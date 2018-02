Campeones de vida

Voz 0313

00:00

por mucho que lo intentamos dudo que algún día pudiésemos colocar a los científicos a los investigadores en un nivel parecido pues que selló al de un futbolista de élite o de un actor una actriz de éxito o de un youtuber incluso algún bocazas de esos que se ganan la vida de la fama soltando barbaridades en la tele no su reino el de los científicos su reino no es de este mundo de este mundo que va tan deprisa Iker rinde culto sobre todo al éxito al poder y el dinero no lo suyo lo de la ciencia digo se mueve por otras vías más discretas menos visibles porque en el fondo es una lucha constante de prueba error prueba error por lo tanto un camino lleno de fracasos pero hay amigo si se midiera en serio la repercusión que tiene la ciencia nuestras vidas igual alguien cambiaré de opinión ya no digo solo de retorno económico que también eh porque de cada euro invertido en ciencia vuelven dos no no cuando digo repercusión me refiero directamente a mejorar nuestras vidas hoy tenemos dos ejemplos magníficos para confirmar primero saben lo que es la de la verdad la esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad degenerativa terrible contra la cual de momento no hay remedio bueno pues el Instituto de Neurociencias de Alicante lleva veinte años veinte investigando una terapia están ya en la fase de ensayo clínico osea probarla con seres humanos les falta algo de dinero es el problema que tienen ahora eso por un lado y por otro tenemos el caso de una epidemiólogo colombiana Nubia Muñoz que ha ganado hoy el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus trabajos para relacionar el virus del papiloma con el cáncer de cuello de útero que mata por cierto a doscientas cincuenta mil mujeres cada año su trabajo sirvió para el desarrollo de vacunas que han permitido después afrontar un grave gravísimo problema de salud pública sobre todo en países en vías de de desarrollo Nuria Muñoz no es no sé Shakira por citar un ejemplo el Instituto de Neurociencias de Alicante es el Real Madrid por decir otro pero les aseguro que su trabajo aunque menos conocido es infinitamente más valioso a ver si nadie se olvida de eso