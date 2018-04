Nacho Carretero: "me quedo con la avalancha de apoyos tras el secuestro de Fariña"

Voz 1 00:00 no es lo habitual así que habrá que empezar por celebrar que Sergio del Molino y Nacho Carretero están hoy juntos aquí con nosotros no perdidos pero esos mundos de Dios en busca de argumentos para subsiguientes crónicas y artículos Sergio del Molino dichosos los ojos que de tu Zaragoza hay bienes

Voz 2 00:23 a Madrid a vernos como si a veros a todos que os quiero mucho pero sobre todo a Nacho de crear un abrazo sobre todo si esos hechos Vaya semanita Nacho Carretero como tú yo bueno con paciencia paciencia cuántas llamadas ha recibido esta semana nuevas preguntas que no puedo responderle

Voz 3 00:41 mensajes la verdad es que fue una semana una semana ajetreada cuando eres el centro de un huracán que no deseas no es no es muy agradable porque bueno la semana que viene cuando la semana que viene la semana pasada cuando cuando se hace público eso la verdad es que tuve que apagar el móvil porque fue una cosa la yo lo entiendo entiendo lo que representa ya entiendo el interés pero claro

Voz 4 01:04 uno dicho en su día a día

Voz 3 01:07 o trabajando de repente pues me vi un poco superado la verdad

Voz 1 01:10 bueno es un asunto grave durante toda esta semana además de los próximos minutos nos vamos a cuestionar qué libros hoy no podrían ver la luz o qué canciones hoy no podrían cantar si vamos a necesitar ustedes nueve cero dos catorce sesenta sesenta pero de todas las muestras que ha habido muchas Roberto Saviano ha sido uno de los que internacionalmente se ha erigido como defensor de tu obra de de Fariña pero yo la imagen de Guardiola con el libro de Fariña en la mano además sabiendo que Guardiola está en el ojo a la CAM por el lazo amarillo que lleva prohibido para la Federación inglesa y que ha sido tomado por los fans hooligans

Voz 5 01:49 del Manchester City como emblema de forma que hay gente yo me imaginaba los fans con tu libro en en campo cantando públicas de fruto con un libro eso ya me parecía estoy Annecy no logren

Voz 3 02:02 eso es jugárselo unos a otros o la verdad es que si la avalancha de de apoyo es increíble desbordante y al final es lo que rescato de todo esto pues ves como la gente no no no está dispuesta a comulgar con ciertas cosas fue increíble el las muestras de apoyo de pues lo que tú dices de encontrarte a Saviano con Antoine Eto o Guardiola con una foto más allá de de ideas au de parecer es ver cómo la gente se volcó con con esto sin duda es lo lo que me quedo oí y lo que te anima también a decir oye pues mira es que esto hay como una indignación unánime no puede ser así y hay que seguir

Voz 1 02:39 eso a base dan una semana donde nos cuestionamos si yo sé que tú vas a dar todo momento de secuestro que es lo que que es el término que de que define lo que ocurre con tu libro ahora está secuestrado no podrá haber nuevas ediciones hasta que la juez no no no no de la la posibilidad de hacerlo pero claro es que la semana pasada signos acumulaba el trabajo sobre censura la libertad de expresión el significado mismo El arte tuvimos unos unos días intensos por así decirlo donde deberían a todos a hacernos cuestionar donde estamos no si si realmente el calendario donde pone dos mil dieciocho realmente es un hecho cierto pues íbamos para otras nueve cero dos catorce sesenta sesenta también vamos a poner un hasta que las redes hoy por hoy censura porque queremos hacerlo de una forma muy gráfica explícita no tanto hablando que hay mucho hoy lo vamos a hacer sobre cada una de las aristas que suponen cada una de las noticias que conocíamos la semana pasada sino explícitamente les preguntamos qué libro no podría publicarse hoy en España siguiendo la consecuencia de acontecimientos de los últimos días que libro no podría publicase lo que disco o qué canción aparte de como el Un dos tres tiene lugar dos tres Fariña

Voz 6 03:56 qué otros libros se os ocurre lo mismo correr Lolita no por ejemplo Lolita de Nabokov yo creo que sería un libro ya no sólo en España mundialmente sería un libro que ningún editor se atrevería llena de interesantes ya tuvo problemas momento hizo fue publicado era una minoritaria sólo la lo rescataron las editoriales pero ya pero fíjate en el año cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco y se abrió camino hoy creo que sería un manuscrito que a muchos editoriales que manejan las manos tendrían muchísimos problemas para publicar

Voz 1 04:26 difícil plantea algo que tristemente sigue siendo noticia en estos días de Franco no en ese sentido tampoco evolucionan haciendo caso Nacho

Voz 3 04:35 pues me pilla un poco la verdad es que no lo sé pero desde luego cualquier

Voz 4 04:38 libro de que tenga que ver con con el machismo con con el

Voz 3 04:46 bueno en este caso Lolita además sería con el abuso de menores sería muy difícil de explicar que se trata de ficción o de o de una crítica o de una ironía de un sarcasmo que pasado un poco en ARCO es no no estoy de acuerdo en que sean presos políticos pues que es una obra de arte no sé igual el artista estaba siendo irónico o igual esto tiene una tres lecturas más allá de la que estás haciendo claro cuando hablamos de ficción las vueltas y las lecturas son tantas que parece absurdo que yo

Voz 1 05:18 lo vemos en las hoy eh David Trueba en un artículo interesante precisamente habla de del arte su capacidad también para ofender pero yo lo de Arco fíjate lo voy a situar en otros términos me arriesgo bien situado en términos económicos la galerista fue muy inteligente en fin ante la más mínima ante el olor de la censura retiro Laura eso lo convirtió en noticia realmente no hubiera vendido la hora claramente hubiera expuesto en en Arcos en unas fotos con una se políticos vendió por noventa por ochenta mil euros más IVA seis mil euros ojo que en ocasiones también todo esto que nosotros convertimos en debate sobre la moral la censura a los medios de comunicación la libertad expresión en ocasiones quizá tenga otro sentido pero a lo mejor

Voz 6 06:04 más que la astucia la inteligencia comercial de alguien lo que hay es una carambola realmente al final uno se encuentra con ochenta mil euros masiva en la mano sin haberlo como quiero decir no no porque haya visto la oportunidad de negocio ir rápidamente lo haya visto no yo creo que a veces las cosas pasan con mucho más por azar y además yo soy de la teoría de que nunca hay nadie al mando que yo creo que nunca hay nadie capaz de orquestar las cosas cuando sale eso es porque es pues

Voz 3 06:32 zar yo quería subrayar lo que tú Tony acabas de decir que en el caso de Fariñas no se trata yo creo es un caso un poco distinto al que al que vimos en Arco al que vimos con las canciones no se trata de censura porque en un libro periodísticos entiende que no hay un ánimo de injuriar pueda haber un error del periodo

Voz 7 06:48 Vista puede haber un despiste puede haber una forma expresarse que jurídicamente no sea correcta eso los jueces siempre no suena

Voz 3 06:53 tener en cuenta entienden que en un libro de información periodística no hay un ánimo de calumnia entonces no no podemos hablar de censura lo que pasa es que claro en el caso de de Fariña la juez interpreta que el está afectando a este hombre decide una medida cautelar que es el secuestro no la censura libro el secuestro decisión que claro que respetar y que hay que esperar pero que inevitablemente te sorprende más porque cabe preguntarse qué efectividad tiene el secuestro de un libro en Siglo XXI dicho esto mucha gente me dice oye pero es que esto es una en marketing esto es una campaña de publicidad está forrado mira yo no soy hipócrita es el el marketing para libros enorme y se ha vendido toda la edición en una mañana inevitablemente eso no nos beneficia tanto a mí como la editorial pero debajo de todo ese fuego de artificio existe una realidad existe la realidad de que de que el secuestro Se se ejecute la sentencia quede pendiente durante varios meses la gente se olvide el ruido pase el libro quede secuestrado siete ocho meses eso es una posibilidad con un daño diría casi irreparable para el Edith para la editorial Colón

Voz 7 08:02 cuál detrás de todo este asunto hay una

Voz 3 08:05 da que preocupa mucho a libros del KO que me preocupa mucho a mí y que aún no sorprende más como te pueden hacer ese daño eh bueno pues la interpretación de de que de que queríamos calumniada galos

Voz 6 08:18 en menor es que estamos hablando de un pequeño editor al que esto puede ya

Voz 7 08:21 a la ruina ver puede llevar a cerrar la editorial perfectamente claro

Voz 1 08:25 no es que alguien se en este país en el dos mil dieciocho se pone a editar libros para forrarse necesidad de un camino corto hacia el dinero es evitar libros todos sabemos

Voz 5 08:34 en el caos el pelotazo de oro mirando a una parte y hacer libros proto periodísticos libros periodísticos concretos es una burbuja todos lo sabemos que es el camino para hacer dinero

Voz 1 08:48 y con ese dinero en fin

Voz 5 08:50 es un poco absurdo si lo analizas deberá todo todo es un poco absurdo está bien que digas eso algunos pretendían vender su libro que no lo han conseguido en Amazon pernil bueno pues ya procesó a referir que que nadie compre un libro por esos precios de mano porque vamos a confiar en que esto se resuelva

Voz 3 09:07 el libro volverá a estar con toda normalidad en las librerías al precio que le corresponde osea que nadie caiga primero y segundo por favor quizá también me ha llegado que deje de en pdf Fariña porque están pasando se lo diciendo que yo lo Liberé eh como muestra de cómo

Voz 6 09:24 como gesto de protesta es hombre es mentira que están hacia otro editor no liberamos algo

Voz 3 09:30 te da de comer a gente que por favor de nuevo vamos a esperar a que se solucione el libro vuelva a la normalidad

Voz 1 09:36 lo cierto es verdad que pues todo coincide el adelanto del estreno de Fariña la serie ahí la juez todavía no ha dicho nada imagino que con mucha expectación sobre su estreno mucha expectación por parte de los protagonistas esta es la promo de Fariña la serio

Voz 6 10:13 vas a debatir con Sito Miñanco luego hay un debate con los protagonistas que no va a tener posibilidad con

Voz 5 10:19 lo que sí tiene interés en ver el sabemos que se trata es tiene mucho interés en verlo

Voz 3 10:24 según parece está ahora mismo en régimen cerrado por por haber intentado colar un dinero dentro de prisión no va a tener posibilidad de verlo y me consta que que tenía interés en verlo así

Voz 2 10:38 los fíjate eso

Voz 6 10:40 esto que se habla a veces de del efecto Streisand no de de tu querer acallar algo consigues que todo el mundo se entere yo creo que la mayoría de los españoles no

Voz 9 10:48 en idea de de de la mención de la sobre el alcalde de O Grove ni de qué

Voz 6 10:54 de que salían y que dejaba de salir nadie sabía nada de hecho hay una frase célebre de de Manuel Azaña que dice en España si quieres guardar un secreto publican un libro no hay unas frases y han tenido que proclamarlo a los cuatro vientos una decisión judicial que ha contado ha tenido ese efecto de de de que todo el mundo absolutamente todo el mundo tengamos

Voz 7 11:12 en los a Suecia Stream de nuestro grano que es Trimble publicó un libro La Habitación Roja sobre la las en la burguesía esto tiene que abandonar el país eso sí pero su fama precisamente

Voz 3 11:29 nadie el marketing pues lo aprovechó lógicamente Antena tres lo aprovecho me da un poquito de pena que quede reducido a la serie libro prohibido porque es mucho más que eso pero no hay que entender que cada uno busca

Voz 5 11:39 no llego a entender el entró en el que vivimos la oportunidad ahí

Voz 1 11:43 está bien no no no pasa nada me acceso sobre nueve cero dos catorce sesenta sesenta en esperamos que nos llamen qué canción que el libro que disco no podría hoy publicarse por ejemplo esta una vivían iguana Karpin tuvieron que pedir disculpas esto es un alegato contra la violación defensa precisamente las mujeres pero se malinterpreta el raid mi invitación a la relación acabó Nino que calco bien tuviera que pedir disculpas muchas veces

Voz 10 12:19 nueve cero dos catorce sesenta sesenta

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 13:33 nueve cero dos catorce sesenta sesenta ahí estamos repasando noche algunos de los tweets que están llegando con ese hasta hoy por hoy censura con diploma ediciones no se no es imagino que son libros que que ellos mismos lo dice que hoy sería imposible publicar maricones el espacio que son libros tienen

Voz 5 13:53 buena pinta dice que Pere MCC

Voz 1 13:57 hoy no se publicaría Fahrenheit cuatrocientos cincuenta y uno de Ray Bradbury Knicks te dicen que caí de Juan Marsé no esta mal una está bien visto La mataré Loquillo dice Alfredo Pérez chance

Voz 6 14:08 bueno de hecho no la cantan echan a la cantas Si bueno

Voz 1 14:12 vamos a ver qué nos cuenta Manolo desde Almería Manolo muy buenos días encantado de saludarte malo tú tienes una librería verdad

Voz 5 14:19 no no no miles de Carla perfecto Sabah Gemelli vería dice que eres un bestseller de libras bueno cuéntanos qué qué qué libros no podrían publicarse a día de hoy

Voz 13 14:35 pues mira yo te el quiero decirlo era yo lo primero que quiero decir es que en fiaban así directa por tanto hay libros que se han publicado hoy que seguramente no se hubieran publicado sin mucho lo habían leído mucho digamos que tienen que tomar decisiones mira hay un libro aparte de todos los que han dicho hay un libro que sea más nada digo una escritora danesa ya era es un libro aparentemente juvenil y que fue publicado en dos mil fue prohibido en países como Dinamarca Suecia etcétera Durante va bastante tiempo aquí se publicó publicado pero muy pocos saben de qué va porque yo creo que es un libro que ahora mismo Si hice volver a se publicaría era verdad eso es bueno poner exponer con ese a censura del país nórdico seguramente no se publicaría su libro aparentemente Un cuento juvenil en el cual la narrar la historia de un grupo de chicos de doce trece años que para buscar un sentido a la vida llegan la auténtica auténtica salvajada iba claridad yo creo que un libro y como yo ahora mismo no se publicaría fue censurado en el norte

Voz 1 15:39 sabes qué ocurre Manolo que ahora al decir nada gente leer saber que está prohibido ocurre algo en nuestra cabeza que se active dices quiero leerlo quiero saber quiero hacerlo

Voz 5 15:49 con ese si el encanto el otro herido no sé si es así es decir que es

Voz 1 15:53 libro prohibido en algunos países publicado en dos mil eso activa algo en nosotros Manolo gracias por tu llamada bueno hoy es inconcebible aunque no sabría qué decirle pero hubo un tiempo no muy lejano en el que disentir desafiar los pistoleros con una librería en la que se vendía todo tipo de ejemplares será motivo suficiente para que algunos quisieran quemar dicho lo llevaron a cabo varias veces el establecimiento eso fue y eso representará siempre la librería La de San Sebastián que cumple ahora cincuenta años dentro de unos días eso compañero Francino La Ventana estará en ese librería ofreciéndoles un programa en uno de los epicentros donde hay más sensatez en este país en el epicentro de la sensatez de de España pero antes hemos querido saludar a Ignacio la tierra muy buenos días

Voz 5 16:35 hola buenos días como es el entorno donde estás ahora mismo estás en la librería

Voz 14 16:40 si la librería o que hoy ya soy un litro de Medi tu libro jubilado pero

Voz 5 16:46 yo quiero Ignacio que de eso no se no se jubila uno nunca vamos no no yo por lo menos es difícil no soy ex librero como es el entorno como es como es donde estas como el espacio físico

Voz 14 16:58 bueno no la estamos en el centro San Sebastián muy cerca de la catedral una zona muy relativamente tranquila es desde todo punto de vista incluso desde el punto de vista de comercial pero bueno

Voz 5 17:10 dónde estamos a gusto y cómo es por dentro aliviaría

Voz 14 17:13 la Liberia estoy Iberia de unos ochenta metros cuadrados muy alta y por eso tiene una un altillo y unas escaleras pues cuál es la gente puede subir y pasearse para para tenerlo en la mano no

Voz 1 17:25 me acuerdo de esa de la de la película de los Coen los libros arden bien Ignacio

Voz 14 17:30 hombre los libros pues desgraciadamente no algunos los en algún en algún en algún momento los queman no y la verdad es que sí que arden fácil no es fácil

Voz 1 17:40 cuántas veces ardió no

Voz 14 17:42 de un ave solo otro tipo de agresiones sobre todo de vamos rotura de cristales echarnos pintura en el interior de la librería pero a la pira de de libros la hicieron una de sólo en en el en principio el año noventa y siete en diecisiete

Voz 1 18:02 en estos cincuenta años cuántos libros de los que tú has vendido de los que seguramente todavía tienes algún ejemplar en la teoría cuántos esas ahora crees que no se publicarían

Voz 14 18:12 pues no lo sé yo he antes tocado yo soy soy muy mayor no entonces yo he vivido la época en que de verdad no se publicaban libros no y no sólo no se publicaban sino que se ha retirado de las librerías con relativa frecuencia o con ocasión de un estado de excepción el capricho de del ministro de Gobernación correspondiente no E Entonces comparó con con aquellos tiempos a pesar de los episodios que estamos viviendo en estos momentos en España todavía puede divulgar lo que se quiera no y en todo caso de lo que puede ocurrir es eh que haya una acción judicial pero son son son muy poquita seis Si comparamos con los países en los entorno no son más incluso incluso en estos tiempos tan delicados que estamos viviendo ahora

Voz 5 18:57 no crees que es un tema sobre el que debemos estar muy pendientes muy atentos porque nos despistemos un segundo oí volvemos

Voz 14 19:05 sí efectivamente eh hay que estar siempre muy bueno cuando nosotros éramos jóvenes y abrimos la librería una de las cosas que se decía que decíamos entonces que hacíamos los cine club el en las sesiones de teatro en las exposiciones abriendo librerías era en mitad de la dictadura ganar espacios de libertad no bueno pues ahora aunque vivamos en un régimen de libertades es verdad que hay que seguir conservando y preservando los espacios de libertad

Voz 5 19:32 los no gitanos son Rato nos roba la merienda otra vez que la tierra es socio de los familiares y le debería la Bundesliga

Voz 1 19:39 Sebastián el próximo dieciséis de vía La Ventana de Carles Francino se va a hacer es hay una última pregunta la España vacía de la mirada de los peces es hizo el mismo Fariña se venden bien

Voz 14 19:50 la España vacía de muy bien fue Molino también bien nosotros el libro de Fariña hasta ahora no lo habíamos vendido muchas Jorge

Voz 13 20:00 ahora bien y ahora sí me temo que en estos momentos vivimos en la sociedad de de

Voz 14 20:08 espectáculo de la información entonces estoy seguro que gente que no se hubiese interesado nunca por un libro de estas características a la a la ahora lo va a comprar no

Voz 1 20:17 bueno y mañana recuerde que se estrena la serie

Voz 5 20:20 pero prohibido Fariñas gracias por atendernos si gracias para coger en su casa dentro de unos días un placer gracias a ustedes

Voz 3 20:29 al final lo que decía Ignacio es que es que esto no es habitual lo cual ha es que incidimos más en la sorpresa de de la decisión no que afortunadamente vivimos en un en un régimen de libertades más o menos de batible en ciertos aspectos pero al final

Voz 1 20:44 sí

Voz 3 20:45 por lo tanto sí que es muy sorprendente de lo que ha pasado y el mismo decía en su experiencia

Voz 7 20:48 hacia esto apenas se ha encontrado afortunadamente es que si fuera habitual no estaríamos hablando de ello precisamente en los alarma

Voz 6 20:54 porque porque son señales de precaución no de cuidado de de no demos por supuesto el espacio de libertad en el que vivimos que a veces creo que lo vamos demasiado demasiado garantizado y que debemos preservarlo y debemos estar alertas para mantenerlo porque a la mínima de verdad está muy bien el recordatorio de de traje la valentía de de la durante tantos años

Voz 9 21:18 ahí Si por una causa

Voz 6 21:22 por por por una causa básica justa innecesaria como ellos se mantuvieron en pie ante agresiones brutales durante tantísimo tiempo eh

Voz 1 21:30 yo hay que añadir algo más también hay una parte de ciudadanos que no sentimos asombrados ante lo que está ocurriendo es decir que un juez pueda decidir que este libro no se venden pueda lo pueda mandar que todos los que un juez pueda determinar que tenga la capacidad la tribus de poder decidir qué podemos ver que no podemos ver qué podemos saber que no podemos saber a mí eso no deja de sorprenderme el año insisto dos mil dieciocho según pone ahí en el calendario me sorprende que la atribución de la justicia sea la de determinar

Voz 6 22:01 que sí que no hombre sí siempre que tenga que ver con cuestiones de derecho al honor y con cuestiones de derecho de alusiones directamente a personas para protegerlas que eso yo creo que sí hay en cualquier régimen de tiro que no

Voz 5 22:12 los dos líneas dentro no es con esos probados así decide arbitrariamente es decir no esto no se va a leer más la Europa Yécora es el caso de David Ben el historiador que negaba claro creo que le metieron en la cárcel si porque son delito porque realmente está tipificado como delito negar el hombre hasta entonces sí que es verdad es que al final acabó acabó entrando la cárcel pero fue condenado si esto es borrazos si vamos a cobrar es la opinión de Elvira en A Coruña Elvira buenos días qué libro no podríamos leer hoy qué canción no podríamos escuchar hoy

Voz 15 22:47 pues no camino de momento lo que nada acabe la canción de que tenga Monkey

Voz 16 22:53 sí sí

Voz 15 22:55 porque casi casi diría bueno antítesis de la decencia ahí rozando la pornografía

Voz 17 23:03 rozando escribiendo la más bien

Voz 5 23:07 Elvira gracias por tu llamada

Voz 17 23:09 nada bueno pues habido

Voz 1 23:12 no es verdad no es menos no nuestro programa por poner en terminan no no espero que bueno no segundos vamos a conocer a otro de los protagonistas de esta semana que tiene nombres propios no segundos nos vamos a ir hasta Mallorca vamos a conocer a Josep Miquel Arenas has conocido como va Anthony