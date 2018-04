Valtonyc:"Sólo cambiaría algunas letras machistas"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 2 00:05 Toni Garrido diez y cuarenta y nueve una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy escuchen la letra de esa canción

Voz 3 00:11 de mientras y bosque las mismas en sacos yo veo guarro competencias en alto se Groupon taxi mueren policías y lo celebra brindando cuantos pitan a Pino cumplan es llamarlo

Voz 2 00:23 tres años y medio de prisión el tiempo hay que ha sido condenado Josep Miquel Arenas vale tonic por enaltecimiento del terrorismo y curiosa la corona o humillación a las víctimas que alguna valoración antes de saludar a Antoni

Voz 4 00:40 noche de Sergio como ido pasando la valoración de la besa bueno pues a mi sincero me parece una una barbaridad porque creo que por muy por muy salvaje por muy bestia por muy aceptable y por muy mal por mucho mal gusto que nos parezca o que no es que lo es ideal sin duda por mucho que que rechazamos las letras creo que nadie de verdad nadie merece una condena a tres años de cárcel por por expresar lo que sea lo que de por muy bruto que sea y por muy animal y por mucho que está la adhesión

Voz 5 01:13 por mucho que parezca de magosto de Suria cada uno creo que es de un evidente me gusta a mí no me gusta nada pero otra cosa muy diferenciadas que escribir algo así en un Estado de Derecho acabas en la cárcel te oigo

Voz 2 01:25 tres años y medio porque cundía en prisión

Voz 6 01:30 Josep Antoni muy buenos días hola qué tal cómo estás

Voz 7 01:35 muy bien la verdad aquí en casa descansando un poco ha sido una semana muy Xevi de hacen Vermeer y yo estoy tal bueno aquí en casa o hoy

Voz 6 01:46 tres años y medio no nos equivocamos verdad sí sí tres años y seis meses de regalo ahí cuando deberías cumplir la pena

Voz 7 01:54 eh pues se calculamos que si el Constitucional no concede la suspensión de la pena provisional acuesta aquí diez días

Voz 2 02:04 de aquí a quince días perdón sí sí

Voz 7 02:07 casi quince meses

Voz 2 02:08 en quince días empezarían a Reyes en prisión empezaría esa sí imprimir tu pena después entonces estos días imagino que es el primero que ha reflexionado sobre otros propias letras pensado si en algún momento eso está bien está mal me equivoqué no habrá revisado en todo este proceso que es un largo proceso te ha dado tiempo a estar en todos los puntos en pensar que te así bocado en pensar que estás en lo cierto empezar quieres un adalid de la libertad de expresión en pensar todo lo contrario conociendo ya hay llegando al final de ese proceso que piensas ahora de tus canciones

Voz 7 02:43 bueno al no ser un hecho aislado oí y que no soy el único pienso pues que que no tiene nada que ver con conmigo en particular de sino que es un aumento de la represión debido a un aumento de de conciencia de la gente de que el arte revolucionario pues pues que se está desarrollando bueno de yo que sé pues analizando Mis canciones generalizando lo que dice la gente pues es obvio que cambiaría algunas expresiones machistas y también pues lo de comparar tener todo sí con algunos políticos pues es algo que está muy mal porque he visto que narraba también esta están a tan baja altura como algunos Politico Si poderoso

Voz 2 03:29 tú crees que tu condena pretende ser un un aviso a navegantes pretende lanzar un mensaje a todo aquel que quiera escribir con acierto con desacierto con fortuna en con falta de gusto como sea yo defiendo y respeto que tú lo considera esas de de la misma forma que tú también seguro que defiende ese respeto es que hay gente que no lo conseguiré como tal pero crees que esto es un mensaje

Voz 7 03:52 sí sí es obvio que que soy una cabeza de turco podría ser el primer músico en entrar en la cárcel no tengo ningún antecedente no no he robado nunca no no no he matado no he pegado claro claro claro que es un claro mensaje de que esto va a marcar un antes y un después porque vamos a normalizar este tipo de cosas como hemos normalizado tantas otras que antes eran un escándalo que no veíamos normal pitor los músicos que tienen procesos judiciales abiertos pues que con la idea esa de que por cantar no está sola Carter que es en la cabeza porque yo creo que van a cambiar mucho las cosas si once pasado

Voz 2 04:35 tú seguirás escribiendo seguirás cantando seguirá pegando

Voz 7 04:38 sí sí sí sí bueno en la carteles eso porque va a tener que exige que de haber un parón pero bueno si la esa no debe seguir haciendo arte revolucionario hoy que yo no he hecho nada malo y que todos a una vez pues somos molestos va al poder igual que a mí me ha pasado esto porque te puede pasar aquí porque no creo que el escritor de Fariña miel de la exposición de Arco in vitro que también está procesada sobre imaginado nunca que su que su obra fuera más conocida piensa la Audiencia Nacional que no a Spotify

Voz 2 05:13 el el autor de Fariña te está escuchando si si quieres pregunta

Voz 7 05:16 primero ya lo han dicho dicho

Voz 6 05:21 hola qué tal desde electa debe estar forrado de cabreo a la hora de avión para la libro que Carretero

Voz 7 05:31 sí bueno yo he llegado tarde y no tengo o no tengo lo tengo mi música en el Spotify en in y eso pero ahora lo estoy estudiando estelar le bien me cago en la hostia que torpeza

Voz 8 05:43 de todas formas supongo que te pasará a ti poco yo pero que que se están vendiendo que hay un interés muy grande por los libros pero yo no lo cambio me todo este jaleo eran sobre todo lo que significa de Cala a la justicia pues pues me disgusta más que que que las ventas que estoy teniendo

Voz 7 05:59 sí pero yo supongo que cuando empezaste a escribir pues tenía ganas de tu intención de escribir era pues provoca no y que la gente pues tuviera un impacto y desgraciadamente pues nuestro impacto activa han sido Esther pero bueno sigue siendo arte y el arte sexto Encinar Teno provoca nada es más me casa sí que estoy contigo y que joder yo no me puedo permitir pagar mil euros de libro pero bueno yo supongo que por algún sitio lo pillar el Marhuenda La Sexta dijo que lo tenía a ver si el cabreo me lo pasa no que es que está mucho conmigo en lo primero

Voz 2 06:31 Miguel gracias por atender nuestra llamada Antoni mucha suerte y bueno esperemos que en estos en estos días que el Constitucional se produce ya que dice

Voz 6 06:43 gracias por atender nuestra llamada venga gracias adiós

Voz 5 06:47 sí hombre mi intención no era provocar mi intención era informar es libro periodístico yo entiendo que bueno que una imprecisión un error periodístico puede llevar a un juez a interpretar ánimo de calumnia pero en ningún caso un libro operístico tienes algo el mío no lo eres entiendo perfectamente una canción de rap sí que tiene ánimo de provocar y forma parte del rap y forma parte del arte mi caso era una información periodística creo que hay una diferenciación no no es que esté de acuerdo con lo que está pasando este chico ni muchísimo menos pero sí que hago esa distinción

Voz 2 07:20 dado varios mensajes hoy por hoy censura a través de las redes sociales qué libro que canción que no podríamos ir a día de hoy Pablo González Batista muy buena

Voz 1646 07:27 los días pues periodista Nos dice que que hoy no se publicaría por ejemplo Fahrenheit cuatro-cinco uno tú has leído antes de Ray Bradbury ni Si te dicen que caí de Juan Marsé que es una novela en la que como sabéis pues habla mal de la iglesia de la Guardia Civil y se narran pues escarceos sexuales de protagonistas adolescentes Jorge Prieto cree que sería imposible que leer hoy en día dos novelas de Umberto Eco en nombre de la rosa esa o Colino Rubén Pérez Pombo abre aún más el abanico hoy dice que buena parte de los libros de la literatura española que hoy mismo se están estudiando en los institutos españoles no podrían ser publicados como por ejemplo el Corbacho de las ciprés de Talavera o varios poemas de Góngora Quevedo Lope de Vega o Valle Inclán y hay mucha gente que ha propuesto canciones canciones que hoy sería imposible escuchar adicto a la vida dice se pregunta más bien si hoy se podría publicar este disco ya se referencia a esa portada de Yo minoría absoluta de Extremoduro en la que Robe Iniesta aparece caracterizado como Jesucristo con dos revólveres en las cartuchos era un Cristo con dos pistolas así que imagino que este oyente también estará de acuerdo con otro Fernando cainitas que sostiene que tampoco habríamos podido escuchar la canción Jesucristo García también de Extremoduro Alfredo Pérez notable de la canción mataré de Loquillo que es un clásico en esta lista de canciones políticamente incorrectas que no podrían editarse desde el prisma de hoy Ike como han dicho a Nacho y Sergio efectivamente Loquillo ya evita tocar en sus directos Rosa María

Voz 9 08:49 alta hartar al propone el poema hágalo

Voz 1646 08:51 bar de Rafael Alberti que popularizó Paco Ibáñez dice que hoy sería altamente complicado así como la mala reputación de Georges Brassens Jorge Prieto no se cita un clásico de la movida Quiero ser santa de Parálisis Permanente Mario Suárez dice que todo el Carnaval de Cádiz debería desaparecer por completo porque si no es un colectivo

Voz 10 09:09 no sería otro quiénes protestara no se sintieran ofendidos por las letras de los de los cuplé o los cuplés de las chirigotas gracias Pablo no iba a gustarle mucho te cantar cantar bendita ha gustado sí

Voz 2 09:22 me gustó mucho y lo digo sinceramente creo que está muy entraba Bustelo pues ya me dirás tú opinión la semana aclare la semana que viene hablamos del estilo de Fariña mañana miércoles en Antena tres Sergio del Molino yo me voy contento sabiendo que se vendía bien antes de

Voz 1 09:38 sabes que secuestrarle de NATS misma hora