En estos dos años no me he perdido ni una carrera

Voz 2 00:03 en Hoy por hoy con Toni Garrido Antonio yo salgo con el coche nuevo del taller en el concesionario y nada más salir se le cae una rueda yo no me voy a piensen serán esta mañana lunes por la mañana te dan el coche flamante nuevo a mí el color no es que me apasione tu coche nuevo sales la primera curva se elevaba una rue yo no me vuelva a subir Antonio no me subo

Voz 0223 00:34 pero que no estás acostumbrado a estas cosas pero en en la Fórmula uno en el mundo de la competición de automovilismo te puede ocurrir

Voz 2 00:41 eso es lo lo lo menos grave puedes quedarte sin freno se te puedes romper un palé que rompe la suspensión de la muchas cosas mírame a los ojos Antonio Lobato tú cuando ayer al empezar los entre si eleva la rueda en ese momento en ese momento

Voz 0223 01:00 tu dice Mo D no yo te digo real pero lo que pensé me cago en la leche ahora que funciona el motor va va quedar tres horas parado en el garaje hasta que reparen los daños

Voz 2 01:12 pérdida de te queda queda menos de un mes para que arranque oficialmente el Mundial de Fórmula uno trae bastantes novedades el neumáticos motor resulta blando blando el neumático en el motor de Areva menos es lo de antes bueno todas esas novedades bien pero la más importante es que Antonio Lobato vuelve a la Fórmula uno han pasado trece años desde que dos ovetenses revolucionar el deporte de este país uno al volante de un Renault y otro en los micrófonos de Telecinco durante más de una década los dos no salió entender da igual si te gusta no les han ayudado a amar la Fórmula uno o que no lo entendía hasta el punto de que hoy resulta imposible imaginar el auge de este deporte sin sus comentarios esos sin sus proezas después de dos años apartado porque estos como los toreros que se van pero no vuelven dos años apartados en las cabinas de comentarista Lovato vuelve como el fichaje estrella de Movistar Plus para sus retransmisiones de cara a la próxima temporada Antonio Lobato bienvenido

Voz 0223 02:13 muchísimas gracias Toni dos años en casa no bueno

Voz 2 02:15 claro

Voz 0223 02:17 en casa no recuperando el tiempo perdido que parece así muy bonito dicho pero es que se pierde mucho tiempo porque durante doce años de mi vida no he tenido ni un minuto para mí misma ni para mi familia ni para hacer las cosas que realmente quería hacer y soportando pues eso lo muchas tensiones muchas presiones muchos tres yo te voy a poner un caso yo cuando estaba haciendo la Fórmula uno tenía graves problemas de cervicales dolores de cabeza cuando deje la Fórmula uno no punto dolor de cabeza pues mira más bien lo ponen es ya pero vuelvo de otra forma no no es lo de antes el primer

Voz 2 02:55 vamos a escuchar un momento que Clemente es un momento muy bonito yo creo vamos dos años atrás en el tiempo

Voz 0223 03:01 así como quien no quiere la cosa hemos llegado al final del camino y aunque sé que la vida da muchas vueltas creo creo que esta ha sido mi última carrera como dice Rosa de mi penúltima y en estos momentos uno tiene que pensar muy bien qué es lo que va a decir porque como suele ser habitual tenemos poco tiempo para decir adiós creo que lo esencial es decir gracias gracias con mayúsculas gracias de corazón gracias a mucha gente

Voz 2 03:29 veintinueve de septiembre del año dos mil quince llevas once doce años narrando es Cuéntame cómo fue el fin de semana siguiente cuando vuelves ya tu casa sabes que no vas a tener que vuelve a viajar no hacen maleta que despertar te sabiendo más sumidos dónde estás como fue ese fin de semana

Voz 0223 03:48 no no es una cuestión de ese fin de semana son una cuestión de cómo llegas ese día también no porque no no es que decides dejó la Fórmula uno y me voy era algo que tenía metido en la cabeza desde hacía mucho tiempo sabía que tenía que dejarlo al menos durante un tiempo por eso digo que la vida da muchas vueltas

Voz 2 04:03 pues la penúltima pero necesitaba

Voz 0223 04:06 para en ese momento era algo que lo necesitaba por mí por mi familia lo necesitaba por ordenar un poco Mi vida que vivieron completo desorden no es yo creo que toda la gente que viaja o que viaja mucho y que tiene mucha responsabilidad y tiene muchas tareas que realizar cada día que está más pendiente de su trabajo que que de otras cosas a veces son más importantes aunque olvidemos llegó momento que tienes que decir vamos a parar páramos el balón miremos un poquito hacia adelante y vamos a hacer las cosas que hasta ahora no he podido hacer pero tanto

Voz 2 04:36 no era porque previsto por el Estado no me he perdido una carrera

Voz 0223 04:38 en estos dos años gracias a Dios no todas las vivido con con otra pasión el con una cerveza ya a la lata de aceitunas que se vive bien pero no con la afición no yo yo siempre pongo un símil los pilotos de Fórmula uno suelen decir que el les gusta mucho la Fórmula uno en el momento en el que se suben en el coche y tienen que conducir porque cuando se bajan del coche todo lo que hay alrededor no les gusta a mí me pasa un poco lo mismo me gustaba el momento en el que me subía en el coche es decir el momento que me metía en la cabina y narraba hay disfrutaban de lo que estaba pasando y lo contabas a la gente pero todo lo que había antes en lo que había después ha llegado el momento que me me pasaron una factura demasiado grande

Voz 2 05:19 no es un mundo y lo digo con toda la provincia que vuelves a él dentro de unos mes pero no es un mundo muy endogámico donde el final toda esa parte que no vemos que tiene que ver con los equipos los mecánicos de los equipos es retransmisión los equipos de cámaras al final es una gran familia antes por ejemplo las motos en las no el Continental Circus circo continental que viajaba realmente como un circo cómo cómo viajaban los circos antiguamente no está cuando campo donde la conversación es siempre la misma en torno a lo mismo cuando llega una época del año en los fichajes los mecánicos se van cambiando también de equipos no esa cuando segundo sí

Voz 0223 05:56 no tienes que buscar a las personas lo bueno de llevar muchos años en el mundo como este es que al final vas eligiendo las personas yo puedo confesar que he pasado muchas muchas horas con con Fernando sobre todo en los años así más en mayores tensiones ir el noventa por ciento de nuestras conversaciones no eran de formulado eran de otras cosas y buscas a la gente adecuada porque lo que sí es verdad que se produce ese ese cansancio es yo que sólo hablas de Fórmula uno y realmente con el ochenta o noventa por ciento de las personas con las que te encuentras habla sólo de Fórmula uno de coches de más de compuestos de estrategias tal pero hay un porcentaje pequeño de gente con la que puedes habla de muchas otras cosas y al final todos los que estábamos ahí somos no una familia porque yo creo que cada uno va a su bola pero sí compartimos muchos problemas no y hay una canción de Fito Fitipaldis que tiene una frase que es muy buena dice muy pocas personas demasiada gente hay demasiada gente pero muy pocas personas con las que puedas hablar no pero al final esas pocas personas tienen los mismos sentimientos que tú tiene los mismos problemas las mismas dificultades cuando llega a casa

Voz 2 07:03 de que su hija ha crecido que sus padres han envejecido que tú no has estado ahí no es eso ligeramente yo creo que es de Quino Mafalda que dice odio a la gente pero vamos a las personas pues de ahí viene himno tiene que claro un entorno donde la aristocracia del paddock son algunos son chavales jóvenes millonarios con muchísimo dinero posible rodeados de todo lo que el dinero y la fama trae no luego junto eh justo hay muy poca clase media haces lo están los mecánicos que viven arrastrándose garaje en garajes recorriendo el mundo recogiendo cuando acaba la carrera que hay una parte de que así de Cenicienta no de de ahora queda recoger toda la parte de la fiesta devolverlo a viajar

Voz 0223 07:46 no es demasiado desigual si te digo la verdad yo no lo veo así porque hasta los mecánicos que evidentemente están en en otro escalón no sé si lo comparas con los pilotos e incluso los directores de equipo en los propietarios de equipo pero los mecánicos se creen son la élite porque son mecánicos de Fórmula uno son lo más sea todo mecánico que hay en el mundo quiere ser mecánico de Fórmula uno y ellos cuando llevan las camisetas de sus equipos que sí es verdad que a veces se cambian porque también hay como negaba tráfico en interés porque buscan a los mejores y los mejores sumando un lado a otro pues ellos están muy orgullosos no decide pues me ha fichado este equipo pues soy fundamental pues esto el piloto va muy rápido pero si yo no aprieto bien la tuerca gritó bien lo que sea el piloto no gana

Voz 2 08:32 ahora pensando en Joseba de que arreglase porque ahora viene con visita lo es verdad tiene entiendo lo que dices desde luego conocer mucho mejor que nosotros no vamos a hacer una pequeña pausa once y catorce minutos una hora menos en Canarias vamos has de carreras pero vamos a hablar de la tercera vez que han tenido novato decide su que está seguro el desierto hacer una a una carrera que sea la Titan Desert que sentí ningún sentidos no buenísima m con gente solidaria desierto otra vez la casa claro tienen que estar de Antonio en casa ya para cuando normal normal catorce minutos una hora menos en Canarias

Voz 5 09:23 ya verá pasado invernal que aspira había resonando cogimos mucho pasáramos McLaren velocidad total el alto paro Hernando vamos a ver que todavía quedan vueltas

Voz 3 09:46 aunque los aquello

Voz 2 09:49 bueno hay gritando Yo qué sé pero qué tiempos aquellos Fernando adelantaba que tiempos aquellos cuando lo habrá en ocasiones pasa nos pasa a todos como que si escuchar a otro que parece que otro tío que está narrando ese sí señor tiene ya la distancia suficiente como para pensar que ese es otro

Voz 0223 10:12 sigo sin reconocerles especialmente ese que es una época todavía mucho más vibrante mucho más apasionada porque pasaban cosas grandes no soy yo realmente lo vivían no eran postureo ni cosas raras vivía eso y además mis compañeros se reían de mí porque yo no estaba sentado en una silla estaba de pie en la silla eh de rodillas osea no era consciente hecho una vez un técnico me grabó durante una narración pero que en la victoria de Fernando en Bahrein y me asusté al verme porque yo pero nosotras yo no soy consciente de lo que hago no y eso que hoy vamos pues era así salía así yo creo que bueno la gente también le les llame la atención en el sentido de que era poco convencional y que lo vivía todo de forma muy apasionada

Voz 2 10:54 en el año dos mil cinco cuando llegas y ahora vuelve ahora ayer es perro viejo imagino que el Antonio Lobato que entró en el Pardo hace trece años un tipo con mucha ilusión con muchas ganas y con mucha curiosidad por entender todo eso pero no quiere decir que el que no han tenido que llegó a la revendió dice bueno el colmillo pero claro vuelve otra Antonio no eres aquel seguro

Voz 0223 11:21 porque es que yo recuerdo del Antonio que llegó a al Gran Premio de Australia en el año dos mil cuatro que fue mi primer gran premio era un Antonio que no tenía ni idea tenían muy poca idea había estado tres meses con el pie a fondo tratando de aprender muchísimas cosas pero para mí todo era nuevo no sí yo creo que eso fue el éxito el éxito fue que para mí veía cualquier cosa en un garaje y me sorprendía muchísimo yo sólo contaba la gente entonces yo fui aprendiendo al mismo tiempo que va contando sólo a la gente el problema que ha tenido la Fórmula uno y muchos deportes en general es que la gente que te lo cuenta eh son expertos se crean expertos y hablan como para expertos yo hable para todos porque yo era nuevo también en el deporte

Voz 2 12:03 mucha gente se entusiasmó con la Fórmula uno pero conforme Alonso iba quedando tercero cuarto se el intereses puedes enganchan no es que sea hay permiten eh y con todo el interés y las ganas de que de que vuestra apuesta funcione pero no parece que ahora sea el deporte más apasionante porque se adelanta en cuando paran porque casi no hay de esa forma en la que tuvo contándonos adelantamientos también evoluciona la Fórmula uno es un deporte que tampoco es ese que es un poco si tú dices aburrido que no se me interprete mal pero que no no tiene esa pasión que tenía antes no parece que la tenga

Voz 0223 12:40 suba a cambiar este año eh a ver es que yo no estoy de acuerdo porque para mí el reportero Salas

Voz 2 12:47 Fórmula dos detrás de Alonso en el primero el segundo queda segundo el tercero

Voz 0223 12:52 es realmente pasan cosas hay hay muchas historias que quizá no se vean lo son obvias pero están ocurriendo detrás no hay sabes que hay como un equilibrio que se puede romper en cualquier momento a mí me parece apasionante me parece apasionante allá hay pocos adelantamientos aunque yo creo que hay más o menos alguno más incluso de de la época abuela de Fernando como hay pocos es como los goles en el fútbol hubiera treinta y siete goles uno partido de fútbol entonces era más aburrido hay partidos en los que no hay goles son apasionantes

Voz 2 13:23 el otro día por ejemplo hay un cinco tres de vez en cuando hijos si me hat trick y siempre hubiera seis nueve

Voz 0223 13:31 perderían valor los goles

Voz 2 13:34 hombre pues no todo el rato he dicho hat trick alguien va a decir no si desde tres goles no sé hija no lo vuelve a decir pero no te digo todos los días una oleada

Voz 0223 13:42 pero dos uno no sabe expuso que una vez golear al en Fórmula uno carreras que son apasionantes incluso estos últimos años donde Fernando no estaba en la batalla de Carlos todavía no había llegado a lo batallas divertidas que que al menos no sé a lo mejor que yo soy uno enganchado pero yo me lo he pasado muy bien eso

Voz 6 14:01 por eso necesitamos también porque claro tú de esta información y tu pasión hace el deporte más interesante no sé creo yo

Voz 2 14:09 bueno yo hablando de pasiones háblanos de crisis contra el cáncer que es un gente que hacen trabajo maravilloso que vuelves por tercera vez una bici en el desierto que sino vas no pasa nada Antonio nadie va a decir hombre esto era mejor cuando Antonio si no pasa nada sino eh por qué vas otra vez a la Titan Desert no

Voz 0223 14:29 pero una cosa cuando estaba en la Fórmula uno una cosa que tenía en la cabeza que quería hacer no podía por la Fórmula Uno era hacer la Titan Desert irme con la bicicleta de montaña al desierto y ponerme al límite cuando deje la Fórmula uno bueno el último año que lo hizo desde Madrid me fui a la Titan Desert sufrí como un perro lo pasé muy mal me quedé muchas veces solo en el desierto pedaleando a veces a doce kilómetros por hora porque el tienes viento en el culo roto porque entre los rompes de tantas horas pero la cabeza las refuerza es una forma increíble y con los cruzas la línea de meta es el tío más grande del mundo y cuando terminas latitudes en te dan una pieza era que te dan una piedra dices

Voz 7 15:09 tú a qué pasada es cierto lo he hecho dos veces

Voz 0223 15:14 de hecho una Titan Tropic y me he ido a Mongolia móviles Challenge este verano que muchas veces cuando te hacen una cosas de éstas en las que tengo cincuenta y dos años ya no tengo por qué meterme en estos líos piensas que puñetas hago aquí porque estoy aquí entonces ahora vuelvo a ser este año pero luego además de una forma en la que voy a juntar mi pasión que es la bici con una pero una una buena acción que es ir con el equipo de de Cris Contra el Cáncer esa pregunta que yo me hacía que me he hecho tantas veces de qué puñetas hago yo aquí

Voz 7 15:44 la temor no la tengo respondida no sé qué hago yo aquí

Voz 2 15:48 te da una piedra dice Si ganas el prestigioso el más prestigioso torneo de golf quedara una chaqueta verde López de la posponer por las redes con ese verde combinada con menos peso dentro del coche entre verdes el color mango del coche Alonso va de mía bueno yo insisto a mí me da en el coche nuevo se ahora una rueda no me vuelvo a subir Pedro Antonio Lobato que es especialista dice que esto es normal así que ya veremos qué ocurre la Fórmula uno será un éxito seguro de lo que no vemos ninguna duda es que vais a triunfar a todos los participantes de la Titan Desert merecen nuestro respeto pero los que van en el equipo de Cris Contra el Cáncer sabiendo porque van porque lo hacen Nicolás motivación poquito más todos son campeones pero si cabe los de Cris Contra el Cáncer un poco más Antonio toda la suerte del mundo te escucharemos te seguiremos esperemos que como dice el sueco lo convierta en un año apasionante porque

Voz 0223 16:41 no estaba la cosa un poco sí esperemos que sí un poco irregular sólo de Luis contra el cáncer de decirte que no tiene truco porque los que vamos con con el equipo pues contra el cáncer en realidad vamos dopados en el sentido bueno de la palabra porque cada vez que tengamos un problema nos duela luego nos sentamos cansado sólo tenemos que pensar en esos niños de esas familias que lo pasan mal y que con nuestro esfuerzo y nuestro sufrimiento podemos ayudarles así que vamos a leer como si tuviéramos esa doping en nuestras venas todas las su de Antonio serbias ninguno

