenta y en algún caso también han encontrado pescados que no se correspondían con el que aparece en el menú vende no proporción pero también si efectivamente

Voz 2 03:06 los los mayores porcentajes leíamos etiquetado erróneo ha detectado en mero peces pez mantequilla cazó un lenguado merluza y atún rojo que es que es mucho

Voz 3 03:18 sí muchas veces es muy variado sabes lo que pasa que era una cosa que que los oyentes no conocen que en Europa y en España también lógicamente se comercializan más de mil doscientas especies de pescado y mariscos diferentes eso sino de los motivos por el cual haya tantísima que porque productos pesquero los sea uno de los productos de los top five que se dice que más de fallos fraudulentamente aparecen en

Voz 2 03:47 Miguel Ángel esto qué es que sí

Voz 2 03:50 engaña al restaurador o el rastreador sabe perfectamente lo que está comprando sin embargo lo tiene que vender por algo que les suena más al consumidor

Voz 3 04:00 este hombre yo creo que habrá tontito restauradores pero la responsabilidad finales de ellos compran a su proveedor producto sospechosamente barato también ellos deberían sospechar que sí conocen un poco sus proveedores y el mercado con funciona no deberías llamar la atención y pidió al final son ellos respetan nosotros los consumidores no está clarísimo

Voz 2 04:25 porque al final está claro que en un menú de diez euros no te pueden dar merluza del Cantábrico que que puede costar veinticinco treinta euros Isidre la otra de Navidad que cuesta tres o cuatro no o cinco

Voz 3 04:35 bueno sí pero tampoco tiene porque ser el Cantábrico merluza la amenaza tiene claro claro digo

Voz 2 04:42 que el engaño al consumidor por lo que lo están vendiendo como cuando venden anunciábamos estos días pulpo gallego chinos pulpo gallego por pulpo de donde sea pero no nos digan que el gallego no

Voz 3 04:53 sí sí sí efectivamente pero quiero decir que por ejemplo de pincho de cantábricas que son excesivamente caras pero también en merluza europea de buena calidad que viene congelada ultra congelada ahí sí que está muy bien pero ya no me comparemos esta merluza no porque sea de calidad sino con una merluza de otra especie comprársela chilena sudafricana que es mucho más barata

Voz 2 05:17 los precios lo que es el el objetivo del proyecto de esta investigación es otro no es conseguir un poco el el arreglar estas cosas y tratar de evitarlas no

Voz 3 05:27 sí es un poco remover conciencias seriamente nosotros ya sabíamos por estudios previos que de hecho ha mejorado muchísimo han mejorado muchísimo el etiquetado en supermercados incluso el etiquetados en pescadería de grandes superficies incluso de mercados locales IS ocurrido porque los últimos años ha habido digamos pues estudios que que decían que no estaba haciendo las cosas lo que pretendemos con ese es que ocurra esto mismo a nivel de restauración empiecen a ponerse las pilas llamémosle así que se controle más pues para que no ocurra este engaño al consumidor

Miguel Ángel Pardo muchísimas gracias

por lo tanto siempre tendréis aquí los micrófonos de Ser Consumidor con estudios de este tipo que nos interesan mucho a los consumidores

Voz 3 06:10 pues es un saludo adiós un abrazo

