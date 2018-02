SH476 La historia de los Baroja

Voz 1 00:00 estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Mi querido Jean François yo lo que has dicho que yo lo leí yo descifrar los jeroglíficos Egido

Navy visto algún domingo al caer de la tarde en cualquier puerta Cecilio abandonado del Cantábrico sobre la cubierta de negro que Marín o en Laborda de un Pattaya tres o cuatro hombres de boina que escuchan inmóviles las notas mete arrancan viejo acordeón yo no sé por qué pero esa melodía sentimentales repetidas hasta el infinito al anochecer en el mar ante el horizonte sin límites producen una tristeza solemne a veces el viejo instrumento tiene paradas sobre alientos de asmático a veces la media voz de un marinero en acompaña a veces también

Voz 0772 01:23 estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes no conocen no identifican la voz que acabamos de escuchar es el elogio sentimental del acordeón como este protagonista decía al comienzo de su locución en el año mil novecientos treinta y uno es una grabación muy antigua casi tiene ochenta años casi un siglo Se trata de Pío Baroja uno de los referentes de la cultura de la humanidad es del siglo veinte pero no solamente por ser él eh abanderado de de esta disciplina de esta investigación de este de este amor a las artes a la cultura sino también ser el abanderado de una familia de una gran familia de intelectuales de personas vinculadas al conocimiento al sabor al saber a la pintura al arte a la literatura a la antropología hay infinidad de ramificaciones de de esas Humanidades en mis manos tengo un libro aire de familia historia íntima de los Baroja en donde se nos habla precisamente de la historia de esta de esta familia tan tan emblemática del siglo XX nuestro país está publicado por la editorial Cátedra hizo autor Francisco Fuster ya nos atiende desde los micrófonos de Ser Historia en Radio Valencia Francisco bienvenido a Ser Historia

Voz 5 02:36 encantado Nacho un placer estar aquí contigo y con nuestros oyentes

Voz 0772 02:39 Codigo de Francisco Fuster es autor de este libro aire de familia historia íntima de de los Baroja es profesor también de la de la Universidad de Valencia queremos compartir con él su pasión no porque él es especialista precisamente en en la en esta familia Francisco no es muy común no que una familia tan relativamente pequeña coincidan tantos miembros y que hayan destacado todos ellos en un breve espacio de tiempo en apenas un siglo en apenas unas décadas pues con con referentes tan con hitos tan grandes en en las humanidades no

Voz 5 03:15 no de hecho es tan poco común que yo creo que es único es un caso único en la historia del siglo XX de España el de una familia como explicó en la introducción del libro en la cual coinciden como si hizo siete miembros importantes de gente ligada al mundo este de las artes y de las Letras y además en varias generaciones distintas no sólo una generación de hermano sino padres hijos y sobrinos nietos

Voz 0772 03:38 quizá el más conocido de todos con quién empezábamos a escuchando esa voz es Pío Baroja no es el pionero por así decirlo nace en San Sebastián en el año mil ochocientos setenta y dos fallece en Madrid en el año mil novecientos cincuenta y seis El es el referente o hubo alguien antes que él

Voz 5 03:57 hubo ante alguien te esquela efectivamente aunque él es el más conocido es un poco el que da nombre a la familia todo el mundo sabe quiénes Pío Baroja porque es uno de los novelistas españoles más importantes del siglo ante la realidad es que el primer Baroja importante diríamos sería el padre de de Pío que fue Serafín Baroja que fue un poco como el germen de toda la saga familiar que vendría después el que inoculó esa pasión por las artes y por la literatura a a sus hijos que no fueron solo Pío Baroja sino también sus hermanos todos tuvieron alguna relación con este mundo de la cultura a partir justamente de la figura paterna

Voz 0772 04:32 precisamente antes de Pío Baroja un año antes nació su hermano mayor Ricardo Baroja fallecido en mil novecientos cincuenta y tres que pasa por ser pues un excelente pintor será se ha dicho que era el continuador de De Goya a actor y escritor con una particularidad no en Sun eso aspecto físico él perdió el ojo derecho en vez de llevar un parche pues llevaba unas gafas con un con un cristal tintado es otro de esos el protagonista no de esos miembros importantes de la de la Familia Baroja el hermano de Pío Baroja Ricardo

Voz 5 05:04 para mí es quizá el gran desconocido de la Familia pese a ser un personaje conocido a nivel de grabador pintor incluso escritor porque también escribió yo creo que la importancia que tiene la obra artística de Ricardo Baroja no va en proporción a la atención que la prestado la crítica o incluso el gran público quizá uno de los capítulos del libro que más me gusta escribir fue el que dedico a Ricardo Baroja porque creo que es un personaje del que todavía quedan muchas cosas por decir

Voz 0772 05:31 por qué crees que nos hemos olvidado de de este excelente pintor

Voz 5 05:36 por qué pasa siempre que en en una familia en la que coinciden varios hermanos el si uno de ellos destaca mucho el otro inevitablemente queda en un segundo plano y además coincide también que en el caso de que como explicó yo en el libro fue un hombre muy inconstante fue un hombre muy dotado para para las artes incluso más que el propio Baroja quizá era un hombre que a nivel de talento a nivel artístico el genio era más talentoso que Pío Baroja la diferencia es que Pío Baroja un hombre muy concienzudo fue un escritor profesional que vivió prácticamente para escribir Ricardo Baroja fue un hombre que era incapaz de mantener un esfuerzo sostenido y le gustaba más el ocio dispersarse de hecho el el sobrino Julio Caro Baroja Le crítico siempre siempre dijo que su tío Ricardo era y tenía más talento que su tío Pío pero se dispersó muchas cosas y al final no no destacó en ninguna

Voz 0772 06:25 quizá una de las facetas por las que destacó a Pío Baroja y también al resto de la familia es por su amor a los libros no en en tu libro aire de familia en donde hablas de de esta familia tienes una fotografía de la casa de Pío Baroja con una biblioteca extraordinaria hermosísima ya en en sí misma pero también imaginó con con una cantidad de volúmenes Se me atrevería decir que casi únicos no que solamente un amante de la cultura de la humanidad desde el arte de la pintura de indefinida de disciplinas de este tipo puede puede abrazó puede coger si Baroja fue un biblia

Voz 5 07:00 al filo empedernido toda su vida además le gustaban mucho los libros antiguos las primeras ediciones los libros raros toda su vida no fue un hombre nada caprichoso pero el dinero que tenía la invertía mucho en comprar grabados en comprar libros antiguos objetos y cada vez que hacía viajes a París por ejemplo o incluso en el Rastro en Madrid le encantaba comprar libros con los cuales fue construyendo una biblioteca inmensa a la cual luego se añadió la Biblioteca de Julio Caro Baroja que es igual o incluso más importante y las dos coinciden en la casa familiar de sea donde pueden haber treinta mil libros perfectamente de un nivel incalculable un tesoro practicamente

Voz 6 07:36 sí con relación a estos fechas remotos muy rock notas de una vida propia pues pienso que el recuerdo el más viejo que tengo de mi tío hice la vida en el pueblo SER remontar año hecho en el momento en que terminó la guerra mundial primera que abrieron la frontera para que las gentes del Centro Europa pudieran volver a sus países y cada un niño pequeño fue la del paso de los engañados que habían estado en España aislado Hungría y Europa Oriental pues con los perros hermanos pasando la frontera yo estoy me acuerdo perfectamente haberlo visto con mi tío que estuvo hablando también en plan del novelista Alcor un jefe de tribu de estas más o menos errante

Voz 0772 08:53 escuchábamos precisamente la voz de Julio Caro Baroja más conocido por nosotros por lo menos los más jóvenes entre comillas como yo no que ya ronda los cuarenta y ocho pero que yo lo recuerdo haber visto infinidad de veces en en la televisión de pequeño como en este programa no de de Televisión Española a fondo en donde salen entrevistaba ahí contaba un poco Suu infancia en en aquellos años de la mano de su tío Pío Baroja Julio Caro Baroja Francisco Foster autor de este libro aire de familia en donde se desglosa todos los protagonistas de de la familia de de los Baroja ha llegado hasta nosotros por como un gran antropólogo yo lo relaciono incluso yo no sé porque la la figura de julio de de Julio Caro Baroja me vine pues la IA de esos aquelarre es de esa interpretación antropológica de los grandes misterios de los protagonistas de la Historia de España es también otro de esos abanderados cabezas visibles de la Familia queda uno de los más importantes también

Voz 5 09:52 desde luego Julio Caro Baroja es un sabio

Voz 0772 09:55 es un nombre de estos

Voz 5 09:57 de lo que se suele llamar un hombre del Renacimiento un nombre ocultismo con una cultura inabarcable fue un poco como explico yo en mi libro El heredero y el el personaje en el cual se sintetiza todo lo mejor de la Familia Baroja porque sin llegar a tener la creatividad de su tío de Pío que era un novelista un nombre de ficción sí que supo heredar un poco esa pasión de Baroja por la cultura popular a la que tú ahora te referías y luego fue un hombre con una capacidad de historiográfica antropológica en definitiva a un hombre que con un saber acumulado inmenso que por circunstancias que quizá tengan que ver con la forma que que hay en España de atender a este tipo de personajes pasó un poco desapercibido y sólo al final de su vida fue cuando le llegaron todos estos reconocimientos de premios a nivel público y un poco ha quedado ahora un poco en el olvido in quizá la la idea del libro también eran poco rescatara a a Julio Caro Baroja como uno de esos sabios de como un humanista que es lo que yo creo que fue en verdad Julio Caro Baroja

Voz 0772 10:57 cómo fue la vida de de Baroja de la familia Baroja durante la dictadura porque yo no sé si tú recibieron apoyo estuvieron en la sombra cuéntanos un poco la vida de la Familia Baroja durante la dictadura fue una vida

Voz 5 11:11 silencio fue una vida de intentar capear el temporal ellos Baroja en concreto exilio en París durante la Guerra Civil la familia viven Navarra en un pueblecito asediada por los carlistas que habían tomado el pueblo lo hizo cuando termine la guerra y todo se reúnen de nuevo en Madrid se instala en en en un famoso piso que Dios tienen en la calle Ruiz de Alarcón que es donde está la famosa Tertulia de Baroja durante la posguerra Baroja era un personaje muy incómodo para el régimen lo que le pasaba Baroja digamos que afectaba de rebote a toda la familia de manera que Baroja se dedicó durante el franquismo a intentar escribir lo mejor que podía ya en la etapa final de su vida ya durante su vejez pero tuvo muchos problemas con la censura porque todas las novelas prácticamente que intentó publicar le fueron censuradas recortadas de manera que hasta el año cincuenta y seis Baroja vive una vida digamos de retiro de salir y muy poco de su casa de estar en la tertulia familias tampoco también en ese en ese segundo plano de la gris posguerra que que se vivió en España

Voz 0772 12:04 otro sobrino de Pío Baroja hermano de Julio Carbó de Julio Caro Baroja el antropólogo fue Pío Caro Baroja y guionista de televisión cineasta Un quizá más más cercano a la figura de de su tío Ricardo Baroja por ese aspecto de del mundo de cine pero que se va un poco de de de esa faceta más de de escritor no que tenía su otro tío Pío Baroja

Voz 5 12:31 sí en también escribió mucho mucho muchos libros autobiográficos libros de memorias que esa es una característica común a todos los Baroja el el el dedicarse a escribir textos autobiográficos pero es verdad que Pío Caro Baroja que falleció justo hace tres años

Voz 0772 12:45 digamos es el último gran personaje de la saga que

Voz 5 12:48 que sobrevivió también fue un hombre que tocó muchos palos pero no se dedicó de forma profesional hay ninguna

Voz 0772 12:56 entonces tenemos en mente un poco la figura de de Pío Baroja sentaditos en su silla con la mantita encima de las rodillas un un abuelo entrañable con su barba blanca su boina como digo un personaje bastante querido todas sus novelas Yes si no el primero quizás si el baluarte más conocido de una gran familia dedicada al mundo de la de la cultura esta historia de la Familia Baroja la podemos conocer en el libro publicado por Cátedra que no sé si lo he dicho al principio es un libro escrito por nuestro entrevistado Francisco Fuster cuyo título aire de familia historia íntima de los varones qué es lo que hemos estado intentando redescubrir en los últimos minutos junto con Francisco Fuster como digo su autor Francisco muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 5 13:46 ha sido un placer ya estoy a vuestra disposición para lo que falta

